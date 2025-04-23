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ELMA ECM


УПОМИНАНИЯ


23.04.2025 ELMA365 Service Desk 2.0 прошла аудит ICL Services на соответствие решения практикам ITIL 1
18.05.2022 Чем заменить иностранные ECM 1
01.07.2021 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг систем ЭДО 2021 1
23.04.2021 Как Low-code делает ИТ-системы бессмертными 1
27.09.2016 Sercons автоматизирует деятельность на базе Elma BPM 1
05.07.2016 «ЦМД-софт» пополнила свой продуктовый портфель решениями Elma 1
01.07.2016 Обновлена система управления бизнес-процессами Elma 1
15.09.2015 ABI Product внедрила электронную систему согласования договоров на базе Elma ECM+ 2

Публикаций - 8, упоминаний - 9

ELMA ECM и организации, системы, технологии, персоны:

ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 234 6
8443 2
ЦМД-Софт 42 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2188 1
Корус Консалтинг ГК 1251 1
Docsvision - ДоксВижн 1014 1
Directum - Директум 1116 1
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 83 1
Haulmont - Хоулмонт 119 1
InterTrust - ИнтерТраст 329 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
Syntellect - Синтеллект 81 1
Oracle Corporation 6756 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 1
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Sercons - Серконс - Инновация ЛО - Инновация Лаборатория оборудования 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2872 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 205 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 253 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 215 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 111 1
Biocodex - Биокодекс 10 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3409 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2747 1
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 9 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12802 7
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20507 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5653 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 911 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11851 2
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HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 886 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7641 1
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HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 782 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 138 1
MBO - Management by Objectives - Управление по целям - целеполагание 41 1
ping - скорость отклика сети 142 1
ELMA BPM 34 3
ELMA CRM 4 3
ELMA KPI 5 2
ELMA Проекты+ 2 2
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 217 1
Statista 236 1
Корус Консалтинг - Авандок - СЭД Спутник - Спутник ECM 34 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 260 1
InterTrust - CompanyMedia 158 1
Syntellect Tessa 44 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 261 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1371 1
1С:Документооборот КОРП 84 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
Архивный фонд РФ 103 1
ММК Информсервис - АТАЧ - система управления бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративным контентом 12 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 523 1
Тензор - СБИС ЭДО SABY 27 1
Haulmont - Тезис СЭД 87 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 130 1
ELMA 365 Low-code BPM 125 1
ELMA 365 Service Desk 3 1
Случек Виталий 1 1
Григорьев Андрей 19 1
Сафонов Олег 11 1
Сытин Дмитрий 56 1
Овсянникова Ксения 6 1
Голиков Роман 1 1
Михеев Дмитрий 40 1
Чепакин Андрей 26 1
Постарнаков Андрей 5 1
Васильева Екатерина 17 1
Зарьянов Алексей 11 1
Овечкина Мария 1 1
Минаев Алексей 10 1
Волкова Ольга 7 1
Лазарев Николай 21 1
Королев Вадим 5 1
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