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Avaya Aura


09.02.2021 «Белтел» построил слаботочную инфраструктуру отеля Radisson Blu Olympiyskiy Hotel в Москве 1
18.01.2021 «Медицина» модернизировала систему связи на базе решений Avaya 1
08.06.2020 «Белтел» помог «Ростелекому» объединить петербургские офисы в сеть Unified Communications 2
16.03.2020 Сеть «Медси» расширила возможности коммуникационной платформы на базе новых решений Avaya 1
05.12.2019 Avaya внедрила пилотное решение для сети оперативно-диспетчерского управления 1
09.08.2019 Внедрение многофункционального контакт-центра РУДН 1
06.02.2019 «Хайтэк» оснастил переговорные комнаты ЕПК системами для проведения видеоконференций 1
04.02.2019 Как обосновать расходы на унифицированные коммуникации 1
29.03.2018 Avaya представила новые «умные» устройства для гостиничного бизнеса 2
26.02.2018 Avaya начала серию вебинаров Avaya Online University 2018 1
13.02.2017 Реструктуризация или банкротство: что происходит с Avaya? 2
24.01.2017 «Техносерв» модернизировал корпоративную сеть ФМС России на базе решений Avaya 3
25.10.2016 Avaya представила новую корпоративную платформу Avaya Equinox 1
22.06.2016 Avaya внедрила новые технологии связи в «Мособлгазе» 2
23.05.2016 «Астерос» построила контакт-центр для Россельхозбанка на базе решений Avaya 1
19.05.2016 Riverbed представила платформу SteelCentral c расширенной поддержкой облачных сред 1
08.02.2016 «Астерос» модернизировал контакт-центр «Прикарпатьеоблэнерго» 1
28.10.2015 «Белтел» построил инфраструктуру отеля Holiday Inn Ufa 1
15.10.2015 «Сибирская генерирующая компания» внедрила единую корпоративную сеть связи на базе оборудования Avaya Aura 3
25.09.2014 «Ай-Теко» протестировала Avaya Communicator для Android 1
13.05.2014 Avaya Contact Center Select предлагает функции мультиканального контакт-центра для среднего бизнеса 1
26.03.2014 «Рив Гош» повысил мобильность сотрудников с помощью R-Style 2
24.12.2013 Avaya и CompTek: Максимум телеком-сервисов за небольшие деньги 4
16.10.2013 Avaya анонсировала линейку новых программных и облачных сервисов 1
16.09.2013 «Белтел» построил современный контакт-центр для «Иркутскэнергосбыта» 2
30.07.2013 Avaya и CompTek: ВКС – неотъемлемая часть корпоративной мобильности 1
26.04.2013 Avaya представила продукты Collaborative Cloud для поставщиков облачных услуг 1
24.01.2013 Avaya представила расширенный спектр видеорешений для коллективной работы в мобильных организациях 3
13.12.2012 Avaya представила новую коммуникационную архитектуру виртуализированных приложений для унифицированных коммуникаций 3
23.11.2012 Avaya запускает программу Avaya Online University 2012-2013 1
20.02.2012 ВКС превращается в рутину? 1
20.02.2012 Avaya выпустила Avaya Flare Communicator для планшетов iPad 6
17.11.2011 Новое решение Polycom обеспечит взаимодействие с системами телеприсутствия Cisco 1
05.10.2011 Avaya приобрела компанию Sipera 1
01.08.2011 Avaya представила обновленную версию решения для унифицированных коммуникаций мобильных сотрудников 1
16.06.2011 Polycom выпускает обновленную платформу UC Intelligent Core 1
25.03.2011 Avaya представила новые решения для совместной работы 3
13.12.2010 Avaya представила новые возможности решения для интеграции коммуникаций в бизнес-процессы 4
16.09.2010 Avaya представила решения для организации бизнес-коммуникаций в режиме реального времени с использованием видео 4
13.10.2009 Avaya представила решение по виртуализации унифицированных коммуникаций для среднего бизнеса 7

Публикаций - 41, упоминаний - 79

Avaya Aura упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Avaya Inc - Avaya СНГ 558 17
Beltel - Белтел 97 3
ХайТэк - Hi-Tech 66 2
Астерос - Asteros 531 2
Riverbed Technology 103 1
Cisco Systems - Tandberg 94 1
Астерос Украина 7 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Biamp Systems 5 1
Nortel Networks 223 1
Avaya Holdings Corp 14 1
Extron Electronics 37 1
Crestron 68 1
Microsoft Corporation 11168 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Oracle Siebel 131 1
AT&T Inc 562 1
Cisco Systems 2056 1
Samsung Electronics 5730 1
Sennheiser 33 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 112 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Philips 744 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
ММК-Информсервис 20 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 1
ЕПК - Европейская подшипниковая корпорация 7 1
Radisson Hotel Group - Гостиничная сеть 2 1
Silver Lake Partners 51 1
Мособлгаз 11 1
GM - General Motors 140 1
Мультиобработка НПФ 1 1
ФосАгро - Апатит 15 1
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 38 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 2
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 180 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 289 1
BMS - Building Management System 31 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
PMS - Property Management System - Система управления отелем 7 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Call-tracking - колл-трекинг, отслеживание телефонных звонков 2 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 181 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
Умные платформы 500 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
UCaaS - Unified communications as a service - Унифицированные коммуникации 15 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Avaya Vantage 17 7
Google Android 10751 6
Avaya Equinox 12 5
Avaya IX Workplace 8 3
Avaya Aura Call Center Elite - Avaya Aura CC Elite 20 3
Apple iOS 5742 3
Avaya IP Office Cloud Platform 34 3
Microsoft Skype for Business 116 2
Avaya Breeze 11 2
Avaya Aura Experience Portal 9 2
Avaya One-Touch Video 2 1
Avaya Ava 3 1
Avaya Call Management System - Avaya CMS 18 1
Avaya B - серия IP-конференц-телефон (спикерфон) 2 1
Avaya Analytics 2 1
Avaya IX Workforce Engagement 1 1
Avaya Proactive Contact 14 1
Avaya Callback Assist 3 1
Siemens Simatic 10 1
Avaya L100 - серия гарнитур 8 1
Riverbed SteelCentral 25 1
Avaya Scopia 10 1
Avaya Interaction Center 9 1
Avaya Proactive Outreach Manager 6 1
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 1
Avaya Oceana 11 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Cisco Webex 108 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Microsoft Azure 1171 1
Avaya Aura Workforce Optimization - Avaya WFO Workforce Management - Avaya WFM 9 1
Oracle Siebel CRM 167 1
Cisco Aironet 13 1
Microsoft Skype 1477 1
Apple macOS 934 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Вайсблюм Игорь 7 2
Корнилов Андрей 8 2
Alaa Saayed Mohamed - Ала Саид Мохаммед 4 1
Тихонравов Андрей 13 1
Цветков Сергей 9 1
Sargent Mike - Сарджент Майк 5 1
Санадзе Георгий 10 1
Verboon Ard - Вербоон Ард 2 1
Ратушный Игорь 1 1
Диденко Сергей 8 1
Василюк Игорь 1 1
Кривошеев Алексей 4 1
Плетинцев Алексей 1 1
Богомолов Алексей 10 1
Журавлев Алексей 7 1
Тарновский Александр 3 1
Пархоменко Александр 13 1
Копейкин Алексей 14 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 4
Россия - Химки 88 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Петрозаводск 153 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Россия - Красноярский край 668 1
Украина 3398 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Россия - Кемеровская область 470 1
Россия - Республика Тыва 143 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1066 1
Россия - Республика Хакасия 251 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 628 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
Product Management - Продакт менеджмент - Управление продуктом 11 1
Русский язык 1000 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 8 1
Markets&Markets Research 78 1
Frost & Sullivan 101 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
IDC - International Data Corporation 2729 1
Synergy Research Group 13 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 1
Avaya Online University 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770299, в очереди разбора - 673981.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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