«Группа Астра» и Bi.Zone поддержат переход российского бизнеса на отечественное ПО решениями по кибербезопасности

«Группа Астра», разработчик в области инфраструктурного ПО, и Bi.Zone, компания по управлению цифровыми рисками, заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Дмитрий Самарцев, директор группы компаний Bi.Zone, и Илья Сивцев, генеральный директор «Группы Астра», подписали документ, предусматривающий долгосрочное технологическое сотрудничество в сфере кибербезопасности. Подписание состоялось в присутствии председателя правления ПАО Сбербанк Германа Грефа. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Ключевой целью стратегического сотрудничества является повышение киберустойчивости организаций России и других стран СНГ. Bi.Zone и «Группа Астра» будут работать над технологической совместимостью разрабатываемых ими продуктов и обеспечивать интегрируемость решений компаний с ИТ-инфраструктурой российских организаций. Это поможет отечественному бизнесу эффективно противостоять актуальным киберугрозам, а также без потерь выполнять требования законодательства о скорейшем переходе на российское ПО.

«За последние несколько лет рынок ИТ-технологий претерпел глубокие изменения. Цифровая трансформация на основе надежных отечественных технологий и обеспечение высокого уровня киберустойчивости — ключевые приоритеты российского бизнеса в современных реалиях. Сотрудничество с «Группой Астра» играет важную роль в обеспечении бесперебойной работы IT-инфраструктуры российских организаций и отвечает одной из наиболее острых потребностей отечественного рынка», — отметил директор группы компаний Bi.Zone Дмитрий Самарцев.

«Положительный синергетический эффект от взаимодействия с Bi.Zone очевиден. Кооперация ведущих игроков в сфере ИТ и ИБ приводит к созданию лучших технологических решений, отвечающих актуальным потребностям клиентов в обеспечении информационной безопасности инфраструктур. В этом и заключается успех сотрудничества. Мы продолжим совместно с Bi.Zone развивать современные технологии для автоматизации разработки систем защиты и управления процессами», — сказал генеральный директор «Группы Астра» Илья Сивцев.

Первым шагом на пути к долгосрочному партнерству вендоров стала корпоративная программа по поиску уязвимостей операционных систем, запущенная «Группой Астра» на Bi.Zone Bug Bounty в 2023 г. Благодаря багбаунти команда разработчика смогла наладить максимально эффективный процесс устранения потенциальных уязвимостей в Astra Linux до выхода версии 1.8. Далее компании успешно провели испытания на совместимость операционной системы Astra Linux и Bi.Zone Compliance Platform, решения для автоматизации выполнения требований законодательства по защите персональных данных и государственных информационных систем, и сейчас нацелены на значительное расширение взаимодействия и по другим решениям.