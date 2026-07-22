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Индексная книга (каталог) CNews*
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Васильев Владислав

СОБЫТИЯ


22.07.2026 РТУ МИРЭА создает ИИ-помощника для врачей и пациентов, чтобы снизить риск ошибок в диагностике 1
30.10.2023 Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться 1
26.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.10.2023 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
18.10.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
11.10.2023 Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы ИКТ-отрасли на CNews FORUM 1 ноября. Задайте вопрос 1
10.10.2023 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
05.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
28.09.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM 2023 1
20.09.2023 Знающие люди расскажут на CNews FORUM 2023, как выстроить информационную безопасность в наше непростое время 1
14.09.2023 Лидеры цифровизации розничной торговли выступят на CNews FORUM 2023 1
05.09.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2023 1
31.08.2023 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2023 1
23.08.2023 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», ИТ-директоры «Полюса», Мосбиржи и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2023 1
08.08.2023 CNews FORUM 2023: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
04.07.2023 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2023 года 1
25.07.2022 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2022 года 1
08.11.2021 CNews FORUM 2021 онлайн состоится завтра, успейте подать заявку 1
03.11.2021 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM. Задайте вопрос 1
02.11.2021 Осталась неделя до CNews FORUM 2021 онлайн. Успейте зарегистрироваться 1
19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 У разработчика российского Linux появился новый гендиректор 2
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
25.08.2021 Подтверждена совместимость ОС НТЦ ИТ «Роса» с ПК Raskat 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
01.04.2021 «Национальный киберполигон» оборудован отечественной операционной системой 1
30.03.2021 «Ростелеком-Солар» использовал ОС РОСА «Кобальт» в рамках проекта «Национальный киберполигон» 1
01.02.2021 «Депо компьютерс» представила линейку ПАК на базе семейства отечественных ОС РОСА 1
25.12.2020 «Барс груп» и НТЦ ИТ «РОСА» протестировали совместимость своих продуктов 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1

Публикаций - 59, упоминаний - 60

Васильев Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 57
9594 43
Schneider Electric 614 43
Schneider Electric Secure Power 65 43
Центр2М - Center2М 67 42
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 42
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 42
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 42
Rimini Street 77 42
Ситилабс 44 41
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 41
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 41
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 41
Такском - Taxcom 256 41
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 14
Ланит Интеграция 219 13
АйТи Бастион - IT Bastion 154 13
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 13
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 13
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 13
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 12
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 11
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 8
Hoff Tech - Хофф Тех 47 7
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 6
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 33 5
Veeam Software 345 4
Dynatrace 59 3
Google LLC 12687 3
Naumen - Наумен 752 3
Ростелеком 10948 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 2
Oracle Corporation 7074 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 2
Diasoft - Диасофт 1144 2
АйТи 1519 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 42
РЖД - Российские железные дороги 2096 42
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 42
Ингосстрах СПАО 478 42
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 42
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 42
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 42
OKS Group 51 41
ГПБ - Газпромбанк 1273 41
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 41
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 41
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 41
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 38
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 33
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 32
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 31
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 27
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 26
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 24
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 24
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 20
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 20
Сургутнефтегаз - СНГ 288 19
Абсолют Банк 249 16
МКБ - Московский кредитный банк 657 14
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 14
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 14
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 13
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 94 13
Траско - Trasko 32 13
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 13
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 13
Победа - Кондитерская фабрика 15 13
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 13
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 35 13
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 46
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 42
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 41
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 41
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 41
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 20
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 19
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 19
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 18
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 14
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 12
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 11
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 8
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 7
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 1
ФРИИ Акселератор 59 1
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций - Департамент государственного управления 8 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 1
Минцифры РФ - Департамент развития облачных сервисов и управления данными 4 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 48
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 45
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 44
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 44
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 42
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 42
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 42
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 42
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 42
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 42
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 41
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование - иншуртех 173 41
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 41
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3332 41
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 41
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 41
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 41
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 26
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 25
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2491 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 17
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 16
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 649 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 14
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
ФСТЭК РФ - ИТ.ОС - Методический документ Профиль защиты операционных систем 62 4
Data monetization - Монетизация данных 1965 4
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1111 4
1С:ERP Управление предприятием 841 42
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 41
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 41
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 11
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 130 7
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 68 6
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 125 5
Linux OS 11533 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 111 2
Microsoft Windows 16882 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 1
Актив - Рутокен Лайт - Rutoken Lite 48 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 211 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 1
ЭОС Дело-web 209 1
Актив - Рутокен 2151 8 1
TmaxSoft Tibero DBMS 45 1
DEPO Computers - Депо Пересвет АРМ 5 1
Актив - Рутокен S RF 29 1
БАРС Груп - BarsUP.Net - BarsUP.AI - BarsUP.Anypoint Gateway - BarsUP.AM - BarsUp.Access Manager 27 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Oracle Java Runtime Environment - Oracle JRE 65 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 35 1
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 167 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
1С:ERP WE - 1С:ERP World Edition 8 1
Basis - Tionix Cloud Platform - Tionix Облачная платформа 16 1
Basis - Tionix VDI - Tionix Virtual Desktop 21 1
1С:Корпорация 57 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Монитор мэра 3 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос аэро-гидро 14 1
JavaFX - OpenJFX 34 1
МТС Снежинка 23 1
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 43 1
DEPO Computers - Depo Storm 79 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 91 1
Мискевич Евгений 50 42
Генкина Екатерина 43 42
Рубин Адар 47 42
Трофимова Людмила 50 42
Каюмов Шамиль 53 42
Прохорова Алла 66 42
Чаркин Евгений 317 42
Дьяченко Валерий 96 42
Халматов Максим 64 42
Урьяс Вадим 98 42
Клепиков Алексей 121 42
Сотин Денис 216 42
Слышкин Василий 129 42
Нестеров Алексей 175 42
Соловьев Алексей 97 42
Ямщиков Владимир 51 41
Лебедев Антон 53 41
Смык Виталий 46 41
Емелин Александр 45 41
Портной Михаил 42 41
Москальков Дмитрий 43 41
Сороченков Алексей 42 41
Горчаков Денис 48 41
Юсупов Шамиль 41 41
Абакумов Евгений 227 41
Карпов Иван 79 41
Семенихин Игорь 56 41
Степченков Максим 65 41
Сыкулев Андрей 85 41
Шадаев Максут 1210 29
Натрусов Артем 313 26
Платонов Михаил 42 24
Бурилов Андрей 117 24
Козак Николай 209 24
Казарин Станислав 175 24
Валчев Стоян 48 24
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Вахнин Павел 53 20
Демидов Сергей 129 20
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Европа Восточная 3138 42
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 22
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 5
Украина 7928 4
Грузия 1332 4
Казахстан - Республика 6047 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 146 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 1
Европа 24962 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Япония 13807 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 1
Россия - ЮФО - Севастополь 613 1
Африка - Африканский регион 3640 1
Ближний Восток 3154 1
Франция - Французская Республика 8176 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 51
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 46
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Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 335 42
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 41
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 15
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CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 14
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 8
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 7
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 5
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 2
Металлы - Никель - Nickel 359 2
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