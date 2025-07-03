Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178086
ИКТ 13843
Организации 10768
Ведомства 1470
Ассоциации 1006
Технологии 3474
Системы 25850
Персоны 76491
География 2881
Статьи 1534
Пресса 1226
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2659
Мероприятия 858

Зубриков Александр


УПОМИНАНИЯ


03.07.2025 ITG Security получила статус аккредитованного центра «ГосСОПКА» 1
17.08.2023 Itglobal.com Security получила лицензию ФСТЭК России на осуществление мониторинга ИБ 1
28.03.2022 У Microsoft, Oracle, SAP и IBM отзывают сертификаты ФСТЭК 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Зубриков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 128 2
ITG - ITglobal.com - ITG Security 1 1
Broadcom - VMware 2412 1
SAP SE 5349 1
Microsoft Corporation 24917 1
IBM - International Business Machines Corp 9482 1
Oracle Corporation 6767 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 175 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4487 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3156 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29484 3
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 488 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22051 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6497 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2288 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10664 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69050 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2441 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13113 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4151 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21175 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8176 1
Лукацкий Алексей 124 1
Пащенко Денис 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 150441 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 953 1
Украина 7687 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49616 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4272 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19430 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1425 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53055 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3433 1
Энергетика - Energy - Energetically 5285 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8029 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2633 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 968 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2005 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369370, в очереди разбора - 748937.
Создано именных указателей - 178086.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Z20 AquaCycle Station: настоящий комплекс для влажной и сухой уборки

Умные кондиционеры с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы
Показать еще