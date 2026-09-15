Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 201111
ИКТ 15578
Организации 11838
Ведомства 1512
Ассоциации 1123
Технологии 3594
Системы 27088
Персоны 87850
География 3130
Статьи 1587
Пресса 1339
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2847
Мероприятия 894

Воронин Евгений

СОБЫТИЯ


15.09.2026 «Одноклассники» запустили раздел «Киноклуб» с контентом о кино и сериалах 1
30.08.2023 В «Одноклассниках» появилась отдельная служба поддержки для блогеров 1
06.09.2016 Mont запустил сервис Microsoft Azure CSP для партнеров 1
28.03.2012 Microsoft Россия: нашим партнерам придется серьезно меняться 2
07.02.2012 Pinpoint: сайт знакомств клиентов с технологиями 1
18.01.2011 Microsoft исполнила давнюю мечту российских партнеров 1
26.06.2006 Россия побеждает в гонке ИТ-вооружений 1
13.04.2006 OXS: Наш тандем с Microsoft займет свою нишу в энергетике России 2
17.02.2006 Российский пищепром - лакомый кусок для ERP-вендоров 1
13.12.2005 Евгений Воронин: Сила бизнес-решений Microsoft в их единстве, адаптивности и доступности 1
30.11.2005 Microsoft: решение для российских энергетиков 1
16.11.2005 Microsoft выпустил последнюю "неродную" Navision 1
14.11.2005 Представлена новая локализованная версия Microsoft Navision 4.0 1
01.08.2005 В "Майкрософт Рус" новое кадровое назначение 2
11.10.2004 У партнеров Microsoft много претензий к вендору 1
28.05.2004 MBS Navision: новинки анонсированы на форуме 1

Публикаций - 16, упоминаний - 19

Воронин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25838 14
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 9
SAP SE 5624 6
9663 3
Oracle Corporation 7099 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 840 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16000 2
Softline - Софтлайн 3780 2
MONT - МОНТ 189 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 2
Импакт-Софт 30 1
Digia - Диджия РУС - Sunrise Resources Spb - BIlab 32 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 1
Accenture plc 724 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1770 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2401 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1497 1
Navicon - Навикон 342 1
Ланит - Норбит - Norbit 432 1
Рексофт - Reksoft 491 1
Галактика - Корпорация 1551 1
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1521 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 649 1
АТК Консультационная группа - АТК КГ 55 1
Microsoft Ireland Operations Limited - MIOL 17 1
ЦМД-Софт 46 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Астерос Консалтинг 65 1
Softkey - Софткей 215 1
Кредо Консалтинг 18 1
Юнипро ПАО - Березовская ГРЭС 13 2
Русский шоколад ТД 3 2
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 58 2
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
Объединённые кондитеры - Объединённая кондитерская сеть - Красный Октябрь - РОТ ФРОНТ - Бабаевский 17 1
Пивоварни Ивана Таранова 11 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
Московская Пивоваренная Компания - МПК 21 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Mars Incorporated 16 1
Дымов ГК - Дымовское колбасное производство 14 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 92 1
Красный октябрь 33 1
Автодизель - ЯМЗ - Ярославский моторный завод 12 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2138 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54469 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36562 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7889 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8342 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8728 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18275 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12374 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14071 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5704 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24622 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12958 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7786 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16527 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12290 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1711 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2077 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3257 2
Управление финансами - Financial management 648 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9994 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26662 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17070 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10114 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1147 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2192 2
СУБД - OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 575 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2447 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2030 1
Digital Legacy System - легаси-система - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 630 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18459 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3220 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 360 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2829 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2796 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6558 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26487 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2065 1
Часы - Watch 1068 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1133 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка - повторные продажи - вторичные продажи 400 1
Бухгалтерия - Intercompany Accounting - Межфирменный учет 3 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 952 5
Microsoft Dynamics CRM 565 5
Microsoft Dynamics 1198 5
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 5
Microsoft Outlook 1507 4
Microsoft Office 4205 3
Microsoft Windows 16965 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1805 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1519 3
Optima EnergoPack 3 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1763 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1850 2
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 2
Microsoft Solutions Framework - Microsoft DMF - Microsoft Driver Module Framework - Microsoft Bot Framework - Microsoft Coco Framework - Microsoft WDF - Microsoft Windows Driver Frameworks - Microsoft Operations Framework - MOF 36 1
Digia Retail Analytics 9 1
Microsoft Windows Installer 20 1
Google Android 15323 1
Apple iOS 8626 1
Microsoft Azure 1530 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 857 1
Microsoft Office 365 1049 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 862 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 950 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1944 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 916 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2563 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 438 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 441 1
Microsoft Visual Studio 431 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 314 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 1
MONT Cloud Distribution (MCD) 5 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  391 1
SAP SCM - SAP Supply Chain Management - mySAP Supply Chain Management 36 1
SAP for Utilities - SAP IS-U - SAP Industry-Specific Solution for the Utilities Industry - SAP Cloud for Utilities 13 1
SAP PLM - SAP Product Lifecycle Management - mySAP PLM 11 1
Microsoft Office 2003 158 1
Epicor Software Corporation - Epicor iScala - Epicor Scala - Scala Business Solutions - Scala CIS - Скала (СНГ) лимитед 94 1
Демин Владимир 25 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 933 2
Ершова Элеонора 67 2
Паленов Олег 21 2
Миронова Инна 9 1
Москалев Дмитрий 6 1
Таранов Иван 8 1
Мурашов Дмитрий 2 1
Белинский Сергей 4 1
Brennan Christopher - Бреннан Кристофер 5 1
Солдатенков Роман 2 1
Бердникова Елена 1 1
Старкова Татьяна 2 1
Пудов Олег 1 1
Черневский Артем 2 1
Дудников Александр 3 1
Халин Дмитрий 56 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Солдатенков Сергей 162 1
Прянишников Николай 317 1
Татаринов Кирилл 43 1
Мучник Феликс 68 1
Алгазин Виктор 20 1
Смирнов Виктор 19 1
Клепинин Павел 21 1
Елин Александр 7 1
Самойленко Максим 67 1
Nybo Jensen Niels - Нибо Дженсен Нильс 1 1
Steen Birger - Стен Биргер 72 1
Вертоградов Владимир 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 167601 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47887 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54970 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14839 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4221 2
Европа 25010 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19678 2
Европа Восточная 3140 2
Европа Западная 1496 2
США - Вашингтон - Редмонд 238 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19283 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13850 1
Азия - Азиатский регион 5944 1
Япония 13837 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3151 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
Ирландия - Республика 1055 1
Дания - Королевство 1339 1
Швеция - Королевство 3792 1
Финляндия - Финляндская Республика 3703 1
Польша - Республика 2035 1
Германия - Федеративная Республика 13275 1
Африка - Африканский регион 3647 1
Ближний Восток 3164 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1527 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1208 1
Чехия - Чешская Республика 1350 1
Украина 7944 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2862 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2385 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3420 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1945 1
Германия - Бавария - Мюнхен 485 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1525 1
Ирландия - Дублин 164 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12392 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27515 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18298 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58189 5
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1239 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53870 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2580 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3327 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 731 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16243 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5666 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9129 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6605 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2934 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2117 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3524 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8543 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1331 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3152 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2502 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5144 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6214 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6627 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11735 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 452 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34091 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3058 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2201 1
Энергетика - Energy - Energetically 5931 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6842 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1516 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3389 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1748 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1338 1
Металлы - Серебро - Silver 833 1
Металлы - Золото - Gold 1257 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1584 1
Long read - Long-form journalism - Лонгрид 19 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 395 1
Спорт - Гольф - Golf 103 1
IDC - International Data Corporation 4997 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8655 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4031 1
РАН - Российская академия наук 2138 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
Microsoft Business Forum 11 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2685 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще