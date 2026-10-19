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ТехЛАБ
"ТехЛАБ" - ИТ-компания из Санкт-Петербурга, которая разрабатывает цифровые сервисы в области здравоохранения. В число разработок входят системы электронного учёта пациентов и сервисы поддержки принятия врачебных решений для онкологов и кардиологов. Флагманская разработка "ТехЛАБа" - платформа Galenos: она помогает врачу в работе с медицинскими данными пациентов и в выборе оптимальной схемы их терапии.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 500 ₽*
Блог статей
СОБЫТИЯ
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ТехЛАБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Меланома.ПРО - Ассоциация специалистов по проблемам меланомы 1 1
|АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
|Шаповалов Александр 18 11
|Лукашкин Сергей 26 2
|Семенов Дмитрий 19 2
|Воронин Павел 205 2
|Башков Игорь 19 2
|Ежов Василий 48 2
|Жуков Андрей 17 2
|Колупаев Денис 8 2
|Вахнин Павел 53 2
|Андрианов Павел 86 1
|Рафаловский Давид 32 1
|Беляев Алексей 37 1
|Гребельный Антон 21 1
|Николаев Вячеслав 104 1
|Урбанский Владимир 37 1
|Комаров Юрий 2 1
|Панферов Сергей 5 1
|Ткаченко Сергей 20 1
|Курапеев Дмитрий 7 1
|Медведев Дмитрий 1666 1
|Попов Павел 24 1
|Теплов Павел 17 1
|Чаплинская Светлана 8 1
|Чеснокова Анна 1 1
|Инамова Оксана 1 1
|Чумаков Денис 21 1
|Логинов Станислав 43 1
|Бимаев Олег 8 1
|Турчановский Дмитрий 13 1
|Якоб Дмитрий 18 1
|Смирнова-Крелль Оксана 52 1
|Хомченко Дмитрий 13 1
|Чиков Сергей 18 1
|Любимов Александр 14 1
|Караваев Александр 4 1
|Иссинский Ярослав 2 1
|Заянц Илья 57 1
|Макеев Дмитрий 19 1
|Мудрецова Татьяна 16 1
|Соколов Павел 15 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11615 1
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