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Русский Холод ГК
СОБЫТИЯ
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|25.08.2021
|ГК «Русский холод» внедрила технологию учета оборудования при помощи QR-кодов 1
|25.09.2019
|«Депо компьютерс» внедрила аппаратную платформу в ГК «Русcкий Холод» 5
Русский Холод ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 9452 2
|Гэндальф - Gendalf 95 1
|DEPO Computers - Депо Электроникс 692 1
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