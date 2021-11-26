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DEPO Computers DEPO Storage серия СХД

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.11.2021 Российские компании предлагают техподдержку третьего уровня по цене базовой 2
21.06.2021 DEPO Computers представила новые российские серверы и СХД на базе процессоров «Эльбрус-8СВ» 1
15.02.2021 «Депо компьютерс» представила новые серверы и СХД «ДЕПО» на базе процессоров «Эльбрус» 2
21.01.2021 «Депо компьютерс» внедрила отказоустойчивую инфраструктуру виртуальных рабочих столов для «Экопэт» 1
16.07.2020 СХД DEPO Storage включены в Реестр отечественной вычислительной техники 2
13.11.2019 «Депо компьютерс» и «Рэйдикс» представили новую российскую систему хранения данных 1
18.06.2019 «Депо компьютерс» представит российскую программно-аппаратную платформу виртуализации 1
21.06.2018 «Депо Компьютерс» анонсировала новые линейки систем хранения данных на базе технологий NetApp 4
22.12.2016 СХД Depo Storage 33AV на базе ПО Raidix обеспечивает непрерывность вещания на телеканале «Вместе-РФ» 1
08.06.2016 IBS представила серию специализированных ПАК «Скала-СР» для высоконагруженных СУБД и аналитических систем 1
27.03.2014 Новая система хранения Depo Storage 4700 снижает затраты бизнеса на управление данными 2
06.02.2014 Depo Computers анонсировала «кластер в коробке» Depo Storm 5310B7 1
03.12.2012 Depo Computers построила ЦОД для МИАЦ Орловской области 1
12.11.2012 Depo создала мобильный офис на базе Depo VDI Small Business Suite для «Экономической газеты» 1
01.11.2012 МИАЦ Орловской области: единый ЦОД для 64 медучреждений региона 1
31.05.2012 Depo модернизирует ИТ-инфраструктуру «Британской высшей школы дизайна» 1
08.06.2011 Depo Computers разработала платформу для построения «облаков» в средних и малых компаниях 1
06.08.2010 Depo Computers обновила модельный ряд систем хранения данных Depo Storage NAS 1200 1
19.02.2010 Depo анонсировала новые серверы и системы хранения с дисками емкостью 2ТБ 3
10.02.2010 Depo анонсировала новую модификацию системы хранения Depo Storage 5312 3
12.01.2010 Depo представила реплицируемые системы хранения данных 1
31.08.2009 DEPO Computers представил новую систему хранения данных масштаба предприятий 2
23.06.2009 DEPO Computers начал продажи новой отказоустойчивой системы хранения DEPO Storage 1
21.11.2007 DEPO Storage: новая система хранения данных для корпоративных СУБД 1
28.02.2005 Depo анонсировал системы хранения данных 1

Публикаций - 26, упоминаний - 38

DEPO Computers и организации, системы, технологии, персоны:

DEPO Computers - Депо Электроникс 692 25
SAS Institute 1078 8
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 204 6
Microsoft Corporation 25666 3
Intel Corporation 12754 3
Baum - Baum Inform - Баум-Информ - Баум НПО - СК-СХД 40 2
NetApp - Network Appliance 664 2
Cisco Systems 5345 2
9452 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 284 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 452 2
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 144 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 573 1
Broadcom - VMware 2588 1
SAP SE 5568 1
Veeam Software 343 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1724 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 1
Ред Софт - Red Soft 1196 1
Oracle Corporation 7044 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1719 1
Citrix Systems 863 1
БАРС Груп 573 1
Nvidia - Mellanox Technologies 97 1
Росплатформа - Р-Платформа 96 1
Код Безопасности 781 1
Softline - Polymatica - Полиматика 200 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 562 1
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 83 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 398 1
Radix Technologies 15 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 1
Nvidia Corp 3923 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 88 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3786 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6486 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 161 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5513 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1178 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3397 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10517 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33032 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63865 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27054 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12648 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22326 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7030 7
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1096 7
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3115 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25019 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12683 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13683 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15809 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3733 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60747 4
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 746 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4551 4
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1652 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12888 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6555 3
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1102 3
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 838 3
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1327 3
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 371 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24039 3
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 384 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2421 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4488 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18177 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12023 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6317 2
Blade-server - Блейд-сервер 230 2
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 269 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1824 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17771 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27953 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10084 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4450 2
RDMA - Remote Direct Memory Access - Удалённый прямой доступ к памяти 50 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7707 2
DEPO Computers - Depo Storm 72 14
DEPO Computers - Depo Rack 5 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1033 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1436 3
ИКС - Yadro - Raidix QoSmic 14 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1003 2
Apple iPhone 6 4861 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 207 2
Intel Xeon E 197 2
Microsoft Windows 2000 8678 1
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 40 1
DEPO Computers - Depo VDI 4 1
DEPO Computers - Depo Neos 24 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1707 1
DEPO Computers - Depo Cloud 10 1
DEPO Computers - Depo Switch 6 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 245 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1669 1
Intel x86 - архитектура процессора 2133 1
Microsoft Windows 16759 1
Nvidia Tesla GPU 194 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6160 1
Intel Celeron - Серия процессоров 979 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 116 1
1С:ERP Управление предприятием 807 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1307 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 238 1
Broadcom - VMware vSphere 609 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 678 1
Microchip Technology - Adaptec Microsemi Series - Adaptec Unified Serial RAID - RAID-контроллеры 23 1
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 83 1
TmaxSoft Tibero DBMS 45 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 220 1
Citrix VDI 13 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2338 1
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Лата Александр 1 1
Орловский Виктор 405 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47190 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13742 1
Европа Восточная 3136 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14744 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1457 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1755 1
Россия - ЦФО - Орловская область 365 1
Куба - Республика 412 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11321 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56964 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15799 3
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