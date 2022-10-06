ФСБ РФ ГосСОПКА Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак

Государство выдаст Минцифры 900 миллионов на защиту телеком-компаний от кибератак Сколько получит Минцифры на создание отраслевого центра ГосСОПКА Минцифры до 2024 г. получит из федерального бюджета 887 млн руб. на создание отрасле

R‑Vision выпустила обновление платформы R‑Vision SOAR ышения эффективности SOC, ранее известную как R-Vision IRP. В версии 5.0 разработчик представил большой блок функциональных обновлений. В частности, расширены возможности продукта по взаимодействию с ГосСОПКА, реализована возможность работы с группами инцидентов, индикаторами компрометации и многое другое. В новую версию также вошли улучшения пользовательского интерфейса. С выходом версии 5

Власти обяжут российский бизнес против его воли подключаться к ГосСОПКА. Компании резко протестуют го подключения к госсистеме обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), пишет «Коммерсант». Такого мнения придерживается, в частности, Российская ассоциац

R-Vision IRP 4.7: поддержка нововведений ГосСОПКА и расширенные возможности для обработки инцидентов оринга и реагирования на инциденты информационной безопасности R-Vision Incident Response Platform (IRP). В продукте появилась возможность работать с группами инцидентов, реализовано взаимодействие с ГосСОПКА, переработана визуализация сценариев реагирования и опции их запуска. Платформа R-Vision IRP 4.7 позволяет объединять инциденты в группы. В системе можно организовать работу с цепочкам

«Диалогнаука» выполнила НИР по созданию вертикально интегрированной системы взаимодействия ФОМС с ГосСОПКА о страхования для нужд Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – ФОМС) по разработке предложений по созданию вертикально интегрированной системы взаимодействия ФОМС и ТФОМС с ГосСОПКА. ФОМС реализует государственную политику в области обязательного медицинского страхования граждан как составной части государственного социального страхования и является самостоятельны

«Ростелеком» расширил линейку решений для кибербезопасности сервисом взаимодействия с «ГосСОПКА» «Ростелеком» запустил сервис регистрации и анализа событий Solar MSS ERA (Event Registration and Analysis), ориентированный на выполнение требований №187-ФЗ в части ГосСОПКА и противодействие массовым атакам. Решение нацелено на региональные компании госсектора, а также сфер здравоохранения и науки. Solar MSS ERA рассчитан на организации численностью до 40

«Инфосистемы джет» обеспечат безопасность КИИ «под ключ» а мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) для предоставления экспертных сервисов по организации взаимодействия с ГосСОПКА. Ранее портфель услуг «Инфосистем джет» в части защиты объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) включал обследование и категорирование объектов КИИ, проектирование и вн

В Казани появится первый в Поволжье и на Урале региональный центр ГосСОПКА е технологии» объявила о том, что в Казани появится первый в Поволжье и на Урале региональный центр ГосСОПКА. Центр, созданный на базе компании «ICL Системные технологии», поможет субъектам кри

«Инфотекс» объявил о первом в России подключении региона к системе ГосСОПКА – к Государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). Это первое подключение субъекта РФ через сторонний центр ГосСОПКА с использ

ФСБ и «Информзащита» обеспечат противодействие компьютерным атакам ение о взаимодействии в области обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак в рамках ГосСОПКА. Соглашение дает Центру обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьют

Сергей Чуприс - В Калининграде появится центр ГосСОПКА подразделение по компьютерной криминалистике. В течение двух лет мы намерены получить статус центра ГосСОПКА. Это позволит нам оказывать услуги по обнаружению и ликвидации последствий кибератак

ФСБ и «Ростелеком-Solar» заключили соглашение о взаимодействии в области обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак безопасностью, сообщает о подписании соглашения с ФСБ России. Целью данного соглашения является организация взаимодействия в сфере обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак в рамках ГосСОПКА. Подписанный документ позволяет «Ростелеком-Solar» предоставлять российским организациям сервисы по созданию и эксплуатации корпоративных и ведомственных центров ГосСОПКА: выпол

Почему подключение к ГосСОПКА задерживается Новые правила обеспечения безопасности и положения о системе ГосСОПКА отражены в федеральном законе ФЗ-187 об обеспечении безопасности критической информа

Positive Technologies представила технологическую платформу для построения центров «ГосСОПКА» Positive Technologies выпустила решение PT Platform 187, предназначенное для создания корпоративных и ведомственных центров «ГосСОПКА» в кратчайшие сроки. PT Platform 187 включает набор технических средств, необходимых для взаимодействия с Национальным координационным центром компьютерных инцидентов (НКЦКИ) и построе