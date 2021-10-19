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Васильев Владислав


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 У разработчика российского Linux появился новый гендиректор 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
25.08.2021 Подтверждена совместимость ОС НТЦ ИТ «Роса» с ПК Raskat 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
01.04.2021 «Национальный киберполигон» оборудован отечественной операционной системой 1
30.03.2021 «Ростелеком-Солар» использовал ОС РОСА «Кобальт» в рамках проекта «Национальный киберполигон» 1
01.02.2021 «Депо компьютерс» представила линейку ПАК на базе семейства отечественных ОС РОСА 1
25.12.2020 «Барс груп» и НТЦ ИТ «РОСА» протестировали совместимость своих продуктов 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
14.10.2020 «Тионикс» и «Роса» завершили испытания облачной платформы Tionix Cloud Platform 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
20.03.2020 Подтверждена работоспособность «Босс-Кадровик» на базе ОС РОСА «Кобальт» 1
06.03.2020 Женщины года в отрасли ИТ 2020. Список CNews 1
07.02.2020 «Мобилитилаб» и «НТЦ ИТ РОСА» создадут комплексные решения на базе ОС Роса Linux и WorksPad 1
27.11.2019 CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом. Фото 11
22.11.2019 Минкомсвязи на месяцы сократит сроки ежегодных согласований ИТ-планов госорганов 1
06.11.2019 НТЦ ИТ РОСА откроет пленарное заседание CNews Forum 2019 2
19.09.2019 ЭОС и НТЦ ИТ «РОСА» подтвердили совместимость продуктов 1
15.07.2019 Браузер «Спутник» подтвердил совместимость с ОС «РОСА» 1
19.12.2018 ОС «Роса Кобальт» получила сертификат соответствия ФСТЭК России 1
23.10.2018 «Актив» и НТЦ ИТ «РОСА» подтвердили совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с ОС ROSA 1
24.12.2014 Внедрение DCIM – первый шаг к контролю ИТ-инфраструктуры 2

Публикаций - 39, упоминаний - 51

Васильев Владислав упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 22
Schneider Electric Secure Power 44 15
Schneider Electric 409 15
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 15
Rimini Street 38 14
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
Такском - Taxcom 119 13
Cinimex - Синимекс 160 13
Центр2М - Center2М 47 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
Ситилабс 25 13
Ситилинк - Citilink 190 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
Veeam Software 250 4
Dynatrace 46 3
Google LLC 7177 3
Naumen - Наумен 342 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Diasoft - Диасофт 354 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
Tionix - Тионикс 48 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 19 1
Biocad - Биокад 38 1
АйТи 753 1
Аскон - Ascon 177 1
Denodo Technologies 2 1
Ангстрем НПО 17 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Renga Software 13 1
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 1
ЦАС - Центр аналитических систем 4 1
Спутник ПП - поисковый портал 4 1
NetApp 486 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
SAP SE 3220 1
Oracle Sun Microsystems 396 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Газпромбанк - ГПБ 693 21
РЖД - Российские железные дороги 1081 20
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 18
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 15
Ингосстрах СПАО 210 14
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 14
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 14
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 14
X5 Group 600 14
ПГК - Первая грузовая компания 98 14
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 14
OKS Group 31 13
МТС банк 254 13
PepsiCo - Пепсико 96 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
Интер РАО ПАО 159 13
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 223 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
X5 Group - Пятерочка 560 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Траско - Trasko 27 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
Аэрофлот 493 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
Уралсиб Банк 390 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 13
Альфа-Банк 1127 5
Совкомбанк ПАО 147 4
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 3
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 3
Газпром нефть 382 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 2
ВсеИнструменты.ру 10 2
ТРИЭР 5 2
Почта России ПАО 1579 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 14
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
Правительство Москвы 653 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Правительство РФ 2208 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 15
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 15
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 14
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 14
e-Commerce - Электронная коммерция 299 14
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 14
Big Data - Большие данные 1136 13
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 9
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 166 1
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 67 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1210 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 233 1
Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 13 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 82 1
Social Network Analysis - Социально-сетевой анализ - Процесс исследования социальных структур с использованием сетей и теории графов 5 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
ARM64 - Архитектура процессора 1020 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 14
1С:ERP Управление предприятием 203 14
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 13
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 35 6
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 35 4
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 27 4
Linux OS 4276 3
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 16 2
Microsoft Windows 10 6676 2
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
Alfresco 114 1
TmaxSoft Tibero 40 1
Актив - Рутокен S 20 1
БАРС BarsUP.Net 12 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
Tionix VDI - Tionix Virtual Desktop 16 1
Росатом Единая цифровая стратегию 3.0 1 1
МТС Снежинка 5 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 1
Актив - Рутокен ЭЦП Bluetooth 11 1
Microsoft Silverlight 138 1
JavaFX - OpenJFX 25 1
1С:ERP WE - 1С:ERP World Edition 3 1
Tionix Cloud Platform 10 1
БОСС-Кадровик 74 1
Актив - Рутокен 2151 7 1
ЭОС Дело-web 128 1
Актив - Рутокен Lite 18 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 55 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 66 1
BellSoft Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 27 1
MobilityLab WorksPad 36 1
Oracle JDK - Java Development Kit 64 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 86 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 1
Java - Язык программирования 1180 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
Урьяс Вадим 76 15
Соловьев Алексей 60 15
Нестеров Алексей 79 15
Дьяченко Валерий 66 14
Мискевич Евгений 29 14
Сотин Денис 103 14
Клепиков Алексей 77 14
Слышкин Василий 54 14
Егоров Владимир 52 14
Халматов Максим 45 14
Ямщиков Владимир 32 14
Чаркин Евгений 182 14
Прохорова Алла 45 14
Каюмов Шамиль 34 14
Рубин Адар 28 14
Трофимова Людмила 31 14
Генкина Екатерина 24 14
Семенихин Игорь 37 13
Портной Михаил 23 13
Платонов Михаил 38 13
Карпов Иван 41 13
Степченков Максим 36 13
Москальков Дмитрий 23 13
Сирота Юрий 38 13
Бурилов Андрей 25 13
Антонов Александр 73 13
Сыкулев Андрей 57 13
Федечкин Сергей 19 13
Шевченко Владимир 135 13
Хасин Михаил 26 13
Сарнацкий Владислав 16 13
Шадура Максим 17 13
Лебедев Антон 28 13
Абакумов Евгений 103 13
Смык Виталий 27 13
Богданов Кирилл 91 13
Путятинский Сергей 53 13
Вахнин Павел 51 13
Емелин Александр 25 13
Рыстенко Михаил 57 13
Россия - Российская федерация - РФ 57680 31
Восточная Европа 1691 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 6
Грузия 693 4
Украина 3398 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 3
Казахстан - Республика 2650 3
Беларусь - Белоруссия 2099 3
Африка 1499 1
Россия - Калужская область 575 1
Латинская Америка 726 1
Россия - Нижегородская область 745 1
Ближний Восток 1479 1
Россия - Севастополь 420 1
Австралия - Австралийский Союз 1130 1
Япония 2811 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 22
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 17
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Русский язык 1000 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Gartner 2197 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 20
CNews AWARDS 292 14
CNews Баттл 34 14
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
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