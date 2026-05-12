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Microsoft Outlook

Microsoft Outlook

СОБЫТИЯ

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12.05.2026 Новый банковский троянец расползается червем через WhatsApp* и Outlook

ий троянец TCLBanker распространяется в формате «червя» через мессенджер WhatsApp и почтовый клиент Outlook. Эксперты фирмы Elastic Security Labs, обнаружившие вредонос, указывают, что он спосо
05.03.2026 Microsoft отравляет жизнь всему миру. Outlook массово блокирует письма из-за тупых и никому не нужных ограничений

Корпорация Microsoft утонула под нахлынувшем на нее потоке негативных отзывов пользователей сервиса Outlook.com. Как пишет The Register, они больше не могут получать письма из-за новых и очень

02.12.2025 Стараниями Microsoft сломан главный почтовый клиент мира. Он разучился работать с документами, которые нужны любой бухгалтерии

Outlook не дружит с Excel Новая версия почтового клиента Outlook оказалась не в силах открыть приложенные к письмам электронные таблицы Excel, пишет п
15.10.2025 Германия машет рукой Microsoft и массово переходит на открытое ПО. Первыми под нож пошли MS Exchange и Outlook

кта по отказу от программных продуктов Microsoft в пользу свободного и открытого ПО. Как пишет The Register, местные чиновники более не будут пользоваться почтовым сервером Exchange Server и клиентом Outlook – им на смену пришли Open-Xchange и Mozilla Thunderbird соответственно. Судя по всему, работа была проделана действительно немаленькая. Проект по бойкотированию разработок американского
08.09.2025 Когда Microsoft не справляется. Разработано ПО для создания идеальной Windows – без ИИ, Outlook и другого мусора

рсия есть для Windows 10 – она носит название tiny10. Пользователи вольны самостоятельно решать, что они хотят видеть в Windows 11, а что нет. В числе прочего он могут избавиться от почтового клиента Outlook, который, как сообщал CNews, в последние годы не может похвастаться стабильностью работы. Microsoft Windows так же далека от совершенства, как и 30 лет назад. Без доработок никуда Помим
06.08.2025 «МояКоманда» реализовала двустороннюю интеграцию с Outlook для полной синхронизации корпоративных и личных календарей

нда» объявила о запуске новой функции — полноценной двухсторонней интеграции с календарем Microsoft Outlook, доступной всем текущим клиентам сервиса. Об этом CNews сообщили представители компан
20.06.2025 Всемирно известный почтовый клиент Microsoft отныне абсолютно бесполезен. Outlook «падает» при попытке открыть письмо. Решения нет, одни костыли

Сломать Outlook Пользователи почтового клиента Outlook для Windows столкнулись с проблемой его
20.05.2025 TEGU Enterprise получил встроенного планировщика — альтернативу Outlook с расширенными возможностями

рования (планировщика), который превосходит по функциональности аналогичный инструмент от Microsoft Outlook. Ключевое отличие — поддержка согласования времени не только с внутренними, но и с вн
19.05.2025 Игорь Кальметов -

Игорь Кальметов, «МБК Лаб»: Мы стремимся превзойти возможности почтового комплекса Microsoft Exchange + Outlook

, а официальный релиз запланирован на конец текущего года. Timon будет доступен в веб-версии, а также для Linux и Android. «Мы стремимся превзойти возможности почтового комплекса Microsoft Exchange + Outlook» Cnews: Несмотря на уход из России Microsoft с ее Microsoft Exchange, и прочих западных вендоров покупка новых лицензий возможна, хотя и затруднена. Есть ли смысл перехода на российские
16.04.2025 Почтовый клиент Microsoft пожирает ресурсы ПК и невыносимо тормозит при написании писем. Как решить проблему

Microsoft занялась «починкой» Outlook Microsoft подтвердила факт наличия проблемы чрезмерного потребления ресурсов компьюте
02.04.2025 Microsoft собственными руками убивает свое легендарное детище. ИТ-специалисты сисадмины считают его настоящим мусором

Замусоренная Windows ИТ-специалисты и системные администраторы в подавляющем большинстве считают, что новый почтовый клиент Outlook для Windows – не что иное, как программный «мусор» (hot garbage), пишет портал Neowin. Сама Microsoft, по всей видимости, имеет прямо противоположное мнение – теперь она будет поставлят
21.01.2025 Microsoft заманивает всю планету на самый глючный в мире почтовый клиент. Он ломается при отправке, получении и написании писем. Опрос

Microsoft держит марку Корпорация Microsoft официально признала, что ее фирменный почтовый клиент Outlook глючит по поводу и без. Как пишет портал Neowin, она подтвердила, что Outlook может закрыться с ошибкой прямо во время написания письма, что может грозить потерей текста, который
17.01.2025 Выпущена абсолютно бесплатная точная копия уничтоженного Microsoft популярного приложения для работы с почтой в Windows

Достойная замена Outlook Создано бесплатное приложение Wino Mail, призванное заменить собой почтовый клиент Outlook, который Microsoft активно навязывает всем пользователям, пишет портал TechSpot. Wino M
18.12.2024 Глючное приложение Outlook не пускает пользователей в их почту. Вскоре оно принудительно заменит в Windows «Почту» и «Календарь»

Обновленный Microsoft Outlook вновь неприятно удивляет Обновлённый почтовый клиент Microsoft Outlook для пер
03.12.2024 В России создан мощный почтовый клиент на замену Outlook. Есть поддержка Windows и Linux

чередь, повышает общий уровень информационной безопасности компании. На вопрос редакции, альтернативой какому зарубежному сервису является Desktop X, в «Группе Астра» ответили, что это замена сервиса Outlook американской компании Microsoft. Напомним, что последняя отметилась внушительным количеством санкций против российского бизнеса, на который и ориентирован Desktop X. Веб-версия прямого

26.11.2024 В ИТ-сервисах Microsoft хаос. Из-за ошибки в коде в Microsoft 365, Exchange Online, Outlook произошел мощный сбой

ы в услугах Microsoft начали возникать незадолго до 21:00 по Москве. При открытии электронной почты Outlook можно прочесть сообщение «Ваш запрос не может быть выполнен прямо сейчас». Пользовате
11.11.2024 Microsoft «убивает» привычные классические приложения Windows. Их принудительно заменят глючным аналогом. Опрос

дать пользователей к отказу от штатных программ «Почта» и «Календарь» в составе ОС Windows в пользу Outlook. Как пишет Tom’s Hardware, пользователям Windows начали демонстрировать уведомления о
06.11.2024 Штатный почтовый клиент Windows теперь ломается, если открыть одновременно несколько писем. Решение существует, но есть риск сломать всю ОС

Забудьте о многозадачности Популярный почтовый клиент Outlook Classic, разработанный Microsoft, как выяснилось, не способен работать с большим коли
11.10.2024 Microsoft все сломала: Не работает известнейший почтовый сервис. Чудесным образом баг не зацепил пользователей из США

Ни операционной системы, ни почты Почтовый клиент Outlook, принадлежащий компании Microsoft и в своей настольной версии являющийся одним из самых популярных и известных в мире, перестал работать. Портал Bleeping Computer пишет, что пользовател
09.10.2024 На Android появился долгожданный почтовый клиент, из которого не получится выгнать россиян. Это мощная замена Outlook и отечественным приложениям

ммуникации, в особенности в бизнес-среде. Для настольных и мобильных ПК десятилетиями существует масса качественных и функциональных почтовых клиентов, которые радикально упрощают работу с письмами – Microsoft Outlook, The Bat и пр. CNews Несмотря на санкции и геополитику, русский язык в интерфейсе есть по умолчанию Для Android найти по-настоящему удобную и универсальную утилиту для работы

12.07.2024 Важное приложение для электронной почты спрятали в самую глубину Windows. Пользователи могут его вернуть на место, но издевательским способом

, что лишит пользователей классических приложений «Почта» и Календарь» и заменит их на новый клиент Outlook, пишет портал Windows Latest. Это будет происходить в несколько этапов, и первый уже

21.05.2024 Новый троян атакует банки по всему миру через Outlook в ОС Windows

ре 2024 г. Unsplash - Isaac Quesada Троян Grandoreiro для Windows атакует банки по всему миру через Outlook По данным исследовательской команды оценки угроз X-Force из IBM, около 1,5 тыс. банко
15.02.2024 Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за январь 2024 года

вимости, обнаруженные в Atlassian Confluence, VMware vCenter, GitLab, Jenkins, Junos OS и Microsoft Outlook. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Трендовыми уязвимостями

17.01.2024 Microsoft убивает Outlook. Легендарный почтовый сервис превратился в шпиона, официально сливающего письма сотням «третьих лиц». Опрос

Удобный инструмент для слежки Почтовый сервис Outlook, принадлежащий Microsoft, следит за пользователями и отправляет их данные 772 компани
13.09.2023 Windows принудительно ставит новый Outlook на замену «Почте» и «Календарю». У новинки множество негативных отзывов пользователей

Новое стандартное приложение в Windows 11 Переработанный почтовый клиент Microsoft Outlook, распространяемый через магазин приложений Microsoft Store, может войти в состав стан
24.07.2023 Microsoft переведет пользователей Windows на почту Outlook против их воли

Все пошло не по плану Пользователи Windows 11 в ближайшие несколько недель будут лишены приложений «Почта» и «Календарь» – классический набор заменят на почтовый клиент Outlook. Как пишет Neowin, Microsoft сделает это вопреки своему обещанию начать замену одного почтового ПО на другое лишь ближе к концу 2024 г. Изменения коснутся пока только части пользователе
10.07.2023 В России создан «убийца» Outlook с поддержкой Microsoft Exchange. Он бесплатный и не следит за пользователями

Российский Outlook Российская компания «Рупост» (входит в ГК «Астра») сообщила CNews о создании почтовог
27.06.2023 Пользователь неделями не может зайти в свою почту Microsoft Outlook: Я звоню в техподдержку по 3-5 часов подряд, но они бросают трубку

Адвокат против техногиганта Американский адвокат Дэвид М. Шлахтер (David M Schlachter) подал в суд на корпорацию Microsoft, утверждая, что ее почтовый сервис Outlook.com не работает с мая 2023 г. Как пишет The Register, невозможность выйти на связь со своими клиентами по почте может оставить адвоката без лицензии. Почта Шлахтера не работала и на мом
14.06.2023 Хакеры воруют почтовые ящики Gmail и MS Outlook, чтобы рассылать от вашего имени фишинговые письма

Неджентльменский набор Эксперты компании Cisco Talos выявили масштабную кампанию, нацеленную на испаноязычных пользователей почтовых сервисов Outlook, Gmail, Hotmail и Yahoo в Латинской Америке. Ботнет Horabot уже более двух лет пытается компрометировать чужие почтовые аккаунты, чтобы красть из них данные и рассылать фишинговые сообщ
12.04.2023 Microsoft «сломала» всемирно известный почтовый сервис и предлагает «починить» его за деньги

значит лучше Корпорация Microsoft ввела новые ограничения в своем облачном сервисе Microsoft 365 для бесплатных пользователей. Как пишет портал Windows Latest, это моментально сломало почтовый сервис Outlook, один из старейших и известнейших в мире. Он тоже принадлежит Microsoft. Новые ограничения распространяются на объем хранилища, предоставляемый тем, кто не желает платить Microsoft за п
06.04.2023 Российский сервис от BI.ZONE защищает электронную почту от новой уязвимости Microsoft Outlook

О программной ошибке в MS Outlook стало известно в марте 2023 г. Критическую уязвимость под названием CVE-2023-23397 эк
21.02.2023 Сломался почтовый сервис Microsoft. Почтовые ящики пользователей заполнил спам

Сбой системы спам-фильтрации в Outlook Пользователи онлайн-сервиса Microsoft Outlook пожаловались на огромный поток э
29.12.2022 В России в кратчайшие сроки импортозаместят сверхпопулярный продукт Microsoft. И это не Windows

Российский Outlook В России в обозримом будущем появится отечественный заменитель сервиса Outlook – всемирно известного и третьего по популярности на планете почтового клиента за авторством Microso
12.10.2021 Microsoft представила новые функции Teams, Outlook и Office 365 для создания инклюзивных гибридных рабочих мест

авила улучшения и новые функции, которые учитывают самые разные потребности сотрудников и позволяют создавать инклюзивные гибридные рабочие места. Компания анонсировала инновации для Microsoft Teams, Outlook и Office 365. Новые инклюзивные функции в Microsoft Teams: автоматические субтитры и расшифровки. В Microsoft Teams участники, использующие настольные или мобильные приложения, могут вк
28.08.2020 Исследование Check Point: обновленный троян Qbot теперь крадет письма из Outlook

всему миру. Развертывание вредоносной компании начинается с отправки пользователю письма с вложением формата ZIP, при загрузке которого активируется код. Далее Qbot собирает потоки электронной почты Outlook и сохраняет их на удаленном сервере. Украденные электронные письма используются мошенниками в будущем для новых спам-рассылок. Помимо этого, обновленный троян получил ряд других возможн
15.07.2020 Microsoft представила дополнительные инструменты в Microsoft Outlook

t разработала дополнительные инструменты для эффективного планирования рабочего времени в Microsoft Outlook, которые позволят сохранять баланс между работой и личной жизнью. По данным исследова
02.07.2020 Специалисты «1С-КПД» добавили в «1С:Документооборот» функцию синхронизации с календарями Outlook

сть «1С:Документооборот» с помощью модуля синхронизации календарей «1С:Документооборот» и Microsoft Outlook. Теперь пользователи «1С:Документооборота» могут вносить изменения в календарь событи
12.05.2020 Microsoft научилась писать письма за своих пользователей

«Умная» почта Microsoft Корпорация Microsoft добавит в веб-версию своего почтового сервиса Outlook функцию «подсказок» при ответе на письмо. Это алгоритм прогнозирования текста, позвол
15.04.2019 Почта Microsoft три месяца была под властью хакеров

рация Microsoft официально признала и подтвердила факт взлома собственного почтового онлайн-сервиса Outlook. В заявлении компании отмечается, что имел место взлом «ограниченного» числа аккаунто
06.12.2018 Microsoft представила обновленное приложение Outlook для iOS

Microsoft представила обновление мобильного приложения Outlook для iOS. Компания уделила большое внимание дизайну, который призван упростить пользователям работу с почтой. Помимо новой иконки, анонсированной на прошлой неделе, приложение получило м

Публикаций - 1506, упоминаний - 1897

Microsoft Outlook и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 829
Google LLC 12688 131
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 74
Apple Inc 13154 71
Oracle Corporation 7074 56
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 53
9594 50
Yahoo! 3726 48
Meta Platforms - Facebook 4621 48
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 45
Samsung Electronics 11064 39
IBM - International Business Machines Corp 9699 39
SAP SE 5601 38
Yandex - Яндекс 9216 38
Intel Corporation 12811 38
X Corp - Twitter 2938 37
Cisco Systems 5372 35
HP Inc. 5883 32
VK - Mail.ru Group 3602 30
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 29
VideoMost - ВидеоМост 285 29
Softline - Софтлайн 3743 28
CommuniGate Systems - СталкерСофт 223 27
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 27
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 26
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 24
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 24
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 24
Telegram Group 2940 24
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 23
Spirit DSP - Спирит Корп 482 23
Siemens AG - Siemens Group 2673 23
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 23
Sony 6739 22
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 21
Adobe Systems 1597 20
AOL Inc - America Online 1883 20
Directum - Директум 1268 20
Dell EMC 5180 19
Lenovo Motorola 3566 18
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 19
Microsoft - LinkedIn 699 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 13
Россети Ленэнерго 1699 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 11
Почта России ПАО 2370 9
Carl Zeiss AG 307 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
eBay Inc 1640 6
Евросеть 1421 5
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Vimeo - Видеохостинг 71 5
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 5
Альфа-Банк 1979 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 4
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 4
101Hotels.com 456 4
Связной ГК 1401 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
McDonald’s - Макдоналдс 220 3
Boeing 1031 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Газпром нефть 725 3
Ростех - Вертолеты России 180 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
Uber 357 3
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 3
Dixis - Диксис - Dиксис 371 3
Redpoint Ventures 18 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
Газпром ПАО 1493 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 38
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 26
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 14
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 12
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Bloomberg 1627 5
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ComputerWorld 144 4
InformationWeek 241 4
MacWorld 134 4
VNUNet.com 214 4
allNetDevices 160 4
Times 661 4
Forbes - Форбс 1002 4
IDG - International Data Group 117 3
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 3
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 3
Silicon 494 3
Computer Weekly 376 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 41
IDC - International Data Corporation 4975 25
Gartner - Гартнер 3658 23
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 13
Forrester Research 834 9
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 3
Forrester Wave 45 3
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 3
Microsoft Worktrend Index 8 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
Gartner - Dataquest 353 3
Fortune Global 500 295 3
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 2
Forrester Consulting 26 2
Strategy Analytics 285 2
CNews Мишень 186 2
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 2
Gartner - AMR Research 48 2
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 2
Radicati Group 26 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
SimilarWeb 62 1
IAOP Global Outsourcing 100 18 1
Microsoft Research 144 1
CNews Fast рейтинг 55 1
AV-Test Institute 41 1
CNews Инновация года - награда 155 1
ARC Advisory Group 20 1
Google Threat Analysis Group 18 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Fortune Global 100 142 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
Harris Interactive 81 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
NPD DisplaySearch 285 1
comScore 379 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 5
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
РАН - Российская академия наук 2122 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 25 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 2
Федеральный центр нейрохирургии в Новосибирске - ФГБУ Министерства здравоохранения Российской Федерации 2 2
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 24 2
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 18 2
РГТЭУ - Российский государственный торгово-экономический университет 14 2
University of Essex - Эссекский университет 7 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
РЭШ - Российская электронная школа 31 1
Микротест УЦ - Учебный центр 13 1
Сепычевская Средняя Общеобразовательная школа 25 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
Microsoft IT Academy - Академия информационных технологий Майкрософт 19 1
Информзащита Учебный центр 38 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина ФГБОУ ВО - Международный институт Питирима Сорокина 12 1
Northeastern Boston University - Северо-Восточный университет Бостон США 10 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 1
БелНИИДАД - НИИ документоведения и архивного дела - Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 1 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 40
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 20
CeBIT 614 8
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 7
Microsoft Ignite 44 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 4
Microsoft Build - конференция 39 3
Google Cloud Next 5 3
Международный женский день - 8 марта 418 3
Docflow 148 3
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 2
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Black Hat - Конференция 120 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
Microsoft Inspire 4 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
Photokina 60 1
Autodesk University 9 1
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 9 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
Microsoft Business Forum 11 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
РусКрипто 26 1
Селигер - Всероссийский молодежный инновационный форум 21 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
CNews AWARDS - награда 571 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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