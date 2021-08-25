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Русский Холод ГК

Русский Холод ГК

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


25.08.2021 ГК «Русский холод» внедрила технологию учета оборудования при помощи QR-кодов 1
25.09.2019 «Депо компьютерс» внедрила аппаратную платформу в ГК «Русcкий Холод» 5

Публикаций - 3, упоминаний - 8

Русский Холод ГК и организации, системы, технологии, персоны:

9452 2
Гэндальф - Gendalf 95 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 692 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1144 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12766 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7707 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33032 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2184 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7030 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63865 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12888 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10517 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15809 1
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 331 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2527 1
1С:ERP Управление предприятием 807 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1647 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1774 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 650 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8462 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47190 1
Россия - РФ - Российская федерация 164045 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11626 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26936 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3277 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15799 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450549, в очереди разбора - 728420.
Создано именных указателей - 196227.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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