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ФСБ РФ ГосСОПКА Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак
ГосСОПКА — государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации. Представляет собой единый территориально распределенный комплекс, включающий силы и средства, предназначенные для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты. К силам ГосСОПКА относятся: подразделения и должностные лица ФСБ России, НКЦКИ и центры ГосСОПКА.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|20.10.2025
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UserGate стал корпоративным центром ГосСОПКА
UserGate официально получил статус корпоративного центра ГосСОПКА . Российский ИБ-вендор подписал соглашение о взаимодействии с Национальным координац
|25.07.2025
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ИБ-платформа Security Vision вошла в реестр ГосСОПКА
ключена в перечень технических, программных, программно-аппаратных и иных средств для решения задач ГосСОПКА — Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компь
|16.07.2025
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Все российские госсервисы обяжут подключиться к информсистеме ФСБ. Это может усугубить дефицит ИТ-кадров в госструктурах
дарственные информационные системы (ГИС) должны будут в обязательном порядке подключиться к системе ГосСОПКА и уведомлять ФСБ обо всех компьютерных инцидентах и результатах внутреннего расследо
|03.07.2025
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ITG Security получила статус аккредитованного центра «ГосСОПКА»
ра государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак («ГосСОПКА»). Аккредитация подтверждает соответствие требованиям Национального координационного
|19.05.2025
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R-Vision SOAR стал первой системой класса SOAR, которая получила подтверждение соответствия требованиям к средствам ГосСОПКА
базе ПО «Центр контроля информационной безопасности Р-Вижн», соответствует требованиям к средствам ГосСОПКА, утвержденным приказом ФСБ России N196 от 6 мая 2019 г. Об этом CNews сообщили предс
|09.01.2025
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НКЦКИ переподписал с Positive Technologies соглашение о сотрудничестве
ию и ликвидации последствий компьютерных атак в Positive Technologies, являющуюся старейшим центром ГосСОПКА класса А. Отрасли, в которых находится наибольшее число организаций-объектов КИИ, пр
|13.11.2024
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ФСБ запретит ответственным за информационную безопасность критических объектов работать из-за рубежа
Аккредитация центров ГосСОПКА Федеральная служба безопасности (ФСБ) подготовила проект приказа об аккредитации цен
|03.04.2024
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Компания «ЕСА ПРО» получила статус аккредитованного центра ГосСОПКА
нтром по компьютерным инцидентам. Соглашение подтверждает получение статуса аккредитованного центра ГосСОПКА класса А. Об этом CNews сообщили представители «Кросс технолоджис». Статус позволяет
|10.11.2023
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В России выпущен первый программно-аппаратный комплекс для защиты информации, полностью соответствующий требованиям ГосСОПКА
Безопасность превыше всего В России создан защищенный серверный комплекс для администратора информационной безопасности (ИБ), который соответствует требованиям к средствам ГосСОПКА (Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак). В создании участвовали компании Fplus (ранее известная как «Марвел»), «Группа Астра» (
|12.10.2023
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«Лаборатория Касперского» подтвердила соответствие своей SIEM-системы требованиям к средствам ГосСОПКА
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) подтвердил, что SIEM-система Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform выполняет требования к средствам ГосСОПКА, утверждённые приказом ФСБ России №196 от 6 мая 2019 г. Решение «Лаборатории Касперского» для централизованного сбора, анализа и корреляции ИБ-событий из различных источников данных ус
|06.10.2022
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Государство выдаст Минцифры 900 миллионов на защиту телеком-компаний от кибератак
Сколько получит Минцифры на создание отраслевого центра ГосСОПКА Минцифры до 2024 г. получит из федерального бюджета 887 млн руб. на создание отрасле
|01.09.2022
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Security Vision выпустила обновленный модуль взаимодействия с НКЦКИ
sion 5 является средством обеспечения автоматизированного информационного обмена между организациями и государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). Информирование ГосСОПКА о киберинцидентах уже несколько лет обязательно для субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). В начале осени 2022 г. вступает в силу Ф
|16.05.2022
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R‑Vision выпустила обновление платформы R‑Vision SOAR
ышения эффективности SOC, ранее известную как R-Vision IRP. В версии 5.0 разработчик представил большой блок функциональных обновлений. В частности, расширены возможности продукта по взаимодействию с ГосСОПКА, реализована возможность работы с группами инцидентов, индикаторами компрометации и многое другое. В новую версию также вошли улучшения пользовательского интерфейса. С выходом версии 5
|11.05.2022
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Власти обяжут российский бизнес против его воли подключаться к ГосСОПКА. Компании резко протестуют
го подключения к госсистеме обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), пишет «Коммерсант». Такого мнения придерживается, в частности, Российская ассоциац
|19.10.2021
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R-Vision IRP 4.7: поддержка нововведений ГосСОПКА и расширенные возможности для обработки инцидентов
оринга и реагирования на инциденты информационной безопасности R-Vision Incident Response Platform (IRP). В продукте появилась возможность работать с группами инцидентов, реализовано взаимодействие с ГосСОПКА, переработана визуализация сценариев реагирования и опции их запуска. Платформа R-Vision IRP 4.7 позволяет объединять инциденты в группы. В системе можно организовать работу с цепочкам
|21.09.2020
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«Диалогнаука» выполнила НИР по созданию вертикально интегрированной системы взаимодействия ФОМС с ГосСОПКА
о страхования для нужд Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – ФОМС) по разработке предложений по созданию вертикально интегрированной системы взаимодействия ФОМС и ТФОМС с ГосСОПКА. ФОМС реализует государственную политику в области обязательного медицинского страхования граждан как составной части государственного социального страхования и является самостоятельны
|13.07.2020
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«Ростелеком» расширил линейку решений для кибербезопасности сервисом взаимодействия с «ГосСОПКА»
«Ростелеком» запустил сервис регистрации и анализа событий Solar MSS ERA (Event Registration and Analysis), ориентированный на выполнение требований №187-ФЗ в части ГосСОПКА и противодействие массовым атакам. Решение нацелено на региональные компании госсектора, а также сфер здравоохранения и науки. Solar MSS ERA рассчитан на организации численностью до 40
|25.02.2020
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«Инфосистемы джет» обеспечат безопасность КИИ «под ключ»
а мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) для предоставления экспертных сервисов по организации взаимодействия с ГосСОПКА. Ранее портфель услуг «Инфосистем джет» в части защиты объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) включал обследование и категорирование объектов КИИ, проектирование и вн
|16.08.2019
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В Казани появится первый в Поволжье и на Урале региональный центр ГосСОПКА
е технологии» объявила о том, что в Казани появится первый в Поволжье и на Урале региональный центр ГосСОПКА. Центр, созданный на базе компании «ICL Системные технологии», поможет субъектам кри
|11.07.2019
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«Инфотекс» объявил о первом в России подключении региона к системе ГосСОПКА
– к Государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). Это первое подключение субъекта РФ через сторонний центр ГосСОПКА с использ
|17.01.2019
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ФСБ и «Информзащита» обеспечат противодействие компьютерным атакам
ение о взаимодействии в области обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак в рамках ГосСОПКА. Соглашение дает Центру обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьют
|26.11.2018
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Сергей Чуприс -
В Калининграде появится центр ГосСОПКА
подразделение по компьютерной криминалистике. В течение двух лет мы намерены получить статус центра ГосСОПКА. Это позволит нам оказывать услуги по обнаружению и ликвидации последствий кибератак
|27.09.2018
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ФСБ и «Ростелеком-Solar» заключили соглашение о взаимодействии в области обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак
безопасностью, сообщает о подписании соглашения с ФСБ России. Целью данного соглашения является организация взаимодействия в сфере обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак в рамках ГосСОПКА. Подписанный документ позволяет «Ростелеком-Solar» предоставлять российским организациям сервисы по созданию и эксплуатации корпоративных и ведомственных центров ГосСОПКА: выпол
|10.08.2018
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Почему подключение к ГосСОПКА задерживается
Новые правила обеспечения безопасности и положения о системе ГосСОПКА отражены в федеральном законе ФЗ-187 об обеспечении безопасности критической информа
|25.04.2018
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Positive Technologies представила технологическую платформу для построения центров «ГосСОПКА»
Positive Technologies выпустила решение PT Platform 187, предназначенное для создания корпоративных и ведомственных центров «ГосСОПКА» в кратчайшие сроки. PT Platform 187 включает набор технических средств, необходимых для взаимодействия с Национальным координационным центром компьютерных инцидентов (НКЦКИ) и построе
|22.12.2017
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Путин сделал ФСБ ответственной за борьбу с кибератаками
боты государственной системы обнаружения предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). Имеются в виду компьютерные атаки на информационные системы, информационно-телеком
|20.11.2017
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Positive Technologies и Solar Security создадут центры ГосСОПКА «под ключ»
реждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации (ГосСОПКА) на базе комплекса технологий и экспертизы Positive Technologies, а также сервисов S
|09.10.2017
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Сверхсекретная ГИС ФСБ начала выходить из тени
ружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России ГосСОПКА начала обрастать условно публичными сегментами. Анализ сайта госзакупок показывает,
ФСБ РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 28
|Шадаев Максут 1210 12
|Гузаиров Айдар 64 12
|Чернышенко Дмитрий 581 11
|Ляпунов Игорь 132 11
|Касперская Наталья 319 10
|Рахметов Руслан 67 10
|Шпак Василий 279 8
|Хайруллин Айрат 108 7
|Янкин Андрей 52 7
|Свинцов Андрей 55 7
|Лысенко Эдуард 317 6
|Слышкин Василий 129 6
|Ципорин Павел 103 6
|Албычев Александр 168 6
|Пугачев Павел 63 6
|Петрушин Андрей 110 6
|Разумовский Дмитрий 125 6
|Шерстобитов Сергей 57 6
|Мартынова Елена 90 6
|Логинов Станислав 43 6
|Херсонцев Алексей 93 6
|Драгунов Алексей 25 6
|Сытник Андрей 25 6
|Труненков Сергей 35 6
|Ноян Ольга 10 6
|Дрюков Владимир 51 5
|Заикин Андрей 36 5
|Шойтов Александр 116 5
|Мурашов Николай 11 5
|Чернышев Александр 17 5
|Савинов Олег 6 5
|Мальнев Алексей 11 4
|Гольцов Александр 84 4
|Филиппов Максим 55 4
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Токарева Мария 10 4
|Хасин Евгений 22 4
|Грибков Артем 15 4
|Акимов Максим 192 3
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