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Beltel
Белтел


08.10.2021 «Белтел» создал мультимедийный комплекс для библиотеки и арт-резиденции «Шкаф» c использованием профессиональных панелей LG 4
03.09.2021 «Белтел» оборудовал мультимедийными решениями новую школу в Подольске 1
09.02.2021 «Белтел» построил слаботочную инфраструктуру отеля Radisson Blu Olympiyskiy Hotel в Москве 1
27.11.2020 Нацпроект «Здравоохранение» привел к росту выручки поставщиков ИТ 1
27.10.2020 БЕЛТЕЛ построил слаботочную инфраструктуру нового отеля Movenpick Moscow Taganskaya 1
03.08.2020 «Белтел» модернизировал пограничную WAN-инфраструктуру «Аквафор» 1
08.06.2020 «Белтел» помог «Ростелекому» объединить петербургские офисы в сеть Unified Communications 1
13.11.2019 «Белтел» внедрил решение для дистанционного онлайн-обучения в ГИТИСе 1
23.08.2019 «Белтел» ввел в строй телемедицинский центр НМИЦ имени Н.Н. Петрова Минздрава России 1
15.08.2019 «Белтел» построил ИТ-инфраструктуру отеля Holiday Inn Express Moscow Baumanskaya 1
27.06.2018 БЕЛТЕЛ сообщает о первом внедрении системы IPTV at-visions в России 1
25.01.2018 «Белтел» построил систему управления зданием комплекса ЦУМ Воронеж 1
09.10.2017 «Белтел» модернизировал сетевую инфраструктуру Park Inn by Radisson Прибалтийская 1
29.08.2017 «Белтел» представила новое подразделения Datanomics 3
28.08.2017 «Белтел» построил слаботочную инфраструктуру двух новых отелей семейства ibis 1
20.06.2017 «Белтел» построил систему фонового озвучивания для отеля Radisson Resort Zavidovo 1
12.05.2017 «Белтел» модернизировал сетевую инфраструктуру российского подразделения Heineken 3
26.04.2017 «Белтел» завершил первый этап внедрения новой системы IPTV в отеле Radisson Kaliningrad 1
05.10.2016 Avaya и «Белтел» оснастили телекоммуникациями новый стадион ЦСКА 1
26.09.2016 «Белтел» оснастил университет ИТМО интерактивным мультимедийным комплексом 1
24.08.2016 «Белтел» открыл филиал в Новосибирске 1
21.07.2016 «Белтел» завершил мультимедийное оснащение федерального телемедицинского консультативного центра СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова 2
05.07.2016 «Белтел» построил мультимедийный комплекс для АК «Алроса» 1
10.06.2016 «Белтел» поставил системы IPTV и Digital Signage в новый отель Park Inn by Radisson Nizhny Tagil 1
16.03.2016 «Белтел» построил инфраструктуру отелей Novotel и Ibis в Красноярске 2
30.11.2015 «Белтел» построил инфраструктуру отеля Park Inn by Radisson Novokuznetsk 1
30.11.2015 Некосметический ремонт: Oriflame экономит €200 тыс. в год за счет переноса корпоративной почты в «облако» 1
28.10.2015 «Белтел» построил инфраструктуру отеля Holiday Inn Ufa 2
07.09.2015 «Белтел» построил телефонную сеть для отеля Hyatt Place Jermuk 1
01.06.2015 «Белтел» обеспечил безопасность посетителей многофункционального комплекса «ВТБ Ледовый дворец» 1
27.05.2015 Благодаря решениям «Белтел» и Avaya клиенты справочной службы 516 могут получать информацию по различным каналам связи 2
30.03.2015 «Белтел» построил ИТ-инфраструктуру нового австрийского центра здоровья Verba Mayr в Подмосковье 1
24.11.2014 «Белтел» оснастил ИТ-решениями отель Park Inn by Radisson Airport St. Petersburg 1
17.11.2014 «Белтел» построил инфраструктуру нового гостиничного комплекса Accor в Москве 2
03.09.2014 «Транснефть» интегрировала CRM-систему с ПО контакт-центра с помощью «Белтела» 1
07.08.2014 Дмитрий Савельев возглавил направление «Розничные сети» в «Белтеле» 1
24.07.2014 «Белтел» оснастил ИТ-решениями новый курорт Radisson Resort, Zavidovo 2
01.07.2014 «Белтел» обеспечит поддержку ИТ-инфраструктуры Oriflame во всем мире 2
28.04.2014 «Белтел» создал ИТ-инфраструктуру «Российского международного олимпийского университета» 1
07.04.2014 Microsoft Dynamics AX Forum 2014: новая ERP-стратегия 1

Публикаций - 97, упоминаний - 128

Beltel упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 11
Samsung Electronics 5677 6
Cisco Systems 2040 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 2
Nortel Networks 222 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 241 2
СмартМед - SmartMed 2 1
Vivitek - Вивитек 16 1
Biamp Systems 5 1
Синтерра - Synterra 565 1
Barco 18 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 1
IBM 3544 1
SAP SE 3215 1
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 1
ФОРС - Центр разработки 179 1
Extron Electronics 36 1
Crestron 67 1
Bosch - БСХ бытовые приборы 227 1
Siemens AG - Сименс Россия 656 1
Philips 719 1
HPE Aruba Networks 67 1
Fortinet 286 1
LG Electronics 1853 1
Accor Hotels 11 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Marriott Hotels 17 1
Four Seasons Hotels and Resorts 10 1
Транснефть 159 1
ЦУМ Воронеж 1 1
Marriott Hotels - Voronezh Marriott - Воронеж Марриотт 1 1
Аквафор 6 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц 8 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
Hyatt Hotels and Resorts - Хаятт 4 1
ВТБ Ледовый Дворец 2 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 2
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 14
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 4
BMS - Building Management System 31 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1253 2
PMS - Property Management System - Система управления отелем 7 1
Hospitality Solutions - Hospitality Management Solutions - Hospitality Management - Управление в индустрии гостеприимства 5 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1205 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 832 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 59 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
Avaya Aura 41 3
Avaya Aura Communication Manager 29 3
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 2
Siemens Simatic 10 2
Microsoft Azure 1171 2
Apple iPad 3263 2
Microsoft Office 365 769 1
Avaya VSP - Avaya Virtual Services Platform 1 1
Avaya ERS - Avaya Ethernet Routing Switch 1 1
Avaya SDN Fx networking architecture 5 1
Федеральная телемедицинская сеть Минздрава России - Телемедицинская система ВЦМК — КТЦ ФТМС 2 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 80 1
Nvidia GeForce GTX 2067 1
OpenText Documentum 190 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 1
Microsoft Exchange 682 1
Avaya Vantage 17 1
Fortinet FortiSandbox 18 1
Avaya IX Workplace 8 1
Fortinet FortiManager 20 1
Fortinet FortiAnalyzer 19 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 243 1
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 1
Щербаков Сергей 14 2
Карпинский Алексей 37 1
Лепендин Сергей 1 1
Овчаренко Наталия 4 1
Шурыгина Светлана 2 1
Петухова Варвара 1 1
Козлов Игорь 36 1
Корчагин Руслан 22 1
Полушин Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 4
Россия - СФО - Новосибирск 1969 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - ПФО - Казань 1518 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 1
Россия - ПФО - Самара 1289 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Россия - Находка 80 1
Россия - Мирный 21 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 1
Казахстан - Республика 2632 1
Россия - Забайкальский край 356 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Волгоградская область 399 1
Россия - Приморский край - Приморье 604 1
Эстония - Таллин 27 1
Австрия - Австрийская Республика 528 1
Эстония - Эстонская Республика 416 1
Россия - Воронеж 690 1
Испания - Королевство 1255 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 61 1
Русский язык 983 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
CNews Analytics 1990 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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