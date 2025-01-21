Сбер BI.Zone Compliance Platform BI.Zone GRC BI.Zone Governance, Risk and Compliance
- BI.ZONE Compliance Platform, решения для автоматизации выполнения требований законодательства по защите персональных данных (ПДн) и государственных информационных систем (ГИС). С помощью BI.ZONE Compliance Platform компании могут оценить эффективность применяемых мер безопасности в информационных системах, разработать и актуализировать модель угроз, спроектировать систему защиты и подготовиться к аттестации в соответствии с приказом ФСТЭК России № 77. Платформа учитывает изменения в нормативных актах и экономит ресурсы при обновлении документов. BI.ZONE Compliance Platform также автоматизирует учет персональных данных и дает возможность централизованно управлять процессами обработки ПДн во всех филиалах организации через личный кабинет.
- BI.ZONE GRC помогает компаниям соответствовать требованиям регуляторов, эффективно управлять процессами безопасности и снижать киберриски. А еще экономит ресурсы и повышает зрелость внутренних процессов. Решение сокращает расходы на комплаенс в 2,2 раза и ускоряет устранение уязвимостей в 4 раза.
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 21 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
|Быков Андрей 13 8
|Хайретдинов Рустэм 82 1
|Щербинин Владимир 15 1
|Тараканов Дмитрий 51 1
|Воеводин Владислав 1 1
|Сивцев Илья 140 1
|Греф Герман 419 1
|Самарцев Дмитрий 9 1
|Поляков Тимофей 2 1
|Сидоренко Валентина 1 1
|Карпухин Евгений 1 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Меджлумов Муслим 19 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144235 12
|Европа 21770 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14113 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
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