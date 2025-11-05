Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185249
ИКТ 14380
Организации 11160
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3526
Системы 26372
Персоны 79703
География 2978
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 875

Баринов Сергей


СОБЫТИЯ


05.11.2025 ТМИ протестировала аппаратную платформу для СХД на базе управляющего ПО Raidix 5 1
10.10.2022 Treolan начинает поставки оборудования ТМИ 1
09.11.2021 Merlion стала официальным дистрибьютором ТМИ в России 1
05.09.2014 В новый совет директоров «Росэлектроники» вошел экс-замминистра связи Денис Свердлов 1
19.07.2013 «Российская электроника» будет реформироваться под новым руководством 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Баринов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3300 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1215 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 327 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 183 1
Ростех - РТ-Информ 143 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 200 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2247 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 898 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1370 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1532 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 98 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 307 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3358 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 604 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 118 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5742 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3503 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12725 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31711 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3501 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14933 2
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 416 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21838 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3239 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22714 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9785 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21709 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2425 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1609 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 335 1
SDS - Software Defined Storage - Программно-определяемая сеть хранения - Программно-определяемые хранилища - Software Defined Server - Программно-определяемый сервер 58 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1324 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10047 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1810 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11450 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14682 1
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 63 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1998 1
Якунин Александр 49 2
Зверев Андрей 59 2
Литвин Владимир 6 2
Федоров Кирилл 5 1
Хохлов Сергей 8 1
Гайдаш Кирилл 3 1
Бакатин Дмитрий 1 1
Рогов Сергей 5 1
Гуляев Юрий 8 1
Газизов Камиль 67 1
Асланян Сергей 103 1
Ачкасов Евгений 43 1
Свердлов Денис 201 1
Кужекин Александр 3 1
Кельин Марк 3 1
Скорина Жанна 4 1
Алешин Алексей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 155363 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2645 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 119 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 344 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 884 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 980 1
Россия - ПФО - Саратовская область 782 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54584 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5282 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6287 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5809 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10625 1
Аудит - аудиторский услуги 3048 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3168 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 372 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6312 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31544 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8291 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50898 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2326 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3721 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 35 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 30 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1397656, в очереди разбора - 732415.
Создано именных указателей - 185249.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/