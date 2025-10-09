Разделы

Microsoft Exchange Online


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.10.2025 Microsoft испугалась разъяренных сисадминов. Отменен запуск скандальной функции, который всех бесил

Гнев народа услышан Корпорация Microsoft отменила внедрение опции автоматического архивирования старых писем в свою облачную платформу обмена сообщениями Exchange Online, столкнувшись с крайне негативными отзывами со стороны системных администраторов. Как пишет Neowin, они забросали ее комментариями, в которых критиковали ее за это нововведение.
26.11.2024 В ИТ-сервисах Microsoft хаос. Из-за ошибки в коде в Microsoft 365, Exchange Online, Outlook произошел мощный сбой

ортале сервиса Microsoft изначально указывали, что все в порядке, и все работает в компании как обычно. Как отмечают ряд зарубежных СМИ, включая Associated Press, технические проблемы коснулись услуг Exchange Online, Microsoft 365 и Teams. Например, у пользователей возникли сложности с отправкой сообщений и доступом к календарю в Teams, кроме того, проблемы возникли в приложении Outlook для
18.07.2023 Microsoft в тупике. Она не может понять, как китайские хакеры взломали Exchange Online и Azure AD

анный с инцидентом, случившимся в середине июня 2023 г. Злоумышленникам удалось взломать аккаунты в Exchange Online и Azure Active Directory (AD) более двух десятков организаций, включая правит
15.08.2019 «Системный софт» построил для «Борлас» систему корпоративной почты

«Системный софт» завершила проект по миграции корпоративной почты «Борлас» на гибридную систему Microsoft Exchange. Использование Exchange Online позволит компании сфокусироваться на решении основных бизнес-задач, а обслуживание базовых коммуникационных сервисов доверить надежным провайдерам. Решение о старте проекта было
29.08.2012 «Связной» переводит корпоративную почту в «облако» Microsoft Office 365

Группа компаний «Связной» объявила о переводе корпоративной почты в облачную среду Microsoft Office 365. Использование облачного сервиса Exchange Online для развертывания 11 тыс. почтовых ящиков позволит не только увеличить их размер в десятки раз, но и сократить совокупную стоимость поддержки более чем в два раза. Кроме того, п
31.01.2012 RIM представила BlackBerry Business Cloud Services для Microsoft Office 365

ля коммерческих и государственных организаций, позволяющего получать доступ к функционалу Microsoft Exchange Online при помощи смартфонов BlackBerry, а также осуществлять управление сервисами B

Публикаций - 113, упоминаний - 128

Microsoft Exchange Online и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25336 91
Softline - Софтлайн 3327 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5325 9
Google LLC 12341 7
9113 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9242 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1268 5
Amazon Inc - Amazon.com 3162 4
Veeam Software 328 4
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 236 4
LanCloud - ЛанКлауд 56 4
Алан-ИТ - Алан-Информационные Технологии 27 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1618 3
Dell EMC 5106 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14627 3
Dropbox 515 3
Salesforce 460 3
Varonis Systems 40 2
Box inc - box.com - box.net 367 2
Wiz 23 2
X Corp - Twitter 2913 2
Yandex - Яндекс 8606 2
Apple Inc 12749 2
Commvault 179 2
IBM - International Business Machines Corp 9566 2
HP Inc. 5772 2
GitHub 990 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1584 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 461 2
ESG - Enterprise Strategy Group 253 2
Beltel - Белтел 145 2
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 83 2
Yva.AI Inc - Findo 7 1
Элком-Электро 4 1
VAIO 475 1
AnyDesk Software GmbH 48 1
Mimecast Services Ltd 3 1
Nuance Communications - ScanSoft 88 1
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 32 1
Darz 7 1
Связной ГК 1384 4
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 3
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 3
Россети Ленэнерго 1699 2
Кораблик-Р 20 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1530 2
Лента - Сеть розничной торговли 2290 2
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 77 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 489 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис - ТМС групп УК 29 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - Russian Fitness Group - World Class - Физкульт - фитнес-клуб 31 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 333 1
Turkiye Hava Yollar - Turkish Airlines - авиакомпания 15 1
Александринский театр - Национальный драматический театр России - Академическом театре драмы имени А.С. Пушкина 15 1
Tesco 82 1
Седьмой Континент 64 1
АФК Система - Система-БиоТех - Sistema-BioTech 4 1
Queisser Pharma - Квайссер Фарма 2 1
Трансюжстрой 3 1
Carlsberg EE - Карлсберг Восточная Европа - Carlsberg Ukraine - Карлсберг Украина - Славутич ПБК - Славутич Пивобезалкогольный комбинат - Запорожский пивоваренный завод 4 1
Керамик Солюшнс Рус - Ceramic Solutions - Церсанит Трейд - Cersanit, Meissen Keramik, Mito 20 1
РосЭко 5 1
HardWood Trading - Хардвуд Трейдинг 1 1
РосСпецСплав УК 1 1
БорисХоф - BorisHof 7 1
Биогард УК 2 1
Рунако УК 1 1
Шопоголик 6 1
Geologix Group - Геолоджикс Груп 1 1
The Edgers - Odgers Berndtson - Оджерс Берндтсон 3 1
Mailbrand - МейлБрэнд 5 1
ПЛК - Приволжская лесоперерабатывающая компания 1 1
Hallmark 19 1
Агро-Инвест УК 4 1
CBHS Health Fund 1 1
Кроностар - Kronostar 4 1
Republic Airways Holdings - Frontier Airlines 4 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 125 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 132 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 1
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 30 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 58 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
U.S. Federal government - U.S. FEC - Federal Elections Commission - Федеральная избирательная комиссия США 5 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5325 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5051 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2966 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2017 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2203 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 296 1
Федеральное казначейство России 1879 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 604 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1051 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 89
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73800 74
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17189 56
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13330 46
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 41
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 30
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1979 24
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13657 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12077 19
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9806 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32019 18
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4275 17
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9722 14
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2638 14
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3106 12
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7747 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26106 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11592 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10145 10
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8479 10
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25695 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34030 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 8
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2882 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7657 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5414 7
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4800 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8788 7
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1706 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8806 6
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2246 6
Microsoft Office 365 989 81
Microsoft Exchange - MS Exchange 1789 58
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 54
Microsoft Office 3999 44
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 509 25
Microsoft Azure 1472 20
Microsoft Outlook 1429 20
Microsoft Teams - MS Teams 628 18
Microsoft Windows 16437 16
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1554 16
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 312 12
Microsoft SQL Server - MS SQL 1732 8
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 828 8
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 193 8
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 59 8
Google Android 14820 7
Apple iOS 8323 6
Kaspersky Internet Security 475 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5199 6
Apple iPhone 6 4862 6
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 52 5
Microsoft Windows 10 1903 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2107 5
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 427 5
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 418 4
Microsoft Office Communications Server - Microsoft Office Communicator 112 4
Google - Gmail 991 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 664 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3061 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 828 3
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 113 3
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 365 3
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 281 3
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 172 3
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 186 3
Microsoft Dynamics 1185 3
LanCloud Cloud Exchange 15 3
Microsoft SAM - Microsoft Software Asset Management 27 3
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 3
Microsoft Office Services and Web Apps - Microsoft Office Web Applications 57 3
Щемелев Роман 21 7
Лемешко Максим 15 6
Прянишников Николай 311 6
Корчагин Руслан 23 3
Марцынкьян Сергей 19 3
Сардарян Роберт 19 3
Бадретдинов Тимур 5 3
Сизов Евгений 8 2
Савинов Сергей 6 2
Галанкин Дмитрий 2 2
Kundra Vivek - Кундра Вивек 25 2
Tamari Shir - Тамари Шир 3 2
Danny Allan - Дэнни Аллан 26 2
Минчакова Мария 2 2
Мраморов Дмитрий 29 1
Venkatraman Archana - Венкатраман Архана 4 1
Mehdi Yusuf - Мехди Юсуф 16 1
Gutmann Daniel - Гутман Даниэль 17 1
Vanini Giulio - Ваннини Джулио 1 1
De Meno Randy - де Мено Ренди 3 1
Лагутин Алексей 10 1
Кулаков Павел 29 1
Аликошвили Георгий 17 1
Бахвалов Антон 1 1
Ерин Сергей 16 1
Камко Алексей 4 1
Иватин Алексей 1 1
Гостев Александр 84 1
Елин Александр 7 1
Красовский Александр 29 1
Деобальд Александр 2 1
Степанов Антон 71 1
Хвалеба Ярослав 1 1
Тарасов Сергей 46 1
Фролов Сергей 35 1
Макаров Иван 31 1
Савченко Владимир 13 1
Бобров Иван 33 1
Дружинин Станислав 20 1
Казанцев Максим 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 158396 66
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46108 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53590 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18365 7
Европа 24684 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14549 5
Казахстан - Республика 5846 3
Швеция - Королевство 3721 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8228 3
Польша - Республика 2004 3
Европа Восточная 3124 3
Германия - Федеративная Республика 12963 3
Азия - Азиатский регион 5765 2
Беларусь - Белоруссия 6081 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18806 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3604 2
Франция - Французская Республика 8006 2
Украина 7815 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3387 2
Грузия 1293 2
Литва - Литовская Республика 666 2
США - Колорадо - Денвер 121 1
США - Джорджия - Атланта 259 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 378 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 210 1
Турция - Анталья 27 1
Германия - Шлезвиг-Гольштейн 17 1
Нидерланды - Эйндховен 37 1
Литва - Вильнюс 41 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4119 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13590 1
Япония 13568 1
Армения - Республика 2383 1
Дания - Королевство 1318 1
Финляндия - Финляндская Республика 3660 1
Индия - Bharat 5732 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3318 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4326 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1368 1
Израиль 2790 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15248 24
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5907 19
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6288 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 13
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6955 10
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 10
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3402 9
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2326 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51318 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26007 7
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1342 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6140 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 4
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2976 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20409 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6338 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 3
Аренда 2582 3
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 153 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3261 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5828 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5415 3
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1073 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1015 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6687 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3229 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1202 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9691 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2563 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5912 2
Neowin 187 3
BleepingComputer - Издание 427 3
The Register - The Register Hardware 1722 2
Sky News - Телеканал 30 1
PCWorld - PC World 46 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
The Verge - Издание 601 1
Reddit 366 1
VentureBeat 90 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
AP - Associated Press 2006 1
IDC - International Data Corporation 4944 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 353 1
CNews Облачные сервисы 23 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 155 1
INFOLine-Аналитика 69 1
Radicati Group 26 1
Gartner - Гартнер 3621 1
Forrester Research 830 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 983 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 23 1
БГТУ имени В.Г. Шухова - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 16 1
РГТЭУ - Российский государственный торгово-экономический университет 14 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1116 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 236 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 109 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2143 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Microsoft Ignite 44 1
