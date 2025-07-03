Получите все материалы CNews по ключевому слову
Зубриков Александр
УПОМИНАНИЯ
|03.07.2025
|ITG Security получила статус аккредитованного центра «ГосСОПКА» 1
|17.08.2023
|Itglobal.com Security получила лицензию ФСТЭК России на осуществление мониторинга ИБ 1
|28.03.2022
|У Microsoft, Oracle, SAP и IBM отзывают сертификаты ФСТЭК 1
Зубриков Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4487 2
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3156 1
|Лукацкий Алексей 124 1
|Пащенко Денис 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150441 3
|Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 953 1
|Украина 7687 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369370, в очереди разбора - 748937.
Создано именных указателей - 178086.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.