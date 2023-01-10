Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта
CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровое здравоохранение 2023» 7 марта.
CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровое здравоохранение 2023» 7 марта.
Подать заявку на участие:
Основные вопросы конференции:
Проблемы и тенденции российского рынка
- Низкое число отечественных наработок в сфере медицинской аналитики.
- Низкая скорость интернета для телемедицины.
- Высокотехнологичное зарубежное оборудование не имеет российских аналогов.
- Появление новых цифровых сервисов здравоохранения.
- Что дает единый цифровой контур в здравоохранении.
- Самый востребованный сервис 一 «Запись к врачу».
Востребованные в здравоохранении технологии
- Искусственный интеллект при выявлении патологий 一 отечественные разработки.
- Роботы и речевая аналитика в контактных центрах.
- Облачные технологии для хранения и обработки данных.
- Аутсорсинг ИТ-инфраструктуры.
- Внедрение комплексных систем для защиты персональных данных.
Проекты и поиск решения проблем
- Когда импортозамещение невозможно 一 как поддерживать работу высокотехнологичного оборудования после ухода вендоров.
- Как изменится финансирование цифровизации в государственном здравоохранении?
- Какие программы используются в управлении частными медицинскими клиниками?
- Как расставить приоритеты при цифровизации процессов медицинских учреждений?
- Что дает дистанционный мониторинг здоровья?
- Как заместить ИТ-инфраструктуру?
Среди спикеров конференции:
Илья Тыров, заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы;
Алексей Ефёров, директор по информационным технологиям, «Аптечная сеть 36,6»;
Кирилл Хромов, управляющий директор, «Первый электронный рецепт»;
Егор Сафрыгин, директор по цифровой трансформации, «Европейский медицинский центр»;
Эдуард Мураховский, директор департамента проектного управления, «Фармимэкс»;
Павел Соколов, директор департамента информационных сервисов, Biocad;
Алексей Рыжий, директор по информационным технологиям, «Нанолек»;
Виктор Волков, директор департамента логистики и закупок, «Генериум»;
Андрей Фишер, начальник отдела ИТ, ФГБУЗ Центр крови ФМБА России;
Николай Анкудинов, руководитель Акушерского дистанционного консультативного центра, ГБУЗ СО «ЕКПЦ».
Актуальный список спикеров мероприятия выложен по ссылке.
Список участников обновляется по ссылке.
Информация о прошедшей конференции доступна по ссылке.
Целевую аудиторию прошедшей конференции можно найти по ссылке