Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178334
ИКТ 13882
Организации 10788
Ведомства 1470
Ассоциации 1007
Технологии 3479
Системы 25875
Персоны 76562
География 2889
Статьи 1535
Пресса 1228
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2661
Мероприятия 858

Зарубежнефть ЗН Цифра


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 «ЗН Цифра» внедрила решения импортонезависимой экосистемы «Базиса» 2
08.07.2025 «ЗН Цифра» внедрила решения импортонезависимой экосистемы «Базиса» 2
08.07.2025 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Зарубежнефть и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК 2494 3
HP Inc. 5724 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 379 1
Базальт СПО - BaseALT 723 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4240 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 268 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 572 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 324 1
Северсталь Инфоком 81 1
Открытые технологии 707 1
Баланс-Платформа - Balance Platform 5 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2907 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 526 1
Северсталь ПАО - Severstal 514 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 493 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 286 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 49 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 87 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1215 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12225 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1576 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11525 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29620 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69294 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53974 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6405 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13030 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21301 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30872 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2679 3
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 569 3
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 238 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11994 2
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 403 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9762 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1987 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2371 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2569 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6018 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4015 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10853 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14703 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 136 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26275 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2941 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32383 1
OpenStack 516 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4334 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8491 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4177 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7727 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3500 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2273 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 789 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 627 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4207 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2812 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11641 1
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 323 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13063 1
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 83 3
Basis - Базис.Workplace 53 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1856 2
Linux OS 10354 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5529 1
Apple Face ID 226 1
Apple Touch ID 287 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 217 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 217 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 213 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - ESMP - Ростелеком Enterprise Service Management Platform 27 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SberLinux OS Server 20 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье 25 1
IVA One 20 1
Basis - Базис.SDN 5 1
Орлов Александр 12 2
Мартиросов Давид 76 2
Курицин Владимир 3 2
Кузнецов Сергей 157 1
Смирнов Алексей 246 1
Турчановский Дмитрий 13 1
Петров Виктор 17 1
Шельменков Сергей 2 1
Мишустин Николай 3 1
Алешин Алексей 6 1
Атоян Антон 4 1
Малинский Алексей 5 1
Вихровский Кирилл 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 150825 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9373 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5088 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6003 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2659 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19505 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5636 1
Экономический эффект 1136 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6048 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3040 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49697 1
Металлы - Никель - Nickel 342 1
CNews Инновация года - награда 114 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371677, в очереди разбора - 749860.
Создано именных указателей - 178334.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi управлением и голосовым помощником: выбор ZOOM

Как забронировать отели и билеты из России: лучшие сервисы и приложения

Лучшие альтернативы Skype: 7 сервисов для видеозвонков

Показать еще

Наука

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое
Показать еще