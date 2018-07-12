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Avaya Aura

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12.07.2018 Avaya представила новую версию Avaya Workforce Optimization

Avaya Holdings представила новую версию программного продукта Avaya Workforce Optimization с расширенным набором функций и инструментов, улучшающих качество обслуживания, эффективность сотрудников и защищенность данных. Новый релиз позволит компаниям сове
04.08.2017 «Астерос» и Avaya помогли создать «умный» контакт-центр компании «Цезарь-Сателлит»

система отчетности на базе Call Management System и система интерактивного речевого взаимодействия Avaya Aura Experience Portal. Кроме того, в контакт-центре используются собственные разработк
15.10.2015 «Сибирская генерирующая компания» внедрила единую корпоративную сеть связи на базе оборудования Avaya Aura

проекта по созданию территориально-распределенной сети связи Сибирской генерирующей компании. Решения, предложенные Avaya, позволили организовать единую телекоммуникационную сеть на базе оборудования Avaya Aura. Централизация коммуникационных сервисов позволила снизить общие расходы на связь и обеспечила бесшовную маршрутизацию вызовов между офисами. Новая платформа стала основой для создан
16.09.2013 «Белтел» построил современный контакт-центр для «Иркутскэнергосбыта»

гетического информационно-справочного центра «Иркутскэнергосбыт». Проект реализован на базе решений Avaya Aura и Nuance. Сотрудничество «Белтела» и «Иркутскэнергосбыта» началось в 2011 г., когд
13.12.2012 Avaya представила новую коммуникационную архитектуру виртуализированных приложений для унифицированных коммуникаций

ую коммуникационную архитектуру виртуализированных приложений для унифицированных коммуникаций (UC) Avaya Aura Virtualized Environment (Avaya Aura VE), которая поможет компаниям ускорить
06.02.2012 «Сбербанк» внедрил систему управления трудозатратами на базе Avaya Workforce Management

ербанк России» внедрил систему планирования и управления трудозатратами в Управлении обработки кредитных заявок физических лиц «Сбербанка». Это первое в России внедрение подобной системы на платформе Avaya Workforce Management в бэк-офисе, говорится в сообщении банка. Выбор именно этой системы планирования и управления трудозатратами для Управления обработки кредитных заявок физических лиц

25.03.2011 Avaya представила новые решения для совместной работы

рудников компаний любого масштаба, с использованием голосовой и видеосвязи, а также обмена данными: Avaya Aura Branch для удаленных подразделений компаний и Avaya Aura Solution for Midsi
13.10.2009 Avaya представила решение по виртуализации унифицированных коммуникаций для среднего бизнеса

Компания Avaya объявила о выпуске решения Avaya Aura для предприятий среднего бизнеса. Решение устанавливается на одном сервере и обесп

Публикаций - 124, упоминаний - 195

Avaya Aura и организации, системы, технологии, персоны:

Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 107
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 16
Beltel - Белтел 147 9
Broadcom - VMware 2610 8
Microsoft Corporation 25775 8
Cisco Systems 5372 6
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 6
Samsung Electronics 11064 5
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 4
Crestron 102 3
Ланит - Лантер - LanKEY - ЛанКей ИТ - ЛанКей Информационные системы 25 3
Ростелеком 10948 3
Intel Corporation 12811 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Крок - Croc 1964 3
ХайТэк - Hi-Tech 237 3
Extron Electronics 63 2
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 166 2
HP 3Com 681 2
Biamp Systems 14 2
Afiniti 3 2
Астерос Украина 7 2
Oracle Siebel Systems 519 2
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 110 2
Mitel Corp - Mitel Networks 60 2
Ланит - АПТ Телеком 22 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
HP Inc. 5883 2
Oracle Corporation 7074 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
БАРС Груп 579 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
Компьюлинк ГК - Compulink 456 2
Docsvision - ДоксВижн 1060 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Альфа-Банк 1979 3
Цезарь Сателлит 43 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
ВТБ Страхование - Страховая группа МСК - Столичная страховая группа - Московская Страховая Компания 18 2
Восточный Банк - Юниаструм Банк 55 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Ак Барс Банк 283 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Mazda Motor Corporation 73 1
ЕПК - Европейская подшипниковая корпорация 13 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 1
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 49 1
Верный - торговая сеть 326 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 73 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 1
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
Мособлгаз ГУП МО 28 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Ароса 6 1
Мультиобработка НПФ 1 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
ММК ЛМЗ - ММК Лысьвенский металлургический завод 4 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 48 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
Домашние Деньги - DDOnline - Микрофинансовая организация 42 1
INARCTICA - Русское море ГК - Русская аквакультура 12 1
Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
Роснефть - РН-Самотлорнефтегаз 9 1
Radisson Hotel Group - Carlson Rezidor Hotel Group - Park Inn by Radisson - Парк Инн 16 1
Останкинский молочный комбинат 2 1
МНХБ - Московский нефтехимический банк 4 1
Иркутскэнергосбыт - Иркутская Энергосбытовая компания 15 1
МЛРЗ - Московский локомотиворемонтный завод 1 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 2
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
Правительство Республики Таджикистан - органы государственной власти 26 1
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 78 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минфин РФ - Росстрахнадзор - ФССН - Федеральная служба страхового надзора 20 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
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OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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