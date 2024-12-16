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Индексная книга (каталог) CNews*
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Лабораторные исследования Лабораторная диагностика



16.12.2024 Выручка топ-10 поставщиков ИИ-решений за год увеличилась на 32% 1
22.10.2024 Москва отдаст сотни миллионов за ремонт «железа» сбежавших из России Cisco, Dell и IBM 1
09.09.2024 «KDL Медскан» и «СберЗдоровье» запустили новый сервис 1
01.08.2024 «ВкусВилл» внедрил искусственный интеллект для распознавания испорченных овощей и фруктов 1
Александр Мартыненко, «РТ МИС»: ИТ-инфраструктуре регионального здравоохранения не помешает наведение порядка 1
16.01.2024 Web3 Tech расширяет продуктовый портфель за счет пилотирования новой платформы Econcrete 1
04.10.2023 Записаться к ветеринару онлайн и вызвать специалиста на дом: какие сервисы для домашних питомцев доступны на mos.ru 1
01.08.2023 Сервисом онлайн-записи к ветеринару в Москве воспользовались более 700 тыс. раз 1
01.06.2023 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2023 года 1
17.05.2023 Medtech-сервис Budu запускает маркетплейс медицинских услуг 1
26.12.2022 Клиенты Tele2 могут получить медицинскую помощь онлайн с сервисом «Доктис» 1
10.10.2022 Бизнес Дона снижает затраты на привлечение новых клиентов с помощью цифрового маркетинга 1
05.10.2022 Анастасия Хвещеник -

Анастасия Хвещеник, «РТК-Солар»: Мы видим резкий рост интереса к отечественным решениям сетевой безопасности

 1
30.08.2022 X5 перезапустила сервис подписки «Пакет» 1
17.03.2022 Результаты медицинских исследований доступны в мобильном приложении «Госуслуги Московской области» 1
21.01.2022 Российский лидер мирового выпуска рельсов добился за счет ИТ ежегодного прямого эффекта в $100 млн 1
18.01.2022 В Санкт-Петербурге резко выросло число пользователей электронных медицинских сервисов 1
05.10.2021 Компания Data Matrix создает Национальный банк биомедицинских данных 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 1
21.07.2021 «Сбербанк страхование» вышла на рынок ДМС 1
26.05.2021 В Москве представлены окончательные результаты НИР о безопасности 5G 1
18.05.2021 «Сбер» запустил приложение AI Resp, определяющее COVID-19 по дыханию и кашлю 1
30.04.2021 «М.видео-Эльдорадо» и «Инвитро» договорились о партнерстве в сфере продвижения сервисов для здоровья 1
30.04.2021 «Первый бит» автоматизировал 200 рабочих мест в сети лабораторий «Бехдошти» 1
04.03.2021 Компания Navicon подвела итоги 2020 года 1
16.12.2020 CNews опубликовал результаты первого в России тестирования Wi-Fi 6 от Huawei, Cisco, Aruba и Ruijie 1
24.11.2020 Клиника «Бионардо» внедрила сервис для обмена данными по лабораторным исследованиям 1
06.09.2020 Суперкомпьютеры включились в борьбу против коронавируса 1
24.07.2020 Калининградская городская детская поликлиника №6 управляет лабораторией с помощью решения «1С-Рарус» 1
16.07.2020 Какие задачи 5G ставит перед телеком-операторами и как их решать 1
30.06.2020 Решение на базе Navicon MDM поможет Labquest передавать информацию об анализах на коронавирус в ЕМИАС 1
06.04.2020 МИС «Ариадна» адаптирована к работе в ОС «Лотос» 1
14.10.2019 Интеллектуальные МФУ Ricoh получили награду BLI PaceSetter 1
04.07.2019 Бизнес-сообщество сможет апробировать разработки в 5G демо-центре Москвы 1
28.03.2018 ММТ и «Гемотест» интегрировали телемедицину и диагностику 1
15.09.2017 «Барс.Здравоохранение-ЛИС» зарегистрирована как изделие медицинского назначения 1
28.06.2017 Время собирать данные: в Петербурге датчики даже на дворниках 1
10.03.2017 Москвичам доступен новый интернет-портал для записи к врачу 1
18.01.2017 В столице создан единый электронный справочник лабораторных исследований 1
10.08.2016 ЛИС «Алиса» интегрирована с «N3.Здравоохранение» в Санкт-Петербурге 1

Публикаций - 87, упоминаний - 87

Лабораторные исследования и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5114 6
Microsoft Corporation 24625 6
IBM - International Business Machines Corp 9441 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 4
InterSystems - ИнтерСистемз 134 4
Intel Corporation 12197 3
Ростелеком 9701 3
8213 3
Цифра ГК 2426 3
Huawei 3933 2
Navicon - Навикон 284 2
МегаФон 8805 2
Dell EMC 5027 2
Корус Консалтинг ГК 1217 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
Agfa Gevaert 66 2
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 2
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 21 2
Прогноз 1650 2
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 1
UIPath 101 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Lenovo Group 2292 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
Nvidia Corp 3487 1
HP Inc. 5685 1
Газинформсервис - ГИС 272 1
Siemens AG - Siemens Group 2590 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Google LLC 11775 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 54 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
МедИнвестГрупп - МИГ 5 2
Инвитро - Invitro 70 2
Россети Ленэнерго 1700 2
KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 46 2
Дельконт МЦДК 2 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 172 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
LinkedIn 635 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Новая поликлиника 3 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
Ингосстрах СПАО 421 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 33 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 1
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 16 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 126 1
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 10 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Транснефть 299 1
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 33 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 94 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Фирма Гален 4 1
LabQuest - ЛабКвест - Медицинская лаборатория 8 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Ренессанс Страхование 160 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 59 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1374 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 6
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 151 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 5
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 173 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 186 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 3
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1362 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 90 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 32 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 65 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 17 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 33
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 18
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 407 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 15
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 15
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1454 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 11
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 265 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 9
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5665 9
Стандартизация - Standardization 2130 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 8
Здравоохранение - Радиология - раздел медицины, изучающий применение лучевых методов для диагностики (радиодиагностика) и лечения (радиотерапия) различных заболеваний - Ядерная и лучевая медицина 20 8
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 6
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 133 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8459 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 5
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 11
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 436 7
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 525 6
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 763 4
Microsoft Windows 15657 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Linux OS 9937 2
Microsoft Skype 2067 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 2
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 23 2
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 83 2
InterSystems TrakCare LAB ЛИС 8 2
1С:Медицина 42 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 134 2
Bregis - Ариадна ЛИС 2 2
InterSystems HealthShare 26 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 2
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 84 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Мой питомец Суперсервис 5 2
Depositphotos - фотобанк 422 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Microsoft Office 3734 1
Oracle Java EE EJB - Enterprise JavaBeans 78 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 60 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 1
Microsoft Windows Server 2012 196 1
Зингерман Борис 38 3
Горбатько Александр 105 2
Орлов Геннадий 16 2
Макаров Владимир 73 2
Тимофеев Павел 2 2
Бессольцев Михаил 11 2
Захаров Павел 60 2
Переверзев Михаил 19 2
Ашенбреннер Инна 15 2
Медведев Дмитрий 1654 1
Чаркин Евгений 296 1
Натрусов Артем 284 1
Шадаев Максут 1009 1
Куртяник Надежда 253 1
Галимский Евгений 4 1
Данилов Михаил 31 1
Паршин Максим 316 1
Шпак Василий 223 1
Чумаков Денис 18 1
Симаков Олег 113 1
Урусов Виктор 127 1
Дудко Дмитрий 11 1
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Врацкий Андрей 135 1
Архипов Алексей 10 1
Гуль Андрей 4 1
Ушацкий Андрей 105 1
Масленников Игорь 36 1
Копылов Максим 2 1
Ведяхин Александр 131 1
Ахмеров Тимур 87 1
Ениколопов Григорий 1 1
Островский Владимир 25 1
Семенов Александр 145 1
Спиридонов Иван 26 1
Громов Иван 102 1
Бадалов Андрей 65 1
Андреев Александр 26 1
Синельников Александр 27 1
Гваришвили Владимир 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 10
Казахстан - Республика 5526 7
Украина 7608 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 6
Германия - Федеративная Республика 12682 6
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 381 6
Армения - Республика 2280 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 5
Европа 21768 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 4
Россия - СФО - Новосибирск 4291 4
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 4
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 268 4
Армения - Ереван 199 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 4
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 487 4
Франция - Французская Республика 7846 4
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 845 4
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 431 4
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 205 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 4
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 324 4
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 402 4
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 382 4
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 316 4
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 367 4
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 461 4
Украина - Киев 1125 4
Швеция - Королевство 3619 3
Земля - планета Солнечной системы 10375 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 40
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 32
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 32
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 21
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 13
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 11
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 6
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 6
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 69 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 6
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 5
Зоология - наука о животных 2604 5
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 204 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 4
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1622 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 3
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 301 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 3
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 3
New Scientist 1448 2
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 137 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
Nature 811 1
Physical Review Letters 113 1
Phys.org 972 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 81 1
Российская газета 270 1
NEWSru.com 229 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
Nature Geoscience 19 1
IDG - International Data Group 115 1
Telegraph 195 1
ComputerWorld 144 1
Network World 31 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Die Welt 80 1
InfoWorld 55 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 5
Gartner - Гартнер 3556 1
Markets&Markets Research 112 1
GSMA Intelligence 10 1
Keypoint Intelligence 7 1
Buyers Laboratory 15 1
R2G - Research2Guidance 6 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 22 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 15 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 151 2
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 1
University of Alberta - Альбертский университет - Университет канадской провинции Альберта 42 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 36 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
UMass Amherst, UMass - University of Massachusetts Amherst - Университет штата Массачусетс в Амхерсте 27 1
РАН - Российская академия наук 1871 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 31 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
НАН Беларуси - Институт геохимии и геофизики Национальной академии наук Беларуси 1 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 100 1
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 197 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 76 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 152 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 31 1
РАМН НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 12 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 15 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 20 1
SUNY - State University of New York - Университет штата Нью-Йорка 18 1
RPI - Rensselaer Polytechnic Institute - Ренсселарский политехнический институт - Политехнический институт Ренсселера 59 1
CNews AWARDS - награда 519 2
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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