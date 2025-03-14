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Григорьев Андрей
Григорьев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Серова Елена 320 6
|Сиваков Юрий 9 6
|Путин Владимир 3205 3
|Майорова Юлия 8 3
|Герман Андрей 24 3
|Борилин Вячеслав 19 3
|Завьялов Николай 6 3
|Байдин Сергей 6 3
|Хомяк Юрий 38 3
|Волкова Ирина 6 3
|Никифоров Николай 1136 2
|Иванов Сергей 388 2
|Герасимов Алексей 7 2
|Натензон Михаил 13 2
|Мякишева Марина 84 2
|Квасников Алексей 8 2
|Толстоган Алексей 1 1
|Горьков Сергей 22 1
|Ситковская Мария 4 1
|Булатов Кирилл 18 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Волин Алексей 121 1
|Понькин Александр 31 1
|Друженец Мария 1 1
|Соколов Алексей 134 1
|Дмитриев Кирилл 110 1
|Козырев Алексей 322 1
|Рублев Алексей 2 1
|Жаров Александр 175 1
|Шмулевич Марк 88 1
|Рейман Леонид 1051 1
|Волков Сергей 83 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Никифорова Светлана 34 1
|Исмаилов Рашид 59 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Масленников Игорь 36 1
|Мардер Наум 116 1
|Гребнев Егор 41 1
|Яцеленко Николай 25 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11270 4
|Россия К - телеканал 28 3
|Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 59 1
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