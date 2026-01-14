Получите все материалы CNews по ключевому слову
Sercons Серконс Инновация ЛО Инновация Лаборатория оборудования
Компания ООО «ЛО «Инновация» входит в состав Группы компаний "СЕРКОНС" и является производителем тестового оборудования для проведения испытаний изделий в лабораториях и испытательных центрах. Процесс сертификации - важный этап выпуска продукции на рынок и требует высокой точности тестирования и соблюдения стандартов ГОСТ. Приобретение иностранного оборудования для тестирования связано со многими рисками: отсутствие проверенных средств измерений, внесенных в российский госреестр, длительные сроки поставки, высокая стоимость, недостатки конструкции, отсутствие возможности быстрого ремонта или замены комплектующих. Все эти и другие риски могут быть устранены благодаря наличию собственного конструкторского бюро и производственной площадки, оснащенной необходимым станочным парком. Это помогает решать разнообразные задачи, связанные с подтверждением безопасности продукции любого уровня сложности, которая выпускается отечественными или иностранными компаниями и поступает на российский рынок для таких отраслей, как электротехника, транспортное машиностроение, лифтостроение, текстильная промышленность, пожарная безопасность, строительные материалы, средства индивидуальной защиты, сертификация детских изделий, спортивного инвентаря и многих других.
