КБ «Кубань Кредит» перешел на электронный кадровый документооборот

КБ «Кубань Кредит», объединяющий 11 офисов в пяти регионах России, цифровизировал HR-процессы. Внедрение системы Directum HR Pro помогло финансовому учреждению сократить расходы на бумагу, хранение и логистику, а также значительно сэкономить время на составление, отправку кадровых документов и исправление ошибок при их неверном оформлении. Общая экономия, по прогнозам, составит 10-12 млн руб. в год.

Почти 2,8 тыс. сотрудников подключились к системе в два этапа. Теперь работники банка подписывают трудовые договоры, приказы о переводе и отпусках в электронном виде в личном кабинете (на компьютере или в смартфоне). Эти документы не дублируются на бумаге, обладают юридической силой и приравниваются к оригиналам.

Сотрудники кадрового отдела в считанные минуты рассылают всему персоналу финансового учреждения необходимую кадровую информацию, новые работники ознакамливаются с ЛНА в электронном виде.

Для подключения персонала банка к системе требуется только актуальный номер мобильного телефона, на который приходят сообщения о поступающих заданиях. На каждого работника выпускается усиленная неквалифицированная электронная подпись, которой подписываются кадровые документы. Со стороны банка все документы визируются усиленной КЭП.

Первые три месяца работы с КЭДО подтвердили эффективность системы. Работники получают электронные подписи и заверяют кадровые документы в пару кликов, экономя в среднем 20 минут на каждый документ. Общее время подготовки, согласования и подписания документов, связанных с работой, уменьшилось на 83%.

Обмен документами между филиалами сократился с двух недель до пяти минут. При этом исключен риск компрометации и утери информации при ее передаче в дополнительные офисы.

До конца 2024 г. в банке планируют завершить переход всех сотрудников на электронный документооборот, увеличить количество подписываемых в системе кадровых документов, цифровизировать весь процесс формирования графика отпусков и организовать прием на дистанционную работу.