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DEPO Computers Depo Neos

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


13.07.2023 С ИТ-компанией расторгли крупный госконтракт на поставку ПК Depo, но она тут же получила новый на ПК «Бештау» 1
01.10.2021 Компания DEPO Computers представила моноблок на базе российской материнской платы DEPО и процессора «Байкал-М» 2
01.02.2021 «Депо компьютерс» представила линейку ПАК на базе семейства отечественных ОС РОСА 4
10.09.2020 «Депо компьютерс» приступила к серийному производству российской материнской платы для моноблоков 3
10.09.2020 В России начат выпуск отечественной материнки и «ПК для чиновников» на ее основе 3
10.09.2019 «Депо компьютерс» представит импортозамещающие решения на «ПРОФ-IT» 1
10.06.2019 «Депо Компьютерс» и «Ред Софт» представили платформу под РЕД ОС 2
08.11.2017 CNews Forum: «ДЕПО Компьютерс» представит двухконтурный комплекс для защиты информации 2
21.08.2017 «Депо Компьютерс» представит защищенные решения на форуме «Армия-2017» 1
02.06.2016 Depo Computers предоставила компьютерное оборудование для проведения финала чемпионата WorldSkills Russia 2016 1
29.10.2012 Depo Computers представила три новых ПК для бизнеса 4
01.02.2012 Depo предлагает АРМ как готовый защищенный продукт 1
08.06.2011 Depo Computers разработала платформу для построения «облаков» в средних и малых компаниях 1
22.10.2010 Компьютеры Depo Neos 230 сертифицированы на совместимость с ОС ALT Linuх 2
14.07.2010 Depo анонсировал новую модель бюджетного компьютера для бизнеса Depo Neos 235 2
09.06.2009 DEPO Computers представил новую модель ПК для бизнеса 2
14.01.2008 Офисные ПК DEPO Neos 230 оснащены поддержкой новых процессоров Intel 2
15.12.2005 Neos 495: новый флагман линейки корпоративных ПК Depo 5
20.09.2005 Depo Neos 260: новый ПК в бюджетной линейке 3
02.03.2005 Depo Computers представила новые компьютеры для среднего и малого бизнеса 6
17.11.2004 DEPO сменила дизайн корпоративных ПК 8
13.11.2002 ДИЛАЙН обновил модельный ряд ПК Depo 2
09.10.2002 В России появился новый компьютерный брэнд 1

Публикаций - 24, упоминаний - 61

DEPO Computers и организации, системы, технологии, персоны:

DEPO Computers - Депо Электроникс 692 23
Intel Corporation 12754 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2943 4
Dealine - Дилайн ДЦ - Дилайн Дистрибуторский центр - Дилайн ЦЭБ - Дилайн Центр Электронного Бизнеса 81 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3419 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 356 2
GS Group - Технополис GS Гусев 73 2
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 68 2
Nvidia Corp 3923 2
ECS - Elitegroup Computer Systems 56 1
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 77 1
Ростех - Автоматика Концерн 1815 1
AltEll - АльтЭль 27 1
Microsoft Corporation 25666 1
Kingston Technology 214 1
Ред Софт - Red Soft 1196 1
AMD - Advanced Micro Devices 4610 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 284 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1322 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 431 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 723 1
AMD Graphics Product Group - ATI 971 1
Эшелон НПО 149 1
Supermicro 131 1
TÜV 73 1
Edelweiss - Эдельвейс 70 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 146 1
Seagate - Maxtor 146 1
Газпром ПАО 1478 1
Hyundai Motor Company 432 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3786 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5513 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6486 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13577 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3268 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5382 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3596 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3560 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3177 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2314 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3397 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5913 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22326 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33032 12
DDR - Double data rate 3044 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27953 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16879 10
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12683 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25019 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27054 7
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5467 7
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3733 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10187 6
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