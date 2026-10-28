Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203549
ИКТ 15813
Организации 11968
Ведомства 1510
Ассоциации 1137
Технологии 3596
Системы 27102
Персоны 88747
География 3163
Статьи 1596
Пресса 1348
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2869
Мероприятия 896

Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар Solar NGFW Solar Next Generation Firewall Solar AI Firewall

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall - Solar AI Firewall

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.10.2026 Нейросети под контролем: «Солар» представил решение для безопасной работы с ИИ – Solar AI Firewall

за 2025 г. объем корпоративной информации, которую сотрудники отправляют в общедоступные ИИ-сервисы, вырос в 30 раз. Чтобы снизить риски утечек и атак на ИИ-инфраструктуру, ГК «Солар» представила на Solar AI Firewall – шлюз безопасности для работы с внешними и внутренними ИИ-сервисами. Решение помогает контролировать доступ к моделям, проверять передаваемые данные и выявлять потенциально о
11.07.2025 Единое управление для всех NGFW: «Солар» упрощает защиту распределенных корпоративных сетей

ГК «Солар» представила централизованное управление (ЦУ) Solar NGFW. Новая функциональность доступна клиентам, начиная с версии 1.6, выпущенной в мае

08.07.2025 Новая линейка ПАК Solar NGFW: защита уровня enterprise для корпораций и МСБ в самых атакуемых отраслях

ГК «Солар» расширила модельный ряд программно-аппаратных комплексов (ПАК) Solar NGFW, разработав т.н. линейку «малых» ПАК. Это программно-аппаратные комплексы Solar
12.05.2025 Solar NGFW 1.6: автоматизация процессов, расширенная защита сетевой инфраструктуры и до 2000 сигнатур от «Солара» «под капотом»

ГК «Солар» выпустила новый релиз Solar NGFW 1.6. Обновленная версия межсетевого экрана нового поколения поддерживает до 2000 I
26.02.2025 ГК «Солар» выпустила Solar NGFW 1.5 с расширенными возможностями защиты сетевой инфраструктуры

ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, представила следующую версию межсетевого экрана нового поколения Solar NGFW 1.5. Новая версия предлагает расширенные возможности по обнаружению и предотвращению сетевых атак и уязвимостей, включая SSL-инспекцию, интеграцию со сторонними системами по API, улу
27.12.2024 Программно-аппаратные комплексы Solar NGFW зарегистрированы в реестре Минцифры России

олар», архитектор комплексной кибербезопасности, сообщила, что программно-аппаратный комплекс (ПАК) Solar NGFW вошел в реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Все три модел
18.12.2024 Итоги года Solar NGFW: первые проекты в финансовом и государственном сегментах, 373 новые функции и стратегия на 2025 год

пасности, подвела итоги года для своего флагманского продукта — межсетевого экрана нового поколения Solar NGFW. Программный межсетевой экран нового поколения Solar NGFW был представлен р
01.10.2024 Масштабное обновление Solar NGFW 1.4: с централизованным управлением, поддержкой GeoIP и улучшенным интерфейсом

ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, представила следующую версию межсетевого экрана нового поколения Solar NGFW 1.4. Теперь продукт включает в себя функции централизованного управления, кластеризации с синхронизацией сессий, GeoIP и обновленный механизм глубокого анализа пакетов, а также улучш
27.09.2024 Solar NGFW получил сертификат соответствия требованиям ФСТЭК России

Сертифицированная версия Solar NGFW ГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома», работающая в сфере информационной без
19.09.2024 Solar NGFW получил сертификат соответствия требованиям ФСТЭК России

Сертифицированная версия Solar NGFW — программно-аппаратный комплекс «Межсетевой экран «Solar» — прошла испытания и по
19.08.2024 ГК «Солар» внедрила в Solar NGFW 1.3 новые функции для управления высокопроизводительными платформами и расширила SLA по клиентской поддержке

ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, внесла функциональные улучшения в следующую версию межсетевого экрана нового поколения Solar NGFW 1.3 и повысила SLA техподдержки по реагированию на обращение заказчиков до 30 минут. В ходе доработки решения компания ориентируется на ключевые метрики и потребности заказчиков, кот
15.05.2024 Solar NGFW теперь в «железе»

ГК «Солар» презентовала программно-аппаратный комплекс Solar NGFW, виртуальное исполнение которого было представлено рынку в 2023 г. За это время пр
26.04.2024 Solar NGFW 1.2: расширение возможностей веб-интерфейса и внутренние изменения в архитектуре

ГК «Солар» выпустила новую версию Solar NGFW 1.2, в которой были добавлены возможности детальной настройки сетевых интерфейсов через графический интерфейс, импорта наборов сигнатур IPS и данных об их категориях, а также настрой
08.12.2023 Solar NGFW 1.0 успешно прошел функциональное и нагрузочное тестирование в лаборатории «Ростелекома»

«Ростелеком» в своей лаборатории провел функциональное и нагрузочное тестирование Solar NGFW 1.0. В результате испытаний работоспособность, а также заявленная в релизе производительность и функциональность продукта с большим количеством правил и политик полностью подтвержден
28.11.2023 Минцифры включило Solar NGFW в единый реестр российского ПО

Минцифры внесло в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных межсетевой экран нового поколения Solar NGFW. Продукт разработан архитектором комплексной кибербезопасности в России ГК «Солар». Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». Solar NGFW — программный межсетевой экран

21.11.2023 Solar NGFW 1.1: аналитика в реальном времени для защиты от актуальных киберугроз

ГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома», работающая в сфере информационной безопасности) выпустила новую версию Solar NGFW 1.1, которая поможет бизнесу защитить высоконагруженные сети. Надежность продукта стала выше благодаря реализации отказоустойчивой пары Active/Passive, а защита от вторжений с исполь
17.04.2023 «РТК-Солар» представил импортонезависимый межсетевой экран Solar NGFW

«РТК-Солар» выпустил на рынок новое многофункциональное решение для защиты корпоративной сети – Solar NGFW. Продукт обеспечит компаниям масштабируемую, управляемую защиту от сетевых угроз в сложных условиях. Компании-пользователи нового решения получат защиту от вторжений и продвинутых уг
13.04.2023 «РТК-Солар» представила импортонезависимый межсетевой экран Solar NGFW

«РТК-Солар» выпустила на рынок новое многофункциональное решение для защиты корпоративной сети — Solar NGFW. Продукт обеспечит компаниям защиту от сетевых угроз в сложных условиях. Компании-пользователи нового решения получат защиту от вторжений и продвинутых угроз на основе сигнатур Solar

Публикаций - 100, упоминаний - 119

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1271 99
Ростелеком 11091 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5751 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3247 5
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1137 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1872 4
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 541 4
Fortinet 458 3
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий - Сервисный ИТ-дистрибутор 447 3
Код Безопасности 827 3
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 545 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T - Секьюр-ти 24 2
Ц1 - ЦИКАДА 12 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3401 2
Cisco Systems 5387 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 340 2
9771 2
Check Point Software Technologies 841 2
Telegram Group 3037 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1008 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 648 2
Palo Alto Networks 215 2
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 85 2
Газинформсервис - ГИС 526 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 389 2
Keysight Technologies - IXIA 18 2
Profiscope - Профископ 7 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 264 1
Infracode - Инфракод 2 1
Ростелеком - РТК-феникс 9 1
SECURITM - СЕКЪЮРИТМ 26 1
Т-Банк - Тинькофф - Центр экосистемной безопасности 9 1
Почта России - Почта Диджитал - Почта Сервис 15 1
Metascan - Метаскан 4 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Гефест Технолоджиз - heftech 6 1
ETECSA - Empresa de Telecomunicaciones de Cuba 8 1
F6 - F.A.С.С.T. - Ф6 - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасн 986 1
МегаФон 11050 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Гарда Технологии 214 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
Почта России ПАО 2405 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1862 2
Startech VC - Startech Partners - Стартех База 13 1
ВымпелКом - Хайв 19 1
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 99 1
Игроник 6 1
РЖД - Российские железные дороги 2113 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9157 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1320 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1420 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1920 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1570 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 274 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 392 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 440 1
Сургутнефтегаз - СНГ 289 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 113 1
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 58
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5901 27
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3710 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3231 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 407 3
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 149 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5490 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5005 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2923 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 487 2
Росстандарт - РВК ТК 362 - Технический комитет по стандартизации 362 - Защита информации 17 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5803 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3103 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 249 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6724 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3740 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 112 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2390 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3476 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1312 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 318 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 284 1
МИК - Московский инновационный кластер 199 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 392 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 189 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 395 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 284 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 774 1
Фонд Росконгресс 24 1
Linux Foundation - Free Standards Group 209 1
OWASP - Open Web Application Security Project 157 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 97
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2547 82
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3290 69
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 3038 66
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 195 62
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 693 56
Кибербезопасность - Security Awareness - Навыки (культура) информационной безопасности - Осведомлённость в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 490 50
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26638 46
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5314 44
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5961 43
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 469 41
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14534 40
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 38
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 871 37
ГОСТ Р 56939 - Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения 89 37
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8565 32
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3203 18
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9798 17
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13731 17
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7840 17
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 2043 17
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18416 16
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10409 16
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3915 14
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5352 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34169 14
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6758 14
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14263 14
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1674 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24937 12
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3178 11
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фарминг - Farming 2774 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27225 11
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8841 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13394 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13243 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37042 10
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 461 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28699 9
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 291 80
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 184 78
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center - Solar JSOC One 327 74
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 248 74
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 188 73
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 99 70
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 129 62
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 111 61
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5934 24
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 102 18
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - DCAP-система управления и контроля доступа к данным 23 10
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 62 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Интеграция 20 6
Linux OS 11724 6
Ростелеком - Сόлар ГК - SOLARSHIP 7 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Anti-DDoS 26 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Space 22 4
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 280 4
Google Android 15411 3
Microsoft Windows 17075 3
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 67 3
ФСТЭК РФ - ИТ.СОВ - Профиль защиты систем обнаружения вторжений 17 3
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Банк технологий 10 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar TI Feeds - Solar Threat Intellegence Feeds 18 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Method 10 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1673 2
Oracle Java - язык программирования 3510 2
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 411 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 349 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 380 2
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 427 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 270 2
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 212 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeConnect 6 2
Paradocs - EasyDocs 5 1
Security Vision UEBA - Security Vision User and Entity Behavior Analytics 9 1
Т1 Иннотех - Мирион 8 1
Сбер - BI.Zone EDR - BI.Zone Endpoint Detection and Response - BI.Zone Sensors - BI.Zone Endpoint Security Platfrom 46 1
Directum Projects 37 1
Ляпунов Игорь 135 11
Маннанов Альберт 11 10
Вураско Александр 54 9
Баринов Александр 44 6
Пашков Алексей 25 4
Бондарь Дмитрий 37 4
Сивак Николай 18 4
Чернов Даниил 79 3
Прокофьев Антон 14 3
Лушин Илья 12 3
Хвещеник Анастасия 30 2
Кошкина Дарья 12 2
Рябова Галина 27 2
Дрюков Владимир 51 2
Акимов Евгений 39 2
Хереш Игорь 28 2
Ананьев Сергей 1 1
Кваша Екатерина 13 1
Чугунов Алексей 5 1
Добрынин Руслан 7 1
Гарбузов Анатолий 179 1
Каргин Антон 5 1
Одоевский Александр 1 1
Никишкин Харитон 9 1
Арсеньев Игорь 5 1
Ордян Давид 4 1
Жерносек Сергей 1 1
Фильченков Александр 43 1
Мешавкин Дмитрий 12 1
Долгий Роман 6 1
Фокин Максим 9 1
Маричев Дмитрий 7 1
Буслаев Андрей 2 1
Рахимова Гульназ 2 1
Хараск Максим 3 1
Костина Виктория 49 1
Бадиков Вячеслав 2 1
Рыбин Иван 10 1
Головко Дмитрий 4 1
Демидов Сергей 130 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 90
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48302 64
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19867 62
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2562 60
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3085 60
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3644 60
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1323 60
Россия - СФО - Томская область - Томск 1065 60
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 775 60
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14892 6
Европа 25059 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1237 3
Беларусь - Белоруссия 6387 2
Африка - Африканский регион 3657 2
Ближний Восток 3173 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1951 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1092 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3394 2
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 327 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55203 1
Казахстан - Республика 6154 1
Азия - Азиатский регион 5969 1
Сингапур - Республика 1973 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4582 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3399 1
Америка Южная 886 1
Израиль 2877 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1730 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1538 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1830 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 263 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3255 1
Украина 7982 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1113 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1501 1
Саудовская Аравия - Королевство 676 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3424 1
Узбекистан - Республика 2070 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1538 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1168 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12491 74
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 46
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11031 46
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2383 41
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4501 40
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 32
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12135 28
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7622 25
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4084 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 14
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2410 12
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 982 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8008 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27806 7
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3116 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4827 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4128 7
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3151 7
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4069 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5887 6
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 642 6
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 6001 6
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1466 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22175 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18506 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8943 5
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1677 5
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 502 4
Киберучения 147 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16459 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8354 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2795 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3916 4
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1336 4
Кибербезопасность - Кража аккаунта - Угон аккаунта - Взлом аккаунта - Account theft - Кража идентификационных данных 73 3
Образование в России 3045 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1202 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 442 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1792 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10620 3
SecPost 5 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 695 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 189 65
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 81 3
Gartner - Гартнер 3678 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4293 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8697 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 65 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 783 45
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 223 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 286 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 10 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 664 2
Единый день голосования 151 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 198 1
Capture the Flag - CTF 60 1
Международный женский день - 8 марта 420 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще