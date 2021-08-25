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ГК «Русский холод» внедрила технологию учета оборудования при помощи QR-кодов

«Гэндальф» внедрила технологию QR-кодирования для учета холодильного оборудования группы компаний «Русский холод».

ГК «Русский холод» — это два производства мороженого в Москве и Барнауле. Ассортимент насчитывает 140 видов. Компания самостоятельно доставляет продукцию в 90% магазинов, используя специализированное оборудование, складские и морозильные терминалы, собственные автопарки. Контроль продаж и качества обеспечивает развитая система дистрибуторов – от Калининграда до Владивостока.

Для работы торговые представители ГК «Русский холод» используют мобильную конфигурацию «1С:Заказы», разработанную на платформе «1С:Предприятие 8.3». Приложение уже проходило доработку под специфику компании и настройку синхронизации работы с «1С:ERP Управление предприятием». Увеличение материально-технической базы потребовало введения автоматизированного учета и контроля перемещения оборудования, установленного по договору аренды. Руководство ГК обратилось к компании «Гэндальф» за внедрением технологии QR-кодирования и расширением функциональности мобильного приложения.

Доработки открыли возможность проводить операций учета и передачи холодильного оборудования с использованием мобильного приложения и QR-кодов. Двумерная метка уже содержит ссылку на информацию об объекте. Кодирование и сканирование оборудования через телефон сократили время заполнения документов и упростили контроль.

Разработка позволила создавать в мобильном приложении заявки на операции с оборудованием, а на их основании формировать типовые документы в ERP.

Новые возможности улучшили контроль за деятельностью торговых представителей ГК в точках арендаторов. Работоспособная и удобная для пользователей функциональность ускорила процесс учета, передвижения и обслуживания холодильного оборудования.

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