Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг систем ЭДО 2021

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг систем электронного документооборота 2021. Аналитики провели сравнение возможностей, форматов поставки и других характеристик. На базе рейтинга стало возможным построить мишень СЭД — визуальное представление сложившейся на рынке ситуации.

Системы электронного документооборота планомерно развивались в течение многих лет и постепенно завоевывали признание среди компаний. Так было до 2020 г., когда в связи с пандемией и массовым переходом на удаленную работу в том или ином виде внедрили СЭД огромное число заказчиков.

Постепенно бизнес приходит к идее, что системы ЭДО являются одним из обязательных видов ПО в компании любого масштаба. Понимая это, поставщики создают обычные и коробочные решения как для крупных компаний, так и для сегмента СМБ.

Для сравнения решений разного уровня редакция ИТ-маркетплейса Market.CNews разработала комплексную методику, основанную на 10 критериях, наиболее точно отвечающую потребностям рынка.

Рейтинг решений СЭД 2021

Сравнение поставщиков проводилось по следующим критериям:

Функционал систем ЭДО. Форматы поставки. Длительность и ограничения тестовой версии (бесплатного периода). Совместимость с системами обмена документами. Количество уровней доступа к документам. Количество юридических лиц на одном аккаунте. Наличие маркетплейса и число модулей и шаблонов на нем. Параметры техподдержки. Наличие и доступ к документации. Стоимость системы.

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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«Мы увидели большое количество интересных решений. Видно, что рынок СЭД активно развивается, — комментирует ситуацию Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews. — В одних случаях это были мощные коробочные решения, в первую очередь ориентированные на удовлетворение бизнеса крупных компаний. В других случаях речь шла о гибких облачных системах с простым подключением или отключением модулей и моделью оплаты Pay-as-you-go. При этом мы понимали, что чисто облачные решения подойдут не всем заказчикам в силу известных проблем с безопасностью любых облачных продуктов».

Лидером рейтинга признана СЭД ELMA, обладающая хорошим функционалом и отличными показателями по всем остальным критериям за разумную цену. Все клиенты могут оформить тестовый период длительностью вплоть до 2 месяцев.

Второе место у СЭД Тензор. Возможности системы очень широки, а стоимость предельно низка. Однако данный продукт имеет только облачную версию, то есть все документы компании будут храниться на серверах провайдера, что может устроить не всех заказчиков.

На третьем месте еще одно полнофункциональное решение — СЭД Тезис. Оно имеет широкие возможности по интеграции, все варианты по формату поставок и может быть протестировано заказчиков в течение 14 дней.

Таблица 1. Топ-5 систем электронного документооборота 2021

Место Система ЭДО Сумма баллов 1 ELMA 557 2 Тензор 551 3 Тезис 495 4 DocsVision 493 5 Directum 487

Источник: Market.CNews. Полная версия

Обзор СЭД 2021

Рейтинг систем электронного документооборота выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.

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Мишень CNews СЭД 2021

На основе собранной информации стало возможным построение мишени CNews — графической визуализации оценки предлагаемых решений (см. рисунок 1). Чем ближе предложение поставщика к центру мишени, тем более доступным и сбалансированным оно является. Смещение по осям характеризует слабые места.

Рис. 1. Мишень CNews СЭД 2021

Некоторые аспекты рынка СЭД. Мнение Market.CNews

Внутренний и внешний документооборот — очень важное звено в бизнесе любой компании. Они вполне могут представить себе утечку базы клиентов. В конце концов это просто список имен и телефонов конкретных людей. Но как представить утечку всех документов, будь то трудовые договоры, контракты с заказчиками или финансовые отчеты непубличных организаций? В связи с этим вопрос безопасности и хранения данных на серверах компании должен стоять на первом месте.

В последние годы активное развитие получил сегмент юридически значимого и кадрового документооборота. Особенно это было заметно в 2020 г., в период массовой удаленной работы. Компании, которые вовремя внедрили ЭДО, получили возможность найма более дешевых сотрудников из других городов и более быстрого перехода на удаленный режим работы. Во многом от этого зависела и продолжает зависеть устойчивость их бизнеса в период пандемии.

Для крупных заказчиков уровень цен далеко играет решающее значение при выборе СЭД. Однако некоторое значение он все же имеет. В рамках рейтинга было проведено сравнение по ценам на базе двух конфигураций — на 5 и на 200 пользователей с полным функционалом. Более точные цены можно узнать в ИТ-маркетплейсе Market.CNews на странице поиска тарифов.

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой СЭД в теме письма.

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