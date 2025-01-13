ТехЛАБ Galenos СППВР Система поддержки принятия врачебных решений
ТехЛАБ Galenos СППВР и организации, системы, технологии, персоны:
|Шаповалов Александр 16 9
|Жук Вадим 4 2
|Башков Игорь 17 2
|Семенов Дмитрий 15 2
|Мишустин Михаил 676 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Бойко Елена 152 1
|Лебеденко Степан 10 1
|Фишер Андрей 74 1
|Пугачев Павел 63 1
|Анкудинов Николай 16 1
|Селиванов Дмитрий 51 1
|Беляев Алексей 32 1
|Родионов Александр 31 1
|Гузев Иван 14 1
|Лебедев Георгий 54 1
|Нефедов Владислав 13 1
|Константинов Леонид 2 1
|Кондратенко Дмитрий 5 1
|Комаров Юрий 2 1
|Сорокин Сергей 13 1
|Швырев Сергей 4 1
|Курапеев Дмитрий 7 1
|Шадеркин Игорь 4 1
|Чеснокова Анна 1 1
|Инамова Оксана 1 1
|Чумаков Денис 18 1
|Бухтояров Артем 2 1
|Голосова Дарья 5 1
|Варфоломеев Владимир 3 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Орлова Кристина 1 1
|Пулин Андрей 1 1
|Кауфман Михаил 1 1
|Бабенко Алина 1 1
|Алмазов Андрей 2 1
|Запутряев Кирилл 2 1
|Ракова Анастасия 34 1
|Новицкий Роман 11 1
|Воронина Елена 21 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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