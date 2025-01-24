Apache Logging Project Log4j
Apache Logging Project и организации, системы, технологии, персоны:
|Gartner - Гартнер 3556 1
|Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 54 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 97 1
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