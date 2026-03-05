Индексная книга (каталог) CNews*
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РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
СОБЫТИЯ
Публикаций - 38, упоминаний - 50
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 3
|Гуляев Юрий 8 3
|Кинев Николай 2 2
|Липов Андрей 68 2
|Кузнецов Николай 27 2
|Пестерева Ольга 34 2
|Казаков Анатолий 3 1
|Алешин Алексей 6 1
|Якимов Аркадий 1 1
|Фурсов Андрей 1 1
|Жукова Елена 2 1
|Вишневский Владимир 1 1
|Синицин Николай 1 1
|Супиков Алексей 1 1
|Юферов Вячеслав 2 1
|Клюев Владимир 3 1
|Елкин Владимир 1 1
|Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 62 1
|Пашаев Давид 1 1
|Крутских Владислав 3 1
|Хан Федор 1 1
|Chua Leon - Чуа Леон 6 1
|Спасский Игорь 1 1
|Епифанов Егор 1 1
|Станкевич Наталия 1 1
|Пнев Алексей 1 1
|Рейман Леонид 1065 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Никифоров Николай 1138 1
|Иванов Сергей 405 1
|Федулов Владислав 86 1
|Массух Илья 239 1
|Ковалев Сергей 30 1
|Тамодин Николай 49 1
|Шойгу Сергей 92 1
|Давыдов Александр 54 1
|Назаров Сергей 60 1
|Сурков Владислав 73 1
|Дмитриев Александр 56 1
|Коновалов Александр 14 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.