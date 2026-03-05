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РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

СОБЫТИЯ


05.03.2026 НИИЭТ внедряет отечественные микросхемы в образовательный процесс 1
10.12.2025 В России запустили серийное производство оптоволокна для БПЛА 1
18.09.2025 Институт РАН ищет недорогой китайский литограф для работ с квантовыми технологиями 4
30.07.2025 Россия занялась созданием чипов для квантового компьютера 2
18.03.2025 Российские ученые воссоздали динамику модели нейрона мозга с помощью нейросети 2
01.10.2024 Студенты ИT Академии Samsung защитили выпускные проекты в МЭИ 1
25.10.2023 Исследователи разработали методику изготовления сверхпроводниковых пленок NbTiN с оптимальными параметрами 3
21.06.2023 Математики СПбГУ нашли формулу для оптимальной работы диапазона частот в радиосвязи и телекоммуникациях 2
17.01.2018 Концерн «Созвездие» наращивает НИОКР в сотрудничестве с вузами 1
15.08.2016 Михаил Медриш назначен директором по эксплуатации «Акадо Телеком» 1
07.08.2014 Дмитрий Савельев возглавил направление «Розничные сети» в «Белтеле» 1
18.06.2014 Оператор Минобороны РФ попал под санкции США 1
19.07.2013 «Российская электроника» будет реформироваться под новым руководством 1
10.01.2013 Топ-менеджер Softline перешел в «Белтел» на пост руководителя направления ЦОД 1
12.07.2012 Назначен ИТ-директор Кремля 1
12.07.2012 Андрей Липов возглавил управление президента по применению ИТ и развитию электронной демократии 1
28.07.2011 Российскому разработчику популярного ПО нужны не инвестиции, а сотрудники 1
26.04.2010 "Высокие технологии XXI века": итоги форума и перспективы технологий 1
06.04.2010 РОСНАНО организует производство RFID 1
15.09.2008 Nortel запустил программу по сотрудничеству с российскими вузами 1
14.12.2007 "Нанотехнологии - производству 2007": итоги конференции 1
26.11.2007 27 ноября откроется выставка «Беспроводные и мобильные технологии 2007» 1
08.08.2007 МИРЭА купит оборудование и ПО: открытый конкурс 1
08.06.2007 Саратовские ученые открыли водоэлектрический эффект 1
06.06.2007 Присуждены Государственные премии России 2006 г. в области науки и технологий 1
17.11.2006 21 ноября откроется конференция "Беспроводные и мобильные технологии 2006" 2
08.11.2006 21 ноября откроется конференция "Беспроводные и мобильные технологии 2006" 2
19.10.2006 21 ноября откроется конференция "Беспроводные и мобильные технологии 2006" 2
15.08.2006 В "Майкрософт Рус" появился департамент развлекательных платформ 1
02.02.2006 В "Борлас" назначен вице-президент 1
08.09.2005 Минобороны обнародовало список вузов, где сохранятся военные кафедры 1
07.07.2005 В "Голден Телекоме" назначен вице-президент по слияниям 1
09.06.2004 АФК «Система» намерена финансово поддержать наукоемкие проекты 1
09.06.2004 АФК «Система» намерена финансово поддержать наукоемкие проекты 1
04.02.2004 Правительство РФ утвердило кандидатов в советы директоров ОАО "Российская электроника" и ОАО "Связьинвест" 2
08.09.2003 В Intel – новое назначение 1
30.10.2001 "Компьютерра", Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского и Intel проводят конкурс 1
13.03.2001 НИИ "Восход" провел конференцию "Современные информационные технологии в управлении и образовании - новые возможности и перспективы использования" 1

Публикаций - 38, упоминаний - 50

РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 16
Softline - Софтлайн 3743 5
Microsoft Corporation 25775 3
Intel Corporation 12811 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 3
Philips 2099 3
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 3
Lenovo Motorola 3566 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 3
Inline Group - Инлайн Груп 105 3
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 3
Motorola Inc 1156 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Oracle Corporation 7074 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 2
РТИ 155 2
Beltel - Белтел 147 2
Google LLC 12690 2
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 55 2
МТС - Система Телеком 239 2
Vital Electronics - Витал Электроникс 2 1
ИСТ - Институт сетевых технологий 5 1
Радиал 4 1
ЭЛТЕХ - Экспертные лабораторные технологии - МедипалТех 15 1
Инсофт ИВЦ 13 1
Инсофт 25 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - Электроника КТЦ - Электроника Конструкторско-технологический центр 3 1
Седиком 22 1
ТИК - Телеинком - TIC - Teleincom - ТелеИнКом-ПК 13 1
Digital Angel - Applied Digital Solutions - ADS 35 1
Спектр НИИИН МНПО 2 1
Радиофизика - НИИРФ - Научно-исследовательский институт радиофизики имени академика А. А. Расплетина 21 1
Дэйтлайн НПЦ 5 1
Samsung Electronics 11065 1
Broadcom - VMware 2610 1
МАРС КБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро аппаратуры связи 3 3
Alps & Chase - Алпс энд Чейс 2 1
ГРЦАС - Государственный Российский центр атомного судостроения 1 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 1
Мосэнерго ПАО 132 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Лента - OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 1
Старый Лекарь 9 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Спектр Групп 4 1
Наукоград - технопарк 156 1
БГАРФ - Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота 3 1
Рубин ЦКБ МТ - Центральное конструкторское бюро МТ Рубин - Диакор МГП - Экопол МГНПЭП 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
РНФ - Российский научный фонд 201 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
НАН - Национальная ассоциация наноиндустрии - Наноиндустрия Концерн 24 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 6
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Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Будущее России. Национальные проекты 22 1
Компьютерра 45 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Federal Register 7 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
РАН - Российская академия наук 2122 18
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 14
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 2
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 2
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 33 2
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
Минздрав РФ - НГМУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный медицинский университет 4 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 1
Минздрав РФ - РостГМУ ВО ФГБОУ - Ростовский ГМУ - Ростовский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения HA 4 1
МГУ им. адм. Г. И. Невельского - Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского 18 1
РАН УрО ИМАШ - Институт машиноведения им. А. А. Благонравова Российской академии наук 11 1
МГАУ им. В. П. Горячкина - Московский государственный агроинженерный университет имени В. П. Горячкина 1 1
ВГЛТУ - Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова 3 1
Coventry University - Университет Ковентри 3 1
University of Catania - Катанийский университет 1 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 24 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 1
Samsung Innovation Campus - SIC - IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 14 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
Высокие технологии XXI века 78 1
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