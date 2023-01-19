«Борисхоф» перенесла 2 тыс. почтовых ящиков Exchange в облако LanCloud

Компания «Борисхоф», российский автомобильный дилер премиальных автомобилей, перенесла 2 тыс. почтовых ящиков Exchange в облако LanCloud. Об этом CNews сообщил представитель облачного провайдера.

В связи со сложной геополитической ситуацией автодилер столкнулся с отключением российской компании от западных ИТ-сервисов Microsoft. У компании было полтора месяца для поиска надежного партнера, который сможет предоставить аналогичные по функциональности сервисы и будет независим от зарубежных поставщиков услуга, а также сможет осуществить перенос всей информации размером 30 ТБ и более 2 тыс. почтовых ящиков MS Exchange Online.

Проведя исследование российского рынка поставщиков облачных сервисов, «Борисхоф» выбрала облачный почтовый сервис Cloud Exchange компании LanCloud. Сервис Cloud Exchange удовлетворял всем потребностям бизнеса автомобильного дилера, а именно: полная поддержка Microsoft Outlook, почтовые ящики объемом до 100 ГБ, интеграция с корпоративной службой Active Directory, защита отечественными антивирусными службами и решениями в области антиспама.

В связи с минимальными временными рамками задачей было прежде всего развернуть «пустую» почтовую систему в новых доменах, переключить на неё пользователей (но не их архивы), настроить переадресацию со старых ящиков на новые. Одна из сложностей бизнеса – у компании огромное количество разных групп рассылок как внутренних, так и внешних. Плюс пользователи зачастую имеют 2-3-4-5 почтовых адресов с разными доменами (требования автомобильных брендов). Миграция всех этих данных оказалась достаточно сложным процессом как технически, так и организационно, особенно с учетом ограниченных сроков. Но инженеры LanCloud выполнили миграцию всей необходимой почты, перенесли основные ящики и архивы, осуществили синхронизацию пользователей, групп рассылки, а также перенесли все дополнительные почтовые адреса.

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В итоге «Борисхоф» получила работающую почтовую систему, полностью независимую от головной компании и не завязанную на зарубежные облачные сервисы с их рисками. При этом единоразовые вложения были минимальны, не пришлось тратиться на покупку своего железа и лицензий.

«Не менее важно, что LanCloud зарекомендовал себя как надежный и ориентированный на клиента партнер в послепроектной поддержке нашей новой почтовой системы. Взаимодействие с ними максимально простое, и даже первый уровень поддержки обладает необходимыми компетенциями для решения большинства наших вопросов, если же в отдельных кейсах нужны более глубокие знания, то к решению задач оперативно подключаются специалисты уровня эксперт/архитектор, что позволяет выполнить запрос или решить проблему максимально быстро и эффективно», – отметил Павел Ефимов, руководитель направления информационной инфраструктуры и цифровой безопасности компании «Борисхоф».