ЦМД-софт» – ИТ-компания, внедряющая современные информационные системы. Компания разрабатывает и внедряет бизнес-решения на базе CRM, BPM, BI, ERP- систем, а также мобильные приложения и портальные решения собственной разработки.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 11 дел, на cумму 8 995 325 ₽*

Судебные дела (11) на сумму 8 995 325 ₽*
в качестве ответчика (11) на сумму 8 995 325 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

16.10.2025 «ЦМД-софт» и SimpleOne заключили соглашение о партнерстве 1
16.09.2024 «ЦМД-софт» завершила первый этап проекта внедрения СЭД и КЭДО в компании «Эталонные Концессии» 3
27.02.2024 Компания «ЦМД-софт» стала авторизированным партнером «Р7» 6
22.08.2023 «ЦМД-софт» сопровождает ERP-систему агротехнической компании АПХ РУС 3
15.08.2023 MR Group внедряет новые цифровые механизмы, сокращающие время при сделках с недвижимостью 1
29.03.2023 «ЦМД-софт» поддерживает SAP Business One российского офиса Giovenzana 3
02.03.2023 «Корус консалтинг» расширила партнерскую сеть платформы «Авандок» 4
26.12.2022 «ЦМД-софт» адаптирует свои решения для работы с «Турбо ERP» 2
02.11.2022 Российский офис компании AGFA перешел на ERP-систему SAP Business One 6
17.10.2022 «ЦМД-софт» будет внедрять ERP-решения на платформе ТУРБО Х 2
05.09.2022 «ЦМД-софт» разработала и сопровождает CRM-систему СПАО «Ингосстрах» 4
17.12.2020 Российская «дочка» производителя датчиков и сенсоров для автоматизации Balluff перешла на SAP Business One 1
28.11.2019 Российский рынок BPM показал взрывной рост 1
04.12.2018 Российский рынок BPM ждет взрывной рост 1
04.12.2018 В России растет спрос на BPM 1
21.02.2018 Как организовать процесс цифровой трансформации бизнеса 1
27.09.2016 Sercons автоматизирует деятельность на базе Elma BPM 1
18.07.2016 «ЦМД-софт» внедрила в «Полюсе» решение для проведения закупок 1
05.07.2016 «ЦМД-софт» пополнила свой продуктовый портфель решениями Elma 1
27.06.2016 «ЦМД-софт» прошла аттестацию по новшествам платформы Microsoft Dynamics 2016 1
17.05.2016 Банк «ДельтаКредит» запустил новый веб-сервис для потенциальных заемщиков 3
27.04.2016 Videxim внедряет SAP Business One 2
16.11.2015 Банк «ДельтаКредит» поручил «ЦМД-софт» сопровождение и развитие системы продаж кредитных сделок 4
14.07.2015 Банк «ЦентроКредит» внедрил «Личный кабинет инвестора» с помощью «ЦМД-софт» 2
21.05.2014 «Газпромбанк» переходит на новую систему специализированного депозитария 2
12.02.2014 «Газпромбанк» внедряет СЭД для обмена документами с клиентами своего Депозитарного центра 3
30.08.2013 DeltaCredit оптимизирует систему принятия решения о выдаче кредита 1
16.08.2012 GMCS развивает CRM-практику: новое назначение 1
21.05.2012 «Спурт Банк» сопровождает выданные кредиты с помощью решения «ЦМД-софт» 1
07.02.2012 «Татфондбанк» внедрил CRM-систему для розничного кредитования 3
31.10.2011 Банк DeltaCredit автоматизировал обработку заявок, оценку заемщика и залога на базе системы M.A.R.S. 1
21.04.2011 «ЦМД-софт» внедряет Microsoft Dynamics CRM в инвестиционной компании «Дженерал-Инвест» 1
20.01.2011 «Корус Консалтинг» создает электронное кредитное досье для банка «Санкт-Петербург» 1
19.07.2010 Microsoft зарегистрировала отраслевое решение для коллекторского агентства от «ЦМД-софта» 2
24.02.2009 iFin-2009 «Электронные финансовые услуги в России»: итоги форума 1
12.02.2009 17-18 февраля пройдет международный Форум iFin 2009 1
22.04.2008 МБРР подключил к ИС Центра ипотечного кредитования Краснодарский филиал 2
14.06.2007 «Алмитек» строит КИСУ на базе Microsoft Dynamics NAV 1
11.04.2007 Ипотечный центр МБРР автоматизирован на базе Microsoft Dynamics CRM 1
31.01.2006 "Национальная ипотечная компания" внедрила MS Dynamics CRM 1

Публикаций - 43, упоминаний - 82

ЦМД-Софт и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25158 11
SAP SE 5411 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2239 5
КСК Технологии 46 4
ФОРС - Центр разработки 672 3
Comindware - Колловэар 170 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 831 3
Корус Консалтинг ГК 1308 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 521 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1502 2
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 51 2
MFMSolutions Mobile Finance Management Solutions - MFM Integration - МФМ Интеграция 14 2
OneSpan VASCO Data Security 23 2
АйТи - Аплана Группа компаний 175 2
Naumen - Наумен 675 2
Docsvision - ДоксВижн 1028 2
Terrasoft - Террасофт 202 2
АйТи - Аплана Бизнес решения 11 2
RKIT Group - РКИТ 18 2
K2 - К2РУ - SourceCode 124 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1690 2
Diasoft - Диасофт 1004 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 675 2
Бифит - Bifit 84 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 692 2
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 135 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 170 2
Протон-Электротекс - Proton-Electrotex 4 1
United Harmony 1 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 897 1
BPMteam 2 1
Balluff - Баллуфф 4 1
Loginom Company - BaseGroup Labs - Аналитические технологии 36 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 738 1
Agfa Gevaert 68 1
Кредо Консалтинг 18 1
Импакт-Софт 30 1
Первая Форма - 1Форма 56 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 47 1
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 32 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 4
ЦМД - Центральный Московский Депозитарий 6 2
NetInfo 8 2
ГПБ - Газпромбанк 1152 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 142 2
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 238 2
Веста 51 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
Татфондбанк АИКБ 81 1
Резонанс НПП 385 1
Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 28 1
ЦентроКредит АКБ 18 1
Спурт АКБ 3 1
ТОР Холдинг - ПКРВ НПО - Научно-производственного объединение программных комплексов реального времени 2 1
Sercons - Серконс - Инновация ЛО - Инновация Лаборатория оборудования 1 1
АФК Система - Эталонные Концессии 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7981 1
Uber 334 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 219 1
Почта России ПАО 2223 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1767 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
Абсолют Банк 240 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
ДельтаЭкспресс 4 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 65 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 65 1
Ингосстрах СПАО 447 1
Россети Ленэнерго 1699 1
MR Group - МР Групп - MR Office 39 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 55 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан 66 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5157 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 940 1
Федеральное казначейство России 1864 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2058 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 263 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7443 28
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33429 28
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11215 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71717 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13210 14
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7179 12
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1376 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5179 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12065 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56087 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22486 6
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2221 5
Оповещение и уведомление - Notification 5255 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25713 5
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 499 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3364 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12840 3
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 297 3
Управляемость - Manageability 1888 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1510 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3557 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17092 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12198 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22676 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2382 3
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 853 3
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 328 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5883 2
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 525 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1315 2
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 668 2
Workflow - Поток работ 344 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8837 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1903 2
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1396 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9217 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4119 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5785 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5753 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12220 2
Microsoft Dynamics CRM 545 15
Microsoft Dynamics 1183 12
SAP Business One - SAP B1 97 5
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 205 5
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 559 4
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 76 3
Loginom Company - Deductor 24 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 86 2
ЦМД-Софт - WordMerger 2 2
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 38 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 860 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1304 2
КСК.ИК - КСК.Интеллектуальный конвейер 5 1
Naumen DMS - NauDoc 43 1
Microsoft Office 2003 123 1
BSC Msc 4 1
СТУ - Business Studio 21 1
ГПБ АСДК - Автоматизированная система Депозитарий-Клиент - Депозитарный центр 1 1
FIS Platform - no-code платформа 19 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 138 1
ЦМД-Софт - Сапфир-СД 1 1
CSBI - БАНКИР/ПРО АБС 14 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 564 1
Microsoft Office 3910 1
Microsoft Outlook 1412 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 220 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 107 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 569 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 976 1
Microsoft Windows 16200 1
Stafory - робот Вера 349 1
Microsoft Design Language - MDL - Microsoft Metro UI 44 1
Корус Консалтинг - Авандок - СЭД Спутник - Спутник ECM 37 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2317 1
Apple iOS 8166 1
Google Android 14551 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 929 1
НКТ - Р7-Офис 464 1
Орлова Ольга 11 4
Марченко Василий 4 4
Копаев Геннадий 16 4
Трефилов Алексей 45 3
Лапшин Алексей 24 3
Гудкова Светлана 8 2
Серегин Валерий 3 2
Анфиногентов Василий 8 2
Тарасенко Владимир 36 2
Сафонов Олег 11 2
Юрьев Илья 47 1
Лимонов Андрей 3 1
Бойко Алексей 89 1
Nybo Jensen Niels - Нибо Дженсен Нильс 1 1
Перов Павел 14 1
Смыкалов Дмитрий 4 1
Паленов Олег 21 1
Воронин Евгений 15 1
Хайсанов Константин 11 1
Чеканов Алексей 8 1
Титов Виталий 4 1
Кравченко Василий 2 1
Загородний Андрей 1 1
Данилин Андрей 3 1
Мещанов Сергей 3 1
Постнов Сергей 2 1
Никитюк Андрей 1 1
Истомин Евгений 1 1
Brennan Christopher - Бреннан Кристофер 5 1
Кривец Валерий 1 1
Сазонов Николай 1 1
Резникова Ольга 1 1
Елисеев Виталий 1 1
Митрофанов Виктор 1 1
Рыжков Роман 5 1
Случек Виталий 1 1
Закурдаева Анна 1 1
Асланова Ирина 1 1
Прошин Вадим 5 1
Поспелов Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154642 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45265 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18372 3
Европа 24561 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14434 2
Европа Восточная 3119 2
Италия - Итальянская Республика 4418 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3586 1
Африка - Африканский регион 3555 1
Ближний Восток 3019 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2163 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1992 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3372 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1672 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3194 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 256 1
Новая Зеландия 729 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Америка Южная 867 1
Европа Западная 1488 1
Земля - планета Солнечной системы 10599 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1549 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 996 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17971 1
Турция - Турецкая республика 2469 1
Америка Латинская 1868 1
Нидерланды 3611 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50693 23
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7211 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17199 6
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 623 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8174 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6259 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25600 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9969 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54361 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5792 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6170 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5228 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6591 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4364 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2703 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14833 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31395 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6282 2
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 268 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10564 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6457 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6153 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11606 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7248 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5320 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4648 1
Ergonomics - Эргономика 1669 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4873 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5969 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7948 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2041 1
Паспорт - Паспортные данные 2700 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1081 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 351 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3158 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1553 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 761 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 295 1
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 200 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 212 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8319 4
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 6 1
Gartner - Гартнер 3595 1
Fortune Global 500 287 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 370 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1227 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 40 2
IT-Лидер - премия 3 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2126 1
CNews AWARDS - награда 537 1
