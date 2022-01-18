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В Санкт-Петербурге резко выросло число пользователей электронных медицинских сервисов

К концу 2021 г. количество ежедневных посетителей личного кабинета на портале «Здоровье петербуржца» выросло до 300 тыс. посетителей в день. Записывалось на вакцинацию до 60 тыс. человек в день, что в два раза превысило показатель летних месяцев 2021 г.

На статистику повлияла сложившаяся эпидемиологическая ситуация и применяемые правительством дополнительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. В частности, так можно объяснить повышенный интерес к записи на вакцинацию, чего не наблюдалось в период спада заболеваемости и пока не были введены QR-коды во многих сферах повседневной жизни.

«Количество пользователей личного кабинета не было таким высоким даже во вторую волну пандемии - осенью 2020 г. Тогда оно составляло порядка 100-200 тыс. человек в день. И мы говорим только о пользователях личного кабинета пациента. Граждане могут также применять электронные сервисы без регистрации на портале», - сказал руководитель продуктового направления компании «Нетрика медицина» (разработчик портала) Андрей Гуль.

По данным Медицинского информационно-аналитического центра Санкт-Петербурга (СПб МИАЦ), в 2021 г. количество уникальных записей через портал на вакцинацию от COVID-19 выросло до 696 593. Это около 50% от общего количества таких записей через дистанционные источники: Единую региональную информационно-справочную службу «122», ЕПГУ, инфоматы и т.д. При этом на прием к врачу в тот же период записывались онлайн значительно чаще - 6 554 575 раз (74,98% от всех источников).

«Мы видим, как интерес к порталу со стороны горожан постоянно растет. Для удобства пользователей в свое время мы предусмотрели, чтобы сайт адаптировался под размер экрана мобильного устройства. Так вот, если в 2020 г. со смартфонов и планшетов было более 10 млн просмотров, в 2021 г. - уже более 32 млн. Причем, в 2021 г. мобильную версию портала выбрали 75% пользователей», - отметил Алексей Архипов, руководитель Центра электронного здравоохранения СПБ МИАЦ.

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Проект «Электронное здравоохранение» реализовывался в Санкт-Петербурге с 2018 г., и один из главных его результатов – запуск портала «Здоровье петербуржца». Стояла задача создать единую точку доступа к электронным сервисам в государственном секторе, ведь именно услуги по ОМС занимают более 90% от общего объема медицинских услуг в городе.

Если изначально функциональность сайта сводилась лишь к записи на прием, то сейчас гражданам доступны более 25 сервисов. Среди них «Лабораторные исследования», «Электронная медицинская карта», «Уведомления», «Обращения» и много другое. Сервисами активно пользуются. За девять месяцев 2021 г. к услугам портала обратились 3,3 млн человек. Зарегистрировали и регулярно заходят в свой личный кабинет более 1 млн петербуржцев.

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