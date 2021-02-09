Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Avaya Aura
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Публикаций - 41, упоминаний - 79
Avaya Aura упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Avaya Inc - Avaya СНГ 558 17
|Beltel - Белтел 97 3
|ХайТэк - Hi-Tech 66 2
|Астерос - Asteros 531 2
|Riverbed Technology 103 1
|Cisco Systems - Tandberg 94 1
|Астерос Украина 7 1
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
|Biamp Systems 5 1
|Nortel Networks 223 1
|Avaya Holdings Corp 14 1
|Extron Electronics 37 1
|Crestron 68 1
|Microsoft Corporation 11168 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
|Oracle Siebel 131 1
|AT&T Inc 562 1
|Cisco Systems 2056 1
|Samsung Electronics 5730 1
|Sennheiser 33 1
|CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 112 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
|Philips 744 1
|ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
|ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
|Markets&Markets Research 78 1
|Frost & Sullivan 101 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|IDC - International Data Corporation 2729 1
|Synergy Research Group 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770299, в очереди разбора - 673981.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770299, в очереди разбора - 673981.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru