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Индексная книга (каталог) CNews*
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Apache Logging Project Log4j



24.01.2025 Новые власти США разгромили систему консультирования по кибербезопасности 1
27.11.2024 Иван Крылов, Capital Nova: Надо оценивать не только финансовую и юридическую благонадежность, но и уровень ИБ-зрелости контрагентов 1
10.07.2024 Проверяем защищенность ИТ-инфраструктуры: как выбрать услугу под свои задачи 1
21.05.2024 «Лаборатория Касперского» представила отчёт по ландшафту киберугроз в России и СНГ 1
30.06.2023 Solar appSreener расширил свой функционал по анализу кода за счет появления модуля анализа состава ПО 1
30.06.2023 «Лаборатория Касперского» обнаружила новую сложную кампанию кибергруппы Andariel 1
09.11.2022 7 трендов информационной безопасности 1
11.08.2022 Киберпреступники научились атаковать ПК с помощью антивируса Windows Defender 1
28.04.2022 Исследование «Крок»: как противостоять угрозам нулевого дня 1
19.04.2022 Positive Technologies: число кибератак в 2021 году выросло на 6,5% 1
12.04.2022 «Ростелеком-Солар»: 75% уязвимостей в компаниях могли бы быть закрыты с помощью патчей 1
29.03.2022 Solar appScreener выявляет уязвимости и НДВ в Open Source-проектах 1
15.03.2022 Готовы ли пациенты получать медуслуги в цифровом виде 1
09.03.2022 Как перестать «продавать страх» и получить средства на ИБ 1
28.02.2022 Илья Зуев -

Передовые технологии не помогут, если в ИБ-процессах отсутствуют качество и полнота

 1
18.02.2022 Vmware: системы Linux подвергаются атакам программ-вымогателей и криптоджекинга 1
07.02.2022 Сергей Шерстобитов -

Сегодня на рынке ИБ не кадровый голод, а супераппетит к экспертизе

 1
04.02.2022 США не на шутку испугались киберугроз. При Байдене создан новый орган по информационной безопасности 1
26.01.2022 Check Point Cyber Security Report 2022: атаки на вендоров программного обеспечения выросли на 146% в 2021 году 2
22.12.2021 В базу поиска уязвимостей Solar appScreener вошли угрозы нулевого дня Log4Shell 2
21.12.2021 В огромную «дыру» в Apache ринулись шифровальщики, криптомайнеры и ботнеты 2
17.12.2021 Дочерняя компания «Сбера» BI.ZONE выложила в открытый доступ инструмент для борьбы с новой критической уязвимостью 1
15.12.2021 Эксперты Eset назвали страны, в наибольшей степени подверженные риску из-за уязвимости Log4Shell 1
15.12.2021 Брешь в Apache грозит сверхмасштабными атаками на сервисы Apple, Twitter, Minecraft 2
25.01.2018 Фонд соцстрахования переехал с Documentum на российское и свободное ПО 1
18.11.2004 Между группами Apache и JBoss усилились разногласия 1

Публикаций - 26, упоминаний - 30

Apache Logging Project и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 921 6
Microsoft Corporation 24632 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4877 4
Ростелеком 9706 4
Google LLC 11785 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1397 3
Apple Inc 12106 2
GitHub 818 2
SolarWinds 49 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 299 2
Broadcom - VMware 2360 2
Fortinet 387 2
Amazon Inc - Amazon.com 2999 1
Check Point Software Technologies 760 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
X Corp - Twitter 2846 1
ESET - ESET Software 1133 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 1
Bitdefender 156 1
Cloudflare 106 1
OpenText 207 1
REvil - Хакерская группировка 48 1
Kaseya 34 1
Cybereason 8 1
Conti - Хакерская группировка 37 1
Palo Alto Networks 146 1
Nginx - Энджайникс 165 1
Darkside - Хакерская группировка 26 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8748 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Telegram Group 1990 1
Крок - Croc 1777 1
Red Hat 1305 1
Accenture plc 682 1
Норси-Транс - НТ 108 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1181 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 409 1
SentinelOne 20 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7313 2
Colonial Pipeline 32 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1630 2
Tesla Motors 396 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 211 1
Volkswagen Group - VW 281 1
Ренессанс Страхование 160 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Абсолют Банк 230 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 86 1
Телемед Экспресс - Академический МИАЦ - Академический медицинский информационно-аналитический центр 6 1
Ренессанс клиника - Цифровые технологии здоровья - budu 4 1
ПИР Банк 4 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 9 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 580 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 966 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4754 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11641 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4090 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5440 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4515 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1134 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 201 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 502 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 551 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4965 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1209 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1799 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 36 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1517 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 151 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3138 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 1
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 30 1
ASF - Apache Software Foundation 206 4
CIS - Center for Internet Security 10 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Ассоциация менеджеров 91 1
АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
Linux Foundation 186 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27432 23
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6119 22
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12614 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29704 13
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2939 12
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7382 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15728 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21147 7
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2190 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12527 7
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Log4Shell - LogJam, LogJ - уязвимость 19 6
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19324 6
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1901 6
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24141 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25363 5
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13402 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11363 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15887 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30713 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7571 4
Оцифровка - Digitization 4546 4
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 839 3
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 428 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  658 3
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 714 3
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 189 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11060 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6956 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7421 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4444 19
Microsoft Windows 15666 7
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 5
Oracle Java - язык программирования 3076 5
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 4
Linux OS 9953 3
Apache Solr - платформа полнотекстового поиска с открытым исходным кодом 14 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 191 3
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 98 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 226 2
Google Chrome - браузер 1563 2
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 47 2
Microsoft Exchange 1714 2
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 104 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 2
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 123 2
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 117 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 2
Apache Flink 7 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Интеграция 20 2
Apache Struts - Apache Jakarta Project - Jakarta Struts - Jakarta Commons 29 2
Apache Druid 2 2
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 147 1
Apache Hadoop 427 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1326 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 385 1
Broadcom - VMware Center Server 2 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 103 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 526 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 920 1
Apple macOS 2063 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 140 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1099 1
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 40 1
Сбер - BI.Zone WAF - BI.Zone Web Application Firewall 26 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 277 1
Raiffeisen - Райффайзен Онлайн 40 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 58 1
Чернов Даниил 79 3
Мельникова Анастасия 373 2
Киселёв Алексей 60 2
Кузнецов Станислав 127 1
Самарцев Дмитрий 9 1
Селиванов Дмитрий 51 1
Аксельрод Александр 41 1
Horowitz Maya - Хоровитц Майя 9 1
Ковач Роман 2 1
Finkelsteen Lotem - Финкельстин Лотем 5 1
Biden Joe - Байден Джо 130 1
Альперович Дмитрий 9 1
Biden Joseph - Джозеф Байден 59 1
Шерстобитов Сергей 55 1
Joyce Rob - Джойс Роб 3 1
Carlin John - Карлин Джон 3 1
Novak Chris - Новак Крис 1 1
Юракова Яна 8 1
Zak Igal - Зак Игал 16 1
Ложкин Руслан 34 1
Зайцев Михаил 261 1
Севостьянов Александр 15 1
Нуйкин Андрей 47 1
Сюртукова Екатерина 10 1
Волков Сергей 80 1
Whitmore Wendi - Уитмор Венди 2 1
Baskin Brian - Баскин Брайан 1 1
Зуев Илья 7 1
Хомутов Дмитрий 31 1
Терехов Андрей 39 1
Дрозд Алексей 18 1
Минаев Андрей 15 1
Косарим Руслан 7 1
Худякова Софья 3 1
Вакациенко Владимир 1 1
Куканов Антон 6 1
Арбатский Андрей 1 1
Измайлов Сергей 1 1
Образцов Алексей 12 1
Анкудинов Николай 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 144361 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52122 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13318 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17040 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 2
Индия - Bharat 5447 1
Германия - Федеративная Республика 12683 1
Европа Восточная 3075 1
Турция - Турецкая республика 2353 1
Нидерланды 3519 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1876 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7431 1
Европа 21772 1
Канада 4884 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 852 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1153 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17386 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2250 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 698 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2730 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3102 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51053 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48030 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14334 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 5
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 869 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8395 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10946 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5832 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6058 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24099 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2402 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16306 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3469 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2339 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1198 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13510 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29055 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 686 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9805 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5419 2
Аудит - аудиторский услуги 2663 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1876 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3147 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2307 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 204 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 417 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9947 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7602 1
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