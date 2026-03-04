Разделы

Кубань Кредит Банк Инвестиционный Банк Кубани Кубаньбанк

Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк

КБ «Кубань Кредит» — один из  развивающихся банков Краснодарского края, работающий на финансовом рынке России с 1993 года. Предоставляет услуги частным лицам и бизнесу.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 11 дел, на cумму 74 247 169 ₽*

Судебные дела (11) на сумму 74 247 169 ₽*
в качестве истца (4) на сумму 0 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 7 474 813 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

04.03.2026 Альянс iSimpleLab и Рокет Сайнс обеспечил запуск сервиса АУСН в четырёх банках 1
17.09.2025 «Элар» внедрил для КБ «Кубань Кредит» централизованную ECM-систему нового поколения 3
20.06.2025 Заключенные компанией ФлексСофт на ПМЭФ 2025 стратегические партнерства будут способствовать развитию технологий для финансового сектора и повышению эффективности банковского бизнеса 2
19.06.2025 Банк «Кубань Кредит» и АО «ФлексСофт» заключили стратегическое партнерство для развития FinTech-решений и подписали договор о внедрении в банке инновационной Платформы FXL 7
09.06.2025 Айрат Сибгатуллин -

Айрат Сибгатуллин, Directum: No-code — это обязательный компонент современной системы КЭДО

 1
04.02.2025 Sitronics Group построила модульный некапитальный ЦОД класса EDGE для банка «Кубань Кредит» 1
10.01.2025 Банк «Кубань Кредит» внедрил облачную версию процессной аналитики VK Tech 1
12.08.2024 КБ «Кубань Кредит» перешел на электронный кадровый документооборот 2
06.03.2024 Возврат сотрудников с удаленки не повлияет на КЭДО 1
05.12.2023 Smart Engines помогает банку «Кубань кредит» обслуживать юридических лиц по паспорту 1
15.08.2023 В «Эвоторе» теперь доступно подключение РКО в 11 банках 1
29.06.2023 Новое решение резидента «Сколково»: экономия до 70% ресурсов на разработку 1
27.04.2023 Новое российское ПО ускорит проверку документов в 10 раз 2
17.03.2023 ИТ-фирма не осилила свой крупнейший господряд и оставила тюремщиков России без системы безопасности 1
17.08.2022 «Кубань кредит» и Smart Engines внедрили технологию для автоматического распознавания QR-кодов в мобильных устройствах 4
07.07.2022 «Кубань кредит» переходит на безбумажные технологии с сервисом Nopaper Office 3
20.06.2022 ИИ Smart Engines распознает 55 паспортных разворотов в секунду 2
19.05.2022 Банк «Кубань кредит» в два раза ускорил обслуживание плательщиков в кассах с помощью технологии распознавания паспортов 6
29.03.2021 Минэкономразвития сформирован список банков на участие в программе льготного кредитования ФОТ 3.0 2
18.06.2018 Российские банки обменяются данными о киберугрозах в общей системе 1
22.05.2017 Алексей Лола возглавил центр развития розничных цифровых решений Росбанка 1
09.03.2017 Банк «Кубань Кредит» защитил банкоматы от киберугроз с помощью «Лаборатории Касперского» 3
17.02.2017 КБ «Кубань Кредит» перевел розничный и карточный бизнес на ЦАБС «Банк 21 Век» 3
24.10.2016 Tempo Money Transfer запустила онлайн-переводы в Россию 1
27.07.2016 «Инверсия-Юг» внедрила ЦАБС «Банк 21 Век» в банке «Кубань Кредит» и Газтрансбанке 2
01.07.2016 МТС поможет доставить информационные сообщения клиентам банка «Кубань Кредит» 3
25.09.2014 Банк «Кубань Кредит» обновил систему интернет-банкинга на базе InterBank Corporate 3
10.12.2013 Inpas поставит POS-терминалы с поддержкой 3G в банк «Кубань Кредит» 3
04.09.2013 Как банки «дружат банкоматами» 1
09.04.2013 Клиенты «КубаньБанка» теперь могут погашать кредит с помощью сервиса «Золотой Короны» 2
30.01.2013 Банк «Кубань Кредит» обеспечил безопасность системы ДБО с помощью ключей eToken ГОСТ 2
29.10.2012 Оборот системы «Золотая Корона — Денежные переводы» вырос за год на 71% 2
07.06.2012 «Крайинвестбанк» внедрил собственную систему денежных переводов на базе Invopay 1
22.02.2012 «Уральский форум: информационная безопасность банков»: итоги 1
31.10.2011 Система мгновенных переводов Invopay внедрена сразу в трех банках 1
15.12.2010 Leta IT-company защитила от интернет-угроз КБ «Кубань Кредит» 3
22.09.2010 R-Style Softlab внедрил InterBank RS в банке «Кубань Кредит» 1
02.04.2010 «Кубань Кредит» закупил банковские карты производства «Алиот» 2
30.11.2001 "Инверсия" объявила о новогодних скидках на АБС INVOBANK 1

Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 442 5
Инверсия - Инверсия НПФ 148 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14748 4
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 687 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 740 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5343 2
МегаФон 10165 2
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 136 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9262 2
ЦФТ Золотая Корона 361 2
ITG Group - INPAS - ИНПАС 127 2
Artsofte - Abanking - Акоммерс - Артсофт 32 2
Entrust - Onfido 2 1
ЮниСАБ 8 1
ITG - Алиот - Alioth 40 1
Ростелеком 10462 1
Dr.Web - Доктор Веб 1277 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
InfoWatch - Инфовотч 1117 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1564 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 520 1
Directum - Директум 1191 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1275 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4640 1
Эвотор - Evotor 215 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 508 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 692 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 438 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 352 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
SafeTech - СэйфТек 112 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1089 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1005 1
Эшелон НПО 140 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 116 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1392 1
Leta Group - Лета Групп 279 1
Минюст РФ - ФСИН РФ ФГУП ЦИТОС - Центр информационно-технического обеспечения и связи - ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи - НИИИиПТ - Научно-иследовательский институт информационных технологий ФСИН 28 1
Kofax 57 1
Jumio 13 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8345 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3035 5
Альфа-Банк 1894 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 675 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1410 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 949 4
ПСБ - Промсвязьбанк 920 4
ГПБ - Газпромбанк 1194 3
МКБ - Московский кредитный банк 624 3
АльфаСтрахование СГ 360 3
ЭнергоТрансБанк 5 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 2
Ингосстрах СПАО 456 2
Совкомбанк ПАО 296 2
Ак Барс Банк 277 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 575 2
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 58 2
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 26 2
Челябинвестбанк - Акционерный Челябинский Инвестиционный банк 26 2
Международный банк Азербайджана - International Bank of Azerbaijan - МБА-Москва Банк 17 2
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 75 2
Кредит Европа банк 66 2
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 2
Алмазэргиэнбанк АКБ 15 2
Внешпромбанк 13 1
Датабанк - Ижкомбанк 4 1
Экономбанк - Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития 4 1
Севергазбанк - Банк СГБ 11 1
Владбизнесбанк 4 1
Саровбизнесбанк 6 1
Кольцо Урала КБ 14 1
Сибнефтебанк - Акционерный Сибирский Нефтяной банк - Тюменский Нефтяник 4 1
Челиндбанк 9 1
Татспиртпром - Алкоторг 14 1
ГТ банк КБ - Газтрансбанк 1 1
Мир Привилегий Банк - МП Банк 11 1
Банк Кузнецкий - Кузнецкий мост банк 7 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5361 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5103 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3435 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2025 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3291 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1105 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2979 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6364 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2830 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 337 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 307 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 366 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 496 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 318 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 37 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74289 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57956 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34231 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32290 7
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4480 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11556 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13437 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19074 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4174 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8866 5
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3793 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17283 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9016 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23458 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7733 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5929 4
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1132 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12354 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10187 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4747 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25816 3
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1099 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6037 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4849 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5742 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1858 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12450 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3796 3
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 288 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13158 3
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1082 3
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1231 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7718 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27270 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5358 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2062 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4836 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5329 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2467 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5695 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 229 4
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 142 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 824 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 534 2
FlexSoft - FXL Платформа 63 2
Инверсия - Банк XXI - Банк 21 век ЦАБС - централизованная автоматизированная банковская система 88 2
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 66 2
Artsofte - SafeTech - Nopaper Office 19 2
Aladdin eToken ГОСТ 41 2
Инверсия - InvoBank АБС - InvoRetail АБС 10 1
Ситроникс - Sitronics ЦОД 6 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 996 1
Google Chrome - браузер 1664 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 340 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1176 1
Google Android 14863 1
Apple iOS 8347 1
Linux OS 11073 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3468 1
Microsoft Windows 16474 1
Apple - App Store 3025 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 965 1
Microsoft Windows XP 2423 1
Oracle Java - язык программирования 3361 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2026 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5245 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1252 1
Apple Safari - браузер 880 1
Mozilla Firefox - браузер 1921 1
Apple iPhone 12 240 1
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 217 1
Opera Browser - Браузер 1040 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 376 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 693 1
Smart Engines - GreenOCR 44 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 616 1
Kaspersky Embedded Systems Security 11 1
C/C++ - Язык программирования 857 1
Эшелон НПО - Komrad Enterprise SIEM (Комрад) 15 1
Гречихо Максим 6 5
Арлазаров Владимир 280 2
Лобас Аркадий 39 2
Гребенников Роман 2 2
Юнусов Марат 1 1
Кириченко Мария 5 1
Туленков Александр 1 1
Вилкул Александр 5 1
Ли Вилен 12 1
Калинич Александр 1 1
Касперская Наталья 305 1
Цыганов Вячеслав 76 1
Мишустин Михаил 756 1
Кузнецов Станислав 158 1
Верестникова Дарья 37 1
Соколов Александр 47 1
Наумов Евгений 38 1
Новиков Павел 108 1
Иванов Михаил 111 1
Лола Алексей 7 1
Морозов Алексей 62 1
Дарёшин Максим 13 1
Ситнов Иван 10 1
Грицай Георгий 5 1
Адеев Николай 15 1
Конусов Андрей 86 1
Киреев Александр 38 1
Дегтярев Алексей 58 1
Масарская Наталия 36 1
Ласкавый Сергей 22 1
Павлов Александр 116 1
Расторгуев Александр 9 1
Фролов Сергей 35 1
Кузьмина Валентина 16 1
Рогов Михаил 14 1
Шельменков Сергей 2 1
Николин Сергей 1 1
Сибгатуллин Айрат 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 159158 24
Россия - Кубань 222 19
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2132 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46255 3
Беларусь - Белоруссия 6099 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18880 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8259 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4351 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3227 2
Германия - Федеративная Республика 12977 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14566 2
Украина 7824 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1464 2
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 464 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53658 1
Европа 24713 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3282 1
Армения - Республика 2391 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3066 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3328 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1373 1
США - Нью-Йорк 3157 1
Франция - Французская Республика 8017 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2258 1
Узбекистан - Республика 1903 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1723 1
Грузия 1295 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1084 1
Таджикистан - Республика 922 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 634 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 114 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 770 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1705 1
США - Пенсильвания - Питтсбург 137 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51558 37
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6721 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7325 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55310 5
Паспорт - Паспортные данные 2748 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11837 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26162 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10585 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7394 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6416 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 639 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15332 2
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1118 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8419 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32130 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8234 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7043 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6397 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6530 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4280 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5833 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5364 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6316 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1899 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3817 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1077 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3271 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5459 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 882 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2342 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2581 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5530 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6809 1
Экономический эффект 1223 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6284 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 159 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 438 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 162 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 950 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 863 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1174 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11456 1
N+1 - Издание 183 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8441 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1121 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 282 1
КубГТУ - Кубанский государственный технологический университет 12 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423164, в очереди разбора - 726765.
Создано именных указателей - 191239.
