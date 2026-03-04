Кубань Кредит Банк Инвестиционный Банк Кубани Кубаньбанк

КБ «Кубань Кредит» — один из развивающихся банков Краснодарского края, работающий на финансовом рынке России с 1993 года. Предоставляет услуги частным лицам и бизнесу.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 11 дел, на cумму 74 247 169 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

