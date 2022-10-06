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ФСБ РФ ГосСОПКА Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак



06.10.2022 Государство выдаст Минцифры 900 миллионов на защиту телеком-компаний от кибератак

Сколько получит Минцифры на создание отраслевого центра ГосСОПКА Минцифры до 2024 г. получит из федерального бюджета 887 млн руб. на создание отрасле
16.05.2022 R‑Vision выпустила обновление платформы R‑Vision SOAR

ышения эффективности SOC, ранее известную как R-Vision IRP. В версии 5.0 разработчик представил большой блок функциональных обновлений. В частности, расширены возможности продукта по взаимодействию с ГосСОПКА, реализована возможность работы с группами инцидентов, индикаторами компрометации и многое другое. В новую версию также вошли улучшения пользовательского интерфейса. С выходом версии 5
11.05.2022 Власти обяжут российский бизнес против его воли подключаться к ГосСОПКА. Компании резко протестуют

го подключения к госсистеме обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), пишет «Коммерсант». Такого мнения придерживается, в частности, Российская ассоциац
19.10.2021 R-Vision IRP 4.7: поддержка нововведений ГосСОПКА и расширенные возможности для обработки инцидентов

оринга и реагирования на инциденты информационной безопасности R-Vision Incident Response Platform (IRP). В продукте появилась возможность работать с группами инцидентов, реализовано взаимодействие с ГосСОПКА, переработана визуализация сценариев реагирования и опции их запуска. Платформа R-Vision IRP 4.7 позволяет объединять инциденты в группы. В системе можно организовать работу с цепочкам
21.09.2020 «Диалогнаука» выполнила НИР по созданию вертикально интегрированной системы взаимодействия ФОМС с ГосСОПКА

о страхования для нужд Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – ФОМС) по разработке предложений по созданию вертикально интегрированной системы взаимодействия ФОМС и ТФОМС с ГосСОПКА. ФОМС реализует государственную политику в области обязательного медицинского страхования граждан как составной части государственного социального страхования и является самостоятельны
13.07.2020 «Ростелеком» расширил линейку решений для кибербезопасности сервисом взаимодействия с «ГосСОПКА»

«Ростелеком» запустил сервис регистрации и анализа событий Solar MSS ERA (Event Registration and Analysis), ориентированный на выполнение требований №187-ФЗ в части ГосСОПКА и противодействие массовым атакам. Решение нацелено на региональные компании госсектора, а также сфер здравоохранения и науки. Solar MSS ERA рассчитан на организации численностью до 40
25.02.2020 «Инфосистемы джет» обеспечат безопасность КИИ «под ключ»

а мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) для предоставления экспертных сервисов по организации взаимодействия с ГосСОПКА. Ранее портфель услуг «Инфосистем джет» в части защиты объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) включал обследование и категорирование объектов КИИ, проектирование и вн
16.08.2019 В Казани появится первый в Поволжье и на Урале региональный центр ГосСОПКА

е технологии» объявила о том, что в Казани появится первый в Поволжье и на Урале региональный центр ГосСОПКА. Центр, созданный на базе компании «ICL Системные технологии», поможет субъектам кри
11.07.2019 «Инфотекс» объявил о первом в России подключении региона к системе ГосСОПКА

– к Государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). Это первое подключение субъекта РФ через сторонний центр ГосСОПКА с использ
17.01.2019 ФСБ и «Информзащита» обеспечат противодействие компьютерным атакам

ение о взаимодействии в области обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак в рамках ГосСОПКА. Соглашение дает Центру обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьют
26.11.2018 Сергей Чуприс -

В Калининграде появится центр ГосСОПКА

подразделение по компьютерной криминалистике. В течение двух лет мы намерены получить статус центра ГосСОПКА. Это позволит нам оказывать услуги по обнаружению и ликвидации последствий кибератак
27.09.2018 ФСБ и «Ростелеком-Solar» заключили соглашение о взаимодействии в области обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак

безопасностью, сообщает о подписании соглашения с ФСБ России. Целью данного соглашения является организация взаимодействия в сфере обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак в рамках ГосСОПКА. Подписанный документ позволяет «Ростелеком-Solar» предоставлять российским организациям сервисы по созданию и эксплуатации корпоративных и ведомственных центров ГосСОПКА: выпол
10.08.2018 Почему подключение к ГосСОПКА задерживается

Новые правила обеспечения безопасности и положения о системе ГосСОПКА отражены в федеральном законе ФЗ-187 об обеспечении безопасности критической информа
25.04.2018 Positive Technologies представила технологическую платформу для построения центров «ГосСОПКА»

Positive Technologies выпустила решение PT Platform 187, предназначенное для создания корпоративных и ведомственных центров «ГосСОПКА» в кратчайшие сроки. PT Platform 187 включает набор технических средств, необходимых для взаимодействия с Национальным координационным центром компьютерных инцидентов (НКЦКИ) и построе
20.11.2017 Positive Technologies и Solar Security создадут центры ГосСОПКА «под ключ»

реждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации (ГосСОПКА) на базе комплекса технологий и экспертизы Positive Technologies, а также сервисов S

Публикаций - 204, упоминаний - 258

ФСБ РФ замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 103 62
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10574 31
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 675 26
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 826 24
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4444 22
InnoSTage - Инностейдж 61 18
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 121 13
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1005 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2994 13
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 399 11
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 191 9
IBM - International Business Machines Corp 9308 9
Крок - Croc 1759 8
Информзащита 693 8
Softline - Софтлайн 2307 8
Telegram Group 1364 8
Код Безопасности 520 8
7508 7
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 221 7
Microsoft Corporation 23940 7
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 513 7
InfoTeCS - Перспективный мониторинг 24 6
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт 103 6
Yandex - Яндекс 6313 6
AMT Group - АМТ-Груп 330 6
InfoWatch - Инфовотч 960 6
Fortinet 354 6
R-Vision - Р-Вижн 82 5
Cisco Systems - Splunk 58 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7573 5
5nine Software 1917 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1401 5
Cisco Systems 4975 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3157 4
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 38 4
SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 315 4
Oracle Corporation 6464 4
Академия криптографии РФ 6 4
Digital Design - Диджитал Дизайн 524 4
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 117 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6365 19
Открытие ФК - Банк Открытие 523 4
РЖД - Российские железные дороги 1748 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 470 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 474 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 370 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 385 3
Роснефть НК - нефтяная компания 497 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1372 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 233 3
Почта России ПАО 1979 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2579 3
РВК - Российская венчурная компания 539 3
Газпром ПАО 1209 3
НСПК - Национальная система платежных карт 696 3
Ак Барс Банк 255 2
Резонанс НПП 355 2
ВТБ - ВТБ24 661 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 350 2
ПСБ - Промсвязьбанк 779 2
Транснефть 280 2
Росимущество - КТРВ - КБМ НПК ФГУП - КБ машиностроения - Конструкторское бюро машиностроения - Научно-производственная корпорация 15 2
Uber 318 2
Equifax - Американское бюро кредитных историй 31 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 317 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 89 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 310 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 242 1
Тольяттинская энергосбытовая компания 3 1
36,6 - аптечная сеть 42 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 720 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 330 1
КТЖ - Казахстан Темир Жолы - Казахстанские железные дороги - Ремлокомотив - Ремонтная корпорация Камкор - Востокмашзавод - Шлюз КТЗЭ-Хоргос - КТЖ-Пассажирские перевозки - КТЖ-Грузовые перевозки - КТЖ Экспресс - Казтемиртранс - Военизированная железнодорож 12 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6727 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 23 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 1092 1
Лукойл Калининградморнефть 6 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 35 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 436 1
НефтеТрансСервис - НТС 6 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3270 69
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2872 67
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10140 44
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 120 26
Президент Российской Федерации 3956 25
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4087 23
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2190 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5384 19
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2517 18
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4634 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5025 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3084 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1703 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2617 9
Федеральное казначейство России 1634 9
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 324 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 548 8
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 248 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2570 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1106 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1733 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3129 7
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 102 6
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 6
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 69 6
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 55 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2670 6
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 33 6
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 104 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1283 6
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 317 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1007 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 233 5
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 122 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 382 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1279 4
Правительство Москвы 2130 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 572 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 743 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1630 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 524 10
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 265 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 206 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 241 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 102 2
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 5 2
АЮР - Ассоциация юристов России 34 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 240 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 37 1
Единая Россия - Политическая партия 281 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1385 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 78 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 630 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 173 1
OWASP - Open Web Application Security Project 77 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 6 1
СОИ - Союз операторов интернета 4 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 226 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 276 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23107 186
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57407 169
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14790 99
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42944 87
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 1571 85
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27578 65
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11612 51
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 515 43
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2962 43
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6301 41
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5671 38
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18714 37
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5394 36
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27232 36
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8877 34
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  533 32
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10108 32
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19538 31
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9737 28
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2681 25
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 1657 25
Оповещение и уведомление - Notification 3888 25
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14291 25
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9550 24
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5573 23
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11497 22
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7127 22
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 13856 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23247 21
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2674 21
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11110 20
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3878 19
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза 476 19
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10761 18
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 1787 17
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5000 17
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4374 16
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 945 16
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4642 15
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1475 15
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3699 46
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 183 19
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 40 18
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 245 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2995 11
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 38 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4503 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 935 9
Linux OS 8900 8
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 56 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 839 7
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 46 6
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 104 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1157 6
Microsoft SQL Server 1515 6
Positive Technologies - PT Platform 7 6
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 33 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1283 5
AMT Group - InfoDiode АПК 44 5
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 74 5
Microsoft Windows 14894 5
InfoTeCS - ViPNet TIAS - ViPNet Threat Intelligence Analytics System 14 4
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 56 4
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 31 4
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 200 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 72 4
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 86 4
InfoTeCS - ViPNet TDR - ViPNet IDS/NIDS СЗИ 19 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 489 3
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 341 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 436 3
Positive Technologies - PT MultiScanner 21 3
Новые облачные технологии - МойОфис 622 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 541 3
Security Vision a-SGRC - auto-SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management 11 3
WhatsApp Messenger 967 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 203 3
Depositphotos - фотобанк 423 3
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 266 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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