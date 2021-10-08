Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Beltel
Белтел
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Публикаций - 97, упоминаний - 128
Beltel упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Щербаков Сергей 14 2
|Карпинский Алексей 37 1
|Лепендин Сергей 1 1
|Овчаренко Наталия 4 1
|Шурыгина Светлана 2 1
|Петухова Варвара 1 1
|Козлов Игорь 36 1
|Корчагин Руслан 22 1
|Полушин Алексей 1 1
|Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 61 1
|Русский язык 983 1
|ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
|CNews Analytics 1990 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762097, в очереди разбора - 665786.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762097, в очереди разбора - 665786.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru