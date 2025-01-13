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Индексная книга (каталог) CNews*
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ТехЛАБ Galenos СППВР Система поддержки принятия врачебных решений



13.01.2025 «Зортех» и «Медси» завершили пилотное тестирование устройства для ранней диагностики глазных заболеваний 1
26.12.2024 Оксана Мелехова, Минздрав Пермского края: Качественный перезапуск МИС поможет перейти на новый уровень цифровизации 1
24.12.2024 В Сеченовском Университете разрабатывают цифровую платформу на основе ИИ для диагностики хронического гастрита 1
10.12.2024 СП.АРМ разрабатывает виртуального ассистента врача на основе больших языковых моделей. 1
26.11.2024 «Европейский медицинский центр» завершил первый этап разработки copilot врача: ИИ скрининга рака молочной железы 1
14.11.2024 В Сеченовском университете обучили искусственный интеллект определять метастазы при колоректальном раке на гистосканах 1
25.06.2024 Медицинский ИИ-помощник резидента «Сколково» получил регистрационное удостоверение 1
04.12.2023 Webiomed интегрируется со справочно-информационной системой MedBaseGeotar 1
20.09.2023 Резидент «Сколково» запатентовал способ ранней диагностики хронических заболеваний 1
04.04.2023 Московские врачи высоко оценивают помощь искусственного интеллекта на первичных приемах 1
16.12.2021 «ТехЛАБ» разработал информационную панель руководителя здравоохранения 1
14.12.2021 Государственный ИИ изучит истории болезни россиян и расскажет врачам, как их лечить 1
24.11.2021 В российских операционных соберут данные для обучения искусственного интеллекта 1
24.06.2021 «Техлаб» разработал ПО для поддержки исследования нового препарата для лечения меланомы 1
11.03.2021 Специалисты «Техлаб» и ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» интегрировали систему поддержки принятия решений с медицинской инфосистемой 1
02.02.2021 «Техлаб» выпустила решение для раннего выявления онкологических заболеваний 1
01.12.2020 Модуль «Galenos. Диагностика» повысил возможность проведения необходимых исследований для пациентов с раком молочной железы 3
27.11.2020 Государство замыкает здравоохранение в единый контур 1
23.09.2020 Дмитрий Алексенко назначен на должность директора по продажам в компании «ТехЛАБ» 1
03.04.2020 «Техлаб» предоставит регионам бесплатный доступ к платформе «Galenos.диагностика» 2
10.02.2020 «Техлаб» и «Нетрика» завершили внедрение подсистемы «Онкопомощь» в Ленобласти 1
29.07.2019 «Техлаб» модернизировал биомедицинскую платформу Galenos 1
14.06.2019 «ТехЛАБ» разработала систему для мониторинга состояния региональных онкологических служб 4
01.04.2019 Цифровизации медицины мешает отсутствие стандартов 1
01.04.2019 «Нетрика» и «Техлаб» разработали электронный регистр для мониторинга больных раком пациентов 1
21.11.2018 «Техлаб» автоматизировал учет ревматологических пациентов в Петербурге на базе платформы Galenos 1
18.07.2018 «Техлаб» создал решение на базе Galenos в помощь врачам НМИЦ им. В. А. Алмазова 1
02.07.2018 В России создана Ассоциация разработчиков и пользователей систем ИИ в медицине 1
18.06.2018 К-МИС сообщили о запуске системы поддержки принятия врачебных решений с применением ИИ 1
05.04.2018 Реестр отечественного ПО пополнился системой поддержки принятия врачебных решений 2
15.02.2018 «ТехЛАБ» тестирует российскую систему поддержки принятия врачебных решений Galenos 2

Публикаций - 31, упоминаний - 39

ТехЛАБ Galenos СППВР и организации, системы, технологии, персоны:

ТехЛАБ 26 15
N3 Group - Netrika - Нетрика 145 3
СП.АРМ 47 3
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 21 3
Ростелеком 9700 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
БАРС Груп 545 1
Selectel - Селектел 385 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 1
Biocad - Биокад 78 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 337 1
ФОРС - iFORS - Ай-Форс 12 1
SofTrust - СофТраст 5 1
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 51 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 1
ИИ-Технологии 104 1
Beorg - Биорг 112 1
VisionLabs - ВижнЛабс 221 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 104 1
Vocord - Вокорд 183 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 1
ЦРТ Инновации 70 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 68 1
MVS - Medical Visual Systems - Медицинские системы визуализации 5 1
С-Инновации 45 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 33 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 10 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ЯКласс 68 1
ГЭОТАР-Медиа - Издательская группа 2 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
Рапид Био 101 1
Гепатера - Hepatera 46 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 46 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 111 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 85 1
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ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 172 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
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Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 1
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Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 66 1
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ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
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Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 20 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 22 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 21 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 77 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
Минздрав РФ - НМИЦ радиологии ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 14 1
СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе - Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе 2 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 37 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - ВНИИИМТ - Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники 7 1
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 15 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Всероссийский консилиум заслуженных врачей России 1 1
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