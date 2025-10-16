ЦМД-Софт

ЦМД-софт» – ИТ-компания, внедряющая современные информационные системы. Компания разрабатывает и внедряет бизнес-решения на базе CRM, BPM, BI, ERP- систем, а также мобильные приложения и портальные решения собственной разработки.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 11 дел, на cумму 8 995 325 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

Публикаций - 43, упоминаний - 82