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Алешин Алексей



29.04.2025 «Норбит» провела аудит ИТ-ландшафта НПО «ЭМК» 1
19.07.2013 «Российская электроника» будет реформироваться под новым руководством 1
27.06.2012 РВК и «Ростехнологии» будут сотрудничать в области инновационного развития России 1
09.12.2010 В России будет выпускаться оборудование Polycom 1
09.12.2010 «Ростехнологии» и Polycom подписали соглашение о начале сборки оборудования видеоконференцсвязи в России 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Алешин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3236 4
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 2
РКСС - Российская корпорация средств связи 38 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Ланит - Норбит - Norbit 378 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1176 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1329 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 376 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
ЦБ РФ - Медцентр Банка России - Многопрофильный медицинский центр Банка России 5 1
Альфа-Банк 1790 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 96 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 275 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 117 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 1
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3019 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 591 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5549 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67452 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8258 2
КСБ - Комплексные системы безопасности 1502 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1707 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3094 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30376 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6464 1
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Хомяков Сергей 45 2
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Агамирзян Игорь 74 1
Асланян Сергей 103 1
Гуляев Юрий 8 1
Бадалов Андрей 65 1
Якунин Александр 49 1
Зверев Андрей 59 1
Литвин Владимир 6 1
Рогов Сергей 5 1
Бакатин Дмитрий 1 1
Баринов Сергей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 147956 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43967 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52483 2
Россия - ПФО - Саратовская область 752 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14226 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2552 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 936 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 862 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 110 1
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6142 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7876 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6077 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 25 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 33 1
Короткая ссылка
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