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Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар Solar NGFW Solar Next Generation Firewall Solar AI Firewall
- Продукт Solar NGFW обеспечит компаниям масштабируемую, управляемую защиту от сетевых угроз в сложных условиях. Компании-пользователи решения получат защиту от вторжений и продвинутых угроз на основе сигнатур от Solar JSOC, контроль приложений, настройки, управления и обновления межсетевого экрана.
- Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar WAF Lite
СОБЫТИЯ
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|28.10.2026
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Нейросети под контролем: «Солар» представил решение для безопасной работы с ИИ – Solar AI Firewall
за 2025 г. объем корпоративной информации, которую сотрудники отправляют в общедоступные ИИ-сервисы, вырос в 30 раз. Чтобы снизить риски утечек и атак на ИИ-инфраструктуру, ГК «Солар» представила на Solar AI Firewall – шлюз безопасности для работы с внешними и внутренними ИИ-сервисами. Решение помогает контролировать доступ к моделям, проверять передаваемые данные и выявлять потенциально о
|11.07.2025
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Единое управление для всех NGFW: «Солар» упрощает защиту распределенных корпоративных сетей
ГК «Солар» представила централизованное управление (ЦУ) Solar NGFW. Новая функциональность доступна клиентам, начиная с версии 1.6, выпущенной в мае
|08.07.2025
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Новая линейка ПАК Solar NGFW: защита уровня enterprise для корпораций и МСБ в самых атакуемых отраслях
ГК «Солар» расширила модельный ряд программно-аппаратных комплексов (ПАК) Solar NGFW, разработав т.н. линейку «малых» ПАК. Это программно-аппаратные комплексы Solar
|12.05.2025
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Solar NGFW 1.6: автоматизация процессов, расширенная защита сетевой инфраструктуры и до 2000 сигнатур от «Солара» «под капотом»
ГК «Солар» выпустила новый релиз Solar NGFW 1.6. Обновленная версия межсетевого экрана нового поколения поддерживает до 2000 I
|26.02.2025
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ГК «Солар» выпустила Solar NGFW 1.5 с расширенными возможностями защиты сетевой инфраструктуры
ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, представила следующую версию межсетевого экрана нового поколения Solar NGFW 1.5. Новая версия предлагает расширенные возможности по обнаружению и предотвращению сетевых атак и уязвимостей, включая SSL-инспекцию, интеграцию со сторонними системами по API, улу
|27.12.2024
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Программно-аппаратные комплексы Solar NGFW зарегистрированы в реестре Минцифры России
олар», архитектор комплексной кибербезопасности, сообщила, что программно-аппаратный комплекс (ПАК) Solar NGFW вошел в реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Все три модел
|18.12.2024
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Итоги года Solar NGFW: первые проекты в финансовом и государственном сегментах, 373 новые функции и стратегия на 2025 год
пасности, подвела итоги года для своего флагманского продукта — межсетевого экрана нового поколения Solar NGFW. Программный межсетевой экран нового поколения Solar NGFW был представлен р
|01.10.2024
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Масштабное обновление Solar NGFW 1.4: с централизованным управлением, поддержкой GeoIP и улучшенным интерфейсом
ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, представила следующую версию межсетевого экрана нового поколения Solar NGFW 1.4. Теперь продукт включает в себя функции централизованного управления, кластеризации с синхронизацией сессий, GeoIP и обновленный механизм глубокого анализа пакетов, а также улучш
|27.09.2024
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Solar NGFW получил сертификат соответствия требованиям ФСТЭК России
Сертифицированная версия Solar NGFW ГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома», работающая в сфере информационной без
|19.09.2024
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Solar NGFW получил сертификат соответствия требованиям ФСТЭК России
Сертифицированная версия Solar NGFW — программно-аппаратный комплекс «Межсетевой экран «Solar» — прошла испытания и по
|19.08.2024
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ГК «Солар» внедрила в Solar NGFW 1.3 новые функции для управления высокопроизводительными платформами и расширила SLA по клиентской поддержке
ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, внесла функциональные улучшения в следующую версию межсетевого экрана нового поколения Solar NGFW 1.3 и повысила SLA техподдержки по реагированию на обращение заказчиков до 30 минут. В ходе доработки решения компания ориентируется на ключевые метрики и потребности заказчиков, кот
|15.05.2024
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Solar NGFW теперь в «железе»
ГК «Солар» презентовала программно-аппаратный комплекс Solar NGFW, виртуальное исполнение которого было представлено рынку в 2023 г. За это время пр
|26.04.2024
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Solar NGFW 1.2: расширение возможностей веб-интерфейса и внутренние изменения в архитектуре
ГК «Солар» выпустила новую версию Solar NGFW 1.2, в которой были добавлены возможности детальной настройки сетевых интерфейсов через графический интерфейс, импорта наборов сигнатур IPS и данных об их категориях, а также настрой
|08.12.2023
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Solar NGFW 1.0 успешно прошел функциональное и нагрузочное тестирование в лаборатории «Ростелекома»
«Ростелеком» в своей лаборатории провел функциональное и нагрузочное тестирование Solar NGFW 1.0. В результате испытаний работоспособность, а также заявленная в релизе производительность и функциональность продукта с большим количеством правил и политик полностью подтвержден
|28.11.2023
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Минцифры включило Solar NGFW в единый реестр российского ПО
Минцифры внесло в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных межсетевой экран нового поколения Solar NGFW. Продукт разработан архитектором комплексной кибербезопасности в России ГК «Солар». Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». Solar NGFW — программный межсетевой экран
|21.11.2023
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Solar NGFW 1.1: аналитика в реальном времени для защиты от актуальных киберугроз
ГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома», работающая в сфере информационной безопасности) выпустила новую версию Solar NGFW 1.1, которая поможет бизнесу защитить высоконагруженные сети. Надежность продукта стала выше благодаря реализации отказоустойчивой пары Active/Passive, а защита от вторжений с исполь
|17.04.2023
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«РТК-Солар» представил импортонезависимый межсетевой экран Solar NGFW
«РТК-Солар» выпустил на рынок новое многофункциональное решение для защиты корпоративной сети – Solar NGFW. Продукт обеспечит компаниям масштабируемую, управляемую защиту от сетевых угроз в сложных условиях. Компании-пользователи нового решения получат защиту от вторжений и продвинутых уг
|13.04.2023
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«РТК-Солар» представила импортонезависимый межсетевой экран Solar NGFW
«РТК-Солар» выпустила на рынок новое многофункциональное решение для защиты корпоративной сети — Solar NGFW. Продукт обеспечит компаниям защиту от сетевых угроз в сложных условиях. Компании-пользователи нового решения получат защиту от вторжений и продвинутых угроз на основе сигнатур Solar
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Ляпунов Игорь 135 11
|Маннанов Альберт 11 10
|Вураско Александр 54 9
|Баринов Александр 44 6
|Пашков Алексей 25 4
|Бондарь Дмитрий 37 4
|Сивак Николай 18 4
|Чернов Даниил 79 3
|Прокофьев Антон 14 3
|Лушин Илья 12 3
|Хвещеник Анастасия 30 2
|Кошкина Дарья 12 2
|Рябова Галина 27 2
|Дрюков Владимир 51 2
|Акимов Евгений 39 2
|Хереш Игорь 28 2
|Ананьев Сергей 1 1
|Кваша Екатерина 13 1
|Чугунов Алексей 5 1
|Добрынин Руслан 7 1
|Гарбузов Анатолий 179 1
|Каргин Антон 5 1
|Одоевский Александр 1 1
|Никишкин Харитон 9 1
|Арсеньев Игорь 5 1
|Ордян Давид 4 1
|Жерносек Сергей 1 1
|Фильченков Александр 43 1
|Мешавкин Дмитрий 12 1
|Долгий Роман 6 1
|Фокин Максим 9 1
|Маричев Дмитрий 7 1
|Буслаев Андрей 2 1
|Рахимова Гульназ 2 1
|Хараск Максим 3 1
|Костина Виктория 49 1
|Бадиков Вячеслав 2 1
|Рыбин Иван 10 1
|Головко Дмитрий 4 1
|Демидов Сергей 130 1
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