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Здравоохранение электронное программа
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 36, упоминаний - 45
Здравоохранение электронное и организации, системы, технологии, персоны:
|Медведев Дмитрий 1664 7
|Бойко Елена 152 7
|Скворцова Вероника 69 3
|Пугачев Павел 63 3
|Мурашко Михаил 17 2
|Архипов Алексей 10 2
|Щеголев Игорь 699 2
|Носков Константин 240 2
|Евтушенко Олег 145 2
|Липов Андрей 67 2
|Массух Илья 239 2
|Милашевский Игорь 21 2
|Будова Александра 6 1
|Бахаев Алексей 13 1
|Попов Алексей 339 1
|Хрипун Алексей 8 1
|Андрейчук Юрий 7 1
|Чапчаев Андрей 56 1
|Вышлов Андрей 23 1
|Петухов Максим 14 1
|Натензон Михаил 13 1
|Елистратов Николай 90 1
|Петренко Николай 6 1
|Захаров Владимир 22 1
|Макаров Владимир 78 1
|Леонов Владимир 17 1
|Пенязь Дмитрий 22 1
|Сорокин Сергей 18 1
|Арсеньев Сергей 7 1
|Курапеев Дмитрий 7 1
|Иванкин Роман 2 1
|Ваньков Вадим 23 1
|Буленков Дмитрий 43 1
|Одинцов Никита 5 1
|Шупенин Юрий 9 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Бетсис Павел 101 1
|Марич Игорь 18 1
|Гамзатов Гамзат 15 1
|Кадников Вячеслав 20 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457231, в очереди разбора - 727835.
Создано именных указателей - 197763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457231, в очереди разбора - 727835.
Создано именных указателей - 197763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.