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Зарубежнефть ЗН Цифра
УПОМИНАНИЯ
Зарубежнефть и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12225 1
|Орлов Александр 12 2
|Мартиросов Давид 76 2
|Курицин Владимир 3 2
|Кузнецов Сергей 157 1
|Смирнов Алексей 246 1
|Турчановский Дмитрий 13 1
|Петров Виктор 17 1
|Шельменков Сергей 2 1
|Мишустин Николай 3 1
|Алешин Алексей 6 1
|Атоян Антон 4 1
|Малинский Алексей 5 1
|Вихровский Кирилл 16 1
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