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Сбер BI.Zone Compliance Platform BI.Zone GRC BI.Zone Governance, Risk and Compliance


  • BI.ZONE Compliance Platform, решения для автоматизации выполнения требований законодательства по защите персональных данных (ПДн) и государственных информационных систем (ГИС). С помощью BI.ZONE Compliance Platform компании могут оценить эффективность применяемых мер безопасности в информационных системах, разработать и актуализировать модель угроз, спроектировать систему защиты и подготовиться к аттестации в соответствии с приказом ФСТЭК России № 77. Платформа учитывает изменения в нормативных актах и экономит ресурсы при обновлении документов. BI.ZONE Compliance Platform также автоматизирует учет персональных данных и дает возможность централизованно управлять процессами обработки ПДн во всех филиалах организации через личный кабинет.
  • BI.ZONE GRC помогает компаниям соответствовать требованиям регуляторов, эффективно управлять процессами безопасности и снижать киберриски. А еще экономит ресурсы и повышает зрелость внутренних процессов. Решение сокращает расходы на комплаенс в 2,2 раза и ускоряет устранение уязвимостей в 4 раза.

21.01.2025 В портфеле BI.Zone появилось решение класса governance, risk and compliance 3
02.08.2024 Bi.Zone EDR и Bi.Zone Compliance Platform совместимы с «Ред ОС» 8 1
06.06.2024 «Группа Астра» и Bi.Zone поддержат переход российского бизнеса на отечественное ПО решениями по кибербезопасности 1
03.06.2024 МАИ и Bi.Zone совместно проведут практические занятия для студентов  1
17.04.2024 Bi.Zone и РУТ (МИИТ) представили совместный обучающий проект 1
11.03.2024 Bi.Zone и НИУ МИЭТ запустили совместный обучающий проект 1
26.02.2024 В Bi.Zone Compliance Platform появился модуль управления соответствием требованиям кибербезопасности КИИ 1
30.01.2024 Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы 1
19.12.2023 Bi.Zone Compliance Platform прошла проверку на совместимость с Astra Linux  1
09.10.2023 Bi.Zone представила обновление Bi.Zone Compliance Platform 1
10.08.2022 BI.ZONE помогла курорту «Манжерок» настроить процессы обработки персональных данных 1
17.03.2022 BI.ZONE представила обновленную Compliance Platform 1
17.06.2021 В реестр российского ПО включена платформа BI.ZONE Compliance Platform 1

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1879 2
МегаФон 8807 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 1
R-Vision - Р-Вижн 153 1
Fortinet 387 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 1
Palo Alto Networks 146 1
Cisco Systems 5114 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 21 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4961 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7551 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 7
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2118 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6647 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 6
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20604 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3773 5
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25339 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12743 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3728 2
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 387 2
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 233 2
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 221 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3841 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1899 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12600 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2472 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3913 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4215 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4993 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 616 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 312 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1225 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 559 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 275 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10079 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 426 1
Linux OS 9940 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 3
Сбер - BI.Zone CESP - BI.Zone Cloud Email Security & Protection 22 2
Сбер - BI.Zone Secure SD-WAN 13 2
Сбер - BI.Zone WAF - BI.Zone Web Application Firewall 26 2
Сбер - BI.Zone EDR - BI.Zone Endpoint Detection and Response - BI.Zone Sensors 13 2
Сбер - BI.Zone Consulting 5 2
Сбер - BI.Zone CPT - BI.Zone Continuous Penetration Testing 33 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 25 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 225 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 191 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 1
Positive Technologies - PT Sandbox 71 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 1
Google Android 13994 1
Сбер - BI.Zone Brand Protection 19 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 78 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 63 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 155 1
Сбер - BI.Zone CDP - BI.Zone Cloud DDoS Protection 3 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - система управления и контроля доступа к данным 14 1
Apple iOS 7809 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 1
Kaspersky SD-WAN 15 1
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 30 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
R-Vision TDP - R-Vision Threat Deception Platform 10 1
Сбер - BI.Zone - SSDLC 2 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 54 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 70 1
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 12 1
Security Vision BCP - Security Vision Business Continuity Plan 3 1
Security Vision Anomaly Detection 4 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 129 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 58 1
МегаФон Security Awareness 5 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Быков Андрей 13 8
Хайретдинов Рустэм 82 1
Щербинин Владимир 15 1
Тараканов Дмитрий 51 1
Воеводин Владислав 1 1
Сивцев Илья 140 1
Греф Герман 419 1
Самарцев Дмитрий 9 1
Поляков Тимофей 2 1
Сидоренко Валентина 1 1
Карпухин Евгений 1 1
Рустамов Рустам 412 1
Меджлумов Муслим 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 12
Европа 21770 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14113 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 291 10
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 6
Энергетика - Energy - Energetically 5085 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5654 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1190 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29024 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18462 3
Аудит - аудиторский услуги 2660 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 2
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 244 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6052 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14322 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4143 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13492 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2640 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3418 1
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МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 246 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 120 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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