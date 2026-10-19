ТехЛАБ

"ТехЛАБ" - ИТ-компания из Санкт-Петербурга, которая разрабатывает цифровые сервисы в области здравоохранения. В число разработок входят системы электронного учёта пациентов и сервисы поддержки принятия врачебных решений для онкологов и кардиологов. Флагманская разработка "ТехЛАБа" - платформа Galenos: она помогает врачу в работе с медицинскими данными пациентов и в выборе оптимальной схемы их терапии.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 1 дело, на cумму 500 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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