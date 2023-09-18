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Beltel Белтел
Beltel Datanomics – подразделение системного интегратора «Белтел» по работе в области аналитики больших данных и искусственного интеллекта. Сервисы Beltel Datanomics помогают увеличивать товарооборот, оптимизировать складские запасы и производственные процессы, сокращая трудоемкость и многое другое.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 62 дела, на cумму 14 395 727 503 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|18.09.2023
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«Белтел» и «Константа» объявили о партнёрстве в области решений для предприятий пищевого производства
«Константа», разработчик и интегратор решений на платформе «1С» и Beltel Datanomics, разработчик аналитических сервисов для автоматического прогнозирования на базе алгоритмов машинного обучения, приняли решение о сотрудничестве, которое позволит повысить точн
|25.01.2023
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Beltel Datanomics разработал модель прогнозирования для товаров с прерывистым спросом
тизы специалистов Beltel Datanomics». *** Beltel Datanomics – подразделение системного интегратора «Белтел» по работе в области аналитики больших данных и искусственного интеллекта. Сервисы Bel
|03.08.2022
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Beltel Datanomics повысила точность прогнозирования автозаказа розничной сети агрохолдинга «Русское поле» на 40%
Beltel Datanomics повысила точность прогнозирования автозаказа розничной сети агрохолдинга «Русское поле» на 40%. Перед Beltel Datanomics была поставлена задача повысить точность прогнозирования существующего модуля автозаказа фирменной розницы агрохолдинга «Павловская курочка». Для её решения применен аналитиче
|28.07.2022
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«Белтел» построил сетевую инфраструктуру Дома Балле
Системный интегратор «Белтел» построил слаботочную инфраструктуру Дома Балле, расположенного в петербургском историческом особняке XIX века. Жилой комплекс введен в эксплуатацию в июле 2022 г. Дом Балле напротив Мар
|10.06.2022
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«Белтел» оборудовал Библиотеку Маяковского мультимедийным комплексом
ехнологии библиотечной отрасли. Одним из решений, направленных на улучшение навигации и повышение доступности полезной для посетителей информации, стал мультимедийный комплекс системного интегратора «Белтел». Мультимедийный комплекс включает девять профпанелей Ultra Stretch и OLED дисплеев. компании LG, расположенных в разных зонах библиотеки. На экранах отображается различная полезная инфо
|23.12.2021
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«Белтел» построил слаботочную инфраструктуру производственной площадки «Архбум» в Ульяновской области
Системный интегратор «Белтел» построил слаботочную инфраструктуру производственной площадки «Архбум» в Ульяновской области. Первая очередь нового завода по производству гофрокартона компании «Архбум» расположена на
|08.10.2021
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«Белтел» создал мультимедийный комплекс для библиотеки и арт-резиденции «Шкаф» c использованием профессиональных панелей LG
Системный интегратор «Белтел» завершил создание мультимедийного комплекса для библиотеки и арт-резиденции «Шкаф» (Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухачевского, 31Б). В проекте использовано оборудование компании LG, в т
|03.09.2021
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«Белтел» оборудовал мультимедийными решениями новую школу в Подольске
К началу нового 2021 учебного года компания «Белтел» совместно с ключевым партнером генеральным подрядчиком строительства АО «МСУ-1» оснастила мультимедийным оборудованием новую школу №36 на 1100 мест в городе Подольске Московской области
|09.02.2021
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«Белтел» построил слаботочную инфраструктуру отеля Radisson Blu Olympiyskiy Hotel в Москве
Системный интегратор «Белтел» построил телекоммуникационную и мультимедийную инфраструктуру пятизвездочного отеля Radisson Blu Olympiyskiy Hotel, Moscow. Отель предлагает гостям 379 номеров, в том числе 75 люксов и
|27.10.2020
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БЕЛТЕЛ построил слаботочную инфраструктуру нового отеля Movenpick Moscow Taganskaya
Системный интегратор БЕЛТЕЛ завершил строительство слаботочной инфраструктуры отеля премиум-класса Movenpick Moscow Taganskaya с зоной SPA и бассейном, ставшего первым отелем бренда в России. В рамках проекта внедр
|03.08.2020
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«Белтел» модернизировал пограничную WAN-инфраструктуру «Аквафор»
«Белтел» внедрил решение компании Fortinet на шести площадках «Аквафор» в России и Эстонии для организации высокопроизводительного и отказоустойчивого доступа в интернет, надежной связи между пл
|08.06.2020
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«Белтел» помог «Ростелекому» объединить петербургские офисы в сеть Unified Communications
Системный интегратор «Белтел» принял участие в интеграционном проекте «Ростелекома», в результате которого была создана единая инфраструктура, отвечающая высоким требованиям крупнейшего российского провайдера цифров
|13.11.2019
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«Белтел» внедрил решение для дистанционного онлайн-обучения в ГИТИСе
«Белтел» создал мультимедийный комплекс с использованием телевизионных технологий для съемки, записи и онлайн дистанционного обучения в режиме видеоконференции для слушателей ГИТИСа. Для реализа
|23.08.2019
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«Белтел» ввел в строй телемедицинский центр НМИЦ имени Н.Н. Петрова Минздрава России
Системный интегратор «Белтел» и НМИЦ имени Н.Н. Петрова завершили строительство телемедицинского центра с поддержкой специализированных медицинских отраслевых стандартов визуализации цифровых медицинских изображений
|15.08.2019
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«Белтел» построил ИТ-инфраструктуру отеля Holiday Inn Express Moscow Baumanskaya
«Белтел» завершил комплексный проект по строительству слаботочной инфраструктуры нового отеля
|27.06.2018
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БЕЛТЕЛ сообщает о первом внедрении системы IPTV at-visions в России
Системный интегратор БЕЛТЕЛ завершил первое в России внедрение системы интерактивного телевидения ONEsquare от ком
|25.01.2018
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«Белтел» построил систему управления зданием комплекса ЦУМ Воронеж
«Белтел» завершил строительство системы BMS многофункционального комплекса ЦУМ Воронеж, включающего отель «Воронеж Марриотт», деловой центр и апартаменты премиального уровня. Здание Воронежского
|09.10.2017
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«Белтел» модернизировал сетевую инфраструктуру Park Inn by Radisson Прибалтийская
«Белтел» объявил о завершении модернизации сетевой инфраструктуры одного из крупнейших в России отелей Park Inn by Radisson Прибалтийская. Новая IT-инфраструктура обеспечивает постояльцам отеля
|29.08.2017
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«Белтел» представила новое подразделения Datanomics
«Белтел» объявила о создании подразделения Datanomics, работающего в области IoT, Big Data и Machine Learning. Beltel Datanomics предлагает предприятиям сервис, позволяющий прогнозировать спрос
|28.08.2017
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«Белтел» построил слаботочную инфраструктуру двух новых отелей семейства ibis
«Белтел» завершил масштабный проект по строительству комплекса инженерной, телекоммуникационной и мультимедийной инфраструктуры отелей ibis Moscow Oktyabrskoye Pole и ibis Budget Oktyabrskoye Po
|20.06.2017
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«Белтел» построил систему фонового озвучивания для отеля Radisson Resort Zavidovo
«Белтел» объявил о завершении проекта по созданию системы фонового озвучивания для восьми общественных зон отеля Radisson Resort, Zavidovo, включая лобби, конференц-зону, бары, рестораны, SPA и
|12.05.2017
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«Белтел» модернизировал сетевую инфраструктуру российского подразделения Heineken
«Белтел» объявил об успешном завершении проекта по модернизации сетевой инфраструктуры российс
|26.04.2017
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«Белтел» завершил первый этап внедрения новой системы IPTV в отеле Radisson Kaliningrad
Компания «Белтел», системный интегратор, завершила первый этап проекта по внедрению новой системы IPTV
|05.10.2016
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Avaya и «Белтел» оснастили телекоммуникациями новый стадион ЦСКА
кта на арене ЦСКА. Как сообщили CNews в компании, вся телекоммуникационная инфраструктура стадиона, включая локальную вычислительную сеть, Wi-Fi и систему телефонии, построена системным интегратором «Белтел» на базе технологий Avaya. Арена ЦСКА на 30 тыс. зрителей – современное спортивное сооружение, соответствующее нормам FIFA и UEFA. На этом стадионе будут проходить мероприятия мирового у
|26.09.2016
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«Белтел» оснастил университет ИТМО интерактивным мультимедийным комплексом
Системный интегратор «Белтел» внедрил интерактивный мультимедийный комплекс в университете ИТМО. Для демонстрации р
|24.08.2016
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«Белтел» открыл филиал в Новосибирске
Системный интегратор «Белтел» объявил о расширении географического присутствия и открытии нового офиса «Белтел
|21.07.2016
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«Белтел» завершил мультимедийное оснащение федерального телемедицинского консультативного центра СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова
Системный интегратор «Белтел» завершил проект по мультимедийному оснащению федерального телемедицинского консультат
|05.07.2016
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«Белтел» построил мультимедийный комплекс для АК «Алроса»
Системный интегратор «Белтел» оборудовал мультимедийной системой конференц-зал Аппарата управления АК «Алроса» в городе Мирном (республика Саха (Якутия). Построенный комплекс включает восемь подсистем. Основным элем
|10.06.2016
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«Белтел» поставил системы IPTV и Digital Signage в новый отель Park Inn by Radisson Nizhny Tagil
Системный интегратор «Белтел» помогает новому отелю Park Inn by Radisson Nizhny Tagil информировать гостей о проводимых акциях, а также предоставлять другую полезную информацию с помощью решений компании Otrum. Park
|16.03.2016
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«Белтел» построил инфраструктуру отелей Novotel и Ibis в Красноярске
Системный интегратор «Белтел» построил инфраструктуру двух отелей международной сети AccorHotels, недавно открывшихся в Красноярске, – «Novotel Красноярск Центр» и «Ibis Красноярск Центр». «Novotel Красноярск Центр»
|30.11.2015
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«Белтел» построил инфраструктуру отеля Park Inn by Radisson Novokuznetsk
Системный интегратор «Белтел» завершил работы по строительству инфраструктуры отеля Park Inn by Radisson Novokuznet
|28.10.2015
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«Белтел» построил инфраструктуру отеля Holiday Inn Ufa
ые требования на сроки ввода объекта в эксплуатацию, а также требовало повышенной надежности инфраструктуры, соответствующей высокому уровню государственных мероприятий. Перед системным интегратором «Белтел», выбранным для реализации проекта, была поставлена задача оснащения гостиницы следующими системами: УПАТС, ЛВС, Wi-Fi, BMS, СКС, СКУД, а также системами видеонаблюдения, оповещения, упр
|07.09.2015
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«Белтел» построил телефонную сеть для отеля Hyatt Place Jermuk
Системный интегратор «Белтел» построил телефонную сеть на базе АТС Alcatel OmniPCX Enterprise и внедрил систему Call Accounting от компании Tiger TMS в новом отеле Hyatt Place Jermuk. Отель Hyatt Place Jermuk на 92
|01.06.2015
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«Белтел» обеспечил безопасность посетителей многофункционального комплекса «ВТБ Ледовый дворец»
Системный интегратор «Белтел» построил мобильный досмотровый комплекс для обеспечения безопасности посетителей «ВТБ
|27.05.2015
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Благодаря решениям «Белтел» и Avaya клиенты справочной службы 516 могут получать информацию по различным каналам связи
Системный интегратор «Белтел» внедрил решения Avaya для контакт-центров в справочной службе 516 Дальнего Востока. Теперь пользователи могут получать справки не только по телефону, но и по SMS, e-mail, ICQ, а также ч
|30.03.2015
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«Белтел» построил ИТ-инфраструктуру нового австрийского центра здоровья Verba Mayr в Подмосковье
Системный интегратор «Белтел» обеспечил современными ИТ-решениями австрийский центр здоровья Verba Mayr, который бу
|24.11.2014
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«Белтел» оснастил ИТ-решениями отель Park Inn by Radisson Airport St. Petersburg
Системный интегратор «Белтел» внедрил системы IPTV и Digital Signage, а также построил ЛВС в отеле Park Inn by Radi
|17.11.2014
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«Белтел» построил инфраструктуру нового гостиничного комплекса Accor в Москве
Системный интегратор «Белтел» завершил масштабный проект по техническому оснащению нового гостиничного комплекса Ac
|03.09.2014
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«Транснефть» интегрировала CRM-систему с ПО контакт-центра с помощью «Белтела»
Системный интегратор «Белтел» и СК «Транснефть» завершили второй этап проекта, в рамках которого была выполнена инт
|07.08.2014
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Дмитрий Савельев возглавил направление «Розничные сети» в «Белтеле»
Руководителем направления «Розничные сети» в компании «Белтел» назначен Дмитрий Савельев. Как сообщили CNews в «Белтеле», в его обязанности будет вх
Beltel и организации, системы, технологии, персоны:
|Цуцкарев Кирилл 7 6
|Племяшова Анна 6 6
|Щербаков Сергей 32 4
|Корчагин Руслан 23 3
|Галкин Дмитрий 27 2
|Башков Игорь 19 2
|Шурыгина Светлана 2 2
|Лисицин Евгений 21 2
|Герасимов Константин 3 2
|Курочкин Алексей 17 2
|Дашковская Марина 2 2
|Кабо Виктор 2 2
|Большаков Сергей 4 2
|Студеникин Сергей 2 2
|Юферов Вячеслав 2 2
|Мельникова Анастасия 440 2
|Карпинский Алексей 42 1
|Прянишников Николай 316 1
|Лавров Владимир 111 1
|Поляков Дмитрий 56 1
|Степанов Евгений 39 1
|Лепендин Сергей 1 1
|Курапеев Дмитрий 7 1
|Овчаренко Наталия 4 1
|Ройтберг Григорий 6 1
|Петухова Варвара 1 1
|Майер Елена 2 1
|Локтева Людмила 3 1
|Аниканова Мария 15 1
|Миронов Александр 16 1
|Козлов Игорь 47 1
|Татаринов Кирилл 43 1
|Голосова Дарья 5 1
|Варфоломеев Владимир 3 1
|Саушкин Олег 31 1
|Ивашинников Андрей 3 1
|Полушин Алексей 1 1
|Солонин Виталий 90 1
|Геклер Алена 30 1
|Пантелеев Илья 25 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
|Forbes - Форбс 1002 1
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