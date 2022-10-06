ФСБ РФ ГосСОПКА Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак
|06.10.2022
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Государство выдаст Минцифры 900 миллионов на защиту телеком-компаний от кибератак
Сколько получит Минцифры на создание отраслевого центра ГосСОПКА Минцифры до 2024 г. получит из федерального бюджета 887 млн руб. на создание отрасле
|16.05.2022
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R‑Vision выпустила обновление платформы R‑Vision SOAR
ышения эффективности SOC, ранее известную как R-Vision IRP. В версии 5.0 разработчик представил большой блок функциональных обновлений. В частности, расширены возможности продукта по взаимодействию с ГосСОПКА, реализована возможность работы с группами инцидентов, индикаторами компрометации и многое другое. В новую версию также вошли улучшения пользовательского интерфейса. С выходом версии 5
|11.05.2022
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Власти обяжут российский бизнес против его воли подключаться к ГосСОПКА. Компании резко протестуют
го подключения к госсистеме обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), пишет «Коммерсант». Такого мнения придерживается, в частности, Российская ассоциац
|19.10.2021
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R-Vision IRP 4.7: поддержка нововведений ГосСОПКА и расширенные возможности для обработки инцидентов
оринга и реагирования на инциденты информационной безопасности R-Vision Incident Response Platform (IRP). В продукте появилась возможность работать с группами инцидентов, реализовано взаимодействие с ГосСОПКА, переработана визуализация сценариев реагирования и опции их запуска. Платформа R-Vision IRP 4.7 позволяет объединять инциденты в группы. В системе можно организовать работу с цепочкам
|21.09.2020
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«Диалогнаука» выполнила НИР по созданию вертикально интегрированной системы взаимодействия ФОМС с ГосСОПКА
о страхования для нужд Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – ФОМС) по разработке предложений по созданию вертикально интегрированной системы взаимодействия ФОМС и ТФОМС с ГосСОПКА. ФОМС реализует государственную политику в области обязательного медицинского страхования граждан как составной части государственного социального страхования и является самостоятельны
|13.07.2020
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«Ростелеком» расширил линейку решений для кибербезопасности сервисом взаимодействия с «ГосСОПКА»
«Ростелеком» запустил сервис регистрации и анализа событий Solar MSS ERA (Event Registration and Analysis), ориентированный на выполнение требований №187-ФЗ в части ГосСОПКА и противодействие массовым атакам. Решение нацелено на региональные компании госсектора, а также сфер здравоохранения и науки. Solar MSS ERA рассчитан на организации численностью до 40
|25.02.2020
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«Инфосистемы джет» обеспечат безопасность КИИ «под ключ»
а мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) для предоставления экспертных сервисов по организации взаимодействия с ГосСОПКА. Ранее портфель услуг «Инфосистем джет» в части защиты объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) включал обследование и категорирование объектов КИИ, проектирование и вн
|16.08.2019
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В Казани появится первый в Поволжье и на Урале региональный центр ГосСОПКА
е технологии» объявила о том, что в Казани появится первый в Поволжье и на Урале региональный центр ГосСОПКА. Центр, созданный на базе компании «ICL Системные технологии», поможет субъектам кри
|11.07.2019
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«Инфотекс» объявил о первом в России подключении региона к системе ГосСОПКА
– к Государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). Это первое подключение субъекта РФ через сторонний центр ГосСОПКА с использ
|17.01.2019
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ФСБ и «Информзащита» обеспечат противодействие компьютерным атакам
ение о взаимодействии в области обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак в рамках ГосСОПКА. Соглашение дает Центру обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьют
|26.11.2018
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Сергей Чуприс -
В Калининграде появится центр ГосСОПКА
подразделение по компьютерной криминалистике. В течение двух лет мы намерены получить статус центра ГосСОПКА. Это позволит нам оказывать услуги по обнаружению и ликвидации последствий кибератак
|27.09.2018
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ФСБ и «Ростелеком-Solar» заключили соглашение о взаимодействии в области обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак
безопасностью, сообщает о подписании соглашения с ФСБ России. Целью данного соглашения является организация взаимодействия в сфере обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак в рамках ГосСОПКА. Подписанный документ позволяет «Ростелеком-Solar» предоставлять российским организациям сервисы по созданию и эксплуатации корпоративных и ведомственных центров ГосСОПКА: выпол
|10.08.2018
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Почему подключение к ГосСОПКА задерживается
Новые правила обеспечения безопасности и положения о системе ГосСОПКА отражены в федеральном законе ФЗ-187 об обеспечении безопасности критической информа
|25.04.2018
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Positive Technologies представила технологическую платформу для построения центров «ГосСОПКА»
Positive Technologies выпустила решение PT Platform 187, предназначенное для создания корпоративных и ведомственных центров «ГосСОПКА» в кратчайшие сроки. PT Platform 187 включает набор технических средств, необходимых для взаимодействия с Национальным координационным центром компьютерных инцидентов (НКЦКИ) и построе
|20.11.2017
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Positive Technologies и Solar Security создадут центры ГосСОПКА «под ключ»
реждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации (ГосСОПКА) на базе комплекса технологий и экспертизы Positive Technologies, а также сервисов S
ФСБ РФ замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Путин Владимир 2894 24
|Чернышенко Дмитрий 522 11
|Шадаев Максут 797 10
|Ляпунов Игорь 97 9
|Касперская Наталья 280 9
|Шпак Василий 148 8
|Янкин Андрей 27 8
|Хайруллин Айрат 82 7
|Свинцов Андрей 41 7
|Гузаиров Айдар 34 7
|Пугачев Павел 59 6
|Ноян Ольга 10 6
|Труненков Сергей 34 6
|Логинов Станислав 23 6
|Петрушин Андрей 95 6
|Ципорин Павел 86 6
|Мартынова Елена 66 6
|Разумовский Дмитрий 101 6
|Драгунов Алексей 18 6
|Албычев Александр 127 6
|Слышкин Василий 111 6
|Сытник Андрей 20 6
|Рахметов Руслан 44 6
|Херсонцев Алексей 76 6
|Лысенко Эдуард 285 6
|Заикин Андрей 27 5
|Дрюков Владимир 37 5
|Савинов Олег 6 5
|Мурашов Николай 10 5
|Чернышев Александр 9 5
|Шерстобитов Сергей 50 5
|Филиппов Максим 48 4
|Хасин Евгений 15 4
|Гольцов Александр 73 4
|Мальнев Алексей 11 4
|Токарева Мария 8 4
|Медведев Дмитрий 1639 3
|Борисов Юрий 115 3
|Мишустин Михаил 564 3
|Кузнецов Станислав 100 3
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