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Beltel Белтел

Beltel - Белтел

Beltel Datanomics – подразделение системного интегратора «Белтел» по работе в области аналитики больших данных и искусственного интеллекта. Сервисы Beltel Datanomics  помогают увеличивать товарооборот, оптимизировать складские запасы и производственные процессы, сокращая трудоемкость и многое другое.

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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18.09.2023 «Белтел» и «Константа» объявили о партнёрстве в области решений для предприятий пищевого производства

«Константа», разработчик и интегратор решений на платформе «1С» и Beltel Datanomics, разработчик аналитических сервисов для автоматического прогнозирования на базе алгоритмов машинного обучения, приняли решение о сотрудничестве, которое позволит повысить точн
25.01.2023 Beltel Datanomics разработал модель прогнозирования для товаров с прерывистым спросом

тизы специалистов Beltel Datanomics». *** Beltel Datanomics – подразделение системного интегратора «Белтел» по работе в области аналитики больших данных и искусственного интеллекта. Сервисы Bel
03.08.2022 Beltel Datanomics повысила точность прогнозирования автозаказа розничной сети агрохолдинга «Русское поле» на 40%

Beltel Datanomics повысила точность прогнозирования автозаказа розничной сети агрохолдинга «Русское поле» на 40%. Перед Beltel Datanomics была поставлена задача повысить точность прогнозирования существующего модуля автозаказа фирменной розницы агрохолдинга «Павловская курочка». Для её решения применен аналитиче
28.07.2022 «Белтел» построил сетевую инфраструктуру Дома Балле

Системный интегратор «Белтел» построил слаботочную инфраструктуру Дома Балле, расположенного в петербургском историческом особняке XIX века. Жилой комплекс введен в эксплуатацию в июле 2022 г. Дом Балле напротив Мар
10.06.2022 «Белтел» оборудовал Библиотеку Маяковского мультимедийным комплексом

ехнологии библиотечной отрасли. Одним из решений, направленных на улучшение навигации и повышение доступности полезной для посетителей информации, стал мультимедийный комплекс системного интегратора «Белтел». Мультимедийный комплекс включает девять профпанелей Ultra Stretch и OLED дисплеев. компании LG, расположенных в разных зонах библиотеки. На экранах отображается различная полезная инфо
23.12.2021 «Белтел» построил слаботочную инфраструктуру производственной площадки «Архбум» в Ульяновской области

Системный интегратор «Белтел» построил слаботочную инфраструктуру производственной площадки «Архбум» в Ульяновской области. Первая очередь нового завода по производству гофрокартона компании «Архбум» расположена на

08.10.2021 «Белтел» создал мультимедийный комплекс для библиотеки и арт-резиденции «Шкаф» c использованием профессиональных панелей LG

Системный интегратор «Белтел» завершил создание мультимедийного комплекса для библиотеки и арт-резиденции «Шкаф» (Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухачевского, 31Б). В проекте использовано оборудование компании LG, в т
03.09.2021 «Белтел» оборудовал мультимедийными решениями новую школу в Подольске

К началу нового 2021 учебного года компания «Белтел» совместно с ключевым партнером генеральным подрядчиком строительства АО «МСУ-1» оснастила мультимедийным оборудованием новую школу №36 на 1100 мест в городе Подольске Московской области
09.02.2021 «Белтел» построил слаботочную инфраструктуру отеля Radisson Blu Olympiyskiy Hotel в Москве

Системный интегратор «Белтел» построил телекоммуникационную и мультимедийную инфраструктуру пятизвездочного отеля Radisson Blu Olympiyskiy Hotel, Moscow. Отель предлагает гостям 379 номеров, в том числе 75 люксов и

27.10.2020 БЕЛТЕЛ построил слаботочную инфраструктуру нового отеля Movenpick Moscow Taganskaya

Системный интегратор БЕЛТЕЛ завершил строительство слаботочной инфраструктуры отеля премиум-класса Movenpick Moscow Taganskaya с зоной SPA и бассейном, ставшего первым отелем бренда в России. В рамках проекта внедр
03.08.2020 «Белтел» модернизировал пограничную WAN-инфраструктуру «Аквафор»

«Белтел» внедрил решение компании Fortinet на шести площадках «Аквафор» в России и Эстонии для организации высокопроизводительного и отказоустойчивого доступа в интернет, надежной связи между пл
08.06.2020 «Белтел» помог «Ростелекому» объединить петербургские офисы в сеть Unified Communications

Системный интегратор «Белтел» принял участие в интеграционном проекте «Ростелекома», в результате которого была создана единая инфраструктура, отвечающая высоким требованиям крупнейшего российского провайдера цифров
13.11.2019 «Белтел» внедрил решение для дистанционного онлайн-обучения в ГИТИСе

«Белтел» создал мультимедийный комплекс с использованием телевизионных технологий для съемки, записи и онлайн дистанционного обучения в режиме видеоконференции для слушателей ГИТИСа. Для реализа
23.08.2019 «Белтел» ввел в строй телемедицинский центр НМИЦ имени Н.Н. Петрова Минздрава России

Системный интегратор «Белтел» и НМИЦ имени Н.Н. Петрова завершили строительство телемедицинского центра с поддержкой специализированных медицинских отраслевых стандартов визуализации цифровых медицинских изображений
15.08.2019 «Белтел» построил ИТ-инфраструктуру отеля Holiday Inn Express Moscow Baumanskaya

«Белтел» завершил комплексный проект по строительству слаботочной инфраструктуры нового отеля

27.06.2018 БЕЛТЕЛ сообщает о первом внедрении системы IPTV at-visions в России

Системный интегратор БЕЛТЕЛ завершил первое в России внедрение системы интерактивного телевидения ONEsquare от ком
25.01.2018 «Белтел» построил систему управления зданием комплекса ЦУМ Воронеж

«Белтел» завершил строительство системы BMS многофункционального комплекса ЦУМ Воронеж, включающего отель «Воронеж Марриотт», деловой центр и апартаменты премиального уровня. Здание Воронежского
09.10.2017 «Белтел» модернизировал сетевую инфраструктуру Park Inn by Radisson Прибалтийская

«Белтел» объявил о завершении модернизации сетевой инфраструктуры одного из крупнейших в России отелей Park Inn by Radisson Прибалтийская. Новая IT-инфраструктура обеспечивает постояльцам отеля

29.08.2017 «Белтел» представила новое подразделения Datanomics

«Белтел» объявила о создании подразделения Datanomics, работающего в области IoT, Big Data и Machine Learning. Beltel Datanomics предлагает предприятиям сервис, позволяющий прогнозировать спрос

28.08.2017 «Белтел» построил слаботочную инфраструктуру двух новых отелей семейства ibis

«Белтел» завершил масштабный проект по строительству комплекса инженерной, телекоммуникационной и мультимедийной инфраструктуры отелей ibis Moscow Oktyabrskoye Pole и ibis Budget Oktyabrskoye Po
20.06.2017 «Белтел» построил систему фонового озвучивания для отеля Radisson Resort Zavidovo

«Белтел» объявил о завершении проекта по созданию системы фонового озвучивания для восьми общественных зон отеля Radisson Resort, Zavidovo, включая лобби, конференц-зону, бары, рестораны, SPA и

12.05.2017 «Белтел» модернизировал сетевую инфраструктуру российского подразделения Heineken

«Белтел» объявил об успешном завершении проекта по модернизации сетевой инфраструктуры российс
26.04.2017 «Белтел» завершил первый этап внедрения новой системы IPTV в отеле Radisson Kaliningrad

Компания «Белтел», системный интегратор, завершила первый этап проекта по внедрению новой системы IPTV

05.10.2016 Avaya и «Белтел» оснастили телекоммуникациями новый стадион ЦСКА

кта на арене ЦСКА. Как сообщили CNews в компании, вся телекоммуникационная инфраструктура стадиона, включая локальную вычислительную сеть, Wi-Fi и систему телефонии, построена системным интегратором «Белтел» на базе технологий Avaya. Арена ЦСКА на 30 тыс. зрителей – современное спортивное сооружение, соответствующее нормам FIFA и UEFA. На этом стадионе будут проходить мероприятия мирового у
26.09.2016 «Белтел» оснастил университет ИТМО интерактивным мультимедийным комплексом

Системный интегратор «Белтел» внедрил интерактивный мультимедийный комплекс в университете ИТМО. Для демонстрации р
24.08.2016 «Белтел» открыл филиал в Новосибирске

Системный интегратор «Белтел» объявил о расширении географического присутствия и открытии нового офиса «Белтел

21.07.2016 «Белтел» завершил мультимедийное оснащение федерального телемедицинского консультативного центра СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова

Системный интегратор «Белтел» завершил проект по мультимедийному оснащению федерального телемедицинского консультат
05.07.2016 «Белтел» построил мультимедийный комплекс для АК «Алроса»

Системный интегратор «Белтел» оборудовал мультимедийной системой конференц-зал Аппарата управления АК «Алроса» в городе Мирном (республика Саха (Якутия). Построенный комплекс включает восемь подсистем. Основным элем
10.06.2016 «Белтел» поставил системы IPTV и Digital Signage в новый отель Park Inn by Radisson Nizhny Tagil

Системный интегратор «Белтел» помогает новому отелю Park Inn by Radisson Nizhny Tagil информировать гостей о проводимых акциях, а также предоставлять другую полезную информацию с помощью решений компании Otrum. Park
16.03.2016 «Белтел» построил инфраструктуру отелей Novotel и Ibis в Красноярске

Системный интегратор «Белтел» построил инфраструктуру двух отелей международной сети AccorHotels, недавно открывшихся в Красноярске, – «Novotel Красноярск Центр» и «Ibis Красноярск Центр». «Novotel Красноярск Центр»
30.11.2015 «Белтел» построил инфраструктуру отеля Park Inn by Radisson Novokuznetsk

Системный интегратор «Белтел» завершил работы по строительству инфраструктуры отеля Park Inn by Radisson Novokuznet
28.10.2015 «Белтел» построил инфраструктуру отеля Holiday Inn Ufa

ые требования на сроки ввода объекта в эксплуатацию, а также требовало повышенной надежности инфраструктуры, соответствующей высокому уровню государственных мероприятий. Перед системным интегратором «Белтел», выбранным для реализации проекта, была поставлена задача оснащения гостиницы следующими системами: УПАТС, ЛВС, Wi-Fi, BMS, СКС, СКУД, а также системами видеонаблюдения, оповещения, упр
07.09.2015 «Белтел» построил телефонную сеть для отеля Hyatt Place Jermuk

Системный интегратор «Белтел» построил телефонную сеть на базе АТС Alcatel OmniPCX Enterprise и внедрил систему Call Accounting от компании Tiger TMS в новом отеле Hyatt Place Jermuk. Отель Hyatt Place Jermuk на 92

01.06.2015 «Белтел» обеспечил безопасность посетителей многофункционального комплекса «ВТБ Ледовый дворец»

Системный интегратор «Белтел» построил мобильный досмотровый комплекс для обеспечения безопасности посетителей «ВТБ
27.05.2015 Благодаря решениям «Белтел» и Avaya клиенты справочной службы 516 могут получать информацию по различным каналам связи

Системный интегратор «Белтел» внедрил решения Avaya для контакт-центров в справочной службе 516 Дальнего Востока. Теперь пользователи могут получать справки не только по телефону, но и по SMS, e-mail, ICQ, а также ч
30.03.2015 «Белтел» построил ИТ-инфраструктуру нового австрийского центра здоровья Verba Mayr в Подмосковье

Системный интегратор «Белтел» обеспечил современными ИТ-решениями австрийский центр здоровья Verba Mayr, который бу
24.11.2014 «Белтел» оснастил ИТ-решениями отель Park Inn by Radisson Airport St. Petersburg

Системный интегратор «Белтел» внедрил системы IPTV и Digital Signage, а также построил ЛВС в отеле Park Inn by Radi
17.11.2014 «Белтел» построил инфраструктуру нового гостиничного комплекса Accor в Москве

Системный интегратор «Белтел» завершил масштабный проект по техническому оснащению нового гостиничного комплекса Ac
03.09.2014 «Транснефть» интегрировала CRM-систему с ПО контакт-центра с помощью «Белтела»

Системный интегратор «Белтел» и СК «Транснефть» завершили второй этап проекта, в рамках которого была выполнена инт
07.08.2014 Дмитрий Савельев возглавил направление «Розничные сети» в «Белтеле»

Руководителем направления «Розничные сети» в компании «Белтел» назначен Дмитрий Савельев. Как сообщили CNews в «Белтеле», в его обязанности будет вх

Публикаций - 147, упоминаний - 234

Beltel и организации, системы, технологии, персоны:

Nortel Networks - Northern Telecom 1329 39
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 24
Microsoft Corporation 25775 15
Cisco Systems 5372 13
LG Electronics 3735 10
Samsung Electronics 11064 8
HP Inc. 5883 8
Softline - Софтлайн 3743 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 7
Beltel Datanomics - Белтел Датаномикс 7 6
Otrum 6 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 5
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 5
Crestron 102 5
Extron Electronics 63 5
Biamp Systems 14 4
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 4
Ростелеком-Юг ЮТК - Волгоградэлектросвязь 10 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Teleopti 16 4
9594 4
Крок - Croc 1964 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 3
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 127 3
Ростелеком 10948 3
Broadcom - VMware 2610 3
SAP SE 5601 3
ИКС 538 3
Fortinet 452 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 3
Genesys 216 3
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 156 3
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 3
СИНХ - Таттелеком 229 3
Barco NV - Barco Display Systems 57 2
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 110 2
L3Harris Technologies - Harris Corporation 90 2
HPE Networking - HPE ProCurve 82 2
Accor Group - Accor Hotels - Novotel, Новотель - Mövenpick Hotels & Resorts - Ibis 33 8
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 49 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
IKEA - ИКЕА 171 6
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 5
Radisson Hotel Group - Carlson Rezidor Hotel Group 5 5
Radisson Hotel Group - Carlson Rezidor Hotel Group - Park Inn by Radisson - Парк Инн 16 4
Сибур Холдинг - Казаньоргсинтез 22 3
IHG Hotels & Resorts - InterContinental Hotels Group PLC 11 3
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 3
Россети МРСК Северного Кавказа - Ставропольэнерго - Чеченэнерго - ДЭСК, Дагэнергосбыт, Дагестанская энергосбытовая компания, Дагэнерго - Ингушэнерго - Каббалкэнерго - Карачаево-Черкесскэнерго - Севкавказэнерго 34 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Воронежсинтезкаучук АО 17 2
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 60 2
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 45 2
БИН Страхование - 1СК - Первая страховая компания 16 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
Volkswagen Group - VW 308 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 2
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 51 2
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 2
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 43 2
En+ Group - Эн+ ГК 37 1
Старый Лекарь 9 1
Метрополис ТРК 60 1
ЯКласс 69 1
ЦУМ Воронеж 2 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 1
Газпром - Востокгазпром 10 1
Химпром 22 1
Аквафор 10 1
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 46 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 50 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Совет Министров Республики Беларусь - Правительство Белоруссии 25 1
Совет Министров Республики Беларусь - Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь 5 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
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ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 39
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 34
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 30
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 22
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 22
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 17
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange - ЦАТС - Цифровая автоматическая телефонная станция 305 16
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 9
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 9
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 9
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 9
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 8
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 8
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 8
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 727 8
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 8
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 7
Nortel Meridian 38 19
Nortel CS - Nortel Communication Server - Nortel CS SoftSwitch - Nortel Communication Server IP Multimedia Softswitch 32 9
Avaya Aura 124 9
Avaya ERS - Avaya Ethernet Routing Switch - Nortel ERS - Nortel Ethernet Routing Switch 20 8
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УПАТС - OXE 50 5
Otrum IPTV Enterprise 5 5
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Nortel Speech Server - Periphonics Speech Processing Platform 7 2
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Microsoft Azure Virtual Machines - Microsoft Azure VMs - Microsoft AVD - Microsoft Azure Virtual Desktop - Microsoft WVD - Microsoft Windows Virtual Desktop 46 1
Барс.Здравоохранение МИС - БАРС.Здравоохранение-ЛИС - Барс.ТФОМС 31 1
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