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«Европейский медицинский центр» завершил первый этап разработки copilot врача: ИИ скрининга рака молочной железы

«Европейский медицинский центр» (ЕМС) объявил о завершении очередного этапа разработки инновационной системы искусственного интеллекта Juno AI для ранней диагностики заболевания на основе МРТ. Об этом CNews сообщили представители АО «Европейский медицинский центр».

По данным ВОЗ, РМЖ остается самым распространенным онкологическим заболеванием среди женщин во всем мире. Ежегодно диагностируется более 2,3 млн новых случаев. При этом ранняя диагностика повышает шансы на успешное лечение до 95%.

Особенность проекта заключается в создании на базе клиники крупнейшей на сегодняшний день в мире базы данных МРТ-исследований молочных желез, насчитывающей 15 тыс. результатов, включая более 8000 скрининговых исследований по авторскому короткому протоколу.

Система Juno AI демонстрирует 100-процентную точность в обнаружении изменений в тканях молочных желез и значительно превосходит человеческие возможности по скорости обработки данных.

Среди долгосрочных эффектов от внедрения Juno AI: снижение смертности от РМЖ благодаря более ранней диагностике; уменьшение стоимости МР-скрининга – доступность для большего числа пациенток; сокращение нагрузки на медицинский персонал; повышение точности диагностики за счет минимизации человеческого фактора; возможность масштабирования технологии в медицинских учреждениях по всему миру.

«МРТ молочных желез в сочетании с экспертным опытом врача – золотой стандарт современной диагностики, превосходящий по чувствительности все остальные методы, – отметила научный руководитель проекта, заведующая Клиникой маммологии ЕМС Ирина Васильева. – За 15 тыс. проведенных исследований мы убедились: метод обеспечивает беспрецедентную точность, не оставляя шансов пропустить важные изменения в тканях. В борьбе с заболеванием, которое занимает первое место среди онкологических патологий у женщин, недопустимо довольствоваться неполной информацией – именно поэтому мы делаем ставку на комплексный подход с применением передовых технологий».

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«СППВР (системы помощи принятия врачебного решения) активно развиваются – это один из самых востребованных медицинским комьюнити сервисов. Юнона (Juno) – древнеримская богиня брака и рождения, материнства, покровительница женщин. Она и вдохновила нас назвать наш ИИ своим именем. Массовое внедрение умных алгоритмов Juno AI в систему здравоохранения может стать поворотным моментом в борьбе с раком молочной железы, – сказал Егор Сафрыгин, директор по цифровой трансформации ЕМС. – Технология не только повышает качество диагностики, но и делает передовые методы обследования более доступными для пациенток. При этом уникальный авторский метод короткого протокола МРТ, запатентованный врачами ЕМС в области ранней диагностики РМЖ, не вытесняет маммограф, а является первой ступенью в диагностике, предоставляющий возможность врачу уже назначить уточняющее маммологическое исследование».

Система, работающая на основе технологии ComputerVision, прошла тестирование, продемонстрировала высокую точность и надежность результатов.

В настоящее время ведется работа по дальнейшему совершенствованию алгоритмов и расширению базы данных для дальнейшей апробации и получения регистрационного удостоверения в области медицинских технологий.

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