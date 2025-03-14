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Индексная книга (каталог) CNews*
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Григорьев Андрей


14.03.2025 Компания-разработчик getads планирует увеличить выручку в 5-6 раз и выйти на IPO 1
13.04.2018 Абоненты «Билайн ТВ» смогут оформлять покупки во время показа рекламы 1
15.02.2018 В России сформирован консорциум для создания многокубитного квантового компьютера 1
24.05.2017 Замминистра связи и глава Роскомнадзора заработали на недвижимости десятки миллионов 1
27.09.2016 Sercons автоматизирует деятельность на базе Elma BPM 1
16.10.2015 «Телеком Идея» МТС выбрала 5 финалистов корпоративного акселератора 1
05.05.2014 Минкомсвязь и Фонд перспективных исследований подписали соглашение о сотрудничестве по поиску и поддержке технологических проектов 1
01.02.2013 Андрей Григорьев назначен гендиректором Фонда перспективных исследований 1
16.11.2012 Видеоконференцсвязь в России: Что мешает росту рынка? 1
19.04.2012 Конференция CNews: «Видеоконференцсвязь 2012: рынок ждет крупных внедрений» 1
14.02.2012 Конференция CNews: «Видеоконференцсвязь 2012: рынок ждет крупных внедрений» 1
20.06.2011 Конференция «Рынок Видеоконференцсвязи: мировая практика и российский опыт» 1
02.06.2011 Конференция CNews «Рынок Видеоконференцсвязи: мировая практика и российский опыт» 1
12.04.2011 Конференция CNews «Рынок видеоконференцсвязи: мировая практика и российский опыт» 1
11.02.2011 Что мешает россиянам участвовать в главном конкурсе по разработке СПО? 1
14.10.2009 «АФ Банк» построил ЕИС с помощью решений SAP 1
31.05.2009 "Связь-Экспокомм 2009": чиновники расшевелили бизнес 1
19.12.2008 ВКСС 2008: ведомственная связь кризиса не ощущает 2
02.06.2008 "Связь-Экспокомм" 2008: Китайцы распугали все новинки 1

Публикаций - 19, упоминаний - 20

Григорьев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

VideoMost - ВидеоМост 276 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 3
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 403 3
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 32 3
Spirit DSP - Спирит Корп 471 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8793 2
МФИ Софт 123 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12884 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2641 1
МегаФон 9025 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
Softline - Софтлайн 2876 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5685 1
Google Russia - Гугл Россия 181 1
Информзащита 772 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1488 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 225 1
Gigaset Communications GmbH - Siemens Home and Office Communication Devices 82 1
Google LLC 11860 1
Fluke Networks - Флюк СиАйЭс 36 1
МТС - Система Телеком 235 1
Eaton 68 1
Wellink - Веллинк НТЦ 21 1
ЦМД-Софт 42 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
ИМАГ 38 1
SAP SE 5296 1
АФК Система - Sistema Smarttech - Directual 4 1
Ростелекон 1 1
Газпром телеком - Газпром связь 11 1
Альфа-Банк 1782 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 461 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 932 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 200 3
Россети Ленэнерго 1700 3
РЖД - Российские железные дороги 1920 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 2
Национальное телемедицинское агентство НПО 14 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 924 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
Почта России ПАО 2127 1
РВК - Российская венчурная компания 550 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 141 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 60 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 193 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
Crocus Group - Крокус Групп 14 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Кондратьев Центр - Центр управленческих Инноваций имени Н.Д. Кондратьева 1 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 15 1
Седьмой Континент 64 1
Наука НПО 25 1
Sercons - Серконс - Инновация ЛО - Инновация Лаборатория оборудования 1 1
ASFI - Астана-Финанс 2 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 4
ФПИ - Фонд перспективных исследований 66 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11797 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 730 3
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 3
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 3
Судебная власть - Judicial power 2322 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 331 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5998 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2193 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2770 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 577 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 345 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4566 2
Мосгордума - Московская городская Дума 143 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5500 2
Минцифры РФ - Департамент реализации стратегических проектов 8 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3158 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2922 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1862 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 99 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 296 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6285 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67231 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8154 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12857 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15887 6
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1219 6
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1076 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2546 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8230 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19852 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20827 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2191 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9363 3
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1269 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7432 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10844 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31141 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8543 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4824 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 819 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13991 2
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 721 2
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 558 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24680 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4697 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28044 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6441 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10365 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7125 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7000 2
Addressable TV 3 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5825 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3657 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6080 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1269 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2203 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7511 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1559 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network 659 1
Softswitch - программный коммутатор 105 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3218 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2092 3
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 137 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2773 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4998 2
ELMA CRM 4 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7123 1
Linux KDE Plasma 227 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1525 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 469 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 209 1
Apache OpenOffice 472 1
Nokia Maemo - платформа для портативных устройств на Debian Linux 108 1
Radix Tempo 25 1
Stellantis - Fiat Chrysler Town & Country - Dodge Caravan 7 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 133 1
ELMA BPM 34 1
Nissan Murano 7 1
Ford Focus - Компакт-кар 27 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 227 1
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - Glospace 7 1
ELMA KPI 5 1
ELMA ECM 7 1
Toyota Land Cruiser 25 1
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 95 1
SAP NetWeaver 137 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
SAP FICO - SAP FI - SAP Finance and Cost controlling module 16 1
Porsche Carrera 11 1
Porsche 911 26 1
Mitsubishi ASX - Mitsubishi Active Sports Crossover 3 1
Unify OpenScape Video 5 1
Серова Елена 320 6
Сиваков Юрий 9 6
Путин Владимир 3205 3
Майорова Юлия 8 3
Герман Андрей 24 3
Борилин Вячеслав 19 3
Завьялов Николай 6 3
Байдин Сергей 6 3
Хомяк Юрий 38 3
Волкова Ирина 6 3
Никифоров Николай 1136 2
Иванов Сергей 388 2
Герасимов Алексей 7 2
Натензон Михаил 13 2
Мякишева Марина 84 2
Квасников Алексей 8 2
Толстоган Алексей 1 1
Горьков Сергей 22 1
Ситковская Мария 4 1
Булатов Кирилл 18 1
Рудычева Наталья 95 1
Волин Алексей 121 1
Понькин Александр 31 1
Друженец Мария 1 1
Соколов Алексей 134 1
Дмитриев Кирилл 110 1
Козырев Алексей 322 1
Рублев Алексей 2 1
Жаров Александр 175 1
Шмулевич Марк 88 1
Рейман Леонид 1051 1
Волков Сергей 83 1
Щеголев Игорь 698 1
Никифорова Светлана 34 1
Исмаилов Рашид 59 1
Духовницкий Олег 91 1
Масленников Игорь 36 1
Мардер Наум 116 1
Гребнев Егор 41 1
Яцеленко Николай 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 146170 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43551 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14170 4
Европа 21837 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17210 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52313 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1388 3
Россия - ПФО - Ульяновская область 619 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14242 2
Беларусь - Белоруссия 5744 2
Индия - Bharat 5485 2
Украина 7640 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1153 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1570 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7546 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13365 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17550 1
Германия - Федеративная Республика 12725 1
Бразилия - Федеративная Республика 2377 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1987 1
Польша - Республика 1964 1
Китай - Тайвань 4009 1
Австрия - Австрийская Республика 1313 1
Украина - Киев 1127 1
Швейцария - Женева 326 1
Россия - СФО - Новосибирск 4347 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 489 1
Казахстан - Республика 5585 1
Земля - планета Солнечной системы 10420 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1251 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 393 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51665 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29484 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9954 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5821 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8839 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14609 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18799 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4932 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5893 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48509 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16470 2
Информатика - computer science - informatique 1070 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5851 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Лифт в будущее - Программа развития инженерного образования в России 21 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 762 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3988 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8677 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13749 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3191 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5141 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 502 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6228 1
Английский язык 6683 1
Металлы - Медь - Copper 797 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24363 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2774 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1360 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6021 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2146 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4038 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1268 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 510 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 699 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1387 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4884 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 307 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 403 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 357 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6773 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11270 4
Россия К - телеканал 28 3
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 59 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 8
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 239 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 536 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 205 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 1
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 24 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1085 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 74 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 15 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 21 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - ВЗФЭИ - Всероссийский заочный финансово-экономический институт 16 1
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 80 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2036 4
Связь-Экспокомм 113 2
МТС Телеком Идея 52 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1224 1
CeBIT 612 1
Google Summer of Code 10 1
ИнфоКом 104 1
День молодёжи - 27 июня 908 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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