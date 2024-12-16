Лабораторные исследования Лабораторная диагностика
Лабораторные исследования и организации, системы, технологии, персоны:
|Зингерман Борис 38 3
|Горбатько Александр 105 2
|Орлов Геннадий 16 2
|Макаров Владимир 73 2
|Тимофеев Павел 2 2
|Бессольцев Михаил 11 2
|Захаров Павел 60 2
|Переверзев Михаил 19 2
|Ашенбреннер Инна 15 2
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Натрусов Артем 284 1
|Шадаев Максут 1009 1
|Куртяник Надежда 253 1
|Галимский Евгений 4 1
|Данилов Михаил 31 1
|Паршин Максим 316 1
|Шпак Василий 223 1
|Чумаков Денис 18 1
|Симаков Олег 113 1
|Урусов Виктор 127 1
|Дудко Дмитрий 11 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Архипов Алексей 10 1
|Гуль Андрей 4 1
|Ушацкий Андрей 105 1
|Масленников Игорь 36 1
|Копылов Максим 2 1
|Ведяхин Александр 131 1
|Ахмеров Тимур 87 1
|Ениколопов Григорий 1 1
|Островский Владимир 25 1
|Семенов Александр 145 1
|Спиридонов Иван 26 1
|Громов Иван 102 1
|Бадалов Андрей 65 1
|Андреев Александр 26 1
|Синельников Александр 27 1
|Гваришвили Владимир 26 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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