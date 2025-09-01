Получите все материалы CNews по ключевому слову
Поляков Тимофей
УПОМИНАНИЯ
|01.09.2025
|Bi.Zone Consulting ускоряет анализ угроз в три раза 1
|03.06.2024
|МАИ и Bi.Zone совместно проведут практические занятия для студентов 1
|26.10.2023
|Bi.Zone запускает направление комплексных консалтинговых услуг — Bi.Zone Consulting 1
Поляков Тимофей и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380918, в очереди разбора - 737634.
Создано именных указателей - 181774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.