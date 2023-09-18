Beltel - Белтел

«Белтел» и «Константа» объявили о партнёрстве в области решений для предприятий пищевого производства «Константа», разработчик и интегратор решений на платформе «1С» и Beltel Datanomics, разработчик аналитических сервисов для автоматического прогнозирования на базе алгоритмов машинного обучения, приняли решение о сотрудничестве, которое позволит повысить точн

Beltel Datanomics разработал модель прогнозирования для товаров с прерывистым спросом тизы специалистов Beltel Datanomics». *** Beltel Datanomics – подразделение системного интегратора «Белтел» по работе в области аналитики больших данных и искусственного интеллекта. Сервисы Bel

Beltel Datanomics повысила точность прогнозирования автозаказа розничной сети агрохолдинга «Русское поле» на 40% Beltel Datanomics повысила точность прогнозирования автозаказа розничной сети агрохолдинга «Русское поле» на 40%. Перед Beltel Datanomics была поставлена задача повысить точность прогнозирования существующего модуля автозаказа фирменной розницы агрохолдинга «Павловская курочка». Для её решения применен аналитиче

«Белтел» построил сетевую инфраструктуру Дома Балле Системный интегратор «Белтел» построил слаботочную инфраструктуру Дома Балле, расположенного в петербургском историческом особняке XIX века. Жилой комплекс введен в эксплуатацию в июле 2022 г. Дом Балле напротив Мар

«Белтел» оборудовал Библиотеку Маяковского мультимедийным комплексом ехнологии библиотечной отрасли. Одним из решений, направленных на улучшение навигации и повышение доступности полезной для посетителей информации, стал мультимедийный комплекс системного интегратора «Белтел». Мультимедийный комплекс включает девять профпанелей Ultra Stretch и OLED дисплеев. компании LG, расположенных в разных зонах библиотеки. На экранах отображается различная полезная инфо

«Белтел» построил слаботочную инфраструктуру производственной площадки «Архбум» в Ульяновской области Системный интегратор «Белтел» построил слаботочную инфраструктуру производственной площадки «Архбум» в Ульяновской области. Первая очередь нового завода по производству гофрокартона компании «Архбум» расположена на

«Белтел» создал мультимедийный комплекс для библиотеки и арт-резиденции «Шкаф» c использованием профессиональных панелей LG Системный интегратор «Белтел» завершил создание мультимедийного комплекса для библиотеки и арт-резиденции «Шкаф» (Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухачевского, 31Б). В проекте использовано оборудование компании LG, в т

«Белтел» оборудовал мультимедийными решениями новую школу в Подольске К началу нового 2021 учебного года компания «Белтел» совместно с ключевым партнером генеральным подрядчиком строительства АО «МСУ-1» оснастила мультимедийным оборудованием новую школу №36 на 1100 мест в городе Подольске Московской области

«Белтел» построил слаботочную инфраструктуру отеля Radisson Blu Olympiyskiy Hotel в Москве Системный интегратор «Белтел» построил телекоммуникационную и мультимедийную инфраструктуру пятизвездочного отеля Radisson Blu Olympiyskiy Hotel, Moscow. Отель предлагает гостям 379 номеров, в том числе 75 люксов и

БЕЛТЕЛ построил слаботочную инфраструктуру нового отеля Movenpick Moscow Taganskaya Системный интегратор БЕЛТЕЛ завершил строительство слаботочной инфраструктуры отеля премиум-класса Movenpick Moscow Taganskaya с зоной SPA и бассейном, ставшего первым отелем бренда в России. В рамках проекта внедр

«Белтел» модернизировал пограничную WAN-инфраструктуру «Аквафор» «Белтел» внедрил решение компании Fortinet на шести площадках «Аквафор» в России и Эстонии для организации высокопроизводительного и отказоустойчивого доступа в интернет, надежной связи между пл

«Белтел» помог «Ростелекому» объединить петербургские офисы в сеть Unified Communications Системный интегратор «Белтел» принял участие в интеграционном проекте «Ростелекома», в результате которого была создана единая инфраструктура, отвечающая высоким требованиям крупнейшего российского провайдера цифров

«Белтел» внедрил решение для дистанционного онлайн-обучения в ГИТИСе «Белтел» создал мультимедийный комплекс с использованием телевизионных технологий для съемки, записи и онлайн дистанционного обучения в режиме видеоконференции для слушателей ГИТИСа. Для реализа

«Белтел» ввел в строй телемедицинский центр НМИЦ имени Н.Н. Петрова Минздрава России Системный интегратор «Белтел» и НМИЦ имени Н.Н. Петрова завершили строительство телемедицинского центра с поддержкой специализированных медицинских отраслевых стандартов визуализации цифровых медицинских изображений

«Белтел» построил ИТ-инфраструктуру отеля Holiday Inn Express Moscow Baumanskaya «Белтел» завершил комплексный проект по строительству слаботочной инфраструктуры нового отеля

БЕЛТЕЛ сообщает о первом внедрении системы IPTV at-visions в России Системный интегратор БЕЛТЕЛ завершил первое в России внедрение системы интерактивного телевидения ONEsquare от ком

«Белтел» построил систему управления зданием комплекса ЦУМ Воронеж «Белтел» завершил строительство системы BMS многофункционального комплекса ЦУМ Воронеж, включающего отель «Воронеж Марриотт», деловой центр и апартаменты премиального уровня. Здание Воронежского

«Белтел» модернизировал сетевую инфраструктуру Park Inn by Radisson Прибалтийская «Белтел» объявил о завершении модернизации сетевой инфраструктуры одного из крупнейших в России отелей Park Inn by Radisson Прибалтийская. Новая IT-инфраструктура обеспечивает постояльцам отеля

«Белтел» представила новое подразделения Datanomics «Белтел» объявила о создании подразделения Datanomics, работающего в области IoT, Big Data и Machine Learning. Beltel Datanomics предлагает предприятиям сервис, позволяющий прогнозировать спрос

«Белтел» построил слаботочную инфраструктуру двух новых отелей семейства ibis «Белтел» завершил масштабный проект по строительству комплекса инженерной, телекоммуникационной и мультимедийной инфраструктуры отелей ibis Moscow Oktyabrskoye Pole и ibis Budget Oktyabrskoye Po

«Белтел» построил систему фонового озвучивания для отеля Radisson Resort Zavidovo «Белтел» объявил о завершении проекта по созданию системы фонового озвучивания для восьми общественных зон отеля Radisson Resort, Zavidovo, включая лобби, конференц-зону, бары, рестораны, SPA и

«Белтел» модернизировал сетевую инфраструктуру российского подразделения Heineken «Белтел» объявил об успешном завершении проекта по модернизации сетевой инфраструктуры российс

«Белтел» завершил первый этап внедрения новой системы IPTV в отеле Radisson Kaliningrad Компания «Белтел», системный интегратор, завершила первый этап проекта по внедрению новой системы IPTV

Avaya и «Белтел» оснастили телекоммуникациями новый стадион ЦСКА кта на арене ЦСКА. Как сообщили CNews в компании, вся телекоммуникационная инфраструктура стадиона, включая локальную вычислительную сеть, Wi-Fi и систему телефонии, построена системным интегратором «Белтел» на базе технологий Avaya. Арена ЦСКА на 30 тыс. зрителей – современное спортивное сооружение, соответствующее нормам FIFA и UEFA. На этом стадионе будут проходить мероприятия мирового у

«Белтел» оснастил университет ИТМО интерактивным мультимедийным комплексом Системный интегратор «Белтел» внедрил интерактивный мультимедийный комплекс в университете ИТМО. Для демонстрации р

«Белтел» открыл филиал в Новосибирске Системный интегратор «Белтел» объявил о расширении географического присутствия и открытии нового офиса «Белтел

«Белтел» завершил мультимедийное оснащение федерального телемедицинского консультативного центра СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова Системный интегратор «Белтел» завершил проект по мультимедийному оснащению федерального телемедицинского консультат

«Белтел» построил мультимедийный комплекс для АК «Алроса» Системный интегратор «Белтел» оборудовал мультимедийной системой конференц-зал Аппарата управления АК «Алроса» в городе Мирном (республика Саха (Якутия). Построенный комплекс включает восемь подсистем. Основным элем

«Белтел» поставил системы IPTV и Digital Signage в новый отель Park Inn by Radisson Nizhny Tagil Системный интегратор «Белтел» помогает новому отелю Park Inn by Radisson Nizhny Tagil информировать гостей о проводимых акциях, а также предоставлять другую полезную информацию с помощью решений компании Otrum. Park

«Белтел» построил инфраструктуру отелей Novotel и Ibis в Красноярске Системный интегратор «Белтел» построил инфраструктуру двух отелей международной сети AccorHotels, недавно открывшихся в Красноярске, – «Novotel Красноярск Центр» и «Ibis Красноярск Центр». «Novotel Красноярск Центр»

«Белтел» построил инфраструктуру отеля Park Inn by Radisson Novokuznetsk Системный интегратор «Белтел» завершил работы по строительству инфраструктуры отеля Park Inn by Radisson Novokuznet

«Белтел» построил инфраструктуру отеля Holiday Inn Ufa ые требования на сроки ввода объекта в эксплуатацию, а также требовало повышенной надежности инфраструктуры, соответствующей высокому уровню государственных мероприятий. Перед системным интегратором «Белтел», выбранным для реализации проекта, была поставлена задача оснащения гостиницы следующими системами: УПАТС, ЛВС, Wi-Fi, BMS, СКС, СКУД, а также системами видеонаблюдения, оповещения, упр

«Белтел» построил телефонную сеть для отеля Hyatt Place Jermuk Системный интегратор «Белтел» построил телефонную сеть на базе АТС Alcatel OmniPCX Enterprise и внедрил систему Call Accounting от компании Tiger TMS в новом отеле Hyatt Place Jermuk. Отель Hyatt Place Jermuk на 92

«Белтел» обеспечил безопасность посетителей многофункционального комплекса «ВТБ Ледовый дворец» Системный интегратор «Белтел» построил мобильный досмотровый комплекс для обеспечения безопасности посетителей «ВТБ

Благодаря решениям «Белтел» и Avaya клиенты справочной службы 516 могут получать информацию по различным каналам связи Системный интегратор «Белтел» внедрил решения Avaya для контакт-центров в справочной службе 516 Дальнего Востока. Теперь пользователи могут получать справки не только по телефону, но и по SMS, e-mail, ICQ, а также ч

«Белтел» построил ИТ-инфраструктуру нового австрийского центра здоровья Verba Mayr в Подмосковье Системный интегратор «Белтел» обеспечил современными ИТ-решениями австрийский центр здоровья Verba Mayr, который бу

«Белтел» оснастил ИТ-решениями отель Park Inn by Radisson Airport St. Petersburg Системный интегратор «Белтел» внедрил системы IPTV и Digital Signage, а также построил ЛВС в отеле Park Inn by Radi

«Белтел» построил инфраструктуру нового гостиничного комплекса Accor в Москве Системный интегратор «Белтел» завершил масштабный проект по техническому оснащению нового гостиничного комплекса Ac

«Транснефть» интегрировала CRM-систему с ПО контакт-центра с помощью «Белтела» Системный интегратор «Белтел» и СК «Транснефть» завершили второй этап проекта, в рамках которого была выполнена инт