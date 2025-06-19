Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177067
ИКТ 13779
Организации 10724
Ведомства 1470
Ассоциации 1002
Технологии 3467
Системы 25799
Персоны 75887
География 2875
Статьи 1528
Пресса 1224
ИАА 702
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2651
Мероприятия 856

Самарцев Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 ПАО «Аэрофлот» и Bi.Zone объединят усилия для укрепления транспортной инфраструктуры России 1
06.06.2024 «Группа Астра» и Bi.Zone поддержат переход российского бизнеса на отечественное ПО решениями по кибербезопасности 1
17.12.2021 Дочерняя компания «Сбера» BI.ZONE выложила в открытый доступ инструмент для борьбы с новой критической уязвимостью 1
01.07.2021 Красный Крест подключится к борьбе с глобальной киберпреступностью 1
04.06.2021 Bi.zone и Meeza будут развивать аутсорсинг кибербезопасности в Катаре 1
31.03.2020 Сможет ли российский бизнес сохранить непрерывность процессов на карантине 1
21.01.2020 Сбербанк провел воркшоп по обеспечению киберустойчивости на ВЭФ 1
10.07.2019 Bi.zone открывает направление аутсорсинга кибербезопасности 1
27.06.2019 VisionLabs представила собственное устройство с распознаванием лиц 1
05.12.2018 BI.ZONE и Ассоциация Банков России подвели итоги пилотного проекта платформы по обмену данными о киберугрозах 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Самарцев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 363 9
NetApp - Network Appliance 640 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 234 1
IBM - International Business Machines Corp 9480 1
Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 47 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 146 1
Cloud One 6 1
GitHub 883 1
Apple Inc 12295 1
Cloudflare 119 1
Google LLC 11980 1
Amazon Inc - Amazon.com 3054 1
Цифра ГК 2484 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2115 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7679 6
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4644 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4991 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2032 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 81 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 258 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4930 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68676 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29292 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21953 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12394 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53402 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8415 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  685 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15247 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6459 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16299 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13059 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13029 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30706 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26121 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10746 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32117 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 773 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2414 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1557 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2259 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3828 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3268 1
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения 202 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 699 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12956 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 523 1
Log4Shell - LogJam, LogJ - уязвимость 19 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3363 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6905 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7617 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16457 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7551 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24965 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12906 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5778 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2908 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4073 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11800 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7111 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4738 2
Google Android 14318 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 98 1
Сбер - BI.Zone Perimeter Scanner 4 1
Сбер - BI.Zone CPT - BI.Zone Continuous Penetration Testing 34 1
Сбер - BI.Zone SOC - BI.Zone Security Operation Center - BI.ZONE IRP - BI.ZONE Incident Response Plan - BI.ZONE DFIR - BI.ZONE Digital Forensics and Incident Response - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 13 1
Сбер - BI.Zone PhishZone 4 1
Сбер - BI.Zone CESP - BI.Zone Cloud Email Security & Protection 26 1
Oracle Java - язык программирования 3166 1
Apache Logging Project - Log4j 26 1
Сбер - BI.Zone WAF - BI.Zone Web Application Firewall 31 1
Apple iPhone 6 4863 1
Oz Liveness 42 1
Сбер - BI.Zone Compliance Platform - BI.Zone GRC - BI.Zone Governance, Risk and Compliance 17 1
Linux OS 10283 1
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 63 1
Кузнецов Станислав 137 2
Греф Герман 435 2
Путин Владимир 3254 1
Ханин Александр 49 1
Ведяхин Александр 142 1
Мегрелишвили Георгий 27 1
Соловьев Михаил 30 1
Меджлумов Муслим 22 1
Меликов Ким 2 1
Джассим ибн Саиф Аль Сулайти 1 1
Сивцев Илья 160 1
Лунтовский Георгий 8 1
Александровский Сергей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 149889 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14275 3
Европа Восточная 3109 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44362 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1787 1
Ближний Восток 2990 1
Монголия 355 1
Сербия - Республика 349 1
Черногория 127 1
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 91 1
Катар 169 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17542 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52663 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13419 1
Индия - Bharat 5557 1
Беларусь - Белоруссия 5854 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49437 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9137 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3711 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5614 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 318 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11299 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10223 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8765 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2598 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19346 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30374 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10233 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1956 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 897 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6889 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1975 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7112 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 865 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3736 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2400 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9228 1
IDC - International Data Corporation 4921 1
Tractica 7 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
ICC - International Cybersecurity Congress - Международный конгресс по кибербезопасности 3 1
Cyber Polygon 7 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366703, в очереди разбора - 751088.
Создано именных указателей - 177067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие умные водонагреватели лета 2025: хиты продаж

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Показать еще

Наука

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели
Показать еще