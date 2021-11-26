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DEPO Computers DEPO Storage серия СХД
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
DEPO Computers и организации, системы, технологии, персоны:
|Урусов Виктор 157 6
|Черкасов Дмитрий 42 3
|Копылов Максим 2 2
|Сёмин Антон 4 2
|Прозоровский Василий 40 1
|Давыденко Евгений 1 1
|Герасимов Алексей 8 1
|Лата Александр 1 1
|Орловский Виктор 405 1
|Баринов Александр 44 1
|Двойнина Ольга 13 1
|Ведехин Игорь 40 1
|Gartner - Гартнер 3647 1
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