Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197763
ИКТ 15249
Организации 11708
Ведомства 1508
Ассоциации 1104
Технологии 3584
Системы 26981
Персоны 86240
География 3103
Статьи 1578
Пресса 1304
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2815
Мероприятия 895

Здравоохранение электронное программа

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


14.07.2026 «МТС Линк» и «Рустелетех» представили совместное решение для телемедицины 1
ИТ в здравоохранении 2021 1
14.10.2024 Новые считыватели смарт-карт «Рутокен» SCR 3101 NFC с разъемом USB Type-C 1
22.04.2024 Подмосковье расширяет программу багбаунти 1
03.03.2022 Цифровое здравоохранение 2022 1
18.01.2022 В Санкт-Петербурге резко выросло число пользователей электронных медицинских сервисов 1
29.12.2021 Дмитрий Котохин -

За счет региональных мединформсистем врачи экономят 40% времени

 1
16.12.2021 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта 1
21.02.2020 Выходец из Администрации Президента назначен куратором цифрового здравоохранения 1
27.01.2020 Куратором цифрового здравоохранения может стать выходец из «Армады» и Администрации Президента 1
01.04.2019 Цифровизации медицины мешает отсутствие стандартов 1
07.03.2019 Женщины года в отрасли ИТ 2019. Голосование 1
04.01.2019 Директор ИТ-департамента Минздрава стала замминистра 1
07.12.2018 В Минздраве появится замминистра по цифровой трансформации. Названы три главных кандидата на должность 1
24.09.2018 На медкартах в России появится радиочастотная маркировка 2
15.08.2018 Есть ли в России «умные» города? 1
15.06.2018 О чем говорят эксперты в сфере ИТ для здравоохранения 1
07.06.2018 Россиянам начали оформлять полисы ОМС нового поколения через интернет 4
07.06.2018 «Ростех» позволит россиянам проверить расходы на ОМС не выходя из дома 1
16.04.2018 Российские больницы получат 2 миллиарда на электронный документооборот 2
05.04.2018 Ростех создал единую ИТ-систему для 700 учреждений Минтруда РФ 1
27.03.2018 «Интеллоджик» объявил о начале работ по внедрению платформы поддержки принятия врачебных решений в Мурманской области 1
15.02.2018 «ТехЛАБ» тестирует российскую систему поддержки принятия врачебных решений Galenos 1
21.07.2017 На портале госуслуг появилась возможность вызвать врача на дом 3
28.12.2016 «Ростелеком» автоматизировал работу скорой медицинской помощи в Дагестане 1
25.11.2016 CNews Forum: вперед к цифровому бизнесу 1
04.12.2015 Елена Бойко: Задача 2016 г. – легитимизация медицинских э-документов 3
20.08.2015 Глава УЭК: Транспортные карты Москвы, Подмосковья и Петербурга должны покрывать все три региона 1
21.10.2013 Американские военные разрешили спор об электронной медицинской карте 1
02.10.2013 Электронное государство – международный опыт в России 1
29.05.2013 Лучшее электронное правительство в Европе построено на открытом ПО 1
30.03.2012 ИТ в здравоохранении: старт состоялся? 1
25.03.2011 ИТ в медицине: на что идут госинвестиции 1
02.09.2010 Региональная информатизация: есть, где развернуться 1
02.08.2010 Huawei Symantec Technologies и «Инфотекс» получили сертификат ФСБ на совместную разработку для защиты данных 1
04.02.2008 МУЗ «Стоматологическая поликлиника №5» автоматизирована на базе «Флагман-медицины» 1

Публикаций - 36, упоминаний - 45

Здравоохранение электронное и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10892 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3442 5
Microsoft Corporation 25723 5
9534 4
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 436 4
IBM - International Business Machines Corp 9685 3
InterSystems - ИнтерСистемз 136 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
Softline - Софтлайн 3700 2
Docsvision - ДоксВижн 1058 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 2
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 838 2
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 1
Google LLC 12631 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 102 1
Цельс - TeleMD - Интеллоджик 13 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 1
RDP.RU - РДП.ру - RDP - Research & Development Partners 38 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 1
Atrinity - Атринити 21 1
Software AG & IDS Scheer 209 1
Huawei Symantec Technologies - Хуавэй Симантек 10 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 71 1
НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 1
Palantir Technologies 29 1
NetApp - Network Appliance 665 1
МегаФон 10661 1
SAP SE 5587 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 724 1
Dell EMC 5172 1
Cisco Systems 5356 1
Восход ФГБУ НИИ 718 1
Huawei 4637 1
Lenovo Group 2433 1
Xiaomi 2202 1
Apple Inc 13098 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1728 1
Commvault 187 1
Dell Technologies - Dell Computer 2210 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8780 3
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 34 1
Uber 353 1
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 45 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 275 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 112 1
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 35 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 39 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 44 1
ГАУЗ СО ОДКБ - Областной перинатальный центр Свердловской области 2 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ИАЦ ГКУ - Информационно-аналитический центр Департамента здравоохранения города Москвы 3 1
IARC - International Agency for Research on Cancer - Centre International de Recherche sur le Cancer, CIRC - Международное агентство по исследованию рака, МАИР 8 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 56 1
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 11 1
Fresenius Medical Care - Фрезениус Медикал Кеа - Fresenius Kabi - Фрезениус Каби - Fresenius NephroCare 6 1
Модернизация АНО 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2087 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3135 1
Газпром ПАО 1486 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 550 1
НСПК - Национальная система платежных карт 942 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 910 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1888 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1503 1
Coursera 65 1
Альфа-Банк 1967 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 690 1
X5 Group - Перекрёсток 639 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2403 1
Фармстандарт АО 47 1
Роснефть НК - нефтяная компания 559 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 293 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 522 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 222 1
Airbnb 100 1
Пепеляев Групп - Пепеляев, Гольцблат и партнеры 29 1
Stada 27 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1498 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13689 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5402 7
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 5
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2057 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 223 4
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6514 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3667 3
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 174 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3422 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 3
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 128 3
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 29 2
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1677 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3624 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5602 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3059 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2320 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4935 2
Совет при президенте Российской Федерации 205 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 383 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1590 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 161 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 2
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 23 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 1
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 41 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 72 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 517 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 224 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 26 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 11 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 1
ГосИнформСистемы 160 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1513 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64538 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25951 25
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 475 16
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1396 14
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1835 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35911 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13879 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13813 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22006 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18012 10
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9344 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10148 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9214 9
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 419 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12764 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12788 7
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1899 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16935 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24241 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7817 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13149 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34573 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4311 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17905 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28112 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33276 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5845 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27252 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12854 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6831 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 4018 4
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 999 4
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 239 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9854 4
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 318 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9776 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8592 4
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9957 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25377 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7771 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 621 20
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6215 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 473 7
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 451 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1099 4
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 263 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 51 3
ЕМИАС Электронный рецепт 90 3
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 63 3
Linux OS 11464 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2493 3
InterSystems Cache 143 2
InterSystems Ensemble 59 2
InterSystems HealthShare 27 2
Fujifilm - Synapse PACS - Synapse Mobility 5 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 2
Apple iPad 4000 2
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 331 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5664 2
1С:Медицина 53 2
ОМС ГИС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 24 2
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 101 1
IBM API Connect 10 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
IBM Storage - IBM PureData servers - IBM PureSystems - expert integrated systems 20 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 119 1
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 17 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 91 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 175 1
РДП Инновации - EcoRouter 16 1
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 28 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 47 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 28 1
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 80 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1072 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 1
Правительство Москвы - Наш город 110 1
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 25 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
Медведев Дмитрий 1664 7
Бойко Елена 152 7
Скворцова Вероника 69 3
Пугачев Павел 63 3
Мурашко Михаил 17 2
Архипов Алексей 10 2
Щеголев Игорь 699 2
Носков Константин 240 2
Евтушенко Олег 145 2
Липов Андрей 67 2
Массух Илья 239 2
Милашевский Игорь 21 2
Будова Александра 6 1
Бахаев Алексей 13 1
Попов Алексей 339 1
Хрипун Алексей 8 1
Андрейчук Юрий 7 1
Чапчаев Андрей 56 1
Вышлов Андрей 23 1
Петухов Максим 14 1
Натензон Михаил 13 1
Елистратов Николай 90 1
Петренко Николай 6 1
Захаров Владимир 22 1
Макаров Владимир 78 1
Леонов Владимир 17 1
Пенязь Дмитрий 22 1
Сорокин Сергей 18 1
Арсеньев Сергей 7 1
Курапеев Дмитрий 7 1
Иванкин Роман 2 1
Ваньков Вадим 23 1
Буленков Дмитрий 43 1
Одинцов Никита 5 1
Шупенин Юрий 9 1
Рудычева Наталья 95 1
Бетсис Павел 101 1
Марич Игорь 18 1
Гамзатов Гамзат 15 1
Кадников Вячеслав 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 165128 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47385 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19434 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54557 6
Европа 24913 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13776 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2036 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14784 4
Россия - УФО - Свердловская область 1929 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3446 3
Германия - Федеративная Республика 13174 3
Россия - СФО - Новосибирск 4850 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика 765 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19012 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3426 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1214 2
Азия - Азиатский регион 5898 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8514 2
Европа Восточная 3138 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 676 2
Россия - ПФО - Самарская область 1558 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 696 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1662 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1393 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 773 2
США - Аляска 246 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 151 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 270 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 295 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 966 1
Бельгия - Антверпен 28 1
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5468 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Хасавюрт 29 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Кизилюрт 18 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Кизляр 24 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Буйнакск 19 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Дербент 69 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4187 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1207 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57338 29
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11235 29
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10252 29
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4966 13
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8783 11
Страхование - Страховое дело - Insurance 6477 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53160 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10832 7
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2019 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21487 6
Страхование - ОМС - Обязательное медицинское страхование 90 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15937 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33513 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4412 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6562 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3939 5
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 111 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8776 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18052 4
Паспорт - Паспортные данные 2827 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 527 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3817 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12240 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3555 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8868 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6526 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11521 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2725 3
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 388 3
Экономический эффект 1325 2
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 223 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6550 2
Бережливая поликлиника 6 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6617 2
Энергетика - Energy - Energetically 5817 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6697 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1492 2
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 578 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8458 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6669 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8575 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3938 3
Vanson Bourne 49 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
IDC - International Data Corporation 4970 1
Gartner - Гартнер 3653 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 17 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 148 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 174 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 101 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
Минздрав РФ - НМИЦ радиологии ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 14 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 1
Минздрав РФ - НМИЦ ГБ имени Гельмгольца ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца 4 1
КГУ - Курганский государственный университет 8 1
Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 11 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 582 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1454 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 642 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 273 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 180 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 298 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2185 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 741 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 217 2
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
Docflow 148 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1275 1
CNews AWARDS - награда 571 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 94 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457231, в очереди разбора - 727835.
Создано именных указателей - 197763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще