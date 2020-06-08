«Белтел» помог «Ростелекому» объединить петербургские офисы в сеть Unified Communications

Системный интегратор «Белтел» принял участие в интеграционном проекте «Ростелекома», в результате которого была создана единая инфраструктура, отвечающая высоким требованиям крупнейшего российского провайдера цифровых услуг и сервисов.

Целью разработанного «Ростелекомои» проекта был переход к конвергентному решению, обеспечивающему все функции унифицированных коммуникаций. Важной задачей была преемственность действующего оснащения и абонентских устройств. В качестве оптимального решения была выбрана архитектура на базе Avaya Aura, разработанная компанией «Белтел».

Требование преемственности было выполнено благодаря специальной программе Avaya по льготной миграции устаревших УПАТС, обеспечивающей максимальное сохранение инвестиций как в части лицензионной емкости, так и в дальнейшем использовании большей части существующего узлового оборудования и телефонных аппаратов на рабочих местах.

В результате комплексного проекта «Ростелеком» получил централизованное решение, основанное на VoIP технологии, которое поддерживает все используемые ранее TDM-технологии – оборудование, сервисы и линии связи. Маршрутизация корпоративной связи стала более универсальной и резервируемой. Модернизация корпоративной сети связи также обеспечила возможность осуществлять «бесшовный» переход на VoIP абонентов других офисов компании.

За счет резервирования ключевых компонентов и линий связи повысилась надежность телефонной системы, достигнут большой запас производительности. Возможность развертывания системных приложений на виртуальной площадке ЦОД «Ростелеком» обеспечивает оптимизацию использования серверных ресурсов и гибкое масштабирование подсистем Avaya Aura.

Решение позволяет организовать при необходимости удаленную работу пользователей – доступ к аудио и видеосвязи, участию в конференциях через Avaya Workplace.