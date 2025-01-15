Человеческие ресурсы Трудовые ресурсы Трудовой договор
Человеческие ресурсы и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3171 15
|Махлин Дмитрий 95 8
|Исаев Андрей 22 3
|Неверов Сергей 8 3
|Родионов Иван 71 3
|Катков Павел 29 3
|Рейман Леонид 1049 3
|Кичко Дмитрий 64 3
|Пермяков Артем 17 3
|Сергунина Наталья 368 3
|Сахненко Алексей 4 3
|Сибгатуллин Айрат 8 3
|Клишас Андрей 58 2
|Матвиенко Валентина 112 2
|Слизень Виталий 242 2
|Мельникова Алиса 90 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1009 2
|Савченко Виктор 30 2
|Приданцев Сергей 145 2
|Михайлов Олег 23 2
|Казьмин Андрей 17 2
|Паршин Максим 316 2
|Греф Герман 419 2
|Бугаенко Валерий 32 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Фролов Павел 84 2
|Гусев Михаил 23 2
|Володин Вячеслав 83 2
|Кочаров Армен 24 2
|Чеглаков Андрей 57 2
|Ибрагимов Руслан 35 2
|Тер-Степанов Дмитрий 23 2
|Глазков Александр 137 2
|Муллахметова Гузель 11 2
|Володкович Вячеслав 97 2
|Плуготаренко Сергей 79 2
|Рензяев Константин 62 2
|Кириченко Мария 5 2
|Текслер Алексей 26 1
|Котяков Антон 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166143.
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