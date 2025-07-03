Разделы

Безопасность Госрегулирование
|

ITG Security получила статус аккредитованного центра «ГосСОПКА»

Российский сервис-провайдер и интегратор в области информационной безопасности ITG Security (входит в корпорацию ITG) сообщил о получении статуса корпоративного центра государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак («ГосСОПКА»). Аккредитация подтверждает соответствие требованиям Национального координационного центра по компьютерным инцидентам. Теперь ITG Security может работать с субъектами критической информационной инфраструктурой (КИИ), выявлять атаки, реагировать на них и гарантировать компаниям соблюдение требований закона №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

В качестве центра «ГосСОПКА» сервис-провайдер будет получать индикаторы компрометации от тысяч участников системы по всей стране. Это даёт возможность отслеживать киберугрозы в реальном времени и предупреждать атаки до того, как они затронут инфраструктуру клиента. Кроме того, ITG Security может использовать данные об угрозах, направленных на государственные структуры, банки, энергетические и телекоммуникационные организации. Информация позволяет выявлять координированные атаки и быстро реагировать на них.

Партнёрство с ITG Security как центром «ГосСОПКА» подходит российским компаниям, которые не готовы создавать собственный центр мониторинга. Вместо этого сервис-провайдер берет на себя защиту и оперативное реагирование на угрозы, а также круглосуточный контроль ИТ-инфраструктуры клиента через собственный центр Security Operations Center.

Артем Грибков, Angara Security: Хактивисты или конкуренты зачастую проводят атаки без компрометации ИТ-инфраструктуры
безопасность

«Все объекты критической информационной инфраструктуры должны соответствовать требованиям ФЗ-187. Это не только формальность, но и один из ключевых элементов национальной цифровой безопасности. Статус центра «ГосСОПКА» позволяет нам сопровождать клиентов от настройки систем защиты до реагирования на инциденты. Мы работаем с организациями разной зрелости и берем на себя техническую часть, включая взаимодействие с государственными структурами. Это значительно упрощает выполнение требований закона», — сказал Александр Зубриков, генеральный директор ITG Security, корпорация ITG.

К субъектам КИИ, для которых подключение к «ГосСОПКА» является обязательным, относятся государственные органы, медицинские учреждения, транспортные и энергетические компании, операторы связи, банки, а также предприятия атомной, оборонной и космической промышленности. Для этих организаций участие в системе закреплено в законодательстве и является необходимым условием обеспечения кибербезопасности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Екатерина Колесникова, «Т1»: Основной компетенцией становится способность к непрерывному обучению

Российские банки требуют ввести тотальную слежку в Telegram и WhatsApp*

Александр Лопаткин, «Экзон»: Если запутан интерфейс — запутается и работа

В Сеть только с паспортом. Китай вводит для пользователей единый интернет-ID

В России локализовали сборку ИБП Systeme Electric – наследников APC by Schneider Electric

Цукерберг не позвонит. Россиянам запретят принимать звонки из-за границы. Но запрет можно будет обойти. Опрос

Конференции

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Z20 AquaCycle Station: настоящий комплекс для влажной и сухой уборки

Умные кондиционеры с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы
Показать еще