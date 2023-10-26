Bi.Zone запускает направление комплексных консалтинговых услуг — Bi.Zone Consulting

В новый портфель Bi.Zone Consulting вошли услуги по комплексной оценке кибербезопасности, приведению к соответствию требованиям кибербезопасности, управлению рисками кибербезопасности и непрерывностью бизнеса, а также cервис Bi.Zone vCISO. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Цифровые угрозы становятся все сложнее, а последствия инцидентов обходятся организациям все дороже. При этом компаниям не всегда хватает ресурсов, чтобы найти специалистов и выстроить эффективную защиту.

Консалтинг в сфере кибербезопасности помогает решить эти проблемы. Он становится важным инструментом для компаний, которые стремятся защитить активы и данные, а также обеспечить непрерывность деятельности в условиях постоянно меняющегося ландшафта киберугроз.

Тимофей Поляков, руководитель направления Bi.Zone Consulting: «Нашими услугами и сервисами, которые вошли в Bi.Zone Consulting, уже более шести лет пользуются компании из разных сфер: промышленность, финансы, телеком, медицина, транспорт, ритейл и ИТ. До создания Bi.Zone Consulting это были разные группы решений, теперь они в одном направлении, которое обеспечит комплексный подход для решения задач любых масштабов: от аудита и соответствия требованиям до построения полноценной системы киберзащиты и непрерывности бизнеса».

Bi.Zone Consulting включает:

Комплексную оценку кибербезопасности. Регулярный аудит кибербезопасности — обязательная часть эффективной защиты от атак. Если проводить его неправильно, атакующие смогут проникнуть в инфраструктуру, закрепиться в ней и месяцами контролировать критические системы. Эксперты Bi.Zone проведут анализ процессов кибербезопасности и эффективности средств защиты ИТ-инфраструктуры. А компании получат план по повышению зрелости процессов кибербезопасности.

Соответствие требованиям кибербезопасности. Bi.Zone поможет провести аттестацию в соответствии с приказом ФСТЭК № 77, а также обеспечить безопасность информации и соблюдение законодательства согласно: Закону о защите персональных данных (152-ФЗ); положениям ЦБ РФ 683-П, 802-П, 716-П, 719-П, 757-П, 779-П, 787-П; приказу Минцифры России № 453; ГОСТ 57580 для финансовой отрасли; 187-ФЗ по защите критической информационной инфраструктуры (включая передачу данных в ГосСОПКА).

Марина Громова, Security Vision: Партнерский статус должен зависеть не от оборота, а от экспертизы интегратора безопасность

Управление рисками кибербезопасности и непрерывностью бизнеса. Специалисты Bi.Zone помогут повысить киберзрелость компании и свести к минимуму возможный ущерб бизнес-деятельности с применением анализа воздействия на бизнес (BIA, business impact analysis). На базе услуги можно построить системы менеджмента информационной безопасности (СМИБ), управлять непрерывностью бизнеса, рисками, мерами и инцидентами кибербезопасности. Опираясь на подход, можно совершенствовать СМИБ, перейти на ISO/IEC 27001:2022, сформировать реестр недопустимых событий и проводить киберучения.

Bi.Zone vCISO. Выделенный эксперт топ-уровня возьмет на себя функции директора по кибербезопасности, а если в компании уже есть CISO, то будет помогать ему в работе. Услуги, входящие в Bi.Zone Consulting, можно получить в том числе в рамках сервиса Bi.Zone vCISO. Также можно подключить команду Bi.Zone vOffice Expert, специалисты которой проконсультируют по вопросам киберразведки, SOC и реагирования на инциденты.

Услуги и сервисы Bi.Zone Consulting оказывают специалисты, чьи компетенции соответствуют международным стандартам CISSP, CISM, CISA, ISO 27001 LI/LA и др. Права на оказание услуг Bi.Zone подтверждены лицензиями ФСТЭК России и ФСБ в области защиты информации.

Проблемы российского телекома: не хватает свободных частот и спутников связи телеком

***

Bi.Zone — компания по управлению цифровыми рисками. Предлагает аутсорсинг функций киберзащиты, комплексные стратегии, а также точечные решения собственной разработки. С 2016 г. реализовала больше 1000 проектов в сферах финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и др.