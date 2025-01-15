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Индексная книга (каталог) CNews*
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Человеческие ресурсы Трудовые ресурсы Трудовой договор

Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор


15.01.2025 7 тысяч сотрудников РАНХиГС перешли на Directum RX 1
12.12.2024 В России аномальный рост ИТ-специалистов на фрилансе. За четыре года их число выросло в 20 раз с лишним 1
18.11.2024 Эдуард Долгалев, Selecty: Сегодня в России идет замена практически всего ИТ-ландшафта 1
15.11.2024 Семилетнего программиста из России пригласили на руководящую должность в ИТ-компании 1
30.10.2024 Уникальные функции современных HCM-решений, без которых уже никуда 1
09.10.2024 Власти хотят запретить заказывать сварку и высотные работы через интернет 1
24.09.2024 100 новых инструкций по созданию договоров включено в «КонсультантПлюс» 1
17.09.2024 Два из трех айтишников работают в гибриде – опрос Pridex 1
06.09.2024 Directum HR Pro 2.3 — настройка любого кадрового процесса без кода 1
03.09.2024 HR-цифровизация: почему одного КЭДО мало 1
03.09.2024 Чем отличаются платформы КЭДО друг от друга? Обзор ключевых характеристик 1
02.09.2024 КЭДО: обзор ПО, предназначенного для отказа от бумажных документов в отделе кадров 1
12.08.2024 КБ «Кубань Кредит» перешел на электронный кадровый документооборот 1
09.07.2024 Уволенная сотрудница выбила из российского онлайн-магазина рекордные 1,3 миллиона 1
19.06.2024 Замглавы Минцифры Олег Качанов на CNews FORUM Кейсы: В России появится единая социальная карта, которую можно привязать к банковской 1
21.05.2024 Разработка «Ростеха» поможет россиянам получать квалифицированную электронную подпись на территории стран СНГ 1
16.05.2024 Россияне рассказали, какое зарплатное предложение заставит их покинуть нынешнего работодателя 1
16.04.2024 SL Soft (ГК Softline) интегрировал систему управления персоналом «БОСС» с сервисом КЭДО для Группы Ренессанс страхование 1
10.04.2024 «Битрикс24» запустил КЭДО с «Госключом» без доплат 1
08.04.2024 «Авито Работа»: меньше трети россиян готовы пройти испытательный срок длительностью больше одного месяца 1
22.03.2024 Directum HR Pro 2.1: брендированный интерфейс и усиленная защита 1
06.02.2024 Корпоративный центр регистрации «Контура» и компания Directum упростили кадровый документооборот в компаниях 2
25.12.2023 Выпущена версия СЭД ТЕЗИС 5.3: развитие HR-модуля, повышение производительности, импортозамещения сервиса сравнения и распознавания 1
25.12.2023 «Контур» запустил автоматический перевыпуск сертификатов электронных подписей 1
06.12.2023 Как отправить в отпуск 50 тысяч человек: изучаем систему КЭДО под нагрузкой 1
20.11.2023 Уволенные сотрудники «Авито» пошли в суд с требованием вернуть им работу и деньги 1
26.09.2023 Сервис бухучета «Кнопка» внедрил КЭДО 1
18.09.2023 Вводятся новые правила хранения кадровых электронных документов 1
13.09.2023 Группа «Юникон» модернизировала систему кадрового учета и расчета зарплаты для 1500 сотрудников с помощью «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» 1
07.09.2023 В системе Directum HR Pro появилась возможность трудоустраивать иностранцев 1
05.09.2023 Электронная отрасль России просит отсрочку от армии для всех радиоэлектронщиков, участвующих в гособоронзаказе 1
Удаленная работа 1
18.08.2023 Заработки сотрудников-релокантов «Авито» упадут, а несогласных уволят. Зарплаты в валюте грозят компании миллиардными убытками 1
07.07.2023 С сервисом «Госключ» купить новую квартиру на «Домклик» можно без посещения офиса «Сбера» 1
21.06.2023 Cisco закрыла свою российскую «дочку». Она уничтожила технику на миллиарды рублей, чтобы не продавать ее россиянам 1
14.06.2023 Отечественная разработка позволяет сэкономить время и деньги на найме сотрудников в три раза 1
26.04.2023 «Сберкорус» внедрил кадровый ЭДО в «Сберавто»   1
05.04.2023 «Сберкорус» внедрил кадровый ЭДО для сотрудников колл-центра Neovox 1
28.03.2023 «Металлоинвест» завершил первый этап цифровизации кадровых процессов 1
17.02.2023 В Apple начались тайные увольнения. Без работы остались тысячи человек 1

Публикаций - 144, упоминаний - 149

Человеческие ресурсы и организации, системы, технологии, персоны:

8213 13
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 10
Directum - Директум 1089 10
Google LLC 11775 7
Microsoft Corporation 24624 7
Ростелеком - Связьинвест 1707 6
Ростелеком 9700 6
SAP SE 5276 5
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 219 5
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 290 5
Apple Inc 12100 4
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 4
Meta Platforms - Facebook 4438 3
EY - Ernst & Young Global 373 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Yandex - Яндекс 7339 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 3
Cisco Systems 5114 3
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 81 3
Schneider Electric - Systeme Electric - Эlevel - Элевел 10 3
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 138 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
X Corp - Twitter 2845 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 2
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 145 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 2
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 68 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 363 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 616 2
Oracle Corporation 6687 2
Новые облачные технологии (НОТ) 444 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 2
Diasoft - Диасофт 870 2
МегаФон 8804 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 12
Почта России ПАО 2112 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 4
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 28 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 3
LinkedIn 635 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Газпром нефть 618 2
Роснефть НК - нефтяная компания 514 2
Пепеляев Групп - Пепеляев, Гольцблат и партнеры 29 2
Uber 330 2
ВкусВилл - Избёнка 156 2
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 68 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 2
Avito - Кех Армения 2 2
ЭвоКом - Эволюция Комфорта - Essity - Эссити - Zewa, Libresse, ТЕНА, Tork 10 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
Superjob - Суперджоб 502 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига 28 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 280 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Уралхим - ТОАЗ - Тольяттиазот - Трансаммиак 11 1
Альфа-Банк 1769 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 53 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 12 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Фармстандарт АО 40 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 65 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 32
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 18
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 16
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 7
Судебная власть - Judicial power 2309 7
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 5
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 484 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 2
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 39 2
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
Единая Россия - Политическая партия 293 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 3
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 13 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 66 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 57
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 52
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 43
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 807 41
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 39
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 37
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 14
Электронный документ - Electronic document 1454 14
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Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 44 9
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Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 4
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 4
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 3
Google Android 13994 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 3
Apple iOS 7809 3
Сбер - СберКорус - Сфера Документы - Сфера EDI 36 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Уведомление и обжалование штрафов онлайн 7 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Трудовые отношения онлайн 9 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 134 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 48 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 58 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Утрата близкого человека 10 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Цифровое исполнительное производство 15 3
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 137 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 262 2
Microsoft Office 3734 2
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 99 2
Новые облачные технологии - МойОфис 778 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 763 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Европротокол онлайн 17 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 46 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Трудовая миграция онлайн 5 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Переезд в другой регион 9 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Пенсия онлайн 10 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Онлайн помощь при инвалидности 7 2
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 94 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Подача заявлений в правоохранительные органы 5 2
Apple iPhone 6 4862 2
Haulmont - Тезис СЭД 80 2
Microsoft Windows 15656 2
Путин Владимир 3171 15
Махлин Дмитрий 95 8
Исаев Андрей 22 3
Неверов Сергей 8 3
Родионов Иван 71 3
Катков Павел 29 3
Рейман Леонид 1049 3
Кичко Дмитрий 64 3
Пермяков Артем 17 3
Сергунина Наталья 368 3
Сахненко Алексей 4 3
Сибгатуллин Айрат 8 3
Клишас Андрей 58 2
Матвиенко Валентина 112 2
Слизень Виталий 242 2
Мельникова Алиса 90 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1009 2
Савченко Виктор 30 2
Приданцев Сергей 145 2
Михайлов Олег 23 2
Казьмин Андрей 17 2
Паршин Максим 316 2
Греф Герман 419 2
Бугаенко Валерий 32 2
Шадаев Максут 1008 2
Фролов Павел 84 2
Гусев Михаил 23 2
Володин Вячеслав 83 2
Кочаров Армен 24 2
Чеглаков Андрей 57 2
Ибрагимов Руслан 35 2
Тер-Степанов Дмитрий 23 2
Глазков Александр 137 2
Муллахметова Гузель 11 2
Володкович Вячеслав 97 2
Плуготаренко Сергей 79 2
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