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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шельменков Сергей


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025» 1
25.09.2014 Банк «Кубань Кредит» обновил систему интернет-банкинга на базе InterBank Corporate 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Шельменков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

R-Style - Эр-Стайл ГК 731 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 666 1
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 37 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32315 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4331 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9475 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5624 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12945 1
Apple Safari - браузер 866 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 138 1
Opera Browser - Браузер 1028 1
Microsoft Edge - браузер 2003 1
Google Chrome - браузер 1601 1
Mozilla Firefox - браузер 1901 1
Киреев Александр 33 1
Россия - Кубань 207 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 623 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6414 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49640 1
CNews Инновация года - награда 114 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370146, в очереди разбора - 748503.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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