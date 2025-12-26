Разделы

Соколов Михаил


СОБЫТИЯ


26.12.2025 Самым быстрорастущим сегментом российского облачного рынка стал PaaS 2
26.12.2025 Бум спроса на ИИ-вычисления будет главным драйвером роста российского облачного рынка в 2026 г. 5
28.11.2025 ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать 1
26.11.2025 Объявлены лауреаты CNews Awards 2025 1
19.11.2025 От сложности к доступности: как «Турбо Облако» открывает ИИ для компаний любого масштаба 1
05.11.2025 «Турбо Облако» выступит на CNews Forum 2025 с докладом о демократизации ИИ 1
05.11.2025 «Турбо Облако» выступит на CNews Forum 2025 с докладом о демократизации ИИ 1
Информационная безопасность 2023 1
07.04.2025 Импортозамещение, мультиклауд и экспорт технологий: эксперты назвали основные тренды облачного рынка 1
07.12.2023 Михаил Соколов, ЦОДД Москвы: В последние три года атаки стали сезонными и предсказуемыми 1
13.07.2021 Как экс-чиновники Минкомсвязи и топ-менеджеры Yota стали миллионерами 1
27.08.2020 Doc+, в которую инвестировал «Яндекс», объединилась с «Доктор рядом» 1
06.11.2018 «Всевидящая» SWIR-камера «Ростеха» раскрыла секреты антикварной живописи 1
15.08.2018 Российский телемедицинский сервис получил $9 млн от «Яндекса» и иностранных фондов 1
08.02.2016 В приложении OneTwoTrip для Android теперь можно купить билеты на поезда от РЖД 1
26.01.2016 OneTwoTrip расширяет стратегическое партнерство с Amadeus для диверсификации бизнеса 1
23.09.2015 OneTwoTrip для iOS стал доступен в США, Великобритании, Германии, Испании, Ирландии и Украине 1
31.08.2015 Новым CEO OneTwoTrip назначен Михаил Соколов 1
06.07.2015 CNews FORUM 2015: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
24.11.2014 «Турбо-секси банк»: ИТ-директора пытаются снискать любовь клиентов 2
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1
06.11.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2014 Будущее ИТ в России под вопросом 1
24.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и Microsoft расскажут о подходах к информационной безопасности 1
22.10.2014 ИТ-директора регионов соберутся на CNews FORUM 1
14.10.2014 Руководители российских и зарубежных ИТ-компаний выступят на CNews FORUM 1
02.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и PWC расскажут о подходах к информационной безопасности 1
02.10.2014 Банк «Открытие» наращивает клиентскую базу с помощью Microsoft Dynamics CRM 2013 1
24.09.2014 ИТ-директора российских банков выступят на CNews FORUM 1
03.09.2014 Минкомсвязь, Минэкономразвития, «Роснефть», «Газпром нефть», Росреестр и многие другие примут участие в CNews FORUM 1
14.08.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
04.06.2013 Банк «Открытие» нанял ИТ-директора из Yota 2
03.06.2013 Yota променяла самописные CRM и Oracle на Microsoft 1
06.02.2013 28 февраля состоится конференция по управлению программными активами в России 1
07.11.2012 В Москве пройдет телекоммуникационный ИТ-форум BOSS’2012 1
29.06.2012 Microsoft Office 365 исполнился год 1
28.03.2012 «Ростелеком» привлек Zelax к созданию системы видеонаблюдения 1

Публикаций - 37, упоминаний - 44

Соколов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3536 12
Microsoft Corporation 25268 11
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 11
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 51 10
Развитие Бизнеса / Ру 81 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 10
Citrix Systems 840 10
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 10
Tonk - Тонк ГК 59 10
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9212 9
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 221 8
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 71 8
Инверсия - Инверсия НПФ 148 7
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 625 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1511 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1539 6
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 6
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 415 6
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 5
Artwell - Артвелл 16 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2256 5
BSS - Банк Софт Системс - БСС 702 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 523 5
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 262 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14341 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 832 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5294 4
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 409 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 167 4
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 69 4
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 56 3
Yandex - Яндекс 8509 3
SAP CIS - САП СНГ 864 3
АйТи 1440 3
Ростелеком 10349 3
MobilityLab - МобилитиЛаб 57 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 292 3
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 269 3
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 283 12
Лайф ФГ - Финансовая группа 168 12
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 12
ПСБ - Промсвязьбанк 904 12
Citi - Citibank - Ситибанк 319 12
KupiVip - Приват Трэйд 81 10
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 194 10
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 10
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 869 10
Роснефть НК - нефтяная компания 529 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1123 10
Газпром нефть 671 10
Лента - Утконос 178 10
Mary Kay - Мэри Кэй 104 10
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 141 10
OR Group - Обувь России 29 10
Альфа-Банк 1873 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 8
Окей - О'Кей - Гипермаркет 220 7
Ростех - ОДК Авиадвигатель 77 7
OneTwoTrip Travel Agency LLP 56 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8237 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2711 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 514 4
Возрождение - Коммерческий банк 351 4
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 253 3
Winter Capital 9 3
Совкомбанк ПАО 287 3
ВкусВилл - Избёнка 187 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 349 3
Vostok New Ventures 10 2
GFG - Lamoda - Купишуз 196 2
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 116 2
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 149 2
РЖД - Российские железные дороги 2008 2
Почта России ПАО 2253 2
ГПБ - Газпромбанк 1182 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 566 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12908 11
Федеральное казначейство России 1879 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2737 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 9
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5274 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1277 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3258 7
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 105 3
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 3
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 157 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4804 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4945 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 108 2
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 92 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
Мэрия города Иннополис 14 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2175 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 753 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2818 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6301 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 1
Ростех - RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 21 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 242 1
МИК - Московский инновационный кластер 169 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73481 28
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31856 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57457 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17176 9
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18369 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13366 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7304 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 5
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4462 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7640 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3407 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4296 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5670 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2174 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4694 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12020 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8461 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4927 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8765 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5719 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25562 2
Бронирование - Booking 816 2
Маршрутизация - Routing 556 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10140 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8953 2
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 53 4
Google Android 14738 3
Microsoft Windows 2000 8663 2
ЕМИАС Электронный рецепт 90 2
Sage Group - Sage X3 - Sage ERP X3 - Adonix X3 18 2
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 53 2
РТС-тендер - B2B-Center - B2B-РТС 8 2
Apple iOS 8275 2
Microsoft Office 365 984 2
Microsoft Dynamics CRM 547 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5868 2
Microsoft Dynamics 1186 2
Яндекс.Здоровье 25 2
Microsoft Office Services and Web Apps - Microsoft Office Web Applications 57 1
Microsoft Exchange Online 112 1
Arrival Bus - электробус 28 1
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 97 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1534 1
OpenAI - ChatGPT 544 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 176 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 423 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys InFusion 2 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys FusionRisk 12 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
Nokia Symbian OS 1403 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 165 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7382 1
Linux OS 10945 1
Apple iPad 3942 1
Microsoft Office 3969 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 151 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1784 1
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 63 1
Apache OpenOffice 484 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 294 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1328 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 312 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 79 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1124 1
Меднов Сергей 124 12
Прохоров Фёдор 83 12
Леушев Андрей 75 12
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 12
Пирогов Алексей 29 12
Гуральников Сергей 164 11
Козырев Алексей 326 11
Мацоцкий Сергей 178 11
Ушаков Михаил 36 10
Козлов Михаил 175 10
Карпенко Дмитрий 31 10
Еремеев Сергей 25 10
Хрусталев Александр 33 10
Брагин Павел 24 10
Широких Алексей 72 10
Александрин Андрей 15 10
Строкович Антон 53 10
Стуров Дмитрий 33 10
Быстров Константин 24 10
Иншаков Дмитрий 50 10
Коваленко Антон 31 10
Пшыченко Дмитрий 20 10
Хлуднев Егор 17 10
Севрюков Алексей 19 10
Паринов Олег 11 10
Шадаев Максут 1153 10
Богданов Кирилл 112 10
Садовенко Илья 65 10
Халяпин Сергей 88 10
Шевченко Владимир 150 10
Кравченко Константин 98 10
Громов Иван 102 9
Авданина Надежда 12 8
Сыкулев Андрей 84 8
Реймер Денис 54 8
Фомичев Олег 139 8
Ермолаев Артем 379 8
Юсупов Ренат 123 7
Курило Андрей 38 7
Козырь Сергей 32 7
Россия - РФ - Российская федерация 157449 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45863 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18660 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8151 10
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 10
Европа Восточная 3123 9
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 547 6
Россия - ПФО - Мордовия Республика 628 5
Россия - ЦФО - Калужская область 1027 5
Россия - УФО - Тюменская область 1262 5
Россия - ЦФО - Ярославская область 923 5
Россия - ЦФО - Тамбовская область 615 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53506 4
Россия - ЦФО - Тульская область 1300 4
Россия - ПФО - Ульяновская область 647 4
Россия - СЗФО - Вологодская область 748 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 2
Германия - Федеративная Республика 12948 1
Украина 7801 1
Европа 24654 1
США - Нью-Йорк 3153 1
Испания - Королевство 3762 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 830 1
Россия - УФО - Челябинская область 1401 1
Ирландия - Республика 1026 1
Великобритания - Лондон 2410 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3218 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 619 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
Перу - Республика 287 1
Никарагуа - Республика 59 1
Швеция - Королевство 3717 1
Россия - СФО - Новосибирск 4671 1
Индия - Bharat 5710 1
Южная Корея - Республика 6868 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1183 1
Америка Латинская 1887 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18278 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1713 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51336 17
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6258 14
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17428 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 6
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 4
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 977 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5973 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10356 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3779 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5877 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1740 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3705 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6679 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2320 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 485 2
Киберучения 118 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2498 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 109 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 218 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15190 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 1
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 113 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 10
Forbes - Форбс 916 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1080 1
Ведомости 1257 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1323 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8386 3
Javelin Strategy & Research 10 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 80 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 1
Gartner - Гартнер 3614 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 398 4
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 81 1
ГосНИИР - Государственный научно-исследовательский институт реставрации 2 1
МАИ - МАТИ ФГБОУ ВПО - Российский Государственный Технологический Университет имени К. Э. Циолковского 7 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1273 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 977 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1220 12
CNews AWARDS - награда 556 9
CNews APPWards 36 7
