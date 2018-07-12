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Avaya Aura
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|12.07.2018
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Avaya представила новую версию Avaya Workforce Optimization
Avaya Holdings представила новую версию программного продукта Avaya Workforce Optimization с расширенным набором функций и инструментов, улучшающих качество обслуживания, эффективность сотрудников и защищенность данных. Новый релиз позволит компаниям сове
|04.08.2017
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«Астерос» и Avaya помогли создать «умный» контакт-центр компании «Цезарь-Сателлит»
система отчетности на базе Call Management System и система интерактивного речевого взаимодействия Avaya Aura Experience Portal. Кроме того, в контакт-центре используются собственные разработк
|15.10.2015
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«Сибирская генерирующая компания» внедрила единую корпоративную сеть связи на базе оборудования Avaya Aura
проекта по созданию территориально-распределенной сети связи Сибирской генерирующей компании. Решения, предложенные Avaya, позволили организовать единую телекоммуникационную сеть на базе оборудования Avaya Aura. Централизация коммуникационных сервисов позволила снизить общие расходы на связь и обеспечила бесшовную маршрутизацию вызовов между офисами. Новая платформа стала основой для создан
|16.09.2013
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«Белтел» построил современный контакт-центр для «Иркутскэнергосбыта»
гетического информационно-справочного центра «Иркутскэнергосбыт». Проект реализован на базе решений Avaya Aura и Nuance. Сотрудничество «Белтела» и «Иркутскэнергосбыта» началось в 2011 г., когд
|13.12.2012
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Avaya представила новую коммуникационную архитектуру виртуализированных приложений для унифицированных коммуникаций
ую коммуникационную архитектуру виртуализированных приложений для унифицированных коммуникаций (UC) Avaya Aura Virtualized Environment (Avaya Aura VE), которая поможет компаниям ускорить
|06.02.2012
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«Сбербанк» внедрил систему управления трудозатратами на базе Avaya Workforce Management
ербанк России» внедрил систему планирования и управления трудозатратами в Управлении обработки кредитных заявок физических лиц «Сбербанка». Это первое в России внедрение подобной системы на платформе Avaya Workforce Management в бэк-офисе, говорится в сообщении банка. Выбор именно этой системы планирования и управления трудозатратами для Управления обработки кредитных заявок физических лиц
|25.03.2011
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Avaya представила новые решения для совместной работы
рудников компаний любого масштаба, с использованием голосовой и видеосвязи, а также обмена данными: Avaya Aura Branch для удаленных подразделений компаний и Avaya Aura Solution for Midsi
|13.10.2009
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Avaya представила решение по виртуализации унифицированных коммуникаций для среднего бизнеса
Компания Avaya объявила о выпуске решения Avaya Aura для предприятий среднего бизнеса. Решение устанавливается на одном сервере и обесп
Avaya Aura и организации, системы, технологии, персоны:
|Forbes - Форбс 1002 1
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