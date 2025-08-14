Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сафрыгин Егор
УПОМИНАНИЯ
Сафрыгин Егор и организации, системы, технологии, персоны:
|Ефёров Алексей 44 27
|Воронин Павел 156 25
|Дмитриев Андрей 42 25
|Фокин Валерий 48 25
|Тараторин Александр 58 25
|Меденцев Константин 98 24
|Натрусов Артем 297 24
|Полянская Нина 24 24
|Копысов Виталий 63 24
|Андрианов Павел 84 24
|Козак Николай 178 24
|Тютюнник Александр 41 24
|Албычев Александр 168 23
|Алешкин Сергей 65 23
|Мартынов Павел 28 23
|Пчелин Юрий 38 23
|Михалев Евгений 94 23
|Дорофеев Дмитрий 31 23
|Новоселов Иван 35 23
|Лагунов Андрей 43 23
|Ульихин Павел 36 23
|Сыцко Дмитрий 25 23
|Сирота Юрий 67 23
|Руднева Валентина 26 23
|Шанина Ирина 27 23
|Голощапова Ирина 25 23
|Саратовский Николай 25 23
|Бурилов Андрей 117 22
|Сологуб Денис 74 22
|Шадаев Максут 1089 20
|Гимранов Ринат 125 18
|Сотин Денис 216 14
|Чернышев Андрей 69 14
|Истомин Константин 58 14
|Микрюков Валерий 28 14
|Кирьянова Александра 140 14
|Ерошкин Павел 35 14
|Амалицкая Маргарита 31 14
|Шинкарев Александр 32 14
|Галкин Николай 117 14
|Эксперт ГК 25 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377987, в очереди разбора - 742039.
Создано именных указателей - 180894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.