Получите все материалы CNews по ключевому слову
Microsoft Outlook
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|12.05.2026
|
Новый банковский троянец расползается червем через WhatsApp* и Outlook
ий троянец TCLBanker распространяется в формате «червя» через мессенджер WhatsApp и почтовый клиент Outlook. Эксперты фирмы Elastic Security Labs, обнаружившие вредонос, указывают, что он спосо
|05.03.2026
|
Microsoft отравляет жизнь всему миру. Outlook массово блокирует письма из-за тупых и никому не нужных ограничений
Корпорация Microsoft утонула под нахлынувшем на нее потоке негативных отзывов пользователей сервиса Outlook.com. Как пишет The Register, они больше не могут получать письма из-за новых и очень
|02.12.2025
|
Стараниями Microsoft сломан главный почтовый клиент мира. Он разучился работать с документами, которые нужны любой бухгалтерии
Outlook не дружит с Excel Новая версия почтового клиента Outlook оказалась не в силах открыть приложенные к письмам электронные таблицы Excel, пишет п
|15.10.2025
|
Германия машет рукой Microsoft и массово переходит на открытое ПО. Первыми под нож пошли MS Exchange и Outlook
кта по отказу от программных продуктов Microsoft в пользу свободного и открытого ПО. Как пишет The Register, местные чиновники более не будут пользоваться почтовым сервером Exchange Server и клиентом Outlook – им на смену пришли Open-Xchange и Mozilla Thunderbird соответственно. Судя по всему, работа была проделана действительно немаленькая. Проект по бойкотированию разработок американского
|08.09.2025
|
Когда Microsoft не справляется. Разработано ПО для создания идеальной Windows – без ИИ, Outlook и другого мусора
рсия есть для Windows 10 – она носит название tiny10. Пользователи вольны самостоятельно решать, что они хотят видеть в Windows 11, а что нет. В числе прочего он могут избавиться от почтового клиента Outlook, который, как сообщал CNews, в последние годы не может похвастаться стабильностью работы. Microsoft Windows так же далека от совершенства, как и 30 лет назад. Без доработок никуда Помим
|06.08.2025
|
«МояКоманда» реализовала двустороннюю интеграцию с Outlook для полной синхронизации корпоративных и личных календарей
нда» объявила о запуске новой функции — полноценной двухсторонней интеграции с календарем Microsoft Outlook, доступной всем текущим клиентам сервиса. Об этом CNews сообщили представители компан
|20.06.2025
|
Всемирно известный почтовый клиент Microsoft отныне абсолютно бесполезен. Outlook «падает» при попытке открыть письмо. Решения нет, одни костыли
Сломать Outlook Пользователи почтового клиента Outlook для Windows столкнулись с проблемой его
|20.05.2025
|
TEGU Enterprise получил встроенного планировщика — альтернативу Outlook с расширенными возможностями
рования (планировщика), который превосходит по функциональности аналогичный инструмент от Microsoft Outlook. Ключевое отличие — поддержка согласования времени не только с внутренними, но и с вн
|19.05.2025
|
Игорь Кальметов -
Игорь Кальметов, «МБК Лаб»: Мы стремимся превзойти возможности почтового комплекса Microsoft Exchange + Outlook
, а официальный релиз запланирован на конец текущего года. Timon будет доступен в веб-версии, а также для Linux и Android. «Мы стремимся превзойти возможности почтового комплекса Microsoft Exchange + Outlook» Cnews: Несмотря на уход из России Microsoft с ее Microsoft Exchange, и прочих западных вендоров покупка новых лицензий возможна, хотя и затруднена. Есть ли смысл перехода на российские
|16.04.2025
|
Почтовый клиент Microsoft пожирает ресурсы ПК и невыносимо тормозит при написании писем. Как решить проблему
Microsoft занялась «починкой» Outlook Microsoft подтвердила факт наличия проблемы чрезмерного потребления ресурсов компьюте
|02.04.2025
|
Microsoft собственными руками убивает свое легендарное детище. ИТ-специалисты сисадмины считают его настоящим мусором
Замусоренная Windows ИТ-специалисты и системные администраторы в подавляющем большинстве считают, что новый почтовый клиент Outlook для Windows – не что иное, как программный «мусор» (hot garbage), пишет портал Neowin. Сама Microsoft, по всей видимости, имеет прямо противоположное мнение – теперь она будет поставлят
|21.01.2025
|
Microsoft заманивает всю планету на самый глючный в мире почтовый клиент. Он ломается при отправке, получении и написании писем. Опрос
Microsoft держит марку Корпорация Microsoft официально признала, что ее фирменный почтовый клиент Outlook глючит по поводу и без. Как пишет портал Neowin, она подтвердила, что Outlook может закрыться с ошибкой прямо во время написания письма, что может грозить потерей текста, который
|17.01.2025
|
Выпущена абсолютно бесплатная точная копия уничтоженного Microsoft популярного приложения для работы с почтой в Windows
Достойная замена Outlook Создано бесплатное приложение Wino Mail, призванное заменить собой почтовый клиент Outlook, который Microsoft активно навязывает всем пользователям, пишет портал TechSpot. Wino M
|18.12.2024
|
Глючное приложение Outlook не пускает пользователей в их почту. Вскоре оно принудительно заменит в Windows «Почту» и «Календарь»
Обновленный Microsoft Outlook вновь неприятно удивляет Обновлённый почтовый клиент Microsoft Outlook для пер
|03.12.2024
|
В России создан мощный почтовый клиент на замену Outlook. Есть поддержка Windows и Linux
чередь, повышает общий уровень информационной безопасности компании. На вопрос редакции, альтернативой какому зарубежному сервису является Desktop X, в «Группе Астра» ответили, что это замена сервиса Outlook американской компании Microsoft. Напомним, что последняя отметилась внушительным количеством санкций против российского бизнеса, на который и ориентирован Desktop X. Веб-версия прямого
|26.11.2024
|
В ИТ-сервисах Microsoft хаос. Из-за ошибки в коде в Microsoft 365, Exchange Online, Outlook произошел мощный сбой
ы в услугах Microsoft начали возникать незадолго до 21:00 по Москве. При открытии электронной почты Outlook можно прочесть сообщение «Ваш запрос не может быть выполнен прямо сейчас». Пользовате
|11.11.2024
|
Microsoft «убивает» привычные классические приложения Windows. Их принудительно заменят глючным аналогом. Опрос
дать пользователей к отказу от штатных программ «Почта» и «Календарь» в составе ОС Windows в пользу Outlook. Как пишет Tom’s Hardware, пользователям Windows начали демонстрировать уведомления о
|06.11.2024
|
Штатный почтовый клиент Windows теперь ломается, если открыть одновременно несколько писем. Решение существует, но есть риск сломать всю ОС
Забудьте о многозадачности Популярный почтовый клиент Outlook Classic, разработанный Microsoft, как выяснилось, не способен работать с большим коли
|11.10.2024
|
Microsoft все сломала: Не работает известнейший почтовый сервис. Чудесным образом баг не зацепил пользователей из США
Ни операционной системы, ни почты Почтовый клиент Outlook, принадлежащий компании Microsoft и в своей настольной версии являющийся одним из самых популярных и известных в мире, перестал работать. Портал Bleeping Computer пишет, что пользовател
|09.10.2024
|
На Android появился долгожданный почтовый клиент, из которого не получится выгнать россиян. Это мощная замена Outlook и отечественным приложениям
ммуникации, в особенности в бизнес-среде. Для настольных и мобильных ПК десятилетиями существует масса качественных и функциональных почтовых клиентов, которые радикально упрощают работу с письмами – Microsoft Outlook, The Bat и пр. CNews Несмотря на санкции и геополитику, русский язык в интерфейсе есть по умолчанию Для Android найти по-настоящему удобную и универсальную утилиту для работы
|12.07.2024
|
Важное приложение для электронной почты спрятали в самую глубину Windows. Пользователи могут его вернуть на место, но издевательским способом
, что лишит пользователей классических приложений «Почта» и Календарь» и заменит их на новый клиент Outlook, пишет портал Windows Latest. Это будет происходить в несколько этапов, и первый уже
|21.05.2024
|
Новый троян атакует банки по всему миру через Outlook в ОС Windows
ре 2024 г. Unsplash - Isaac Quesada Троян Grandoreiro для Windows атакует банки по всему миру через Outlook По данным исследовательской команды оценки угроз X-Force из IBM, около 1,5 тыс. банко
|15.02.2024
|
Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за январь 2024 года
вимости, обнаруженные в Atlassian Confluence, VMware vCenter, GitLab, Jenkins, Junos OS и Microsoft Outlook. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Трендовыми уязвимостями
|17.01.2024
|
Microsoft убивает Outlook. Легендарный почтовый сервис превратился в шпиона, официально сливающего письма сотням «третьих лиц». Опрос
Удобный инструмент для слежки Почтовый сервис Outlook, принадлежащий Microsoft, следит за пользователями и отправляет их данные 772 компани
|13.09.2023
|
Windows принудительно ставит новый Outlook на замену «Почте» и «Календарю». У новинки множество негативных отзывов пользователей
Новое стандартное приложение в Windows 11 Переработанный почтовый клиент Microsoft Outlook, распространяемый через магазин приложений Microsoft Store, может войти в состав стан
|24.07.2023
|
Microsoft переведет пользователей Windows на почту Outlook против их воли
Все пошло не по плану Пользователи Windows 11 в ближайшие несколько недель будут лишены приложений «Почта» и «Календарь» – классический набор заменят на почтовый клиент Outlook. Как пишет Neowin, Microsoft сделает это вопреки своему обещанию начать замену одного почтового ПО на другое лишь ближе к концу 2024 г. Изменения коснутся пока только части пользователе
|10.07.2023
|
В России создан «убийца» Outlook с поддержкой Microsoft Exchange. Он бесплатный и не следит за пользователями
Российский Outlook Российская компания «Рупост» (входит в ГК «Астра») сообщила CNews о создании почтовог
|27.06.2023
|
Пользователь неделями не может зайти в свою почту Microsoft Outlook: Я звоню в техподдержку по 3-5 часов подряд, но они бросают трубку
Адвокат против техногиганта Американский адвокат Дэвид М. Шлахтер (David M Schlachter) подал в суд на корпорацию Microsoft, утверждая, что ее почтовый сервис Outlook.com не работает с мая 2023 г. Как пишет The Register, невозможность выйти на связь со своими клиентами по почте может оставить адвоката без лицензии. Почта Шлахтера не работала и на мом
|14.06.2023
|
Хакеры воруют почтовые ящики Gmail и MS Outlook, чтобы рассылать от вашего имени фишинговые письма
Неджентльменский набор Эксперты компании Cisco Talos выявили масштабную кампанию, нацеленную на испаноязычных пользователей почтовых сервисов Outlook, Gmail, Hotmail и Yahoo в Латинской Америке. Ботнет Horabot уже более двух лет пытается компрометировать чужие почтовые аккаунты, чтобы красть из них данные и рассылать фишинговые сообщ
|12.04.2023
|
Microsoft «сломала» всемирно известный почтовый сервис и предлагает «починить» его за деньги
значит лучше Корпорация Microsoft ввела новые ограничения в своем облачном сервисе Microsoft 365 для бесплатных пользователей. Как пишет портал Windows Latest, это моментально сломало почтовый сервис Outlook, один из старейших и известнейших в мире. Он тоже принадлежит Microsoft. Новые ограничения распространяются на объем хранилища, предоставляемый тем, кто не желает платить Microsoft за п
|06.04.2023
|
Российский сервис от BI.ZONE защищает электронную почту от новой уязвимости Microsoft Outlook
О программной ошибке в MS Outlook стало известно в марте 2023 г. Критическую уязвимость под названием CVE-2023-23397 эк
|21.02.2023
|
Сломался почтовый сервис Microsoft. Почтовые ящики пользователей заполнил спам
Сбой системы спам-фильтрации в Outlook Пользователи онлайн-сервиса Microsoft Outlook пожаловались на огромный поток э
|29.12.2022
|
В России в кратчайшие сроки импортозаместят сверхпопулярный продукт Microsoft. И это не Windows
Российский Outlook В России в обозримом будущем появится отечественный заменитель сервиса Outlook – всемирно известного и третьего по популярности на планете почтового клиента за авторством Microso
|12.10.2021
|
Microsoft представила новые функции Teams, Outlook и Office 365 для создания инклюзивных гибридных рабочих мест
авила улучшения и новые функции, которые учитывают самые разные потребности сотрудников и позволяют создавать инклюзивные гибридные рабочие места. Компания анонсировала инновации для Microsoft Teams, Outlook и Office 365. Новые инклюзивные функции в Microsoft Teams: автоматические субтитры и расшифровки. В Microsoft Teams участники, использующие настольные или мобильные приложения, могут вк
|28.08.2020
|
Исследование Check Point: обновленный троян Qbot теперь крадет письма из Outlook
всему миру. Развертывание вредоносной компании начинается с отправки пользователю письма с вложением формата ZIP, при загрузке которого активируется код. Далее Qbot собирает потоки электронной почты Outlook и сохраняет их на удаленном сервере. Украденные электронные письма используются мошенниками в будущем для новых спам-рассылок. Помимо этого, обновленный троян получил ряд других возможн
|15.07.2020
|
Microsoft представила дополнительные инструменты в Microsoft Outlook
t разработала дополнительные инструменты для эффективного планирования рабочего времени в Microsoft Outlook, которые позволят сохранять баланс между работой и личной жизнью. По данным исследова
|02.07.2020
|
Специалисты «1С-КПД» добавили в «1С:Документооборот» функцию синхронизации с календарями Outlook
сть «1С:Документооборот» с помощью модуля синхронизации календарей «1С:Документооборот» и Microsoft Outlook. Теперь пользователи «1С:Документооборота» могут вносить изменения в календарь событи
|12.05.2020
|
Microsoft научилась писать письма за своих пользователей
«Умная» почта Microsoft Корпорация Microsoft добавит в веб-версию своего почтового сервиса Outlook функцию «подсказок» при ответе на письмо. Это алгоритм прогнозирования текста, позвол
|15.04.2019
|
Почта Microsoft три месяца была под властью хакеров
рация Microsoft официально признала и подтвердила факт взлома собственного почтового онлайн-сервиса Outlook. В заявлении компании отмечается, что имел место взлом «ограниченного» числа аккаунто
|06.12.2018
|
Microsoft представила обновленное приложение Outlook для iOS
Microsoft представила обновление мобильного приложения Outlook для iOS. Компания уделила большое внимание дизайну, который призван упростить пользователям работу с почтой. Помимо новой иконки, анонсированной на прошлой неделе, приложение получило м
Microsoft Outlook и организации, системы, технологии, персоны:
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 14
|Орлик Сергей 83 13
|Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 9
|Татаринов Кирилл 43 8
|Ксенин Алекс 311 8
|Касперский Евгений 337 7
|Ерофеева Мария 31 7
|Зенкин Денис 263 6
|Charney Scott - Чарни Скотт 13 6
|Денисенко Юлия 19 6
|Kennedy Will - Кеннеди Уил 6 6
|Зайцев Михаил 345 5
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
|Satya Nadella - Сатья Наделла 227 5
|Старовойтов Дмитрий 47 5
|Макаров Станислав 118 5
|Курникова Анна 27 5
|Кальметов Игорь 24 5
|Шадаев Максут 1210 5
|Макарьин Сергей 33 4
|Демидов Михаил 134 4
|Spears Britney - Спирс Бритни 65 4
|Паленов Олег 21 4
|Воронин Евгений 15 4
|Щемелев Роман 21 4
|Spataro Jared - Спатаро Джаред 7 4
|Перов Евгений 97 4
|Геллерман Михаил 77 4
|Smith David - Смит Дэвид 40 4
|Путин Владимир 3454 4
|Халин Дмитрий 56 3
|Арсентьев Андрей 79 3
|Соколов Дмитрий 71 3
|Калинин Александр 189 3
|Захаренко Максим 57 3
|Малышев Александр 39 3
|Акиндинов Дмитрий 12 3
|Будин Алексей 22 3
|Smith Brad - Смит Брэд 104 3
|Бутенко Владимир 28 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.