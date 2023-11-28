Получите все материалы CNews по ключевому слову
Пащенко Денис
УПОМИНАНИЯ
|Информационная безопасность 2023 3
|28.11.2023
|
Денис Пащенко -
Денис Пащенко, STEP LOGIC: Госсектор и крупные корпорации остаются наиболее актуальной целью для киберпреступников1
|28.03.2022
|У Microsoft, Oracle, SAP и IBM отзывают сертификаты ФСТЭК 1
Пащенко Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 140 1
|Лукацкий Алексей 127 1
|Янкин Андрей 36 1
|Дугин Андрей 32 1
|Соколов Михаил 30 1
|Баулин Валерий 51 1
|Дашков Алексей 6 1
|Зубриков Александр 3 1
|Пуха Александр 3 1
|Пух Александр 1 1
|Васильев Дмитрий 70 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.