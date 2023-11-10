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В России выпущен первый программно-аппаратный комплекс для защиты информации, полностью соответствующий требованиям ГосСОПКА

В России создали первый в классе SIEM серверный комплекс, предназначенный для защиты служебной информации и персональных данных. Все компоненты устройства прошли сертификацию и соответствуют требованиям ФСТЭК России. Старт продаж планируется на декабрь 2023 г. - январь 2024 г.

Безопасность превыше всего

В России создан защищенный серверный комплекс для администратора информационной безопасности (ИБ), который соответствует требованиям к средствам ГосСОПКА (Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак). В создании участвовали компании Fplus (ранее известная как «Марвел»), «Группа Астра» (разработчики Astra Linux), «Лаборатория Касперского», группа компаний «Солар» (ранее известный как «Ростелеком-Солар») и другие. Они утверждают, что это первое отечественное решение, соответствующее требованиям средствам ГосСОПКА. Комплекс предназначен для защиты служебной информации и персональных данных в информационных системах заказчиков. Fplus заявили, что в него встроены SIEM и DLP системы.

SIEM (Security information and event management) это класс программных продуктов, предназначенных для сбора и анализа информации о событиях безопасности. В устройство интегрирована SIEM-система от «Лаборатории Касперского» Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA). Она позволяет отслеживать события информационной безопасности в реальном времени.

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Фото: Fplus
Стационарный вариант комплекса от Fplus

В качестве DLP-системы для предотвращения утечек конфиденциальной информации выбрана Solar Dozor от компании «Солар».

Все компоненты устройства прошли сертификацию и соответствуют требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК), поэтому его можно использовать в организациях и ведомствах, работающих с любой критически важной информацией.

Характеристики устройства

Комплекс реализован в серверном и стационарном вариантах. В основе серверного варианта комплекса лежит реестровый сервер Fplus FPD-R-13 и одноименная система хранения данных (СХД) Fplus. В качестве операционной системы (ОС) для обоих вариантов комплекса используется Astra Linux. В стационарном решении установлена система двухфакторной аутентификации от ИБ-компании «Аладдин», а также офисное программное обеспечение (ПО) от компании «МойОфис».

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Фото: Fplus
Серверный вариант комплекса

Стационарная версия устройства строится на основе корпоративных ноутбуков Fplus, которые в ближайшее время будут включены в реестр Минцифры. Это ноутбуки с диагональю экрана 14" или 15,6", с поддержкой как российских ОС, так и Microsoft Windows. Есть несколько возможных комплектаций. «Под капотом» компьютеров находятся процессоры Intel Core i7 12-го поколения, также они имеют RAM (оперативной памяти) до 32 ГБ, SSD до 2 ТБ и аккумулятор емкостью в 6400 мАч. Технические характеристики устройства адаптируются индивидуально под запросы каждого заказчика.

Выход на рынок

«Потеря контроля над управлением данными критична для многих организаций. Неслучайно количество ИБ-специалистов в корпорациях и госструктурах за последние два года выросло более чем на 30%», — отметила директор по развитию программно-аппаратных комплексов Fplus Екатерина Бурчина. По ее мнению, для них необходимо создавать специализированные рабочие места, требования к которым регулируются отдельными законодательными актами.

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Представитель Fplus сказал, что старт продаж устройства планируется на декабрь 2023 г. - январь 2024 г., а конечная цена для заказчика будет определена по итогу постановки комплекса в реестр Минцифры и напрямую зависеть от комплектации и программных продуктов внутри устройства. Целевой аудиторией станут компании, которым необходимо обеспечить рабочее место сотрудника, попадающее под требования критической информационной инфраструктуры (КИИ).

В компании уточнили, что уже идут переговоры с государственными структурами и некоторыми корпоративными клиентами, но сделок пока не заключено.

Дмитрий Федонин

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