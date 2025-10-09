Получите все материалы CNews по ключевому слову
Microsoft Exchange Online
|09.10.2025
|
Microsoft испугалась разъяренных сисадминов. Отменен запуск скандальной функции, который всех бесил
Гнев народа услышан Корпорация Microsoft отменила внедрение опции автоматического архивирования старых писем в свою облачную платформу обмена сообщениями Exchange Online, столкнувшись с крайне негативными отзывами со стороны системных администраторов. Как пишет Neowin, они забросали ее комментариями, в которых критиковали ее за это нововведение.
|26.11.2024
|
В ИТ-сервисах Microsoft хаос. Из-за ошибки в коде в Microsoft 365, Exchange Online, Outlook произошел мощный сбой
ортале сервиса Microsoft изначально указывали, что все в порядке, и все работает в компании как обычно. Как отмечают ряд зарубежных СМИ, включая Associated Press, технические проблемы коснулись услуг Exchange Online, Microsoft 365 и Teams. Например, у пользователей возникли сложности с отправкой сообщений и доступом к календарю в Teams, кроме того, проблемы возникли в приложении Outlook для
|18.07.2023
|
Microsoft в тупике. Она не может понять, как китайские хакеры взломали Exchange Online и Azure AD
анный с инцидентом, случившимся в середине июня 2023 г. Злоумышленникам удалось взломать аккаунты в Exchange Online и Azure Active Directory (AD) более двух десятков организаций, включая правит
|15.08.2019
|
«Системный софт» построил для «Борлас» систему корпоративной почты
«Системный софт» завершила проект по миграции корпоративной почты «Борлас» на гибридную систему Microsoft Exchange. Использование Exchange Online позволит компании сфокусироваться на решении основных бизнес-задач, а обслуживание базовых коммуникационных сервисов доверить надежным провайдерам. Решение о старте проекта было
|29.08.2012
|
«Связной» переводит корпоративную почту в «облако» Microsoft Office 365
Группа компаний «Связной» объявила о переводе корпоративной почты в облачную среду Microsoft Office 365. Использование облачного сервиса Exchange Online для развертывания 11 тыс. почтовых ящиков позволит не только увеличить их размер в десятки раз, но и сократить совокупную стоимость поддержки более чем в два раза. Кроме того, п
|31.01.2012
|
RIM представила BlackBerry Business Cloud Services для Microsoft Office 365
ля коммерческих и государственных организаций, позволяющего получать доступ к функционалу Microsoft Exchange Online при помощи смартфонов BlackBerry, а также осуществлять управление сервисами B
