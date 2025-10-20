ФСБ РФ ГосСОПКА Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак

UserGate стал корпоративным центром ГосСОПКА UserGate официально получил статус корпоративного центра ГосСОПКА . Российский ИБ-вендор подписал соглашение о взаимодействии с Национальным координац

ИБ-платформа Security Vision вошла в реестр ГосСОПКА ключена в перечень технических, программных, программно-аппаратных и иных средств для решения задач ГосСОПКА — Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компь

Все российские госсервисы обяжут подключиться к информсистеме ФСБ. Это может усугубить дефицит ИТ-кадров в госструктурах дарственные информационные системы (ГИС) должны будут в обязательном порядке подключиться к системе ГосСОПКА и уведомлять ФСБ обо всех компьютерных инцидентах и результатах внутреннего расследо

ITG Security получила статус аккредитованного центра «ГосСОПКА» ра государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак («ГосСОПКА»). Аккредитация подтверждает соответствие требованиям Национального координационного

R-Vision SOAR стал первой системой класса SOAR, которая получила подтверждение соответствия требованиям к средствам ГосСОПКА базе ПО «Центр контроля информационной безопасности Р-Вижн», соответствует требованиям к средствам ГосСОПКА, утвержденным приказом ФСБ России N196 от 6 мая 2019 г. Об этом CNews сообщили предс

НКЦКИ переподписал с Positive Technologies соглашение о сотрудничестве ию и ликвидации последствий компьютерных атак в Positive Technologies, являющуюся старейшим центром ГосСОПКА класса А. Отрасли, в которых находится наибольшее число организаций-объектов КИИ, пр

ФСБ запретит ответственным за информационную безопасность критических объектов работать из-за рубежа Аккредитация центров ГосСОПКА Федеральная служба безопасности (ФСБ) подготовила проект приказа об аккредитации цен

Компания «ЕСА ПРО» получила статус аккредитованного центра ГосСОПКА нтром по компьютерным инцидентам. Соглашение подтверждает получение статуса аккредитованного центра ГосСОПКА класса А. Об этом CNews сообщили представители «Кросс технолоджис». Статус позволяет

В России выпущен первый программно-аппаратный комплекс для защиты информации, полностью соответствующий требованиям ГосСОПКА Безопасность превыше всего В России создан защищенный серверный комплекс для администратора информационной безопасности (ИБ), который соответствует требованиям к средствам ГосСОПКА (Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак). В создании участвовали компании Fplus (ранее известная как «Марвел»), «Группа Астра» (

«Лаборатория Касперского» подтвердила соответствие своей SIEM-системы требованиям к средствам ГосСОПКА Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) подтвердил, что SIEM-система Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform выполняет требования к средствам ГосСОПКА, утверждённые приказом ФСБ России №196 от 6 мая 2019 г. Решение «Лаборатории Касперского» для централизованного сбора, анализа и корреляции ИБ-событий из различных источников данных ус

Государство выдаст Минцифры 900 миллионов на защиту телеком-компаний от кибератак Сколько получит Минцифры на создание отраслевого центра ГосСОПКА Минцифры до 2024 г. получит из федерального бюджета 887 млн руб. на создание отрасле

Security Vision выпустила обновленный модуль взаимодействия с НКЦКИ sion 5 является средством обеспечения автоматизированного информационного обмена между организациями и государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). Информирование ГосСОПКА о киберинцидентах уже несколько лет обязательно для субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). В начале осени 2022 г. вступает в силу Ф

R‑Vision выпустила обновление платформы R‑Vision SOAR ышения эффективности SOC, ранее известную как R-Vision IRP. В версии 5.0 разработчик представил большой блок функциональных обновлений. В частности, расширены возможности продукта по взаимодействию с ГосСОПКА, реализована возможность работы с группами инцидентов, индикаторами компрометации и многое другое. В новую версию также вошли улучшения пользовательского интерфейса. С выходом версии 5

Власти обяжут российский бизнес против его воли подключаться к ГосСОПКА. Компании резко протестуют го подключения к госсистеме обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), пишет «Коммерсант». Такого мнения придерживается, в частности, Российская ассоциац

R-Vision IRP 4.7: поддержка нововведений ГосСОПКА и расширенные возможности для обработки инцидентов оринга и реагирования на инциденты информационной безопасности R-Vision Incident Response Platform (IRP). В продукте появилась возможность работать с группами инцидентов, реализовано взаимодействие с ГосСОПКА, переработана визуализация сценариев реагирования и опции их запуска. Платформа R-Vision IRP 4.7 позволяет объединять инциденты в группы. В системе можно организовать работу с цепочкам

«Диалогнаука» выполнила НИР по созданию вертикально интегрированной системы взаимодействия ФОМС с ГосСОПКА о страхования для нужд Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – ФОМС) по разработке предложений по созданию вертикально интегрированной системы взаимодействия ФОМС и ТФОМС с ГосСОПКА. ФОМС реализует государственную политику в области обязательного медицинского страхования граждан как составной части государственного социального страхования и является самостоятельны

«Ростелеком» расширил линейку решений для кибербезопасности сервисом взаимодействия с «ГосСОПКА» «Ростелеком» запустил сервис регистрации и анализа событий Solar MSS ERA (Event Registration and Analysis), ориентированный на выполнение требований №187-ФЗ в части ГосСОПКА и противодействие массовым атакам. Решение нацелено на региональные компании госсектора, а также сфер здравоохранения и науки. Solar MSS ERA рассчитан на организации численностью до 40

«Инфосистемы джет» обеспечат безопасность КИИ «под ключ» а мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) для предоставления экспертных сервисов по организации взаимодействия с ГосСОПКА. Ранее портфель услуг «Инфосистем джет» в части защиты объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) включал обследование и категорирование объектов КИИ, проектирование и вн

В Казани появится первый в Поволжье и на Урале региональный центр ГосСОПКА е технологии» объявила о том, что в Казани появится первый в Поволжье и на Урале региональный центр ГосСОПКА. Центр, созданный на базе компании «ICL Системные технологии», поможет субъектам кри

«Инфотекс» объявил о первом в России подключении региона к системе ГосСОПКА – к Государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). Это первое подключение субъекта РФ через сторонний центр ГосСОПКА с использ

ФСБ и «Информзащита» обеспечат противодействие компьютерным атакам ение о взаимодействии в области обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак в рамках ГосСОПКА. Соглашение дает Центру обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьют

Сергей Чуприс - В Калининграде появится центр ГосСОПКА подразделение по компьютерной криминалистике. В течение двух лет мы намерены получить статус центра ГосСОПКА. Это позволит нам оказывать услуги по обнаружению и ликвидации последствий кибератак

ФСБ и «Ростелеком-Solar» заключили соглашение о взаимодействии в области обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак безопасностью, сообщает о подписании соглашения с ФСБ России. Целью данного соглашения является организация взаимодействия в сфере обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак в рамках ГосСОПКА. Подписанный документ позволяет «Ростелеком-Solar» предоставлять российским организациям сервисы по созданию и эксплуатации корпоративных и ведомственных центров ГосСОПКА: выпол

Почему подключение к ГосСОПКА задерживается Новые правила обеспечения безопасности и положения о системе ГосСОПКА отражены в федеральном законе ФЗ-187 об обеспечении безопасности критической информа

Positive Technologies представила технологическую платформу для построения центров «ГосСОПКА» Positive Technologies выпустила решение PT Platform 187, предназначенное для создания корпоративных и ведомственных центров «ГосСОПКА» в кратчайшие сроки. PT Platform 187 включает набор технических средств, необходимых для взаимодействия с Национальным координационным центром компьютерных инцидентов (НКЦКИ) и построе

Путин сделал ФСБ ответственной за борьбу с кибератаками боты государственной системы обнаружения предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). Имеются в виду компьютерные атаки на информационные системы, информационно-телеком

Positive Technologies и Solar Security создадут центры ГосСОПКА «под ключ» реждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации (ГосСОПКА) на базе комплекса технологий и экспертизы Positive Technologies, а также сервисов S