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«Техлаб» разработал ПО для поддержки исследования нового препарата для лечения меланомы

Ассоциация специалистов по проблемам меланомы (Меланома.ПРО) проводит многоцентровое наблюдательное исследование нового отечественного препарата для лечения пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой – FORA (FOrteca Real practice Assessment). В нем принимают участие врачи-онкологи (исследователи) со всей России, специалисты ведущих онкологических центров. Для поддержки исследования компания «Техлаб» предоставила Ассоциации программное обеспечение (ПО), разработанное на базе платформы Galenos. С помощью данного ПО исследователи могут заполнять индивидуальные регистрационные карты пациентов в едином электронном формате, что позволяет контролировать наблюдение и оценивать результаты лечения.

Наблюдательная программа «FORA» проходит с целью оценки безопасности и эффективности первого оригинального иммуноонкологического отечественного препарата пролголимаб (ФОРТЕКА) в условиях реальной клинической практики. Использование соответствующего программного обеспечения позволяет эффективно организовать процесс сбора и обработки всех значимых клинических данных.

Компания «Техлаб» отвечает за разработку необходимых ИТ-инструментов, их запуск, а также поддержку участников и организаторов исследования. В кратчайшие сроки на базе своего флагманского решения, платформы Galenos, ИТ-специалисты выполнили работы по подготовке ПО для поддержки исследования на всех его этапах, а также разработали удобный формат внесения данных и эффективного анализа медицинской статистики. В рамках проекта ИТ-специалисты сопровождают пользователей на каждом этапе работы.

«Благодаря высокому уровню навыков команды "Техлаб" и ее оперативной поддержке врачей мы смогли минимизировать трудозатраты на подготовку к исследованию и начать работу в кратчайшие сроки. На данный момент в нем участвуют около 100 пациентов и более 60 врачей из 47 медицинских организаций: в их числе крупнейшие национальные медицинские исследовательские центры России – НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова», – комментирует Кристина Вячеславовна Орлова, научный куратор наблюдательного исследования FORA, член правления Ассоциации специалистов по проблемам меланомы (Меланома.ПРО).

«Платформа Galenos – это готовое решение для реализации нозологических регистров. Однако требования к ПО, предъявленные Ассоциацией, потребовали от нас в короткие сроки сделать некоторые доработки. Благодаря хорошему знанию предметной области –"Техлаб" давно работает с врачами-онкологами – мы выполнили поставленную задачу и уверены в качестве разработанных инструментов. Здорово, что наша работа приносит пользу в таком деле, как поиск новых способов лечения тяжелых заболеваний: мы будем рады принять участие и в других наблюдательных исследованиях», – отмечает Александр Шаповалов, директор компании «Техлаб».

Владимир Бахур

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