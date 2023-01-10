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Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровое здравоохранение 2023» 7 марта.

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровое здравоохранение 2023» 7 марта.

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Основные вопросы конференции:

Проблемы и тенденции российского рынка

  • Низкое число отечественных наработок в сфере медицинской аналитики.
  • Низкая скорость интернета для телемедицины.
  • Высокотехнологичное зарубежное оборудование не имеет российских аналогов.
  • Появление новых цифровых сервисов здравоохранения.
  • Что дает единый цифровой контур в здравоохранении.
  • Самый востребованный сервис 一 «Запись к врачу».

Востребованные в здравоохранении технологии

  • Искусственный интеллект при выявлении патологий 一 отечественные разработки.
  • Роботы и речевая аналитика в контактных центрах.
  • Облачные технологии для хранения и обработки данных.
  • Аутсорсинг ИТ-инфраструктуры.
  • Внедрение комплексных систем для защиты персональных данных.

Проекты и поиск решения проблем

  • Когда импортозамещение невозможно 一 как поддерживать работу высокотехнологичного оборудования после ухода вендоров.
  • Как изменится финансирование цифровизации в государственном здравоохранении?
  • Какие программы используются в управлении частными медицинскими клиниками?
  • Как расставить приоритеты при цифровизации процессов медицинских учреждений?
  • Что дает дистанционный мониторинг здоровья?
  • Как заместить ИТ-инфраструктуру?

Среди спикеров конференции:

Илья Тыров, заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы;
Алексей Ефёров, директор по информационным технологиям, «Аптечная сеть 36,6»;
Кирилл Хромов, управляющий директор, «Первый электронный рецепт»;
Егор Сафрыгин, директор по цифровой трансформации, «Европейский медицинский центр»;
Эдуард Мураховский, директор департамента проектного управления, «Фармимэкс»;
Павел Соколов, директор департамента информационных сервисов, Biocad;
Алексей Рыжий, директор по информационным технологиям, «Нанолек»;
Виктор Волков, директор департамента логистики и закупок, «Генериум»;
Андрей Фишер, начальник отдела ИТ, ФГБУЗ Центр крови ФМБА России;
Николай Анкудинов, руководитель Акушерского дистанционного консультативного центра, ГБУЗ СО «ЕКПЦ».

Актуальный список спикеров мероприятия выложен по ссылке.
Список участников обновляется по ссылке.

Информация о прошедшей конференции доступна по ссылке.
Целевую аудиторию прошедшей конференции можно найти по ссылке

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