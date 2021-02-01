«Депо компьютерс» представила линейку ПАК на базе семейства отечественных ОС РОСА

«Депо компьютерс» завершила комплексное тестирование линейки программно-аппаратных комплексов, предназначенных для оснащения информационных систем российских заказчиков. По результатам испытаний подтверждена полная совместимость персональных устройств Depo Neos с операционными системами РОСА «Кобальт», ROSA Enterprise Linux Desktop, ROSA Enterprise Desktop и серверов Depo Storm с системой управления средой виртуализации ROSA Virtualization.

Полная совместимость отечественных операционных систем, разработанных российской компанией «Научно-технический центр информационных технологий РОСА», подтверждена для линеек автоматизированных рабочих мест (АРМ) «Depo Пересвет», ультракомпактных ПК Depo Neos SFF, моноблоков Depo Neos AIO и серверов Depo Storm. Данные модели вычислительной техники компании «Депо компьютерс» включены в «Единый реестр российской радиоэлектронной продукции» и производятся на территории России в соответствии с условиями постановления Правительства России от 10 июля 2019 г. №878.

«Компания «Депо компьютерс» является экспертом в области разработки и производства российской вычислительной техники, – сказал Дмитрий Черкасов, генеральный директор «Депо компьютерс». – Сотрудничество с ведущими разработчиками отечественных операционных систем позволяет создавать готовые комплексные решения для развертывания информационных систем любого масштаба и предоставлять российским заказчикам доступную альтернативу импортным решениям».

Персональные устройства Depo Neos представлены в разных вариантах исполнения.

Линейка АРМ «Depo Пересвет» первой в России получила заключение Минпромторга о подтверждении производства промышленной продукции на территории России на вид изделия «Автоматизированное рабочее место». Линейка АРМ «Depo Пересвет» включает широкий ряд персональных устройств, представленных в различных вариантах исполнения: ультракомпактные компьютеры, классические настольные ПК и моноблоки. Устройства линейки поддерживают установку отечественного ПО из реестра Минцифры, совместимы с российскими аппаратными и программными СЗИ и предоставляют заказчикам широкий выбор конфигураций.

АРМ «Depo Пересвет» предназначен для оснащения рабочих мест сотрудников государственных организаций, министерств и ведомств. В состав комплекта АРМ «Depo Пересвет» входят: персональный компьютер, клавиатура, мышь, монитор, лазерный принтер и пакет предустановленного отечественного программного обеспечения, включая ОС, пакет офисных приложений, интернет-браузер, приложение для работы с электронной почтой, средства защиты и другое ПО, необходимое для полноценной работы государственных служащих.

Аппаратно-программный комплекс АРМ «Depo Пересвет» построен на оборудовании российского производства и отечественном программном обеспечении. Благодаря использованию российских технологий АРМ «Depo Пересвет» обеспечивает безопасную работу сотрудников с информацией, а также снижает риски использования импортного оборудования и программного обеспечения.

По результатам сертификационных испытаний, совместимость с отечественными операционными системами, разработанными НТЦ ИТ РОСА, подтверждена для линейки моноблочных компьютеров Depo Neos AIO российского производства. Старшая модель линейки моноблоков Depo Neos MF524 выполнена в лаконичном стиле – встроенный 23,8-дюймовый матовый экран Full HD IPS обладает тонкими рамками толщиной всего 2 мм. Моноблоки построены на базе отечественной материнской платы Depo и поддерживают установку современных высокопроизводительных процессоров, модулей оперативной памяти, твердотельных накопителей и других комплектующих. Эти характеристики позволяют добиться существенного увеличения скорости работы бизнес-приложений и расширения многозадачности, повышая продуктивность работы пользователей.

Ультракомпактные ПК Depo Neos SFF производятся в корпусе объемом 1,2 дм3. Корпус оснащен креплением Vesa Мount, благодаря чему возможна установка ПК под столом, на мониторе или между монитором и дополнительной подставкой. Бесшумная работа ПК и минимальные габаритные размеры корпуса (187×37×183 мм) позволяют организовать эффективное исполнение бизнес-задач на рабочих местах минимальной площади и нетипичного формата: в офисах продаж, гостиницах, колл-центрах.

Устройства Depo Neos комплектуются одним из вариантов ОС: РОСА «Кобальт», ROSA Enterprise Linux Desktop или ROSA Enterprise Desktop. Отличительная особенность отечественных ОС РОСА – наличие широкого спектра средств защиты информации, которые обеспечивают идентификацию и аутентификацию пользователей, управление доступом, регистрацию событий безопасности, ограничение программной среды, изоляцию процессов, защиту памяти, контроль целостности, надежное функционирование и фильтрацию сетевого потока.

«Сотрудничество между российскими производителями программного обеспечения и вычислительной техники открывает большие возможности для бизнеса в рамках развития основных аспектов импортозамещения и обеспечения экономической безопасности страны», — отметила Владислава Васильева, генеральный директор НТЦ ИТ РОСА.

Операционная система РОСА «Кобальт» сертифицирована ФСТЭК России в соответствии с требованиями методического документа ФСТЭК России «Профиль защиты операционных систем типа «А» четвертого класса» (ИТ.ОС.А4.ПЗ). Данная версия ОС рекомендуется для использования коммерческими структурами, промышленными предприятиями и органами государственной власти, работающими с конфиденциальной информацией, включая персональные данные. При этом наличие развитых механизмов защиты информации не влечет каких-либо неудобств в повседневной работе. ОС РОСА «Кобальт» для клиентских систем имеет дружественный интерфейс и обладает богатым набором современных прикладных программ.

Специалисты «Депо компьютерс» провели комплексное тестирование системы управления средой виртуализации (СУСВ) ROSA Virtualization на серверах линейки Depo Storm. По результатам тестирования подтверждена полная совместимость аппаратной платформы серверов Depo Storm и программного обеспечения ROSA Virtualization.

СУСВ ROSA Virtualization сертифицирована на соответствие требованиям приказа ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. №17 «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах» и является первой в России СУСВ с интегрированными (не наложенными) СЗИ. Сертификат ФСТЭК России подтверждает возможность использования СУСВ в государственных информационных системах, в том числе работающих с персональными данными.

Универсальные российские двухпроцессорные серверы Depo Storm имеют широкие возможности комплектации и могут использоваться для развертывания серверной инфраструктуры и центров обработки данных любого масштаба. Программно-аппаратный комплекс в составе серверов линейки Depo Storm и СУСВ ROSA Virtualization позволяет развернуть корпоративный виртуализованный центр обработки данных «из коробки» всего за несколько часов.