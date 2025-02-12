Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168512
ИКТ 13102
Организации 10280
Ведомства 1445
Ассоциации 970
Технологии 3387
Системы 25085
Персоны 71928
География 2738
Статьи 1507
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2568
Мероприятия 843

Анкудинов Николай



12.02.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
20.03.2023 Цифровизация здравоохранения движется в сторону использования ИИ и больших данных 1
02.03.2023 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта 1
22.02.2023 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта 1
10.01.2023 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта 1
15.03.2022 Готовы ли пациенты получать медуслуги в цифровом виде 1
05.03.2022 Пандемия подхлестнула цифровизацию медицины и рост выручки профильных ИТ-компаний 1
25.02.2022 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта 1
11.02.2022 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта 1
03.02.2022 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта 1
20.01.2022 CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровое здравоохранение 2022» 1
16.12.2021 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта 1
18.03.2020 Когда поликлиники станут «умными» 1
27.02.2020 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: цифровая медицина становится реальностью» состоится 5 марта. Регистрация 1
13.02.2020 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: цифровая медицина становится реальностью» состоится 5 марта 1
01.04.2019 Цифровизации медицины мешает отсутствие стандартов 1
07.03.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 21 марта 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Анкудинов Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 7
Норси-Транс - НТ 108 5
Инкордмед ГБУЗ - Incordmed 5 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4904 4
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 3
Allied Telesis - Allied Telesyn 151 3
Fortinet 390 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8763 3
Айтеко РАССЭ - Развитие систем связи и энергетики - РАССЭ-Инновации 16 3
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 3
Гознак Технологии - Гознак Цифровые продукты - Goznak Tech 24 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12708 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 328 3
Генериум 13 3
Biocad - Биокад 81 3
Brother - Brother Industries - Бразер 197 2
Selectel - Селектел 389 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 2
СП.АРМ 47 2
Yandex - Яндекс 7398 2
Haulmont - Хоулмонт 109 1
Schneider Electric 575 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
ТелеМед 14 1
Крок - Croc 1777 1
БАРС Груп 546 1
Telegram Group 2014 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 96 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 44 1
ПЭР - Первый Электронный Рецепт 6 1
Social Data Hub - SocialDataHub 19 1
Мегафон - Инкор - Инкор-Медиа 23 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 88 9
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 10 9
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 234 6
Телемед Экспресс - Академический МИАЦ - Академический медицинский информационно-аналитический центр 6 5
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 49 5
Фармстандарт АО 40 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 4
Ренессанс клиника - Цифровые технологии здоровья - budu 4 4
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 4
ИНВИВОКлиник КЛРП - INVIVOClinic 3 3
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 89 3
36,6 - аптечная сеть 90 3
Uber 331 2
МРТ Эксперт 4 2
ГАУЗ СО ОДКБ - Областной перинатальный центр Свердловской области 2 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 199 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
Инвитро - Invitro 70 1
Roche Holding - Холдинг Рош 23 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 14 1
Лента - Сеть розничной торговли 2090 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7353 1
МедИнвестГрупп - МИГ 5 1
Ренессанс Страхование 160 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 10 1
Fresenius Medical Care - Фрезениус Медикал Кеа - Fresenius Kabi - Фрезениус Каби - Fresenius NephroCare 5 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 27 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 125 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 31 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 139 1
РЖД - Российские железные дороги 1910 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 33 1
Нанолек - биофармацевтическая компания 13 1
Generium Pharmaceutical - Генериум 1 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 10
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 189 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1381 7
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 67 5
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 4
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 293 4
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 174 4
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 152 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Гормедтехника ГАУ Департамента здравоохранения города Москвы 6 2
ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности 22 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3340 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 79 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 24 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4986 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 94 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2514 1
Ассоциация менеджеров 91 4
АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 4
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 2
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 10 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13597 16
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1207 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50804 16
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7629 15
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1488 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15780 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12580 8
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 133 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12794 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19511 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21224 5
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 409 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30872 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13959 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9418 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27656 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5317 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5050 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6599 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11181 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5388 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11039 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3832 3
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 832 3
Оповещение и уведомление - Notification 4651 3
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 781 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1294 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11097 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12567 2
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 66 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29816 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25463 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3178 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2137 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24227 2
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 73 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5335 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4706 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24539 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 528 11
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 438 3
Инкордмед - АИСТ_СМАРТ - сервис мобильных уведомлений для пациентов и врачей 3 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 2
Национальный проект - Здравоохранение 23 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 473 2
Инкордмед - РАМ АИСТ - Региональный Акушерский Мониторинг 2 2
МТС Мобильные сотрудники 111 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 391 2
Google Android 14041 1
Apple iOS 7832 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 1
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 31 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 1
Brother Secure Print+ 1 1
Smart Delta Systems - Инфодент МИС 5 1
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 26 1
РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 28 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 925 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5225 1
Apache Logging Project - Log4j 26 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 28 1
Kaspersky MDR - Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 23 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4491 1
Pixabay 137 1
FreePik 1017 1
Kaspersky Embedded Systems Security 11 1
МТС Вебинар.ру - We.Study 14 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar Meetings 35 1
Здравоохранение электронное - программа 35 1
Сбер - СберМедИИ - MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра - MDDC Кардио - MDDC Cardio - MDDC Доктор 23 1
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 1
Apple Health 9 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 266 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2042 1
Google Health - Google Cloud Healthcare 16 1
Фишер Андрей 74 10
Бахаев Алексей 13 8
Гнеушев Сергей 6 6
Ковалев Евгений 9 6
Шарова Дарья 7 6
Лебедева Ольга 18 6
Симаков Олег 113 5
Махров Игорь 4 4
Архипов Алексей 10 4
Образцов Алексей 12 4
Мураховский Эдуард 38 4
Волков Виктор 8 4
Сафрыгин Егор 37 4
Тыров Илья 27 4
Зырянов Илья 17 3
Владзимирский Антон 9 3
Яндулов Максим 3 3
Храмова Ольга 3 3
Природова Ольга 3 3
Власов Иван 28 3
Веселов Андрей 21 3
Домарев Дмитрий 11 3
Нестеров Иван 4 3
Ефёров Алексей 44 3
Нечипорук Алексей 7 3
Соколов Павел 14 3
Лебеденко Степан 10 2
Жук Вадим 4 2
Родионов Александр 31 2
Лебедев Георгий 54 2
Нефедов Владислав 13 2
Константинов Леонид 2 2
Петухов Максим 12 2
Зажигин Владимир 5 2
Кондратенко Дмитрий 5 2
Швырев Сергей 4 2
Шадеркин Игорь 4 2
Остроушко Алексей 15 2
Бухтояров Артем 2 2
Сененко Алия 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 145017 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43343 10
Россия - УФО - Свердловская область 1504 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3962 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17449 4
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 703 2
Европа 21795 2
Великобритания - Лондон 2387 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1887 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1232 1
Россия - СФО - Иркутская область 1101 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 690 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 854 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17101 1
Индия - Bharat 5460 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8718 16
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9857 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29215 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51281 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5781 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3668 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13589 5
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 491 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 369 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7012 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14424 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4374 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10976 3
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 298 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4839 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5852 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6138 2
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 281 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2132 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7865 2
Страхование - ОМС - Обязательное медицинское страхование 75 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2323 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 205 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7633 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1625 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3171 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 787 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5095 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2933 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8074 1
Здравоохранение - Реабилитация 378 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 108 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество - расторжение брака - Marriage - dissolution of marriage 374 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 702 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5546 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1322 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48187 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18606 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8143 9
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 8
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 4
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 25 3
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 37 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 165 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 22 2
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 16 2
ФМБА России - Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна ФГБУ ГНЦ РФ 6 1
Минздрав РФ - НМИЦ ГБ имени Гельмгольца ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца 4 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 25 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 9 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2012 5
Международный день медицинской сестры - 12 мая 61 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340346, в очереди разбора - 769025.
Создано именных указателей - 168512.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще