СОБЫТИЯ

20.10.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг корпоративных почтовых решений 1
19.01.2023 «Борисхоф» перенесла 2 тыс. почтовых ящиков Exchange в облако LanCloud 1
11.11.2021 ГК «Лето» повысила стабильность работы электронной почты 1
04.10.2021 Облако Lancloud получило заключение о соответствии ФЗ-152 «О персональных данных» 1
18.06.2020 Специалисты LanCloud — подробно и откровенно про SLA на IaaS 1
30.07.2019 Онлайн-кинотеатр ivi разместил электронную почту в облаке LanCloud 1
21.12.2018 «Мастертел» запустит облачный сервис в рамках Equinix Cloud Exchange 1
13.09.2018 Moscowtimes перенес корпоративную почту в облако LanCloud 1
14.05.2018 Shiseido Rus перенесла почту в облако LanCloud 1
28.07.2017 LanCloud защитила сервис Cloud Exchange антивирусом Касперского 1
03.04.2017 «Грейн Холдинг» перенесла электронную почту в Cloud Exchange 1
27.02.2017 Облачные технологии: время идет, вопросов меньше не становится 1
05.04.2016 LanCloud и Microsoft проведут совместную конференцию по облачным сервисам 1
23.03.2016 Microsoft и LanCloud проведут в Москве совместную конференцию по облачным сервисам 1
14.09.2015 Stack Group и Equinix запустили совместное предложение в рамках сервиса Equinix Cloud Exchange 1

LanCloud Cloud Exchange и организации, системы, технологии, персоны:

LanCloud - ЛанКлауд 56 12
Microsoft Corporation 25165 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5212 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 856 3
Oracle Corporation 6843 2
Equinix 45 2
Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 77 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 71 1
Парадигма 158 1
8844 1
SAS Institute 1025 1
Ростелеком 10236 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 291 1
SAP SE 5411 1
SAP CIS - САП СНГ 862 1
Broadcom - VMware 2476 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 324 1
Salesforce 451 1
Zextras 11 1
IXcellerate - Икселерейт 131 1
Stack Group - Стек Групп 166 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1690 1
Shiseido 5 1
Грейн холдинг УК - Grain Holding - Рязаньзернопродукт 6 1
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 28 1
БорисХоф - BorisHof 6 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 400 1
Альфа-Банк 1848 1
Pony Express - Фрейт линк 70 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5157 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4766 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6224 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22694 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16903 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13244 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11824 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8552 8
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1954 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71783 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31590 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7693 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6174 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6929 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14582 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2058 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3023 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10014 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8415 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16913 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2140 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2224 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1264 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2911 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13471 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4234 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11229 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1160 2
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 812 1
ФСТЭК РФ ТЗКИ - Лицензия на деятельность по технической защите конфиденциальной информации 12 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 653 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 432 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 582 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6596 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 333 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 582 1
PMR - Perpendicular Magnetic Recording - «перпендикулярная» магнитная запись 102 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1229 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2184 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 522 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11398 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21772 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3897 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1772 9
Microsoft Azure 1453 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1486 5
Microsoft Office 365 973 4
Microsoft Exchange Online 111 3
Microsoft Skype for Business 182 3
LanCloud Cloud SharePoint 5 3
LanCloud Cloud Office 16 3
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 453 2
Equinix Platform - Equinix Carrier Ethernet Exchange - Equinix IX - Equinix Internet Exchange - Equinix IBX - Equinix International Business Exchange - Equinix Fabric - Equinix Cloud Exchange 8 2
VK Cloud 1C 4 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 652 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2401 2
Microsoft Azure Backup 8 1
Microsoft Azure Virtual Machines - Microsoft Azure VMs - Microsoft AVD - Microsoft Azure Virtual Desktop - Microsoft WVD - Microsoft Windows Virtual Desktop 40 1
Oracle Cloud Machine - Oracle Cloud Infrastructure Virtual Machines for Data Science 7 1
Cisco Talos ClamAV - Clam AntiVirus 39 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 152 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
CPU-Z 20 1
LanCloud Cloud Zimbra 2 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1710 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 619 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1388 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 607 1
SAP Sales Cloud - SAP Hybris Cloud for Customer 20 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 165 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 78 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 73 1
SAP Ariba 299 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 302 1
LanCloud Cloud DRaaS - Disaster Recovery as a Service 2 1
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 39 1
LanCloud Cloud PBX 3 1
Kaspersky Internet Security 468 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7295 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 146 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 167 1
Apple iPhone 6 4861 1
Ерин Сергей 16 4
Соколов Андрей 20 1
Краснов Андрей 3 1
Фомичев Сергей 6 1
Арсентьев Илья 15 1
Малафеев Алексей 9 1
Бибиков Андрей 4 1
Овчаров Владимир 1 1
Ефимов Павел 1 1
Горбунов Эдуард 3 1
Россинский Евгений 9 1
Исанин Антон 31 1
Захаров Павел 60 1
Шарак Андрей 66 1
Воронков Михаил 10 1
Шевченко Владимир 149 1
Лебедев Владимир 79 1
Россия - РФ - Российская федерация 154732 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45285 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18384 1
Швейцария - Цюрих 271 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3196 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53221 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14435 1
Европа 24565 1
Нидерланды - Амстердам 616 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 436 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 109 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2516 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5794 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54394 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14850 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50716 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2657 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11612 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5221 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25624 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6172 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5538 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17205 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 545 1
Сон - Somnus 452 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1225 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1030 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3160 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1542 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8176 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1722 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1816 1
Средства производства 51 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6154 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2706 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20066 1
The Moscow Times - Москоу Таймс 1 1
Forrester Research 827 1
