Получите все материалы CNews по ключевому слову
ELMA ECM
УПОМИНАНИЯ
ELMA ECM и организации, системы, технологии, персоны:
|Случек Виталий 1 1
|Григорьев Андрей 19 1
|Сафонов Олег 11 1
|Сытин Дмитрий 56 1
|Овсянникова Ксения 6 1
|Голиков Роман 1 1
|Михеев Дмитрий 40 1
|Чепакин Андрей 26 1
|Постарнаков Андрей 5 1
|Васильева Екатерина 17 1
|Зарьянов Алексей 11 1
|Овечкина Мария 1 1
|Минаев Алексей 10 1
|Волкова Ольга 7 1
|Лазарев Николай 21 1
|Королев Вадим 5 1
|Долматова Елена 2 1
|Песошина Светлана 4 1
|Ситник Виктор 7 1
|Markets&Markets Research 113 1
|CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8198 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359568, в очереди разбора - 756307.
Создано именных указателей - 174732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.