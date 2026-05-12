Microsoft Outlook

Новый банковский троянец расползается червем через WhatsApp* и Outlook ий троянец TCLBanker распространяется в формате «червя» через мессенджер WhatsApp и почтовый клиент Outlook. Эксперты фирмы Elastic Security Labs, обнаружившие вредонос, указывают, что он спосо

Microsoft отравляет жизнь всему миру. Outlook массово блокирует письма из-за тупых и никому не нужных ограничений Корпорация Microsoft утонула под нахлынувшем на нее потоке негативных отзывов пользователей сервиса Outlook.com. Как пишет The Register, они больше не могут получать письма из-за новых и очень

Стараниями Microsoft сломан главный почтовый клиент мира. Он разучился работать с документами, которые нужны любой бухгалтерии Outlook не дружит с Excel Новая версия почтового клиента Outlook оказалась не в силах открыть приложенные к письмам электронные таблицы Excel, пишет п

Германия машет рукой Microsoft и массово переходит на открытое ПО. Первыми под нож пошли MS Exchange и Outlook кта по отказу от программных продуктов Microsoft в пользу свободного и открытого ПО. Как пишет The Register, местные чиновники более не будут пользоваться почтовым сервером Exchange Server и клиентом Outlook – им на смену пришли Open-Xchange и Mozilla Thunderbird соответственно. Судя по всему, работа была проделана действительно немаленькая. Проект по бойкотированию разработок американского

Когда Microsoft не справляется. Разработано ПО для создания идеальной Windows – без ИИ, Outlook и другого мусора рсия есть для Windows 10 – она носит название tiny10. Пользователи вольны самостоятельно решать, что они хотят видеть в Windows 11, а что нет. В числе прочего он могут избавиться от почтового клиента Outlook, который, как сообщал CNews, в последние годы не может похвастаться стабильностью работы. Microsoft Windows так же далека от совершенства, как и 30 лет назад. Без доработок никуда Помим

«МояКоманда» реализовала двустороннюю интеграцию с Outlook для полной синхронизации корпоративных и личных календарей нда» объявила о запуске новой функции — полноценной двухсторонней интеграции с календарем Microsoft Outlook, доступной всем текущим клиентам сервиса. Об этом CNews сообщили представители компан

Всемирно известный почтовый клиент Microsoft отныне абсолютно бесполезен. Outlook «падает» при попытке открыть письмо. Решения нет, одни костыли Сломать Outlook Пользователи почтового клиента Outlook для Windows столкнулись с проблемой его

TEGU Enterprise получил встроенного планировщика — альтернативу Outlook с расширенными возможностями рования (планировщика), который превосходит по функциональности аналогичный инструмент от Microsoft Outlook. Ключевое отличие — поддержка согласования времени не только с внутренними, но и с вн

Игорь Кальметов - Игорь Кальметов, «МБК Лаб»: Мы стремимся превзойти возможности почтового комплекса Microsoft Exchange + Outlook , а официальный релиз запланирован на конец текущего года. Timon будет доступен в веб-версии, а также для Linux и Android. «Мы стремимся превзойти возможности почтового комплекса Microsoft Exchange + Outlook» Cnews: Несмотря на уход из России Microsoft с ее Microsoft Exchange, и прочих западных вендоров покупка новых лицензий возможна, хотя и затруднена. Есть ли смысл перехода на российские

Почтовый клиент Microsoft пожирает ресурсы ПК и невыносимо тормозит при написании писем. Как решить проблему Microsoft занялась «починкой» Outlook Microsoft подтвердила факт наличия проблемы чрезмерного потребления ресурсов компьюте

Microsoft собственными руками убивает свое легендарное детище. ИТ-специалисты сисадмины считают его настоящим мусором Замусоренная Windows ИТ-специалисты и системные администраторы в подавляющем большинстве считают, что новый почтовый клиент Outlook для Windows – не что иное, как программный «мусор» (hot garbage), пишет портал Neowin. Сама Microsoft, по всей видимости, имеет прямо противоположное мнение – теперь она будет поставлят

Microsoft заманивает всю планету на самый глючный в мире почтовый клиент. Он ломается при отправке, получении и написании писем. Опрос Microsoft держит марку Корпорация Microsoft официально признала, что ее фирменный почтовый клиент Outlook глючит по поводу и без. Как пишет портал Neowin, она подтвердила, что Outlook может закрыться с ошибкой прямо во время написания письма, что может грозить потерей текста, который

Выпущена абсолютно бесплатная точная копия уничтоженного Microsoft популярного приложения для работы с почтой в Windows Достойная замена Outlook Создано бесплатное приложение Wino Mail, призванное заменить собой почтовый клиент Outlook, который Microsoft активно навязывает всем пользователям, пишет портал TechSpot. Wino M

Глючное приложение Outlook не пускает пользователей в их почту. Вскоре оно принудительно заменит в Windows «Почту» и «Календарь» Обновленный Microsoft Outlook вновь неприятно удивляет Обновлённый почтовый клиент Microsoft Outlook для пер

В России создан мощный почтовый клиент на замену Outlook. Есть поддержка Windows и Linux чередь, повышает общий уровень информационной безопасности компании. На вопрос редакции, альтернативой какому зарубежному сервису является Desktop X, в «Группе Астра» ответили, что это замена сервиса Outlook американской компании Microsoft. Напомним, что последняя отметилась внушительным количеством санкций против российского бизнеса, на который и ориентирован Desktop X. Веб-версия прямого

В ИТ-сервисах Microsoft хаос. Из-за ошибки в коде в Microsoft 365, Exchange Online, Outlook произошел мощный сбой ы в услугах Microsoft начали возникать незадолго до 21:00 по Москве. При открытии электронной почты Outlook можно прочесть сообщение «Ваш запрос не может быть выполнен прямо сейчас». Пользовате

Microsoft «убивает» привычные классические приложения Windows. Их принудительно заменят глючным аналогом. Опрос дать пользователей к отказу от штатных программ «Почта» и «Календарь» в составе ОС Windows в пользу Outlook. Как пишет Tom’s Hardware, пользователям Windows начали демонстрировать уведомления о

Штатный почтовый клиент Windows теперь ломается, если открыть одновременно несколько писем. Решение существует, но есть риск сломать всю ОС Забудьте о многозадачности Популярный почтовый клиент Outlook Classic, разработанный Microsoft, как выяснилось, не способен работать с большим коли

Microsoft все сломала: Не работает известнейший почтовый сервис. Чудесным образом баг не зацепил пользователей из США Ни операционной системы, ни почты Почтовый клиент Outlook, принадлежащий компании Microsoft и в своей настольной версии являющийся одним из самых популярных и известных в мире, перестал работать. Портал Bleeping Computer пишет, что пользовател

На Android появился долгожданный почтовый клиент, из которого не получится выгнать россиян. Это мощная замена Outlook и отечественным приложениям ммуникации, в особенности в бизнес-среде. Для настольных и мобильных ПК десятилетиями существует масса качественных и функциональных почтовых клиентов, которые радикально упрощают работу с письмами – Microsoft Outlook, The Bat и пр. CNews Несмотря на санкции и геополитику, русский язык в интерфейсе есть по умолчанию Для Android найти по-настоящему удобную и универсальную утилиту для работы

Важное приложение для электронной почты спрятали в самую глубину Windows. Пользователи могут его вернуть на место, но издевательским способом , что лишит пользователей классических приложений «Почта» и Календарь» и заменит их на новый клиент Outlook, пишет портал Windows Latest. Это будет происходить в несколько этапов, и первый уже

Новый троян атакует банки по всему миру через Outlook в ОС Windows ре 2024 г. Unsplash - Isaac Quesada Троян Grandoreiro для Windows атакует банки по всему миру через Outlook По данным исследовательской команды оценки угроз X-Force из IBM, около 1,5 тыс. банко

Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за январь 2024 года вимости, обнаруженные в Atlassian Confluence, VMware vCenter, GitLab, Jenkins, Junos OS и Microsoft Outlook. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Трендовыми уязвимостями

Microsoft убивает Outlook. Легендарный почтовый сервис превратился в шпиона, официально сливающего письма сотням «третьих лиц». Опрос Удобный инструмент для слежки Почтовый сервис Outlook, принадлежащий Microsoft, следит за пользователями и отправляет их данные 772 компани

Windows принудительно ставит новый Outlook на замену «Почте» и «Календарю». У новинки множество негативных отзывов пользователей Новое стандартное приложение в Windows 11 Переработанный почтовый клиент Microsoft Outlook, распространяемый через магазин приложений Microsoft Store, может войти в состав стан

Microsoft переведет пользователей Windows на почту Outlook против их воли Все пошло не по плану Пользователи Windows 11 в ближайшие несколько недель будут лишены приложений «Почта» и «Календарь» – классический набор заменят на почтовый клиент Outlook. Как пишет Neowin, Microsoft сделает это вопреки своему обещанию начать замену одного почтового ПО на другое лишь ближе к концу 2024 г. Изменения коснутся пока только части пользователе

В России создан «убийца» Outlook с поддержкой Microsoft Exchange. Он бесплатный и не следит за пользователями Российский Outlook Российская компания «Рупост» (входит в ГК «Астра») сообщила CNews о создании почтовог

Пользователь неделями не может зайти в свою почту Microsoft Outlook: Я звоню в техподдержку по 3-5 часов подряд, но они бросают трубку Адвокат против техногиганта Американский адвокат Дэвид М. Шлахтер (David M Schlachter) подал в суд на корпорацию Microsoft, утверждая, что ее почтовый сервис Outlook.com не работает с мая 2023 г. Как пишет The Register, невозможность выйти на связь со своими клиентами по почте может оставить адвоката без лицензии. Почта Шлахтера не работала и на мом

Хакеры воруют почтовые ящики Gmail и MS Outlook, чтобы рассылать от вашего имени фишинговые письма Неджентльменский набор Эксперты компании Cisco Talos выявили масштабную кампанию, нацеленную на испаноязычных пользователей почтовых сервисов Outlook, Gmail, Hotmail и Yahoo в Латинской Америке. Ботнет Horabot уже более двух лет пытается компрометировать чужие почтовые аккаунты, чтобы красть из них данные и рассылать фишинговые сообщ

Microsoft «сломала» всемирно известный почтовый сервис и предлагает «починить» его за деньги значит лучше Корпорация Microsoft ввела новые ограничения в своем облачном сервисе Microsoft 365 для бесплатных пользователей. Как пишет портал Windows Latest, это моментально сломало почтовый сервис Outlook, один из старейших и известнейших в мире. Он тоже принадлежит Microsoft. Новые ограничения распространяются на объем хранилища, предоставляемый тем, кто не желает платить Microsoft за п

Российский сервис от BI.ZONE защищает электронную почту от новой уязвимости Microsoft Outlook О программной ошибке в MS Outlook стало известно в марте 2023 г. Критическую уязвимость под названием CVE-2023-23397 эк

Сломался почтовый сервис Microsoft. Почтовые ящики пользователей заполнил спам Сбой системы спам-фильтрации в Outlook Пользователи онлайн-сервиса Microsoft Outlook пожаловались на огромный поток э

В России в кратчайшие сроки импортозаместят сверхпопулярный продукт Microsoft. И это не Windows Российский Outlook В России в обозримом будущем появится отечественный заменитель сервиса Outlook – всемирно известного и третьего по популярности на планете почтового клиента за авторством Microso

Microsoft представила новые функции Teams, Outlook и Office 365 для создания инклюзивных гибридных рабочих мест авила улучшения и новые функции, которые учитывают самые разные потребности сотрудников и позволяют создавать инклюзивные гибридные рабочие места. Компания анонсировала инновации для Microsoft Teams, Outlook и Office 365. Новые инклюзивные функции в Microsoft Teams: автоматические субтитры и расшифровки. В Microsoft Teams участники, использующие настольные или мобильные приложения, могут вк

Исследование Check Point: обновленный троян Qbot теперь крадет письма из Outlook всему миру. Развертывание вредоносной компании начинается с отправки пользователю письма с вложением формата ZIP, при загрузке которого активируется код. Далее Qbot собирает потоки электронной почты Outlook и сохраняет их на удаленном сервере. Украденные электронные письма используются мошенниками в будущем для новых спам-рассылок. Помимо этого, обновленный троян получил ряд других возможн

Microsoft представила дополнительные инструменты в Microsoft Outlook t разработала дополнительные инструменты для эффективного планирования рабочего времени в Microsoft Outlook, которые позволят сохранять баланс между работой и личной жизнью. По данным исследова

Специалисты «1С-КПД» добавили в «1С:Документооборот» функцию синхронизации с календарями Outlook сть «1С:Документооборот» с помощью модуля синхронизации календарей «1С:Документооборот» и Microsoft Outlook. Теперь пользователи «1С:Документооборота» могут вносить изменения в календарь событи

Microsoft научилась писать письма за своих пользователей «Умная» почта Microsoft Корпорация Microsoft добавит в веб-версию своего почтового сервиса Outlook функцию «подсказок» при ответе на письмо. Это алгоритм прогнозирования текста, позвол

Почта Microsoft три месяца была под властью хакеров рация Microsoft официально признала и подтвердила факт взлома собственного почтового онлайн-сервиса Outlook. В заявлении компании отмечается, что имел место взлом «ограниченного» числа аккаунто