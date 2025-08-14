Сафрыгин Егор

Разделы

14.08.2025 «МТС Exolve» запустила речевую аналитику для «Европейского медицинского центра» 1
26.11.2024 «Европейский медицинский центр» завершил первый этап разработки copilot врача: ИИ скрининга рака молочной железы 1
29.05.2024 В России впервые запустили сервис умной диагностики здоровья по видеоселфи 1
07.03.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
19.01.2024 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2024» состоится 29 февраля 1
15.06.2023 Успейте подать заявку на участие в CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры Максута Шадаева 1
13.06.2023 Осталась всего неделя до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
08.06.2023 ИТ в госекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
06.06.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры 1
02.06.2023 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
30.05.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
25.05.2023 Гиганты ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
18.05.2023 Остался месяц до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
16.05.2023 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты обсудят Low-code на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
11.05.2023 Импортозамещение: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
17.04.2023 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
20.03.2023 Цифровизация здравоохранения движется в сторону использования ИИ и больших данных 1
16.03.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев участвует в CNews FORUM Кейсы. Идет регистрация 1
02.03.2023 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта 1
22.02.2023 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта 1
08.02.2023 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
10.01.2023 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта 1
01.07.2022 Европейский медицинский центр внедряет сервис мониторинга на базе AI компании «Третье мнение» 1
24.06.2022 Цифровая трансформация в условиях санкций: практический опыт 1
01.06.2022 Меньше недели остается до «CNews Forum Кейсы 2022» с участием главы Минцифры Максута Шадаева 1
31.05.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИКТ-отрасли на CNews FORUM Кейсы 7 июня. Задайте вопрос 1
27.05.2022 ИТ в госсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
24.05.2022 Осталось две недели до CNews Forum Кейсы 2022 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
17.05.2022 Акулы импортозамещения: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
12.05.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев участвует в CNews FORUM Кейсы. До мероприятия остался месяц. Идет регистрация 1
11.05.2022 Как заработать на больших данных: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
29.04.2022 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
22.04.2022 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum Кейсы при поддержке Минцифры 1
08.04.2022 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы при поддержке Минцифры состоится в июне. Открыта регистрация 1
28.04.2021 Edna представила цифровые продукты для медицинских клиник 1
29.12.2016 В 2017 г. вырастет спрос на продажников и ИТ-специалистов 1
25.01.2016 «АльфаСтрахование» примет участие в онлайн-распродаже «Киберпонедельник» 1
24.09.2008 В руководстве «Ситроникс Телеком Солюшнс» новые назначения 2

Публикаций - 38, упоминаний - 39

Сафрыгин Егор и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13564 30
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 303 24
Luxms 91 24
Delta Computers - Дельта Компьютерс 102 14
МегаФон 9495 14
Directum - Директум 1144 14
Gelarm - Геларм 37 14
InfoWatch - Инфовотч 1056 14
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 58 14
Diasoft - Диасофт 969 10
Программный продукт ГК 63 10
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 10
Rimini Street 77 10
Biocad - Биокад 82 4
Dell EMC 5058 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 427 3
Генериум 13 3
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 53 3
Telegram Group 2344 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1348 2
SimbirSoft - СимбирСофт 99 2
Yandex - Яндекс 7998 2
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 90 2
Edna - ЭДНА - ОСК - ранее mfms 33 1
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 153 1
МТС Зарубежные компании 12 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5109 1
Amazon Inc - Amazon.com 3079 1
Google LLC 12054 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1047 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 475 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 37 1
Консом Групп НИЦ - Konsom Group - КонсОМ СКС Групп 17 1
Урбантех ГК - Urbantech Group 19 1
Цифра ГК 2501 1
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 66 1
Meta Platforms - Facebook 4490 1
Box inc - box.com - box.net 366 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 441 1
Hoff Tech - Хофф Тех 44 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 53 34
36,6 - аптечная сеть 90 28
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7824 25
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 25
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 492 25
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 194 25
Лента - Сеть розничной торговли 2200 25
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 25
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 252 25
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 25
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 533 25
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 341 25
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 218 25
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1127 24
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1093 24
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1730 24
МКБ - Московский кредитный банк 600 24
Комус 102 24
ОМК - Объединенная металлургическая компания 214 24
МОСГАЗ 44 24
Zenden Group - Дом одежды 65 23
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 81 23
Сургутнефтегаз - СНГ 277 18
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 14
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 14
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 198 14
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 531 11
Почта России ПАО 2202 10
X5 Group - Перекрёсток 588 10
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 10
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 106 10
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 10
НСПК - Национальная система платежных карт 872 10
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 510 5
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 11 4
АльфаСтрахование СГ 338 2
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 29 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 502 2
РЖД - Российские железные дороги 1955 2
Федеральное казначейство России 1834 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12357 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3181 10
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 211 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 349 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1420 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Гормедтехника ГАУ Департамента здравоохранения города Москвы 6 2
Роскачество - Российская система качества 40 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5135 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1111 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3220 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1954 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 19 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 61 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 375 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 133 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 266 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 260 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 71 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 190 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54579 33
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21659 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70006 30
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5036 26
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5676 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32713 25
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5972 24
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2338 24
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4572 24
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2625 24
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 698 24
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1023 24
Data Catalog - Database Catalog - Каталог данных - Централизованное хранилище метаданных 66 24
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1421 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30036 15
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7071 14
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1463 14
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7895 10
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 553 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16064 8
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1685 6
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1278 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16515 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8318 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5695 4
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 921 4
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 148 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7861 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4966 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22244 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10975 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1317 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12625 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4156 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9845 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31112 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 577 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11972 2
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 232 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4153 1
Luxms BI 90 24
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 469 24
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 14
UseTech - UseBus 29 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 451 3
МТС Мобильные сотрудники 114 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1167 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 553 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 556 2
Rakuten Viber 640 1
Oracle Java - язык программирования 3267 1
Microsoft Teams - MS Teams 590 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 753 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 209 1
НСПК - СБПэй 47 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 232 1
Инкордмед - РАМ АИСТ - Региональный Акушерский Мониторинг 2 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 250 1
МТС Вебинар.ру - We.Study 14 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar Meetings 36 1
Lex Borealis - Doczilla 17 1
Apple Health 10 1
Инкордмед - АИСТ_СМАРТ - сервис мобильных уведомлений для пациентов и врачей 3 1
Banki.shop 2 1
Synplity Platform - Synplity AI 5 1
IT Expert - ITSM box 11 1
Google Health - Google Cloud Healthcare 16 1
IT Expert - Asset box 3 1
Ефёров Алексей 44 27
Воронин Павел 156 25
Дмитриев Андрей 42 25
Фокин Валерий 48 25
Тараторин Александр 58 25
Меденцев Константин 98 24
Натрусов Артем 297 24
Полянская Нина 24 24
Копысов Виталий 63 24
Андрианов Павел 84 24
Козак Николай 178 24
Тютюнник Александр 41 24
Албычев Александр 168 23
Алешкин Сергей 65 23
Мартынов Павел 28 23
Пчелин Юрий 38 23
Михалев Евгений 94 23
Дорофеев Дмитрий 31 23
Новоселов Иван 35 23
Лагунов Андрей 43 23
Ульихин Павел 36 23
Сыцко Дмитрий 25 23
Сирота Юрий 67 23
Руднева Валентина 26 23
Шанина Ирина 27 23
Голощапова Ирина 25 23
Саратовский Николай 25 23
Бурилов Андрей 117 22
Сологуб Денис 74 22
Шадаев Максут 1089 20
Гимранов Ринат 125 18
Сотин Денис 216 14
Чернышев Андрей 69 14
Истомин Константин 58 14
Микрюков Валерий 28 14
Кирьянова Александра 140 14
Ерошкин Павел 35 14
Амалицкая Маргарита 31 14
Шинкарев Александр 32 14
Галкин Николай 117 14
Россия - РФ - Российская федерация 151993 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44759 26
Европа 24476 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18135 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52879 1
Казахстан - Республика 5708 1
Беларусь - Белоруссия 5920 1
Россия - ЦФО - Орловская область 345 1
Россия - УФО - Тюменская область 1222 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 862 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1580 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17731 1
Индия - Bharat 5595 1
Россия - УФО - Свердловская область 1644 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3170 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14333 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6047 30
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53559 29
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50008 27
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 435 24
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10375 18
Экономический эффект 1148 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25212 12
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3060 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5828 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9306 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7679 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3491 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14497 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6104 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16974 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3071 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5134 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4623 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3601 2
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 305 1
Торговля розничная - Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 51 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5339 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11239 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2458 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5675 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9570 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11447 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3283 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 625 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2518 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6171 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1474 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 265 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1137 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19690 1
Образование в России 2445 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30848 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6637 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6137 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1293 1
Эксперт ГК 25 1
CNews Инновация года - награда 125 24
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8279 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 26 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 40 1
CNews FORUM Кейсы 276 25
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1168 25
CNews AWARDS - награда 531 14
CNews Баттл 64 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2536 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2084 1
