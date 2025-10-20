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ФСБ РФ ГосСОПКА Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак

ГосСОПКА — государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации. Представляет собой единый территориально распределенный комплекс, включающий силы и средства, предназначенные для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты. К силам ГосСОПКА относятся: подразделения и должностные лица ФСБ России, НКЦКИ и центры ГосСОПКА.

СОБЫТИЯ

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20.10.2025 UserGate стал корпоративным центром ГосСОПКА

UserGate официально получил статус корпоративного центра ГосСОПКА . Российский ИБ-вендор подписал соглашение о взаимодействии с Национальным координац
25.07.2025 ИБ-платформа Security Vision вошла в реестр ГосСОПКА

ключена в перечень технических, программных, программно-аппаратных и иных средств для решения задач ГосСОПКА — Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компь
16.07.2025 Все российские госсервисы обяжут подключиться к информсистеме ФСБ. Это может усугубить дефицит ИТ-кадров в госструктурах

дарственные информационные системы (ГИС) должны будут в обязательном порядке подключиться к системе ГосСОПКА и уведомлять ФСБ обо всех компьютерных инцидентах и результатах внутреннего расследо
03.07.2025 ITG Security получила статус аккредитованного центра «ГосСОПКА»

ра государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак («ГосСОПКА»). Аккредитация подтверждает соответствие требованиям Национального координационного
19.05.2025 R-Vision SOAR стал первой системой класса SOAR, которая получила подтверждение соответствия требованиям к средствам ГосСОПКА

базе ПО «Центр контроля информационной безопасности Р-Вижн», соответствует требованиям к средствам ГосСОПКА, утвержденным приказом ФСБ России N196 от 6 мая 2019 г. Об этом CNews сообщили предс
09.01.2025 НКЦКИ переподписал с Positive Technologies соглашение о сотрудничестве

ию и ликвидации последствий компьютерных атак в Positive Technologies, являющуюся старейшим центром ГосСОПКА класса А. Отрасли, в которых находится наибольшее число организаций-объектов КИИ, пр
13.11.2024 ФСБ запретит ответственным за информационную безопасность критических объектов работать из-за рубежа

Аккредитация центров ГосСОПКА Федеральная служба безопасности (ФСБ) подготовила проект приказа об аккредитации цен
03.04.2024 Компания «ЕСА ПРО» получила статус аккредитованного центра ГосСОПКА

нтром по компьютерным инцидентам. Соглашение подтверждает получение статуса аккредитованного центра ГосСОПКА класса А. Об этом CNews сообщили представители «Кросс технолоджис». Статус позволяет
10.11.2023 В России выпущен первый программно-аппаратный комплекс для защиты информации, полностью соответствующий требованиям ГосСОПКА

Безопасность превыше всего В России создан защищенный серверный комплекс для администратора информационной безопасности (ИБ), который соответствует требованиям к средствам ГосСОПКА (Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак). В создании участвовали компании Fplus (ранее известная как «Марвел»), «Группа Астра» (
12.10.2023 «Лаборатория Касперского» подтвердила соответствие своей SIEM-системы требованиям к средствам ГосСОПКА

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) подтвердил, что SIEM-система Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform выполняет требования к средствам ГосСОПКА, утверждённые приказом ФСБ России №196 от 6 мая 2019 г. Решение «Лаборатории Касперского» для централизованного сбора, анализа и корреляции ИБ-событий из различных источников данных ус
06.10.2022 Государство выдаст Минцифры 900 миллионов на защиту телеком-компаний от кибератак

Сколько получит Минцифры на создание отраслевого центра ГосСОПКА Минцифры до 2024 г. получит из федерального бюджета 887 млн руб. на создание отрасле
01.09.2022 Security Vision выпустила обновленный модуль взаимодействия с НКЦКИ

sion 5 является средством обеспечения автоматизированного информационного обмена между организациями и государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). Информирование ГосСОПКА о киберинцидентах уже несколько лет обязательно для субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). В начале осени 2022 г. вступает в силу Ф
16.05.2022 R‑Vision выпустила обновление платформы R‑Vision SOAR

ышения эффективности SOC, ранее известную как R-Vision IRP. В версии 5.0 разработчик представил большой блок функциональных обновлений. В частности, расширены возможности продукта по взаимодействию с ГосСОПКА, реализована возможность работы с группами инцидентов, индикаторами компрометации и многое другое. В новую версию также вошли улучшения пользовательского интерфейса. С выходом версии 5
11.05.2022 Власти обяжут российский бизнес против его воли подключаться к ГосСОПКА. Компании резко протестуют

го подключения к госсистеме обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), пишет «Коммерсант». Такого мнения придерживается, в частности, Российская ассоциац
19.10.2021 R-Vision IRP 4.7: поддержка нововведений ГосСОПКА и расширенные возможности для обработки инцидентов

оринга и реагирования на инциденты информационной безопасности R-Vision Incident Response Platform (IRP). В продукте появилась возможность работать с группами инцидентов, реализовано взаимодействие с ГосСОПКА, переработана визуализация сценариев реагирования и опции их запуска. Платформа R-Vision IRP 4.7 позволяет объединять инциденты в группы. В системе можно организовать работу с цепочкам
21.09.2020 «Диалогнаука» выполнила НИР по созданию вертикально интегрированной системы взаимодействия ФОМС с ГосСОПКА

о страхования для нужд Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – ФОМС) по разработке предложений по созданию вертикально интегрированной системы взаимодействия ФОМС и ТФОМС с ГосСОПКА. ФОМС реализует государственную политику в области обязательного медицинского страхования граждан как составной части государственного социального страхования и является самостоятельны
13.07.2020 «Ростелеком» расширил линейку решений для кибербезопасности сервисом взаимодействия с «ГосСОПКА»

«Ростелеком» запустил сервис регистрации и анализа событий Solar MSS ERA (Event Registration and Analysis), ориентированный на выполнение требований №187-ФЗ в части ГосСОПКА и противодействие массовым атакам. Решение нацелено на региональные компании госсектора, а также сфер здравоохранения и науки. Solar MSS ERA рассчитан на организации численностью до 40
25.02.2020 «Инфосистемы джет» обеспечат безопасность КИИ «под ключ»

а мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) для предоставления экспертных сервисов по организации взаимодействия с ГосСОПКА. Ранее портфель услуг «Инфосистем джет» в части защиты объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) включал обследование и категорирование объектов КИИ, проектирование и вн
16.08.2019 В Казани появится первый в Поволжье и на Урале региональный центр ГосСОПКА

е технологии» объявила о том, что в Казани появится первый в Поволжье и на Урале региональный центр ГосСОПКА. Центр, созданный на базе компании «ICL Системные технологии», поможет субъектам кри
11.07.2019 «Инфотекс» объявил о первом в России подключении региона к системе ГосСОПКА

– к Государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). Это первое подключение субъекта РФ через сторонний центр ГосСОПКА с использ
17.01.2019 ФСБ и «Информзащита» обеспечат противодействие компьютерным атакам

ение о взаимодействии в области обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак в рамках ГосСОПКА. Соглашение дает Центру обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьют
26.11.2018 Сергей Чуприс -

В Калининграде появится центр ГосСОПКА

подразделение по компьютерной криминалистике. В течение двух лет мы намерены получить статус центра ГосСОПКА. Это позволит нам оказывать услуги по обнаружению и ликвидации последствий кибератак
27.09.2018 ФСБ и «Ростелеком-Solar» заключили соглашение о взаимодействии в области обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак

безопасностью, сообщает о подписании соглашения с ФСБ России. Целью данного соглашения является организация взаимодействия в сфере обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак в рамках ГосСОПКА. Подписанный документ позволяет «Ростелеком-Solar» предоставлять российским организациям сервисы по созданию и эксплуатации корпоративных и ведомственных центров ГосСОПКА: выпол
10.08.2018 Почему подключение к ГосСОПКА задерживается

Новые правила обеспечения безопасности и положения о системе ГосСОПКА отражены в федеральном законе ФЗ-187 об обеспечении безопасности критической информа
25.04.2018 Positive Technologies представила технологическую платформу для построения центров «ГосСОПКА»

Positive Technologies выпустила решение PT Platform 187, предназначенное для создания корпоративных и ведомственных центров «ГосСОПКА» в кратчайшие сроки. PT Platform 187 включает набор технических средств, необходимых для взаимодействия с Национальным координационным центром компьютерных инцидентов (НКЦКИ) и построе
22.12.2017 Путин сделал ФСБ ответственной за борьбу с кибератаками

боты государственной системы обнаружения предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). Имеются в виду компьютерные атаки на информационные системы, информационно-телеком
20.11.2017 Positive Technologies и Solar Security создадут центры ГосСОПКА «под ключ»

реждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации (ГосСОПКА) на базе комплекса технологий и экспертизы Positive Technologies, а также сервисов S
09.10.2017 Сверхсекретная ГИС ФСБ начала выходить из тени

ружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России ГосСОПКА начала обрастать условно публичными сегментами. Анализ сайта госзакупок показывает,


Публикаций - 310, упоминаний - 424

ФСБ РФ и организации, системы, технологии, персоны:

ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 96
Ростелеком 10948 40
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 39
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 39
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 32
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 31
InnoSTage - Инностейдж 220 29
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 19
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 15
Softline - Софтлайн 3743 13
Код Безопасности 812 13
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 13
Информзащита 941 12
Крок - Croc 1964 12
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 12
Telegram Group 2940 12
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
Microsoft Corporation 25775 10
9594 10
R-Vision - Р-Вижн 267 10
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 10
МегаФон 10742 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 9
Fortinet 452 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 8
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 86 8
Cisco Systems 5372 8
Yandex - Яндекс 9216 8
InfoWatch - Инфовотч 1185 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 7
Cisco Systems - Splunk 76 6
Кросстех - Кросс Технолоджис - Crosstech - Cross Technologies 143 6
Академия криптографии РФ - Академия криптографии Российской Федерации - АКРФ 27 6
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 53 6
Oracle Corporation 7074 5
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 22
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
Почта России ПАО 2370 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Газпром ПАО 1493 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
РВК - Российская венчурная компания 571 3
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Ак Барс Банк 283 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
Транснефть 335 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Equifax - Американское бюро кредитных историй 33 2
Uber 357 2
Резонанс НПП 407 2
Тольяттинская энергосбытовая компания 3 2
Росимущество - КТРВ - КБМ НПК ФГУП - КБ машиностроения - Конструкторское бюро машиностроения - Научно-производственная корпорация 18 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 105
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 94
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 70
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 55
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 40
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 33
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 32
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 30
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 27
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 27
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 20
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 13
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 9
Федеральное казначейство России 1949 9
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 7
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Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 54 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 6
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 6
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Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 6
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 12
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
ГосИнформСистемы 160 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
АЮР - Ассоциация юристов России 51 2
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 6 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
СОИ - Союз операторов интернета 31 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 294
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 197
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 156
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 153
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Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 80
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 79
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 78
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 72
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 63
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 63
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 59
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 57
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 55
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 54
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 49
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 48
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 46
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 43
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 43
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 40
Оповещение и уведомление - Notification 5943 40
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1020 38
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 38
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 37
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 37
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 36
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 35
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 34
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 32
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 950 32
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7922 31
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 985 31
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 31
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1062 30
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3022 29
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 28
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 26
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 26
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 26
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 75
InnoSTage - CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 82 29
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 25
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 20
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 19
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 18
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 84 18
Linux OS 11533 15
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 13
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 98 11
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 11
Microsoft Windows 16882 10
Security Vision SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management - Security Vision Business Continuity Management - Security Vision NG SGRC - Security Vision Next Generation Security Vision Security Governance, Risk Management and Compliance 30 10
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 9
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 172 9
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 146 9
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 52 9
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 168 9
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 21 9
Positive Technologies - PT Platform 9 8
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 8
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 7
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 61 7
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 53 7
FreePik 1841 7
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 359 6
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 6
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 129 5
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 186 5
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 145 5
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 108 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 5
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 77 5
Security Vision КИИ - Security Vision Критическая Информационная Инфраструктура 13 5
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 83 5
Security Vision SOC - Security Vision Security Operation Center - Security Vision SIEM 18 5
Security Vision VM - Security Vision Vulnerability Management - Security Vision VA - Security Vision Vulnerability Assessment - Security Vision Vulnerability Scanner - управление уязвимостями 28 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 5
Путин Владимир 3454 28
Шадаев Максут 1210 12
Гузаиров Айдар 64 12
Чернышенко Дмитрий 581 11
Ляпунов Игорь 132 11
Касперская Наталья 319 10
Рахметов Руслан 67 10
Шпак Василий 279 8
Хайруллин Айрат 108 7
Янкин Андрей 52 7
Свинцов Андрей 55 7
Лысенко Эдуард 317 6
Слышкин Василий 129 6
Ципорин Павел 103 6
Албычев Александр 168 6
Пугачев Павел 63 6
Петрушин Андрей 110 6
Разумовский Дмитрий 125 6
Шерстобитов Сергей 57 6
Мартынова Елена 90 6
Логинов Станислав 43 6
Херсонцев Алексей 93 6
Драгунов Алексей 25 6
Сытник Андрей 25 6
Труненков Сергей 35 6
Ноян Ольга 10 6
Дрюков Владимир 51 5
Заикин Андрей 36 5
Шойтов Александр 116 5
Мурашов Николай 11 5
Чернышев Александр 17 5
Савинов Олег 6 5
Мальнев Алексей 11 4
Гольцов Александр 84 4
Филиппов Максим 55 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Токарева Мария 10 4
Хасин Евгений 22 4
Грибков Артем 15 4
Акимов Максим 192 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 267
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 33
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 22
Европа 24964 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 11
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 10
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 8
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 8
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Ближний Восток 3154 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 7
Россия - СЗФО - Псковская область 697 7
Индия - Bharat 5869 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Африка - Африканский регион 3641 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 5
Украина 7928 5
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 5
Япония 13807 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 4
Бразилия - Федеративная Республика 2520 4
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 4
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 4
Россия - УФО - Челябинская область 1512 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 4
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 4
Казахстан - Республика 6048 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 214
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 125
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 111
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 102
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 72
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 54
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 53
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 52
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 50
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 47
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 45
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 35
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 33
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 32
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 30
Энергетика - Energy - Energetically 5855 30
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 30
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 28
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 28
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 26
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 26
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 23
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 22
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 21
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 21
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 20
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 19
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 18
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 15
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 15
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 608 15
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 12
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 11
Образование в России 2893 10
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 10
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
Ведомости 1466 3
Forbes - Форбс 1002 2
РИА Новости 1033 2
Wikipedia - Википедия 650 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
NYT - The New York Times 1100 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
N+1 - Издание 188 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
САПР и графика 11 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 37
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 20
Gartner - Гартнер 3658 11
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 4
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 4
IDC - International Data Corporation 4975 4
Markets&Markets Research 113 2
Cybersecurity Ventures 11 2
Forrester Research 834 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Kaspersky Lab Corporate IT Security Risks Survey 1 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
B2B International 50 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
KuppingerCole Analysts AG 8 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 17 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 3
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 26 3
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 25 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
КГ НИЦ ГАУ - Калининградский научно-исследовательский центр информационной и технической безопасности 2 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
Инфоурок - Образовательный проект 4 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
Pearson VUE 55 1
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 24 1
МАГУ - Мурманский арктический государственный университет 11 1
МКЭиИТ - Мурманский колледж экономики и информационных технологий 3 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 8
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
CNews AWARDS - награда 571 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
Прямая линия с Президентом РФ - Итоги года с Президентом РФ 19 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Capture the Flag - CTF 56 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
СЭФ - Среднерусский экономический форум 3 1
Национальная банковская премия 2 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
Cyber Polygon 7 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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