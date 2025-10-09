Microsoft Exchange Online

Microsoft испугалась разъяренных сисадминов. Отменен запуск скандальной функции, который всех бесил Гнев народа услышан Корпорация Microsoft отменила внедрение опции автоматического архивирования старых писем в свою облачную платформу обмена сообщениями Exchange Online, столкнувшись с крайне негативными отзывами со стороны системных администраторов. Как пишет Neowin, они забросали ее комментариями, в которых критиковали ее за это нововведение.

