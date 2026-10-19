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ТехЛАБ

ТехЛАБ

"ТехЛАБ" - ИТ-компания из Санкт-Петербурга, которая разрабатывает цифровые сервисы в области здравоохранения. В число разработок входят системы электронного учёта пациентов и сервисы поддержки принятия врачебных решений для онкологов и кардиологов. Флагманская разработка "ТехЛАБа" - платформа Galenos: она помогает врачу в работе с  медицинскими данными пациентов и в выборе оптимальной схемы их терапии.

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22.10.2026 Нейросети вместо ручного переноса чертежей: как ГК «А101» автоматизирует проектирование монолитных плит 1
26.06.2024 В Ингушетии внедрили отечественные цифровые решения для работы с медицинской информацией в электронном виде 3
09.08.2022 Конференция CNews «Искусственный интеллект: от пилота к промышленной эксплуатации» состоится 29 сентября 1
16.12.2021 «ТехЛАБ» разработал информационную панель руководителя здравоохранения 1
24.06.2021 «Техлаб» разработал ПО для поддержки исследования нового препарата для лечения меланомы 1
17.06.2021 МТС объявляет о новых назначениях в руководстве компании 1
13.04.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты» состоится 25 мая 1
11.03.2021 Специалисты «Техлаб» и ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» интегрировали систему поддержки принятия решений с медицинской инфосистемой 1
02.02.2021 «Техлаб» выпустила решение для раннего выявления онкологических заболеваний 1
21.12.2020 «Техлаб» внедрила систему биостатистического анализа в Nativita 1
01.12.2020 Модуль «Galenos. Диагностика» повысил возможность проведения необходимых исследований для пациентов с раком молочной железы 2
09.11.2020 Платформа CUB компании «Техлаб» включена в Единый реестр отечественного ПО 1
23.09.2020 Дмитрий Алексенко назначен на должность директора по продажам в компании «ТехЛАБ» 2
08.09.2020 Строить единый ИТ-ландшафт Сбербанка и его «дочек» будет выходец из S7 Airlines 1
03.04.2020 «Техлаб» предоставит регионам бесплатный доступ к платформе «Galenos.диагностика» 1
10.02.2020 «Техлаб» и «Нетрика» завершили внедрение подсистемы «Онкопомощь» в Ленобласти 2
31.10.2019 «Нетрика» создала региональную экосистему для разработчиков медицинских информационных систем 1
29.07.2019 «Техлаб» модернизировал биомедицинскую платформу Galenos 1
14.06.2019 «ТехЛАБ» разработала систему для мониторинга состояния региональных онкологических служб 1
01.04.2019 «Нетрика» и «Техлаб» разработали электронный регистр для мониторинга больных раком пациентов 1
21.11.2018 «Техлаб» автоматизировал учет ревматологических пациентов в Петербурге на базе платформы Galenos 3
18.07.2018 «Техлаб» создал решение на базе Galenos в помощь врачам НМИЦ им. В. А. Алмазова 1
14.05.2018 «ТехЛАБ» выпустил платформу CUB для дистанционного обучения сотрудников 1
05.04.2018 Реестр отечественного ПО пополнился системой поддержки принятия врачебных решений 1
15.02.2018 «ТехЛАБ» тестирует российскую систему поддержки принятия врачебных решений Galenos 2
03.02.2017 «Стройтранснефтегаз» оптимизировал управление цепочкой поставок материалов с помощью решения «1С» 1
19.12.2014 «1С-Рарус:ТехЛаб» обеспечивает отказоустойчивость и производительность систем «1С» 1

Публикаций - 27, упоминаний - 35

ТехЛАБ и организации, системы, технологии, персоны:

S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 17 4
N3 Group - Netrika - Нетрика 180 3
Biocad - Биокад 105 3
S7 Airlines - С7 ИТ - S7 IT - С7 Информационные технологии 10 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16226 2
9744 2
1С-Рарус 989 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 285 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 367 1
Доктор рядом - Doc+ 55 1
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 18 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 549 1
Microsoft Corporation 25896 1
Ред Софт - Red Soft 1276 1
Почта России - Почта Диджитал - Почтатех - Почтовые технологии 35 1
Schneider Electric 615 1
ФОРС - Центр разработки 715 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 136 1
Schneider Electric - Secure Power 65 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1134 1
СП.АРМ 59 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 47 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9135 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3170 2
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 157 2
Северсталь ПАО - Severstal 644 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 257 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 213 2
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 51 1
Эксмо-АСТ - издательство 82 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 76 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 49 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 56 1
Газпром - СТНГ - СтройТрансНефтеГаз 14 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 278 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 92 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 66 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 1
Nativita - фармацевтическая компания 1 1
Группа Самолет 110 1
ВТБ - Открытие ФК - Таможенная карта 15 1
ЭФКО ГК 34 1
Детский мир Казахстан 1 1
Холидей ГК - Холди Дискаунтер - Холидей Классик - Сибириада - Палата - сеть продуктовых супермаркетов в Сибири 17 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 739 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы - Индилайт 39 1
IARC - International Agency for Research on Cancer - Centre International de Recherche sur le Cancer, CIRC - Международное агентство по исследованию рака, МАИР 11 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
Агро-Белогорье ГК 6 1
Волма 7 1
РЖД - Российские железные дороги 2112 1
ВТБ - Почта Банк 515 1
ГПБ - Газпромбанк 1298 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3016 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 106 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 633 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1918 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 539 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 248 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1217 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1585 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13967 3
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 2
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Правительство Республики Ингушетия - органы государственной власти 15 1
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ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 37 15
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 634 5
ТехЛАБ Galenos Онкопаспорт пациента 4 4
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 57 3
1С-Рарус ТехЛаб 2 2
Microsoft Office 4248 2
Национальный проект - Здравоохранение 27 1
Здравоохранение электронное - программа 36 1
Biocad ParCur 1 1
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 26 1
ФМБА России - АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 4 1
1С:УСО - 1С:Управление строительной организацией - 1С:BIM 18 1
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Газпром - Сила Сибири - Магистральный газопровод 14 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 462 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2576 1
Microsoft Outlook 1510 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2576 1
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Лукашкин Сергей 26 2
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Ткаченко Сергей 20 1
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Инамова Оксана 1 1
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Бимаев Олег 8 1
Турчановский Дмитрий 13 1
Якоб Дмитрий 18 1
Смирнова-Крелль Оксана 52 1
Хомченко Дмитрий 13 1
Чиков Сергей 18 1
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Караваев Александр 4 1
Иссинский Ярослав 2 1
Заянц Илья 57 1
Макеев Дмитрий 19 1
Мудрецова Татьяна 16 1
Соколов Павел 15 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19837 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48234 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55164 2
Казахстан - Республика 6142 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14881 2
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Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 473 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 324 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 801 1
Беларусь - Белоруссия 6374 1
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2918 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2113 1
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Россия - Сибирь - Сибирский регион 2926 1
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ГСМ - Горюче-смазочные материалы 255 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6707 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2178 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3231 1
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